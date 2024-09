Como consertar a economia do criador

Quase dois anos atrás, publiquei “ The Passion Economy and the Future of Work ”, que expôs uma visão para o trabalho online que foi informado e uma reação aos desafios da economia gig.





Embora a economia gig representasse um grande desenvolvimento na evolução do trabalho on-line - removendo restrições geográficas para oportunidades de trabalho e oferecendo maior flexibilidade - ela também acarretava riscos que eram desproporcionalmente suportados pelos trabalhadores: redução da alavancagem, instabilidade de renda, falta de direitos e proteções concedidas aos funcionários e falta de autonomia.





Por meio de poderosos efeitos de rede e propriedade de dados sobre clientes e reputação, as plataformas de shows servem como guardiões para que seus funcionários possam acessar a renda. Alguns estudiosos argumentam que a economia gig – que abrange 55 milhões de americanos ou 34% da força de trabalho – corroeu um século de proteções duramente conquistadas para os trabalhadores.





A economia da paixão foi concebida como uma evolução e alternativa ao modo de economia gig de trabalho online, envolvendo a cartilha de construir uma audiência online, cultivar relacionamentos diretos com o usuário e monetizar habilidades/conhecimento, conteúdo e outros serviços individualizados.





(Observe que, embora a economia da paixão seja mais ampla do que a economia do criador, na medida em que a renda é gerada a partir da oferta de uma gama mais ampla de serviços e produtos individualizados - não apenas da criação de conteúdo - eles se sobrepõem: os trabalhadores da economia da paixão aproveitam as ferramentas da economia do criador em para construir um público que pode ser monetizado de várias maneiras. Portanto, usarei os termos de forma intercambiável neste post.)





O apelo e a promessa da economia da paixão são facilmente aparentes: os criadores podem atingir um público global com apenas uma conexão com a Internet e ganhar a vida com apenas 1.000 ou 100 fãs verdadeiros . Alguns criadores hoje estão ganhando milhões de dólares por ano participando de acordos com marcas, vendendo conteúdo digital, criando cursos e muito mais.





Esses microempreendedores on-line agora somam mais de 50 milhões nos EUA. Ao mesmo tempo, o entusiasmo da indústria de tecnologia em torno da economia do criador/paixão está em alta: quase todas as grandes plataformas de mídia social estão lançando novos fundos, programas e recursos para atrair e reter criadores. E uma infinidade de novas startups procura servir aos criadores e tornar mais fácil para eles ganhar a vida.





Mas assim como o modo de trabalho da economia gig trouxe consequências negativas, fortes paralelos estão surgindo entre a economia gig e a economia criadora, enraizada na comoditização do trabalho e na erosão da alavancagem do trabalhador. Para os criadores online de hoje, um punhado de grandes plataformas de mídia social servem como guardiões para encontrar e conectar-se com o público.





Embora essas plataformas forneçam serviços valiosos aos criadores, incluindo ferramentas para criação, hospedagem e descoberta de conteúdo, há um imenso desequilíbrio de poder entre plataformas e criadores, que dependem de plataformas para distribuição.





À medida que avançamos na curva S de adoção , as plataformas de mídia social passaram do suporte à individualidade do criador para a comoditização dos criadores, a fim de manter seu domínio sobre a atenção do usuário, um ingrediente necessário para modelos de negócios baseados em publicidade. Essa dinâmica prejudica o sucesso e a independência do criador, tornando a economia do criador tão corrosiva para os trabalhadores online quanto a economia gig.





Numerosas startups estão tentando ajudar os criadores a configurar suas próprias propriedades autônomas on-line; ganhe mais com menos fãs mais verdadeiros; e diminuir sua dependência de plataformas de mídia social.





Mas, a menos que mudemos radicalmente a base da economia do criador - como os criadores encontram e se conectam a uma comunidade em primeiro lugar - essas soluções são incrementais na melhor das hipóteses e não criam um desbloqueio fundamental para os problemas que assolam a atual economia do criador.





