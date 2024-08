Comment ce milliardaire a réduit ses impôts en faisant appel à un juge de la Cour suprême sur son superyacht

Cette histoire a été initialement publiée par ProPublica par Paul Kiel . Justin Elliott , Joshua Kaplan et Alex Mierjeski ont contribué au reportage.

Depuis des mois, Harlan Crow et les membres du Congrès se battent pour savoir si le milliardaire doit divulguer des détails sur ses cadeaux au juge de la Cour suprême Clarence Thomas, notamment des voyages autour du monde à bord de son yacht de 162 pieds, le Michaela Rose.





L'avocat de Crow soutient que le Congrès n'a aucune autorité pour enquêter sur la générosité du donateur républicain et que cela viole la séparation constitutionnelle des pouvoirs entre le Congrès et la Cour suprême.





Les membres du Congrès affirment que leurs intérêts sont fondés sur des lois fiscales fédérales et que les ultra-riches ont tendance à utiliser leurs yachts pour contourner ces lois.





Les données fiscales obtenues par ProPublica donnent un aperçu de ce que les enquêteurs du Congrès trouveraient si Crow leur ouvrait ses livres. Les voyages de Crow avec Thomas, selon les données, ont contribué à un avantage secondaire intéressant : ils ont contribué à réduire la facture fiscale de Crow.





Les riches, comme nous l’avons signalé, déduisent souvent des millions de dollars de leurs impôts liés à l’achat et à l’exploitation de leurs jets et yachts. Crow a suivi cette formule par l'intermédiaire d'une société qui prétendait affréter son superyacht.





Mais un examen plus approfondi de la façon dont Crow a utilisé le yacht soulève des questions sur sa conformité au code des impôts, selon les experts. Malgré les démarches de Crow auprès de l'IRS, les journalistes de ProPublica n'ont trouvé aucune preuve que sa société de yachts était en réalité une entreprise à but lucratif, comme l'exige la loi.





"Sur la base des informations disponibles, cela ressemble à une arnaque fiscale classique entre milliardaires", a déclaré le président de la commission sénatoriale des finances , Ron Wyden, D-Ore .





"Ces nouveaux détails ne font que soulever davantage de questions sur les pratiques fiscales de M. Crow, ce qui pourrait commencer à expliquer pourquoi il fait obstacle à l'enquête de la commission des finances depuis des mois."





Crow, par l'intermédiaire d'un porte-parole, a refusé de répondre aux questions de ProPublica.





Comme ProPublica l'a rapporté en avril, Crow a prodigué des cadeaux à Thomas pendant plus de 20 ans, souvent sous la forme de voyages de luxe sur le jet et le yacht de Crow. L'un des objectifs de l'enquête est de savoir si Crow a divulgué sa générosité envers Thomas à l'IRS, puisque les dons importants sont soumis à l'impôt sur les donations.





Une autre question est de savoir si Crow traitait ses voyages avec Thomas comme des dépenses professionnelles déductibles. (Bien que les données mettent en lumière la façon dont Crow aurait pu expliquer les voyages de Thomas, il n'y a pas d'implication claire sur les propres impôts de Thomas, ont déclaré les experts.)





L'entrée de Crow dans le monde des propriétaires de superyachts a eu lieu il y a près de 40 ans. En 1984, son père, Trammell Crow, avait forgé sa fortune immobilière et Harlan, alors âgé d'une trentaine d'années, jouait un rôle de plus en plus important dans l'entreprise familiale.





Cette année-là, père et fils ont travaillé ensemble pour construire le Trammell Crow Center de 50 étages au centre-ville de Dallas. Ils ont également créé une société, Rochelle Charter Inc., dans le but de louer leur nouveau yacht, le Michaela Rose.





La mine de données IRS de ProPublica, qui contient des informations fiscales sur des milliers de personnes fortunées, comprend à la fois Harlan Crow et ses parents, qui ont déposé une déclaration conjointe. Les données montrent que ses parents détiennent une part majoritaire dans Rochelle Charter. Après leur mort tous les deux, Harlan Crow a pris le contrôle total en 2014.





