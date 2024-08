Cómo este multimillonario redujo sus impuestos llevando a un juez de la Corte Suprema en su superyate

Esta historia fue publicada originalmente por ProPublica por Paul Kiel . Justin Elliott , Joshua Kaplan y Alex Mierjeski contribuyeron con el reportaje.

Durante meses, Harlan Crow y miembros del Congreso han estado enfrascados en una pelea sobre si el multimillonario necesita divulgar detalles sobre sus obsequios al juez de la Corte Suprema Clarence Thomas, incluidos viajes por el mundo a bordo de su yate de 162 pies, el Michaela Rose.





El abogado de Crow sostiene que el Congreso no tiene autoridad para investigar la generosidad del donante republicano y que hacerlo viola una separación constitucional de poderes entre el Congreso y la Corte Suprema.





Los miembros del Congreso dicen que hay leyes fiscales federales que subyacen a sus intereses y una propensión conocida de los ultraricos a utilizar sus yates para eludir esas leyes.





Los datos fiscales obtenidos por ProPublica ofrecen una idea de lo que encontrarían los investigadores del Congreso si Crow les abriera sus libros. Los viajes de Crow con Thomas, según muestran los datos, contribuyeron a un bonito beneficio adicional: ayudaron a reducir la factura fiscal de Crow.





Los ricos, como hemos informado, a menudo deducen millones de dólares de los impuestos relacionados con la compra y operación de sus aviones y yates. Crow siguió esa fórmula a través de una empresa que pretendía alquilar su superyate.





Pero un examen más detenido de cómo Crow utilizó el yate plantea dudas sobre su cumplimiento del código fiscal, dijeron los expertos. A pesar de las declaraciones de Crow ante el IRS, los periodistas de ProPublica no pudieron encontrar evidencia de que su compañía de yates fuera en realidad un negocio con fines de lucro, como exige la ley.





“Según la información disponible, esto parece una estafa fiscal multimillonaria de libro de texto”, dijo el presidente del Comité de Finanzas del Senado , Ron Wyden, demócrata por Oregon .





"Estos nuevos detalles sólo plantean más preguntas sobre las prácticas fiscales del Sr. Crow, lo que podría comenzar a explicar por qué ha estado obstaculizando la investigación del Comité de Finanzas durante meses".





Crow, a través de un portavoz, se negó a responder a las preguntas de ProPublica.





Como informó ProPublica en abril, Crow le prodigó obsequios a Thomas durante más de 20 años, a menudo en forma de viajes de lujo en el jet y el yate de Crow. Un foco de las investigaciones es si Crow reveló su generosidad hacia Thomas al IRS, ya que las grandes donaciones están sujetas al impuesto sobre donaciones.





Otra es si Crow trató sus viajes con Thomas como gastos comerciales deducibles. (Si bien los datos arrojan luz sobre cómo Crow podría haber contabilizado los viajes de Thomas, no hay implicaciones claras para los propios impuestos de Thomas, dijeron los expertos).





La entrada de Crow en el mundo de los propietarios de superyates se produjo hace casi 40 años. En 1984, su padre, Trammell Crow, había forjado su fortuna inmobiliaria y Harlan, que entonces tenía 30 años, estaba asumiendo un papel cada vez más importante en el negocio familiar.





Ese año, padre e hijo trabajaron juntos para construir el Trammell Crow Center de 50 pisos en el centro de Dallas. También formaron una empresa, Rochelle Charter Inc., con el objetivo de alquilar su nuevo yate, el Michaela Rose.





El tesoro de datos del IRS de ProPublica, que contiene información fiscal de miles de personas ricas, incluye tanto a Harlan Crow como a sus padres, que presentaron sus declaraciones de forma conjunta. Los datos muestran que sus padres tienen una participación mayoritaria en Rochelle Charter. Después de la muerte de ambos, Harlan Crow tomó el control total en 2014.