Somente entendendo como a economia do criador está evoluindo e seus riscos, podemos ser mais cuidadosos ao fazê-la avançar.





Meu objetivo com esta postagem no blog é ajudar a comunidade de tecnologia a ampliar seu impacto positivo; ajudar os criadores a entender e agir para melhorar suas situações; e incentivar os fundadores a equilibrar as necessidades de todas as partes interessadas na construção de plataformas que influenciam os meios de subsistência de milhões de usuários.





A Nova Forma do Capital

Em um mundo onde o trabalho é cada vez mais mediado por plataformas, a relação entre trabalhadores e proprietários de capital evolui. Historicamente, a propriedade do capital girava em torno do capital físico, como equipamentos de fabricação, matérias-primas e edifícios.





Durante a Revolução Industrial, os trabalhadores migraram em massa para as cidades em busca de trabalho em vários centros de produção, com a proporção da população vivendo em cidades saltando de 17% para 72% entre 1801 e 1891 na Inglaterra e no País de Gales.





Desde o final do século 20, o capital mudou e abstraiu da produção para o financiamento, com os serviços financeiros respondendo por uma parcela crescente da renda nacional em relação a outros setores não financeiros.





Hoje, com a mudança para o trabalho mediado por plataforma, o capital está evoluindo mais uma vez, para a propriedade de dados que permitem a produtividade.





O bloqueio das plataformas de economia Gig não se baseia no controle de capital físico ou equipamentos de fabricação. Em vez disso, seu capital são os dados que eles coletam e controlam - localizações de cada participante da rede, registro de todos os eventos e interações, pontuação de reputação e feedback e preços de compensação de mercado - tudo o que fortalece seus efeitos de rede.





Da mesma forma, a economia criadora é marcada pelo surgimento de um pequeno número de empresas que acumularam capital e controlam efetivamente os meios de produção e distribuição.





Embora as plataformas online tenham desbloqueado os portais tradicionais do mundo criativo, elas também servem como pontos de estrangulamento de acesso a um novo tipo de capital. As plataformas de criador centralizadas dominantes possuem os dados, gráficos sociais e relacionamentos com o usuário final - todos os quais os criadores precisam para acessar o público e a renda.





Além disso, na maioria dos casos, esse tipo de capital não pode ser facilmente transferido para propriedades externas de propriedade do criador. Dessa forma, o trabalho do criador é controlado e comoditizado pelas plataformas.

Problemas paralelos nas economias de shows e criadores

Neste cenário de plataformas de criadores controlando os meios de produção, vários riscos surgem:

Excesso de oferta e competição entre criadores

Como na economia gig, a economia do criador é marcada pelo incentivo ao excesso de oferta: há uma infinidade de criadores dispostos a criar conteúdo, e os feeds algorítmicos oferecem um fluxo constante de alternativas. Como criador, o conteúdo de alguém é comoditizado e substituível por ofertas rivais.





Quando há um feed monolítico construído com um algoritmo que usa um modelo de anexo preferencial, um pequeno conjunto de criadores sobe ao topo e todos os criadores competem entre si para capturar a atenção do público. O resultado é uma competição de soma zero entre os criadores que resulta em excesso de oferta e desvalorização do conteúdo.





Embora os criadores estejam tentando implementar o manual de alavancagem de plataformas de mídia social para construir um público antes de transferi-los para outro lugar, o movimento do público é um processo não trivial que as plataformas resistem em facilitar.





Um elemento único que impede a organização e o ativismo entre os criadores é a motivação intrínseca por trás do trabalho criativo online: criar conteúdo muitas vezes tem a conotação de ser um hobby ou trabalho de amor, o que faz com que muitos novos aspirantes a criadores se juntem a plataformas e comecem a criar conteúdo gratuitamente, sem qualquer expectativa de compensação, benefícios ou proteções. Isso torna o trabalho criativo em risco único de ser subvalorizado e explorado.

