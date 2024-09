クリエーター経済を修正する方法

ほぼ 2 年前、私は「 The Passion Economy and the Future of Work 」を出版しました。これは、ギグ エコノミーの課題から情報を得て、それに対する反応を示したオンライン ワークのビジョンを示したものです。





ギグ エコノミーは、オンライン対応の仕事の進化における主要な発展を表しており、仕事の機会に対する地理的制約を取り除き、より大きな柔軟性を提供しましたが、労働者が不釣り合いに負担するリスクも伴いました。従業員に与えられる保護、および自律性の欠如。





強力なネットワーク効果と、顧客と評判に関するデータの所有権を通じて、ギグ プラットフォームは、労働者が収入にアクセスできるようにするゲートキーパーとして機能します。一部の学者は、5,500 万人のアメリカ人、つまり労働力の 34% を占めるギグ エコノミーが、苦労して獲得した 1 世紀分の労働者保護を侵食したと主張しています。





パッション エコノミーは、オンライン ワークのギグ エコノミー モードの進化と代替として構想され、オンライン オーディエンスの構築、ユーザーとの直接的な関係の構築、スキル/知識、コンテンツ、およびその他の個別化されたサービスの収益化のプレイブックを伴います。





(コンテンツの作成だけでなく、より幅広い個別化されたサービスや製品を提供することで収入が得られる限り、パッションエコノミーはクリエーターエコノミーよりも広いですが、それらは重複しています。パッションエコノミーの労働者は、クリエーターエコノミーのツールを活用しています。さまざまな方法で収益化できるオーディエンスを構築するためです。したがって、この投稿ではこれらの用語を同じ意味で使用します。)





パッション エコノミーの魅力と可能性は明白です。クリエイターは、インターネットに接続するだけで世界中の視聴者にリーチし、わずか1,000 人または100 人の真のファンで生計を立てることができます。今日の一部のクリエイターは、ブランド取引、デジタル コンテンツの販売、コースの作成などを通じて、年間数百万ドルを稼いでいます。





これらのオンライン小規模起業家は現在、米国で5,000 万人を超えています。同時に、クリエイター/パッション エコノミーをめぐるテクノロジー業界の盛り上がりは最高潮に達しています。ほぼすべての大規模なソーシャルメディアプラットフォームが、クリエイターを惹きつけて維持するための新しい資金、プログラム、機能を展開しています。また、多くの新しいスタートアップが、クリエイターにサービスを提供し、クリエイターが生計を立てやすくすることを目指しています。





しかし、仕事のギグ エコノミー モードがマイナスの結果をもたらしたように、仕事のコモディティ化と労働者のレバレッジの低下に根ざした、ギグ エコノミーとクリエーター エコノミーの間に強い類似点が生まれています。今日のオンライン クリエイターにとって、いくつかの大規模なソーシャル メディア プラットフォームは、オーディエンスを見つけてつながるためのゲートキーパーとして機能します。





これらのプラットフォームは、コンテンツの作成、ホスティング、発見のためのツールなど、クリエイターに価値のあるサービスを提供しますが、プラットフォームと配信プラットフォームに依存しているクリエイターとの間には、大きな力の不均衡があります。





採用の S カーブが進むにつれて、ソーシャル メディア プラットフォームは、広告ベースのビジネス モデルに必要な要素であるユーザーの注目を維持するために、クリエイターの個性をサポートすることから、クリエイターをコモディティ化することへと移行しました。このダイナミクスは、クリエイターの成功と独立性を損ない、クリエイターの経済をギグ エコノミーと同じようにオンライン ワーカーに悪影響を及ぼします。





多くの新興企業が、クリエイターがオンラインでスタンドアロンの所有プロパティをセットアップするのを支援しようとしています。少数の真のファンからより多くの収益を得る。ソーシャル メディア プラットフォームへの依存を減らします。





しかし、クリエイター経済の基盤、つまりクリエイターがコミュニティを見つけてつながる方法を根本的に変えない限り、これらの解決策はせいぜい段階的なものであり、現在のクリエイター経済を悩ませている問題の根本的な解決にはなりません。





クリエーター経済がどのように進化しているか、そしてそのリスクを理解することによってのみ、それを前進させる上でより思慮深くなることができます。





このブログ投稿での私の目標は、テクノロジー コミュニティがポジティブな影響を拡大できるようにすることです。クリエイターが状況を理解し、状況を改善するための行動を起こすのを助けます。何百万人ものユーザーの生活に影響を与えるプラットフォームを構築する際に、すべての利害関係者のニーズのバランスをとるように創設者を促します。





新しい資本の形

仕事がプラットフォームによってますます仲介される世界では、労働者と資本所有者の関係が進化しています。歴史的に、資本所有権は、製造設備、原材料、建物などの物理的資本を中心に展開されていました。





産業革命の間、労働者はさまざまな生産拠点で仕事を求めて大挙して都市に移動し、イングランドとウェールズでは 1801 年から 1891 年の間に都市に住む人口の割合が 17% から 72% に跳ね上がりました。





20 世紀後半以降、資本は生産から金融へと移行し、抽象化されており、金融サービスは他の非金融部門と比較して国民所得に占める割合が増加しています。





今日、プラットフォームを介した仕事への移行により、資本は再び進化し、生産性を可能にするデータの所有へと移行しています。





ギグ エコノミー プラットフォームのロックインは、物的資本や製造設備の管理を前提としていません。代わりに、彼らの資本は、彼らが収集して管理するデータ、つまり、すべてのネットワーク参加者の場所、すべてのイベントと相互作用の記録、評判とフィードバックのスコア、および市場を清算する価格であり、これらすべてがネットワーク効果を強化します.





