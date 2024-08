Como este bilionário cortou seus impostos ao levar um juiz da Suprema Corte em seu super iate

Esta história foi publicada originalmente pela ProPublica por Paul Kiel . Justin Elliott , Joshua Kaplan e Alex Mierjeski contribuíram com reportagens.

Durante meses, Harlan Crow e membros do Congresso travaram uma briga sobre se o bilionário precisa divulgar detalhes sobre seus presentes ao juiz da Suprema Corte, Clarence Thomas, incluindo viagens pelo mundo a bordo de seu iate de 162 pés, o Michaela Rose.





O advogado de Crow argumenta que o Congresso não tem autoridade para sondar a generosidade do doador republicano e que fazê-lo viola a separação constitucional de poderes entre o Congresso e o Supremo Tribunal.





Os membros do Congresso dizem que existem leis fiscais federais subjacentes aos seus interesses e uma conhecida propensão dos ultra-ricos para usar os seus iates para contornar essas leis.





Os dados fiscais obtidos pela ProPublica fornecem uma ideia do que os investigadores do Congresso descobririam se Crow lhes abrisse os seus livros. As viagens de Crow com Thomas, mostram os dados, contribuíram para um bom benefício colateral: ajudaram a reduzir a cobrança de impostos de Crow.





Os ricos, como já relatamos, muitas vezes deduzem milhões de dólares dos seus impostos relacionados com a compra e operação dos seus jactos e iates. Crow seguiu essa fórmula através de uma empresa que pretendia fretar seu super iate.





Mas um exame mais detalhado de como Crow usou o iate levanta questões sobre a sua conformidade com o código tributário, disseram especialistas. Apesar das representações de Crow ao IRS, os repórteres da ProPublica não conseguiram encontrar provas de que a sua empresa de iates fosse na verdade um negócio com fins lucrativos, como exige a lei.





“Com base nas informações disponíveis, isso parece um golpe fiscal bilionário clássico”, disse o presidente do Comitê de Finanças do Senado , Ron Wyden, D-Ore .





“Esses novos detalhes apenas levantam mais questões sobre as práticas fiscais do Sr. Crow, o que poderia começar a explicar por que ele vem obstruindo a investigação do Comitê de Finanças há meses.”





Crow, por meio de um porta-voz, recusou-se a responder às perguntas da ProPublica.





Conforme relatado pela ProPublica em abril, Crow esbanjou presentes para Thomas por mais de 20 anos, muitas vezes na forma de viagens de luxo no jato e iate de Crow. Um dos focos das investigações é se Crow revelou sua generosidade para com Thomas ao IRS, uma vez que grandes doações estão sujeitas ao imposto sobre doações.





Outra é se Crow tratou suas viagens com Thomas como despesas comerciais dedutíveis. (Embora os dados esclareçam como Crow pode ter contabilizado as viagens de Thomas, não há implicações claras para os impostos do próprio Thomas, disseram os especialistas.)





A entrada de Crow no mundo dos proprietários de super iates ocorreu há quase 40 anos. Em 1984, seu pai, Trammell Crow, havia forjado sua fortuna imobiliária, e Harlan, então com 30 anos, estava assumindo um papel cada vez maior nos negócios da família.





Naquele ano, pai e filho trabalharam juntos para erguer o Trammell Crow Center, de 50 andares, no centro de Dallas. Eles também formaram uma empresa, a Rochelle Charter Inc., com o objetivo de alugar seu novo iate, o Michaela Rose.





O tesouro de dados do IRS da ProPublica, que contém informações fiscais de milhares de indivíduos ricos, inclui Harlan Crow e seus pais, que entraram com o pedido em conjunto. Os dados mostram que seus pais têm participação majoritária na Rochelle Charter. Depois que ambos morreram, Harlan Crow assumiu o controle total em 2014.