Los datos de ProPublica para la empresa van de 2003 a 2015. Rochelle Charter informó haber perdido dinero en 10 de esos 13 años. En general, las pérdidas netas ascendieron a casi 8 millones de dólares, de los cuales aproximadamente la mitad fluyó hacia Harlan Crow.





Al utilizar esas deducciones para compensar ingresos de otras fuentes, los Crow ahorraron en impuestos. (Los ricos a menudo encuentran maneras de deducir el gasto de un jet privado; los registros no dejan claro si Crow lo está haciendo).





Para Crow, las exenciones fiscales de su yate fueron sólo una de las formas en que pudo lograr una carga fiscal más ligera. El código tributario es particularmente amigable con los titanes de bienes raíces comerciales , y Crow en general disfrutó de impuestos bajos durante ese mismo período: pagó una tasa impositiva promedio sobre la renta del 15%, según datos del IRS.





Es una tasatípica de los estadounidenses más ricos , pero más baja que las tasas impositivas federales personales incluso de muchostrabajadores de ingresos medios .





La mayor deducción de Crow del Michaela Rose se produjo en 2014, cuando, tras la muerte de su madre, Crow decidió renovar el yate. El interior necesitaba una actualización para adaptarse a nociones más contemporáneas de glamour (por ejemplo, menos baño de oro).





El trabajo fue costoso: la información fiscal de Crow muestra una pérdida de 1,8 millones de dólares de Rochelle Charter ese año.





Para poder reclamar este tipo de deducciones, los contribuyentes deben estar involucrados en un negocio real, uno que en realidad esté tratando de obtener ganancias. Si los gastos eclipsan los ingresos año tras año, el IRS podría concluir que la actividad es más bien un pasatiempo.





Eso podría dar lugar a que se revoquen las deducciones, además de sanciones. Sin embargo, los ultrarricos a menudo hacen pasar sus costosos pasatiempos, como las carreras de caballos , como negocios con fines de lucro. Al hacerlo, básicamente desafían al IRS a demostrar lo contrario en una auditoría.





Para que el propietario de un yate cumpla con los estándares legales de operar un negocio con fines de lucro, dijo Michael Kosnitzky, copresidente del grupo de clientes privados y family office del bufete de abogados Pillsbury Winthrop, “hay que alquilar el yate con regularidad a terceros”. partes al valor justo de mercado”, generalmente a través de un corredor de estatutos independiente.





ProPublica entrevistó a alrededor de una docena de ex miembros de la tripulación del Michaela Rose, algunos de los cuales pasaron años a bordo del barco, y ninguno dijo tener conocimiento de que el barco hubiera sido alquilado alguna vez. ProPublica también revisó los horarios de cruceros de tres años diferentes.





Según el antiguo personal y los horarios, el uso de la embarcación parece haberse limitado a la familia de Crow, amigos y ejecutivos de la compañía de Crow, junto con sus invitados.





Además, en un intento de registrar el nombre de su yate, Crow luchó por proporcionar pruebas de que alquiló su barco. En 2019, un abogado que representa a Rochelle Charter presentó una solicitud ante la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. para obtener la solicitud.





Esto requirió demostrar el uso comercial del nombre Michaela Rose. El abogado, del bufete de abogados Locke Lord, escribió que el nombre se utilizaba para “servicios de alquiler de yates con fines de entretenimiento” y como prueba adjuntó un folleto .





"Este magnífico yate ha navegado por los océanos del mundo con un movimiento elegante y gentil que sólo se encuentra en los barcos de navegación marítima más superiores", decía el folleto, y luego ensalzaba el "casco fino y agradable para el mar" del barco y sus "formales paneles de caoba". comedor” con capacidad para 16 personas. Pero no decía nada sobre el alquiler.





“Se rechaza el registro porque el espécimen no muestra la marca solicitada en uso en el comercio”, respondió el abogado de la USPTO .





El abogado de Crow pidió a la USPTO que lo reconsiderara. El folleto fue “proporcionado por el solicitante directamente a sus clientes y clientes potenciales”, escribió . ¿No fue suficiente?