Les données de ProPublica pour l'entreprise s'étendent de 2003 à 2015. Rochelle Charter a déclaré avoir perdu de l'argent au cours de 10 de ces 13 années. Dans l’ensemble, les pertes nettes ont totalisé près de 8 millions de dollars, dont environ la moitié a été reversée à Harlan Crow.





En utilisant ces déductions pour compenser les revenus provenant d’autres sources, les Corbeaux ont économisé des impôts. (Les riches trouvent souvent des moyens de déduire les dépenses liées à un jet privé ; les registres ne précisent pas si Crow le fait.)





Pour Crow, les allégements fiscaux accordés sur son yacht n’étaient qu’un moyen parmi d’autres de réduire le fardeau fiscal. Le code des impôts est particulièrement favorable aux titans de l'immobilier commercial , et Crow a généralement bénéficié de faibles impôts au cours de la même période : il a payé un taux d'imposition moyen sur le revenu de 15 %, selon les données de l'IRS.





Il s'agit d'un tauxtypique des Américains les plus riches, mais inférieur aux taux d'imposition fédéraux des particuliers, même pour de nombreuxtravailleurs à revenus moyens .





La plus grande déduction de Crow du Michaela Rose a eu lieu en 2014, lorsque, après le décès de sa mère, Crow a décidé de rénover le yacht. L'intérieur avait besoin d'être mis à jour pour s'adapter à des notions de glamour plus contemporaines (d'une part, moins de placage d'or).





Le travail était coûteux : les informations fiscales de Crow montrent une perte de 1,8 million de dollars de Rochelle Charter cette année-là.





Pour pouvoir bénéficier de ce type de déductions, les contribuables doivent exercer une véritable entreprise, une entreprise qui tente réellement de réaliser un profit. Si les dépenses éclipsent les revenus année après année, l’IRS pourrait conclure que l’activité est davantage un passe-temps.





Cela pourrait entraîner le refus des déductions, ainsi que des pénalités. Néanmoins, les ultra-riches font souvent passer leurs passe-temps coûteux, comme les courses de chevaux , pour des activités à but lucratif. Ce faisant, ils mettent essentiellement l’IRS au défi de prouver le contraire lors d’un audit.





Pour qu'un propriétaire de yacht réponde aux normes juridiques relatives à l'exploitation d'une entreprise à but lucratif, a déclaré Michael Kosnitzky, coprésident du groupe de clients privés et de family offices du cabinet d'avocats Pillsbury Winthrop : « Vous devez régulièrement louer le yacht à des tiers. parties à la juste valeur marchande », généralement par l’intermédiaire d’un courtier charter indépendant.





ProPublica a interrogé une douzaine d'anciens membres de l'équipage du Michaela Rose, dont certains ont passé des années à bord du navire, et aucun n'a déclaré être au courant de l'affrètement du bateau. ProPublica a également examiné les horaires de croisière pour trois années différentes.





Selon l'ancien personnel et les horaires, l'utilisation du navire semble avoir été limitée à la famille de Crow, aux amis et aux dirigeants de la société Crow, ainsi qu'à leurs invités.





De plus, dans une tentative de déposer le nom de son yacht, Crow a eu du mal à fournir la preuve qu'il avait affrété son navire. En 2019, un avocat représentant Rochelle Charter a déposé une demande auprès de l'Office américain des brevets et des marques pour cette demande.





Cela nécessitait de démontrer l'utilisation commerciale du nom Michaela Rose. L'avocat du cabinet d'avocats Locke Lord a écrit que le nom était utilisé pour « des services d'affrètement de yachts à des fins de divertissement » et a joint une brochure comme preuve.





"Ce magnifique yacht a navigué sur les océans du monde avec un mouvement gracieux et doux que l'on ne trouve que sur les navires de mer les plus supérieurs", indique le dépliant, qui vante ensuite la "coque fine et marine" du navire et "les panneaux d'acajou formels". salle à manger » pouvant accueillir 16 personnes. Mais cela ne dit rien sur l’affrètement.





"L'enregistrement est refusé parce que le spécimen ne montre pas la marque demandée et utilisée dans le commerce", a répondu l'avocat de l'USPTO .





L'avocat de Crow a demandé à l'USPTO de reconsidérer sa décision. La brochure a été « fournie par le demandeur directement à ses clients actuels et potentiels », a-t-il écrit . N'était-ce pas suffisant ?