A Exploração do Trabalho do Criador

Embora os estágios não remunerados ainda sejam legais em muitos casos nos EUA, eles são cada vez mais considerados exploradores.





O Fair Labor Standards Act de 1938 estipula que qualquer funcionário de uma empresa com fins lucrativos deve ser pago por seu trabalho. Por outro lado, os criadores são efetivamente forças de trabalho não remuneradas em larga escala , carregando grandes quantidades de conteúdo que as plataformas converteram em bilhões de dólares em receita e trilhões de dólares em valor patrimonial.





Às vezes, os criadores recebem uma parte da receita que as plataformas obtêm de seu conteúdo, mas carecem de liberdade em como o pagamento é determinado ou como as regras e limites de monetização são definidos.





Isso lembra as práticas de remuneração na economia gig: compartilhamento de viagens e plataformas de entrega transferem seus custos e riscos para os motoristas, que não são pagos quando não há corridas ou pedidos, resultando em ganhos efetivos abaixo do salário mínimo.

Insegurança e Volatilidade

O trabalho do criador acarreta a mesma insegurança de emprego e renda que o trabalho temporário. No mundo do trabalho temporário, os clientes podem rescindir contratos a qualquer momento e os fornecedores podem ser trocados facilmente.





O mesmo pode ser dito para os criadores: se os usuários não estiverem satisfeitos com o conteúdo ou a oferta, outro criador está a apenas um toque de distância. Ressaltando essa insegurança no trabalho, há um algoritmo de caixa preta que impulsiona a maioria dos feeds de descoberta de mídia social: o design do produto pode mudar a qualquer momento para favorecer diferentes tipos de conteúdo, desviando potenciais seguidores em potencial para outro lugar. Essa insegurança e volatilidade contribuem diretamente para o esgotamento do criador .





Em um artigo do New York Times sobre o esgotamento do criador, um criador do TikTok em Toronto disse: “É quase como se eu estivesse experimentando uma celebridade, mas nunca é consistente e, assim que você consegue, desaparece e você está constantemente tentando recuperá-lo.”





No verão passado, a insegurança no trabalho dos criadores entrou em foco durante o desligamento do Mixer e, posteriormente, a ameaça de banimento do TikTok . Os criadores exortaram os seguidores a seguir suas outras contas de mídia social, e produtos de terceiros surgiram para permitir que os criadores baixem uma cópia de seu próprio conteúdo ou listas de seguidores . A desplataforma - seja por uma plataforma ou pelo estado - significa que os criadores podem facilmente perder o acesso a seus públicos e criações anteriores.





Na economia gig, o paralelo ocorre quando as plataformas desativam as contas dos trabalhadores (por vários motivos ) e os trabalhadores perdem a capacidade de obter renda, sem recurso para alcançar clientes anteriores.

Intermediação e Fiscalidade

Como as plataformas de criadores geralmente são proprietárias da relação entre criadores e fãs, elas também podem intermediar a relação econômica, com remuneração determinada pela plataforma. Assim como os trabalhadores temporários não conseguem negociar seu pagamento com as plataformas, os criadores também são tomadores de preços, com as plataformas decidindo as taxas de divisão de receita, critérios de monetização, pagamentos de fundos de criadores e outros elementos que impulsionam a receita dos criadores.





Políticas de monetização unilaterais e muitas vezes opacas resultaram em uma desconfiança generalizada dos criadores. Um artigo da WIRED sobre o TikTok Creator Fund observou: “Três criadores que falaram com a WIRED dizem que perceberam que suas visualizações diminuíram depois que ingressaram no fundo e se perguntaram se o TikTok estava limitando intencionalmente seu alcance para limitar o quanto eles poderiam ganhar. Dois deles, desde então, optaram por sair totalmente do programa.”





Também pode haver a intermediação de outros criadores: devido ao papel que os gráficos de seguidores e a reputação desempenham na divulgação do conteúdo, a influência e o fluxo de monetização para aqueles que já possuem grandes audiências. Os riscos associados incluem a falta de atribuição a criadores menores para tendências ou retenção de ganhos por intermediários que pretendem representar criadores.