Cuando la USPTO se negó nuevamente, el abogado proporcionó nuevas pruebas: capturas de pantalla de los sitios web superyachts.com y liveyachting.com. Estos muestran “enlaces y referencias a servicios de 'alquiler' de yates ofrecidos en relación con la marca MICHAELA ROSE del solicitante”, escribió el abogado.





En ese momento, la USPTO acordó aprobar la marca, pero las pruebas eran dudosas.





Cientos de barcos tienen perfiles en superyachts.com, estén disponibles para alquilar o no. La página LiveYachting simplemente animaba a los lectores a ponerse en contacto con un corredor "para averiguar si se le podría ofrecer alquiler de yates".





"Al revisar el expediente, no me queda claro que el yate se ofreciera realmente para su uso comercial de una manera que justificara una marca registrada", dijo Neel Sukhatme, profesor de Derecho de Georgetown y académico visitante de la USPTO.





Desde abril, cuando el Comité de Finanzas del Senado envió por primera vez a Crow una larga lista de preguntas sobre los viajes de Thomas en su jet y yate, Crow se ha negado a dar respuestas extensas.





Pero el mes pasado, su abogado, Michael Bopp, del bufete de abogados Gibson Dunn, arrojó algo de luz sobre cómo funcionaba su negocio de alquiler: Crow alquilaba a él mismo. (Gibson Dunn representa pro bono a ProPublica en un caso contra la Marina de los EE. UU .).





Para el uso personal del Michaela Rose por parte de Crow, incluidos los viajes en los que los Thomas eran invitados, “las tarifas de alquiler... se pagaban a las entidades de la familia Crow” propietarias del yate, escribió Bopp en una carta a Wyden.





La carta no especificaba quién, si es que había alguien, pagaba cuando los amigos, familiares o empleados de Crow utilizaban el barco ni cómo determinaba la tarifa del fletamento. El portavoz de Crow se negó a aclarar estos detalles.





Entonces, según Bopp, cada vez que Crow usaba su yate, Crow (o una de sus empresas) pagaba a su propia empresa, Rochelle Charter, y Rochelle Charter lo anotaba como ingreso.





En el otro lado de la balanza irían los considerables gastos de funcionamiento del yate: mantenimiento, tripulación, combustible y otros costes. Si, al final del año, los ingresos de Rochelle Charter por fletamento excedieran esos gastos, Crow pagaría impuestos sobre esos ingresos.





Pero los impuestos de los ultrarricos a menudo tienen una cualidad de altibajos. El incentivo claro es dar la bienvenida a las pérdidas, no a las ganancias. Si, como sucedió la mayoría de los años de los cuales ProPublica tiene datos, los gastos de Rochelle Charter excedieran con creces los ingresos, Crow ahorraría en impuestos.





Este tipo de acuerdos “deberían ser auditados agresivamente”, dijo Brian Galle, profesor de Derecho de Georgetown y ex fiscal federal de delitos fiscales.





"Suponiendo que los usos del yate sean principalmente personales, Crow no debería poder hacer una deducción", dijo, calificando de "absurda" la idea de que "cuanto más uso personal se le dé al yate, más deducciones se obtendrán". afirmar."





Crow trataba los viajes personales en su jet de manera similar, según su abogado. Los propietarios de negocios adinerados a menudo obtienen ahorros fiscales gracias a sus aviones, ya que los vuelos relacionados con negocios son totalmente deducibles, y los ricos a menudo pueden encontrar maneras de combinar negocios y placer , como ha informado ProPublica.





La empresa propietaria del avión de Crow no está en el conjunto de datos de ProPublica, por lo que no está claro si informó pérdidas netas.