Lorsque l'USPTO a de nouveau refusé, l'avocat a fourni de nouvelles preuves : des captures d'écran des sites superyachts.com et liveyachting.com. Ceux-ci montrent « des liens et des références aux services de « charter » de yachts proposés en relation avec la marque MICHAELA ROSE du demandeur », a écrit l'avocat.





À ce stade, l’USPTO a accepté d’approuver la marque, mais les preuves étaient douteuses.





Des centaines de navires ont des profils sur superyachts.com, qu'ils soient disponibles à la location ou non. La page LiveYachting encourageait simplement les lecteurs à contacter un courtier « pour savoir si elle pouvait être proposée à la location de yachts ».





"En examinant le dossier, il n'est pas clair pour moi que le yacht ait été réellement proposé à un usage commercial d'une manière qui justifierait une marque", a déclaré Neel Sukhatme, professeur à la faculté de droit de Georgetown et chercheur invité à l'USPTO.





Depuis avril, lorsque la commission sénatoriale des finances a envoyé à Crow pour la première fois une longue liste de questions sur les voyages de Thomas à bord de son jet et de son yacht, Crow a refusé de fournir des réponses détaillées.





Mais le mois dernier, son avocat, Michael Bopp du cabinet d'avocats Gibson Dunn, a fait la lumière sur le fonctionnement de son entreprise d'affrètement : Crow louait lui-même. (Gibson Dunn représente ProPublica bénévolement dans une affaire contre la marine américaine .)





Pour l'utilisation personnelle du Michaela Rose par Crow, y compris les voyages lorsque les Thomas étaient invités, « les tarifs d'affrètement… étaient payés aux entités de la famille Crow » qui possédaient le yacht, a écrit Bopp dans une lettre à Wyden.





La lettre ne précisait pas qui, le cas échéant, payait lorsque les amis, la famille ou les employés de Crow utilisaient le navire ni comment il déterminait le tarif d'affrètement. Le porte-parole de Crow a refusé de clarifier ces détails.





Selon Bopp, chaque fois que Crow utilisait son yacht, Crow (ou l'une de ses entreprises) payait sa propre entreprise, Rochelle Charter, et Rochelle Charter constituait cela comme revenu.





De l’autre côté du grand livre, il y aurait les dépenses considérables liées à l’exploitation du yacht : entretien, équipage, carburant et autres coûts. Si, à la fin de l'année, les revenus d'affrètement de Rochelle Charter dépassaient ces dépenses, Crow paierait de l'impôt sur ces revenus.





Mais les impôts des ultra-riches ont souvent une tendance à la hausse comme à la baisse. L’incitation évidente est d’accepter les pertes et non les profits. Si, comme cela s'est produit la plupart des années pour lesquelles ProPublica dispose de données, les dépenses de Rochelle Charter dépassaient de loin les revenus, Crow économiserait sur les impôts.





Ce type d’accords « devrait faire l’objet d’un audit rigoureux », a déclaré Brian Galle, professeur à la faculté de droit de Georgetown et ancien procureur fédéral chargé des délits fiscaux.





"En supposant que les utilisations du yacht sont pour la plupart personnelles, Crow ne devrait pas pouvoir faire de déduction", a-t-il déclaré, qualifiant d'"absurde" l'idée selon laquelle "plus vous tirez d'un usage personnel du yacht, plus vous bénéficiez de déductions". réclamer."





Crow a traité les voyages personnels à bord de son jet de la même manière, selon son avocat. Les riches propriétaires d'entreprise tirent souvent des économies d'impôts de leurs jets, puisque les vols professionnels sont entièrement déductibles, et les riches peuvent souvent trouver des moyens de combiner affaires et plaisir , comme l'a rapporté ProPublica.





La société propriétaire du jet Crow's ne figure pas dans l'ensemble de données de ProPublica, il n'est donc pas clair si elle a déclaré des pertes nettes.