Como construímos uma economia de criadores mais saudável?

Diante do trabalho do criador cada vez mais comoditizado, alguns princípios devem ser mantidos para concretizar a visão de uma economia criadora melhor:

1. Propriedade e Portabilidade

A propriedade vem de diferentes formas: os criadores estão cada vez mais priorizando a propriedade de um canal neutro de comunicação com seu público (por meio de listas de e-mail, assinantes de feed RSS) e a propriedade do relacionamento direto de monetização com os usuários finais (conta Stripe).





Os criadores também estão criando seus próprios sites, potencialmente auto-hospedados com seus próprios domínios, como uma forma de construir relacionamentos mais diretos com os fãs. A propriedade de dados, relacionamentos, conteúdo, identidades e interações do criador e do usuário enfraqueceria o bloqueio das plataformas e acarretaria uma mudança no poder das plataformas para seus participantes, permitindo-lhes operar fora de um punhado de plataformas.





Mas podemos ir ainda mais longe ao permitir que criadores e usuários controlem seu próprio destino: o próprio software pode se tornar propriedade e operação da comunidade . Em redes criptográficas, isso pode envolver uma distribuição de tokens que conferem direitos de governança; enquanto nas plataformas Web2, a propriedade do usuário pode assumir a forma de envolver a comunidade como investidores e consultores (potencialmente habilitados por meio de ferramentas como Fairmint , Republic , Cabal ou Stonks ).





Para as empresas, envolver criadores como acionistas pode dar aos criadores mais incentivos para contribuir com uma empresa da qual eles são coproprietários, oferece oportunidades para os criadores moldarem decisões que ajudam o negócio a ter sucesso e cria um alinhamento de incentivos entre a plataforma e seus participantes.





Sobre o próprio conteúdo: embora a maioria das plataformas Web2 não reivindique a propriedade do conteúdo dos usuários, elas concedem à plataforma o direito de usar, distribuir e modificar seu trabalho.





Os Termos de Uso do Instagram declaram: “você nos concede uma licença não exclusiva, isenta de royalties, transferível, sublicenciável e mundial para hospedar, usar, distribuir, modificar, executar, copiar, executar ou exibir publicamente, traduzir e criar trabalhos derivados de seu conteúdo.”





Em outras palavras, os usuários estão essencialmente dando controle à plataforma sobre como, onde, quando e sob quais circunstâncias a imagem pode ser reutilizada – uma perda de propriedade e controle que leva à desvalorização e comoditização de seu conteúdo.





Fred Wilson escreveu sobre propriedade em seu blog:





“[É] importante para mim controlar a plataforma na qual publico. Eu uso o software WordPress de código aberto para meu sistema de gerenciamento de conteúdo e o executo em um servidor hospedado. Eu uso meu próprio domínio, AVC.com, para localizar meus escritos na Internet. Isso tem me servido bem. Não importa o quão horrível eu me torne, ninguém vai me derrubar.





Mas podemos ir ainda mais longe neste caminho de controlar nosso destino. Podemos descentralizar tudo; o sistema de gerenciamento de conteúdo, o armazenamento do conteúdo, o sistema de nome de domínio.”

2. Mecanismos do Criador Neutros com Credibilidade

Vitalik Buterin escreveu sobre a importância de construir mecanismos que sejam credivelmente neutros, no qual ele descreveu , “um mecanismo é credivelmente neutro se apenas olhando para o design do mecanismo, é fácil ver que o mecanismo não discrimina a favor ou contra qualquer pessoas."





Os quatro elementos da neutralidade credível são: (1) Não escreva pessoas específicas ou resultados específicos no mecanismo, (2) Código aberto e execução publicamente verificável, (3) Mantenha a simplicidade e (4) Não mude muitas vezes.