La carta de Bopp describe la forma estándar en que los propietarios de aviones contabilizan a los huéspedes que no son de negocios: “Los reembolsos a las tarifas prescritas por la ley”, escribió, se pagaron a la empresa Crow propietaria de su avión. El IRS tiene un “Nivel de tarifa estándar de la industria” que los propietarios de aviones utilizan para calcular el valor de un asiento a bordo de un avión para cualquier viaje. La cantidad equivale aproximadamente al coste de un billete comercial de primera clase, muy por debajo de lo que realmente costaría alquilar un avión.





La investigación del Senado también se ha centrado en una cuestión fiscal completamente diferente: dado que los viajes de Thomas en los jets y yates de Crow podrían fácilmente valorarse en cientos de miles de dólares, ¿Crow los informó al IRS como donaciones sujetas a impuestos?





Por cada año que Crow hizo obsequios a alguien que excedieron un cierto umbral ($17,000 en 2023), debía presentar una declaración de impuestos sobre donaciones. Eso podría haber resultado o no en una factura de impuestos para Crow, dependiendo de cuánto ya había dado a otros a lo largo de su vida. (El límite de por vida para las donaciones totales es de 12,9 millones de dólares en 2023).





Pero, según la carta de Bopp , Crow no consideró que los viajes fueran reportables. El impuesto a las donaciones, escribió Bopp, se creó para evitar que las personas evitaran el impuesto al patrimonio simplemente regalando activos antes de morir. Pero Crow todavía era dueño de su jet y yate después de recibir a Thomas. “El valor no [fue] transferido fuera del patrimonio sujeto a impuestos de los anfitriones”, argumentó. Por lo tanto, no hay impuesto sobre donaciones.





Los expertos en impuestos dijeron a ProPublica, por el contrario, que este tipo de viajes de lujo deberían analizarse como regalos.





Beth Kaufman, socia de Lowenstein Sandler que se especializa en planificación patrimonial y veterana de la Oficina de Política Fiscal del Departamento del Tesoro, dijo que había asesorado a clientes sobre el tema. Después de que una pareja llevó a su familia extendida a unas vacaciones exóticas, dijo, los ayudó a calcular los costos declarables y a presentar una declaración de impuestos sobre donaciones.





Sin embargo, los contribuyentes rara vez informan sobre este tipo de viajes, dijeron los expertos. Un factor importante es que el IRS no tiene forma de saber acerca de obsequios como estos a menos que se descubran en una auditoría. La agencia tampoco ha mostrado ningún interés en examinar este tipo de interacciones. De hecho, los expertos no conocían ninguna auditoría relacionada con regalos de este tipo.





El resultado es una situación en la que, contraintuitivamente, el impuesto sobre donaciones puede ser más fácil de evitar cuanto más rico sea el anfitrión.





Como se explica en un artículo reciente de dos profesores de derecho y un médico privado, todos están de acuerdo en que dar 500.000 dólares a un amigo requeriría presentar una declaración de impuestos sobre donaciones por esa cantidad. Usar esos 500.000 dólares para comprar un crucero en yate con todos los gastos pagos para amigos no sería tratado de manera diferente. Pero si alguien posee un yate de lujo y lleva a sus amigos a un crucero, la situación se complica. El abogado de Crow incluso argumenta que no hubo ningún regalo.





Eso "no cuadra con las nociones fundamentales de justicia", dijo Bridget Crawford, una de las autoras del artículo y profesora de la Facultad de Derecho Pace.





Cómo repartir los costos para Crow y sus invitados es discutible, dijo Crawford. Crow podría argumentar que de todos modos habría ido al crucero sin sus amigos, pero al menos, dijo, una parte de los costos del viaje (por ejemplo, la tripulación y la comida) debería asignarse a sus invitados.





Ella y sus coautores instaron al Congreso y al IRS a dejar claro que este tipo de obsequios deben divulgarse y proporcionar pautas para valorarlos.





“Muchas de estas normas fiscales se desarrollaron en una época en la que había unos pocos millonarios y un número ínfimo de multimillonarios”, dijo Crawford, “y ahora hay muchos. Este se está convirtiendo en un problema más visible”.

Foto de Jackie Hope en Unsplash