Os dados da ProPublica para a empresa vão de 2003 a 2015. Rochelle Charter relatou perda de dinheiro em 10 desses 13 anos. No geral, as perdas líquidas totalizaram quase US$ 8 milhões, com cerca de metade fluindo para Harlan Crow.





Ao utilizar essas deduções para compensar rendimentos de outras fontes, os Crows pouparam em impostos. (Os ricos muitas vezes encontram maneiras de deduzir as despesas de um jato particular; os registros não deixam claro se Crow está fazendo isso.)





Para Crow, os incentivos fiscais do seu iate foram apenas uma forma de conseguir uma carga fiscal mais leve. O código tributário é particularmente favorável aos titãs do setor imobiliário comercial , e Crow geralmente desfrutou de impostos baixos durante o mesmo período: ele pagou uma taxa média de imposto de renda de 15%, de acordo com os dados do IRS.





É uma taxatípica dos americanos mais ricos, mas inferior às taxas de imposto federal pessoal de muitostrabalhadores de rendimento médio .





A maior dedução de Crow do Michaela Rose veio em 2014, quando, após a morte de sua mãe, Crow decidiu reformar o iate. O interior precisava de atualização para se adequar a noções mais contemporâneas de glamour (por exemplo, menos banho de ouro).





O trabalho foi caro: as informações fiscais de Crow mostram uma perda de US$ 1,8 milhão com a Rochelle Charter naquele ano.





Para reivindicar este tipo de deduções, os contribuintes devem estar envolvidos num negócio real, que esteja realmente a tentar obter lucro. Se as despesas diminuírem as receitas ano após ano, o IRS poderá concluir que a atividade é mais um hobby.





Isso pode levar à anulação das deduções, além de penalidades. No entanto, os ultra-ricos muitas vezes fazem passar os seus passatempos dispendiosos, como as corridas de cavalos , como negócios que visam o lucro. Ao fazê-lo, desafiam essencialmente o IRS a provar o contrário numa auditoria.





Para que o proprietário de um iate atenda aos padrões legais de operação de um negócio com fins lucrativos, disse Michael Kosnitzky, copresidente do grupo de clientes privados e escritórios familiares do escritório de advocacia Pillsbury Winthrop, “é necessário fretar regularmente o iate para terceiros”. partes pelo valor justo de mercado”, normalmente por meio de um corretor independente.





A ProPublica entrevistou cerca de uma dúzia de ex-tripulantes do Michaela Rose, alguns dos quais passaram anos a bordo do navio, e nenhum disse ter conhecimento do fretamento do barco. A ProPublica também revisou os horários dos cruzeiros para três anos diferentes.





De acordo com os ex-funcionários e os horários, o uso da embarcação parece ter sido limitado à família de Crow, amigos e executivos da empresa de Crow, juntamente com seus convidados.





Além disso, numa tentativa de registar o nome do seu iate, Crow esforçou-se para fornecer provas de que fretava o seu navio. Em 2019, um advogado que representa a Rochelle Charter apresentou um pedido ao Escritório de Marcas e Patentes dos EUA para o pedido.





Isso exigia a demonstração do uso comercial do nome Michaela Rose. O advogado, do escritório de advocacia Locke Lord, escreveu que o nome foi usado para “serviços de fretamento de iates para fins de entretenimento” e anexou um folheto como prova.





“Este magnífico iate cruzou os oceanos do mundo com um movimento gracioso e suave encontrado apenas nos navios de alto mar mais superiores”, dizia o panfleto, e exaltava o “casco fino e agradável” do navio e “painéis formais de mogno sala de jantar” com capacidade para 16 pessoas. Mas não dizia nada sobre fretamento.





“O registro foi recusado porque o exemplar não apresenta a marca solicitada em uso no comércio”, respondeu o advogado do USPTO .





O advogado de Crow pediu ao USPTO que reconsiderasse. A brochura foi “fornecida pelo Candidato diretamente aos seus clientes e potenciais clientes”, escreveu ele . Isso não foi suficiente?





