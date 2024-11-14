结识 Postjer Group、Fast Remote Services 和 Semillas Urbanas México：HackerNoon 本周初创公司

欢迎大家来到 HackerNoon 本周的初创企业！





HackerNoon 团队每周都会从我们的年度创业公司数据库中精选出最出色的创业公司。每家入选的创业公司均被提名为其各自技术类别或地区的最佳公司。





想要获得 HackerNoon 年度最佳初创企业提名吗？点击此处了解如何获得提名。





本周，我们很高兴聚焦Postjer Group 、 Fast Remote Services和Semillas Urbanas México 。

了解本周的初创企业

Postjer Group 是一家多元化咨询和创新合作伙伴，专门从事可持续产品开发、创意代理服务和初创企业投资，帮助企业蓬勃发展并将远见卓识转化为切实的成功。





Postjer Group 总部位于英国布莱顿，被提名为该地区顶尖初创企业，并在IT 服务、 商业智能和软件开发领域获得提名。

在这里投票支持 Postjer Group。





自 2020 年以来，Fast Remote Services 一直致力于改变我们学习和构建技术的方式。他们是一家数字教育和技术解决方案公司，致力于打造新一代技术领袖社区。





Fast Remote Services 已被提名为肯尼亚内罗毕最佳初创公司之一，另外还获得了IT 服务、 消息传递和通信以及博客类别的三项提名。





Semillas Urbanas México 通过提供可持续城市发展项目的部分所有权，促进当地发展，并允许居民积极塑造城市的未来，从而增强瓜达拉哈拉人民的权利。





他们已成为墨西哥瓜达拉哈拉顶尖初创企业之一，并获得了商业发展、金融科技和众筹类别的提名。





本周专题采访

一旦获得提名，请跟随Semillas Urbanas México的做法， 在 HackerNoon 上创建您的业务页面，以充分利用您的免费年度初创企业采访。





从我们的创业公司面试模板列表中进行选择，包括网络安全面试，它为网络安全创业公司提供了量身定制的框架，以突出其行业贡献。分享您进入网络安全领域的动机、您带来的独特价值以及在保护用户免受不断演变的威胁方面面临的挑战。讨论您如何克服这些障碍并保持领先于新兴趋势，然后概述您的长期愿景和目标，向选民展示为什么他们应该在年度创业公司奖中支持您的创业公司。





以下是 Semillas Urbanas México 在他们发表的采访中的一段话，它告诉我们为什么年度初创企业是一项重要举措：

参加年度创业公司评选活动是结识其他企业家并展示我们雄心勃勃目标的机会。通过 Hackernoon 与专家、企业家甚至潜在客户交流，我们将能够接触到更广泛的受众，并从创新和技术生态系统中获得宝贵的见解，尤其是关于房地产众筹的见解。









精选初创企业特惠套餐

HackerNoon 的年度创业公司为你的创业公司提供了绝佳的品牌推广机会。无论你是在寻求品牌知名度还是潜在客户开发，我们都提供适合创业公司的套餐来提升你的营销效果。





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今天就到这里。下次见，继续创新！

HackerNoon 团队