Outra maneira de pensar sobre a neutralidade crível é a ideia do “ véu da ignorância ”. Neste experimento mental, pede-se aos cidadãos que fazem escolhas sobre sua sociedade que as façam por trás de um "véu de ignorância", sem conhecer seu gênero, raça, habilidades, gostos, riqueza ou posição na sociedade.





Da mesma forma, aplicar o véu da ignorância às plataformas de criadores nos permite testar políticas, mecanismos de monetização, fundos e mecânica de produtos para justiça e imparcialidade. Por exemplo, projetaríamos o TikTok Creator Fund como está, se estivéssemos situados atrás do véu da ignorância, sem saber qual criador em particular estaríamos na plataforma?





É fácil ver como as plataformas Web2 de hoje carecem de neutralidade credível e falhariam no raciocínio do véu de ignorância: os algoritmos que decidem qual conteúdo é exibido não são verificáveis publicamente e a remoção de certos criadores ou conteúdo ocorre arbitrariamente. O Conselho de Supervisão do Facebook é uma tentativa imperfeita de neutralidade crível, composta por 20 membros “independentes” (que o Facebook selecionou) que revisam as decisões sobre moderação de conteúdo.





Recentemente, com o banimento de Donald Trump, a Diretoria argumentou que a suspensão por tempo indeterminado era uma punição arbitrária e não amparada pelas políticas declaradas da empresa: “Não é lícito ao Facebook manter um usuário fora da plataforma por prazo indeterminado, sem critérios para quando ou se a conta será restaurada.”





Ele continuou dizendo: “Ao aplicar uma penalidade vaga e sem padrão e, em seguida, encaminhar este caso ao Conselho para resolver, o Facebook procura evitar suas responsabilidades”. De forma mais ampla, em resposta aos poderes limitados e à neutralidade questionável do Conselho de Supervisão do Facebook, um grupo ad hoc de ativistas, pesquisadores e acadêmicos convocou um “Conselho de Supervisão Real do Facebook ” para pressionar por mais responsabilidade.





Por outro lado, o Mirror $WRITE RACE é um processo de votação aberta semanalmente no qual os usuários existentes do Mirror, uma plataforma de publicação pertencente e operada pela comunidade, decidem quais novos membros serão empossados.





A equipe escreveu : “Somos nós, a equipe Mirror, os únicos porteiros da plataforma? Isso está de alguma forma de acordo com nossos valores? Ainda temos tempo para isso? A resposta é não, não e não.” Embora os membros em potencial possam não gostar dos resultados, o processo é aberto, neutro e verificável publicamente.

3. Modelos de negócios amigáveis ao criador

Os modelos de negócios definem os incentivos, e os incentivos direcionam o conteúdo que os usuários criam . Oferecer modelos de monetização mais diretos (nos quais os usuários pagam aos criadores) pode incentivar os criadores a alinhar seu conteúdo com o que os usuários finais valorizam, em vez de criar conteúdo que maximize o tempo de exibição ou a viralidade.





Outros modelos de monetização podem promover uma classe média criadora , por exemplo, permitindo que os criadores capitalizem os superfãs para capturar mais da área abaixo de sua curva de demanda ou para obter mais renda passiva (por exemplo, "crie agora, ganhe depois"), reduzindo assim o esforço ativo necessário para manter o sucesso financeiro e atenuar o desgaste do criador.





Além disso, as plataformas devem definir taxas de take que sejam minimamente extrativas. Bill Gurley descreve a estratégia por trás das taxas de aceitação da plataforma em seu post : “Para que sua plataforma seja o local “definitivo” para transações, você deseja preços líderes do setor – o que é impossível se seu rake for a causa de fato de preços excessivos. ”





Ele também descreve um exemplo do Priceline Group, permitindo que os participantes aumentem sua taxa de aceitação para uma melhor colocação. Isso contrasta com a maioria das plataformas de criadores hoje, que definem as taxas de aceitação unilateralmente e, às vezes, regressivamente (criadores mais bem-sucedidos pagam menos, por exemplo, no Twitch).