Quando o USPTO recusou novamente, o advogado forneceu novas evidências: capturas de tela dos sites superyachts.com e liveyachting.com. Eles mostram “links e referências a serviços de 'fretamento' de iates oferecidos em conexão com a marca MICHAELA ROSE do Requerente”, escreveu o advogado.





Neste ponto, o USPTO concordou em aprovar a marca, mas as evidências eram duvidosas.





Centenas de navios têm perfis em superyachts.com, estejam eles disponíveis para fretamento ou não. A página LiveYachting apenas encorajou os leitores a entrar em contato com um corretor “para descobrir se ela poderia ser oferecida para aluguel de iates”.





“Analisando o arquivo, não está claro para mim se o iate foi realmente oferecido para uso comercial de uma forma que justificasse uma marca registrada”, disse Neel Sukhatme, professor de Direito de Georgetown e pesquisador visitante do USPTO.





Desde abril, quando o Comitê de Finanças do Senado enviou a Crow pela primeira vez uma longa lista de perguntas sobre as viagens de Thomas em seu jato e iate, Crow se recusou a fornecer respostas extensas.





Mas no mês passado, seu advogado, Michael Bopp, do escritório de advocacia Gibson Dunn, lançou alguma luz sobre como funcionava seu negócio de fretamento: Crow alugava de si mesmo. (Gibson Dunn está representando a ProPublica pro bono em um caso contra a Marinha dos EUA .)





Para o uso pessoal do Michaela Rose por Crow, incluindo viagens quando os Thomas eram convidados, “as taxas de fretamento… foram pagas às entidades da família Crow” proprietárias do iate, escreveu Bopp em uma carta a Wyden.





A carta não especificava quem pagava quando amigos, familiares ou funcionários de Crow usavam o navio, ou como ele determinava a taxa de fretamento. O porta-voz de Crow recusou-se a esclarecer esses detalhes.





De acordo com Bopp, então, sempre que Crow utilizasse o seu iate, Crow (ou uma das suas empresas) pagaria à sua própria empresa, a Rochelle Charter, e a Rochelle Charter contabilizaria isso como receita.





Do outro lado da contabilidade estariam as despesas consideráveis de operação do iate: manutenção, tripulação, combustível e outros custos. Se, no final do ano, a receita do fretamento da Rochelle Charter excedesse essas despesas, Crow pagaria imposto sobre essa renda.





Mas os impostos dos ultra-ricos têm muitas vezes uma qualidade de altos e baixos. O incentivo claro é acolher as perdas e não os lucros. Se, como aconteceu na maioria dos anos para os quais a ProPublica possui dados, as despesas da Rochelle Charter excedessem em muito as receitas, Crow economizaria em impostos.





Este tipo de acordos “deveriam ser auditados agressivamente”, disse Brian Galle, professor de Direito de Georgetown e ex-procurador federal de crimes fiscais.





“Supondo que os usos do iate sejam em sua maioria pessoais, Crow não deveria poder fazer uma dedução”, disse ele, chamando de “absurda” a ideia de que “quanto mais uso pessoal você obtém do iate, mais dedução você obtém. alegar."





Crow tratou as viagens pessoais em seu jato de maneira semelhante, de acordo com seu advogado. Os proprietários de empresas ricas obtêm frequentemente poupanças fiscais com os seus jactos, uma vez que os voos de negócios são totalmente dedutíveis, e os ricos podem muitas vezes encontrar formas de combinar negócios e prazer , como relatou a ProPublica.





A empresa proprietária do jato de Crow não está no conjunto de dados da ProPublica, por isso não está claro se relatou perdas líquidas.