La lettre de Bopp décrit la manière standard dont les propriétaires d'avions comptabilisent leurs invités non professionnels : « Les remboursements aux taux prescrits par la loi », écrit-il, étaient versés à l'entreprise Crow qui possédait son avion. L'IRS a un « niveau tarifaire standard de l'industrie » que les propriétaires d'avions utilisent pour calculer la valeur d'un siège à bord d'un avion pour n'importe quel voyage. Le montant équivaut à peu près au prix d’un billet commercial en première classe, bien inférieur à ce qu’il en coûterait réellement pour affréter un avion.





L' enquête du Sénat s'est également concentrée sur une question fiscale totalement différente : étant donné que les voyages de Thomas sur les jets et les yachts de Crow pouvaient facilement être évalués à des centaines de milliers de dollars, Crow les a-t-il déclarés à l'IRS comme cadeaux imposables ?





Pour chaque année où Crow offrait des cadeaux à quelqu'un dépassant un certain seuil (17 000 $ en 2023), il devait produire une déclaration de revenus sur les dons. Cela aurait pu ou non entraîner une facture fiscale pour Crow, selon ce qu'il avait déjà donné aux autres au cours de sa vie. (La limite à vie pour le total des dons est de 12,9 millions de dollars en 2023.)





Mais, selon la lettre de Bopp , Crow ne considérait pas les voyages comme étant à signaler. L'impôt sur les donations, a écrit Bopp, a été créé pour empêcher les gens d'éviter l'impôt sur les successions en cédant simplement leurs actifs avant leur décès. Mais Crow possédait toujours son jet et son yacht après avoir accueilli Thomas. « La valeur n'a pas été transférée de la succession imposable des hôtes », a-t-il soutenu. Par conséquent, pas de taxe sur les donations.





Au contraire, des experts fiscaux ont déclaré à ProPublica que ces types de voyages de luxe devraient être analysés comme des cadeaux.





Beth Kaufman, associée chez Lowenstein Sandler spécialisée dans la planification successorale et vétéran du Bureau de la politique fiscale du Département du Trésor, a déclaré qu'elle avait conseillé des clients sur cette question. Après qu'un couple ait emmené sa famille élargie en vacances exotiques, a-t-elle déclaré, elle les a aidés à calculer les coûts à déclarer et à produire une déclaration de revenus sur les donations.





Cependant, les contribuables signalent rarement ce type de voyages, selon les experts. Un facteur important est que l’IRS n’a aucun moyen de connaître des cadeaux comme ceux-ci à moins qu’ils ne soient découverts lors d’un audit. L’agence n’a également manifesté aucun intérêt à examiner ce type d’interactions. En fait, les experts n'avaient connaissance d'aucun audit lié à des cadeaux de ce type.





Le résultat est une situation dans laquelle, contre-intuitivement, l’impôt sur les donations peut être plus facile à éviter plus l’hôte est riche.





Comme l'expliquent dans un article récent deux professeurs de droit et un praticien privé, tout le monde s'accorde à dire que donner 500 000 $ à un ami nécessiterait de produire une déclaration de revenus pour ce montant. Utiliser ces 500 000 $ pour acheter une croisière en yacht tous frais payés pour des amis ne serait pas traité différemment. Mais si quelqu’un possède un yacht de luxe et emmène ses amis en croisière, la situation devient trouble. L'avocat de Crow affirme même qu'il n'y a eu aucun cadeau.





Cela "ne correspond pas aux notions fondamentales d'équité", a déclaré Bridget Crawford, l'une des auteurs du journal et professeur à la Pace Law School.





La manière de répartir les coûts pour Crow et ses invités est discutable, a déclaré Crawford. Crow pourrait affirmer qu'il aurait fait la croisière sans ses amis de toute façon, mais à tout le moins, a-t-elle dit, une partie des coûts du voyage (par exemple, l'équipage et la nourriture) devrait être allouée à ses invités.





Elle et ses co-auteurs ont exhorté le Congrès et l'IRS à préciser clairement que ces types de cadeaux doivent être divulgués et à fournir des lignes directrices pour leur évaluation.





"Beaucoup de ces règles fiscales ont été élaborées à une époque où il y avait quelques millionnaires et un très petit nombre de milliardaires", a déclaré Crawford, "et maintenant il y en a beaucoup. Cela devient un problème de plus en plus visible.

Photo de Jackie Hope sur Unsplash