Conforme descrito acima, transformar partes interessadas em acionistas, como em plataformas de propriedade de criadores e usuários, pode alinhar melhor os interesses das plataformas com os criadores. A propriedade pode conferir direitos econômicos e de governança, o que significa que criadores e usuários decidem sobre estratégia de produto, liderança e o que fazer com os lucros.

4. Interdependência e solidariedade criadora

A economia do criador de hoje, como existe em plataformas sociais centralizadas, coloca os criadores em competição uns com os outros em uma batalha constante por atenção fugaz.





No futuro, minha esperança é que possamos construir plataformas e mecanismos que incentivem o apoio mútuo entre criadores, onde o sucesso de um criador não ocorre às custas do outro.





DAOs criadores (organizações autônomas descentralizadas) são uma maneira de transformar um grupo de pessoas com uma missão compartilhada (por exemplo, criar mídia sobre um determinado tópico) em um exército descentralizado com um tesouro e ferramentas de governança que aproveitam a inteligência coletiva dos membros.





Hoje, estamos vendo muita experimentação em DAOs de criadores: os membros votam em projetos criativos, co-criam conteúdo, têm todo o fluxo de receita para um tesouro e compartilham a propriedade (exemplos incluem Elektra ou DIRT do Songcamp).





Além dos DAOs de criadores, instâncias recentes de grandes grupos de pessoas reunindo capital para comprar obras de arte NFT, por exemplo, via PartyBid , sugerem como as pessoas podem se organizar para atingir um objetivo coletivo. Essas organizações têm vislumbres de como pode ser esse futuro mais cooperativo, e espero que surjam as melhores práticas de como os criadores podem aproveitar os DAOs.





Talvez um elemento desses DAOs possa ser o Universal Creative Income , financiado pelo tesouro da comunidade, a fim de ampliar o acesso para criadores emergentes e diversificados. Em contraste com os fundos de criadores de hoje oferecidos pelas plataformas de mídia social, a elegibilidade para financiamento pode ser baseada em dados verificáveis independentemente, uma vez que todas as métricas do usuário estão na cadeia.





Observe que é provavelmente inviável para as plataformas existentes adotar os princípios acima, pois isso corroeria seus modelos de negócios atuais e enfraqueceria seus efeitos de rede. O dilema do inovador sugere que os novos entrantes provavelmente serão aqueles que constroem com esses princípios amigáveis ao criador em mente, com novos modelos de negócios disruptivos que se alinham com os interesses dos criadores.

Perguntas abertas para explorar

Que canais poderiam existir para institucionalizar a voz do criador?

Fortalecer a voz dos criadores não apenas beneficiaria os criadores, mas também ajudaria as próprias plataformas a projetar e implementar recursos com a adesão dos criadores.





Estou animado para ver novos métodos de incorporar a voz do trabalhador na governança e na tomada de decisões da plataforma (e equilibrar a voz do criador com a dos investidores que não estão contribuindo ativamente com trabalho). Como um vislumbre de como esse futuro pode ser, os protocolos DeFi permitem que os detentores de token votem em decisões importantes, como taxa de aceitação (Uniswap), algoritmos (Yearn) e integrações (Compound).





Entre as plataformas Web2, a chamada aberta do Twitter para propostas sobre como seu programa de verificação deve funcionar é um passo na direção certa: “Pedir feedback público tornou-se uma parte importante de nosso processo de desenvolvimento de políticas porque queremos garantir que, como um serviço aberto , nossas regras refletem as vozes das pessoas que usam o Twitter.”





Outro exemplo é o Host Advisory Board do Airbnb , criado para servir de voz para os anfitriões com a liderança do Airbnb: “Eles serão um elo formal entre os anfitriões do Airbnb e a liderança do Airbnb, participando de reuniões mensais com o Airbnb e de um Fórum oficial do Conselho Consultivo a cada ano para apresentar as ideias dos anfitriões.”





No entanto, a opacidade com que o conselho consultivo inicial foi escolhido e se os membros são realmente representantes da comunidade anfitriã mais ampla foram examinados minuciosamente no fórum de anfitriões do Airbnb.