A carta de Bopp descreve a forma padrão como os proprietários de jatos contabilizam os hóspedes não comerciais: “Reembolsos a taxas prescritas por lei”, escreveu ele, foram pagos à empresa Crow, proprietária de seu jato. O IRS tem um “Nível de tarifa padrão da indústria” que os proprietários de jatos usam para calcular o valor de um assento a bordo de um jato para qualquer viagem. O valor equivale aproximadamente ao custo de uma passagem comercial de primeira classe, muito abaixo do que realmente custaria fretar um jato.





A investigação do Senado também se concentrou numa questão fiscal totalmente diferente: Dado que as viagens de Thomas nos jactos e iates de Crow poderiam facilmente ser avaliadas em centenas de milhares de dólares, será que Crow as reportou ao IRS como presentes tributáveis?





Para cada ano em que Crow deu presentes a alguém que excedesse um determinado limite (US$ 17.000 em 2023), ele era obrigado a apresentar uma declaração de imposto sobre doações. Isso pode ou não ter resultado em uma cobrança de impostos para Crow, dependendo de quanto ele já havia dado a outras pessoas ao longo de sua vida. (O limite vitalício para o total de presentes é de US$ 12,9 milhões em 2023.)





Mas, de acordo com a carta do Bopp , Crow não considerou as viagens reportáveis. O imposto sobre doações, escreveu Bopp, foi criado para evitar que as pessoas evitassem o imposto sobre heranças simplesmente doando bens antes de morrerem. Mas Crow ainda possuía seu jato e iate depois de receber Thomas. “O valor não [foi] transferido dos bens tributáveis dos anfitriões”, argumentou. Portanto, não há imposto sobre doações.





Especialistas em impostos disseram à ProPublica, pelo contrário, que este tipo de viagens de luxo deveriam ser analisadas como presentes.





Beth Kaufman, sócia de Lowenstein Sandler, especializada em planejamento patrimonial e veterana do Escritório de Política Tributária do Departamento do Tesouro, disse que aconselhou clientes sobre o assunto. Depois que um casal levou sua família para férias exóticas, ela disse, ela os ajudou a calcular os custos reportáveis e a apresentar uma declaração de imposto de doação.





No entanto, os contribuintes raramente relatam este tipo de viagens, dizem os especialistas. Um fator importante é que o IRS não tem como saber sobre presentes como esses, a menos que sejam descobertos em uma auditoria. A agência também não sinalizou interesse em examinar esse tipo de interação. Na verdade, os especialistas não tinham conhecimento de quaisquer auditorias relacionadas com presentes deste tipo.





O resultado é uma situação em que, contra-intuitivamente, o imposto sobre doações pode ser mais fácil de evitar quanto mais rico for o anfitrião.





Conforme explicado num artigo recente escrito por dois professores de direito e um médico privado, todos concordam que dar 500.000 dólares a um amigo exigiria a apresentação de uma declaração de imposto sobre doações nesse valor. Usar esses US$ 500 mil para comprar um cruzeiro de iate com todas as despesas pagas para amigos não seria tratado de maneira diferente. Mas se alguém possui um iate de luxo e leva seus amigos em um cruzeiro, a situação fica confusa. O advogado de Crow até argumenta que não houve presente algum.





Isso “não se enquadra nas noções fundamentais de justiça”, disse Bridget Crawford, uma das autoras do artigo e professora da Pace Law School.





Como distribuir os custos para Crow e seus convidados é discutível, disse Crawford. Crow pode argumentar que, de qualquer maneira, ele teria ido ao cruzeiro sem os amigos, mas pelo menos, disse ela, uma parte dos custos da viagem (por exemplo, tripulação e alimentação) deveria ser alocada aos hóspedes.





Ela e seus coautores instaram o Congresso e o IRS a deixar claro que esses tipos de presentes deveriam ser divulgados e a fornecer diretrizes para valorizá-los.





“Muitas destas regras fiscais foram desenvolvidas numa época em que havia alguns milionários e um número ínfimo de bilionários”, disse Crawford, “e agora há muitos. Isso está se tornando um problema mais visível.”

Foto de Jackie Hope no Unsplash