Como as plataformas podem ser projetadas para mitigar a ansiedade e a insegurança dos criadores?

O design do produto pode ter implicações enormes no esgotamento e na ansiedade do criador. Um desejo comum entre os criadores é mais transparência por parte das plataformas sobre como o algoritmo de descoberta funciona e atualizações sobre como ele está mudando.





O algoritmo serve como um quase “gerente” para o trabalho criativo online, influenciando e avaliando continuamente os criadores, mas atualmente é opaco. Hunter Walk também escreveu uma postagem com ideias de como o bem-estar do criador pode ser incorporado fundamentalmente ao produto, incluindo tempero de conteúdo, postagens com limitação de taxa e plataformas que oferecem folga remunerada aos criadores.





Como exemplo de como isso pode ser, o Streamloots , uma plataforma de monetização de streamers, oferece um programa de suporte à saúde mental para influenciadores em sua plataforma.





Um fator fundamental da ansiedade do criador é a insegurança econômica. Nesse ponto, resolver a precariedade financeira subjacente dos criadores, seja fornecendo aos criadores Renda Criativa Universal ou permitindo mais cooperativismo de criadores, por exemplo, por meio de DAOs, pode resolver os problemas reais subjacentes aos problemas de saúde mental dos criadores.

Que formas de ação coletiva online poderiam surgir?

Os criadores devem explorar meios de expressar coletivamente sua voz, para trazer suas demandas para plataformas e clientes. Em 2015, 20 dos 50 principais criadores do Vine se reuniram com a equipe de gerenciamento do aplicativo para propor alterações de produto e monetização.





Os exemplos atuais de criadores que se organizam para efetuar mudanças incluem os criadores do TikTok entrando em greve e o FYPM , um “Glassdoor para influenciadores” que agrega avaliações de criadores sobre experiências de trabalho com várias marcas.

Como a descoberta e a distribuição funcionam em um mundo pós-plataforma de mídia social?

As plataformas hoje são uma faca de dois gumes para os criadores: os criadores contam com elas para aumentar seu público, mas também desejam reduzir sua dependência delas ao longo do tempo. Os criadores não podem deixar de criar conteúdo em plataformas de mídia social até que sejam amplamente populares e possam crescer com o boca a boca.





Uma solução são os coletivos e pacotes de criadores, onde aqueles com públicos maiores podem impulsionar os emergentes.





Por exemplo, Every é um pacote de newsletter que oferece distribuição e propriedade: “Damos aos nossos redatores vantagens financeiras no trabalho que fazem e a liberdade de construir sua própria visão criativa, mas também os apoiamos com distribuição para um público, editoriais suporte e um adiantamento sobre a receita de assinatura, se necessário. ”

Em um post recente sobre remuneração do criador, escrevi : “No mundo digital, os direitos do usuário são direitos cívicos e os direitos do criador são direitos do trabalhador”.





Os problemas emergentes na economia do criador online são as instâncias mais recentes dos mesmos problemas econômicos políticos mais amplos que afligem nossa sociedade, com ampla vulnerabilidade do trabalhador, uma classe média esvaziada e riscos de negócios externalizados que são transferidos para indivíduos particulares.





À medida que a economia passa por uma mudança profunda para o trabalho mediado por plataformas, as condições em torno do trabalho estão mudando rapidamente. Os criadores podem ser uma nova classe de trabalhadores, mas os paralelos com os movimentos trabalhistas anteriores – incluindo os da economia gig – são claros.





Nos séculos passados, os direitos dos trabalhadores e os ambientes empresariais favoráveis aos trabalhadores não apenas surgiram espontaneamente, mas foram conquistados com muito esforço. Da mesma forma, o empoderamento do criador será o produto de esforços conjuntos de fundadores, investidores, criadores e da comunidade tecnológica mais ampla para criar estruturas e plataformas que priorizem o controle e a propriedade do criador.

Anteriormente publicado aqui.