同様に、クリエイター経済は、資本を蓄積し、生産と流通の手段を効果的に管理している少数の企業の台頭によって特徴付けられます。





オンライン プラットフォームは、クリエイティブな世界の伝統的な門番を解き放ちましたが、新しいタイプの資本へのアクセスのチョークポイントとしても機能しています。支配的な集中型クリエーター プラットフォームは、データ、ソーシャル グラフ、およびエンド ユーザーとの関係を所有しています。これらはすべて、クリエーターが視聴者と収入にアクセスするために必要です。





さらに、ほとんどの場合、この種の資本は外部のクリエイター所有のプロパティに簡単に移植することはできません。このように、クリエーターの労働力はプラットフォームによって管理され、コモディティ化されています。

ギグ経済とクリエーター経済における並行問題

クリエーター プラットフォームが制作手段をコントロールするこのような状況を背景に、さまざまなリスクが生じています。

供給過剰とクリエイター間の競争

ギグ エコノミーと同様に、クリエーター エコノミーは過剰供給のインセンティブによって特徴付けられます。コンテンツを作成する意思のあるクリエーターは多数存在し、アルゴリズム フィードは代替手段の安定した流れを提供します。クリエーターとして、自分のコンテンツはコモディティ化され、ライバルの製品で代用できます。





優先アタッチメント モデルを使用するアルゴリズムで構築された 1 つのモノリシック フィードがある場合、少数のクリエイターがトップに上り詰め、すべてのクリエイターが競い合って視聴者の注目を集めます。その結果、クリエイター間のゼロサム競争が起こり、コンテンツの供給過剰と価値の低下につながります。





クリエイターは、ソーシャル メディア プラットフォームを活用して視聴者を構築してから、別の場所に移植するという戦略を実行しようとしていますが、視聴者の移動は、プラットフォームが促進することに抵抗する重要なプロセスです。





クリエイターの間で組織化と活動を妨げる独特の要素は、オンラインのクリエイティブな仕事の背後にある本質的な動機です。コンテンツの作成は、多くの場合、趣味や愛の労働であるという意味合いを持っています。補償、利益、または保護を期待することなく。これにより、創造的な労働は、過小評価され、搾取されるリスクに独自にさらされます。

クリエイターの労働の搾取

米国では多くの場合、無給のインターンシップは依然として合法ですが、搾取的であると見なされる傾向が強まっています。





1938 年の公正労働基準法は、営利企業の従業員は、その仕事に対して支払われなければならないと規定しています。対照的に、クリエイターは事実上大規模な無給の労働力であり、プラットフォームが数十億ドルの収益と数兆ドルの株式価値に変換した膨大な量のコンテンツをアップロードしています。





クリエーターは、プラットフォームがコンテンツから得た収益の一部を受け取ることがありますが、支払いの決定方法や収益化のルールとしきい値の設定方法に関する権限がありません。





これは、ギグエコノミーにおける報酬慣行を彷彿とさせます。ライドシェアリングと配達プラットフォームは、コストとリスクをドライバーに転嫁します。ドライバーは、乗車や注文がない場合は無給となり、結果として最低賃金を下回る実効収入が生じます。

不安とボラティリティ

クリエイターの労働は、ギグワークと同じ仕事と収入の不安を伴います。ギグワークの世界では、クライアントはいつでも契約を終了でき、プロバイダーは簡単に交換できます。





クリエイターにも同じことが言えます。ユーザーがコンテンツやサービスに満足していない場合、別のクリエイターはスワイプするだけです。この仕事の不安定さを際立たせているのは、ほとんどのソーシャル メディアの発見フィードを動かしているブラックボックス アルゴリズムです。製品デザインは、さまざまな種類のコンテンツを優先するようにすぐに変更され、潜在的な潜在的なフォロワーを別の場所にそらすことができます。この不安と不安定さは、クリエイターの燃え尽き症候群の直接的な原因です。





クリエイターの燃え尽き症候群に関するNew York Timesの記事で、トロントの TikTok クリエイターは次のように述べています。取り戻そうとする。」





昨年の夏、 Mixer が閉鎖され、その後、 TikTok が禁止されるという脅迫が行われた際に、クリエイターの雇用不安が注目を集めました。クリエーターはフォロワーに他のソーシャル メディア アカウントをフォローするように勧め、クリエーターが自分のコンテンツやフォロワー リストのコピーをダウンロードできるようにするサードパーティ製品が登場しました。プラットフォームの廃止は、プラットフォームによるものであろうと国によるものであろうと、クリエイターが視聴者や過去の作品へのアクセスを簡単に失う可能性があることを意味します。





ギグエコノミーでは、プラットフォームが (さまざまな理由で) 労働者のアカウントを無効にし、労働者が収入を得る能力を失い、以前の顧客にリーチする手段がなくなった場合と同様のことが起こります。

仲介と課税

クリエイター プラットフォームは多くの場合、クリエイターとファンの関係を所有しているため、プラットフォームによって決定される報酬で、経済的関係を仲介することもできます。ギグ ワーカーがプラットフォームと支払いを交渉できないのと同じように、クリエイターも同様にプライステイカーであり、プラットフォームが収益分配率、収益化基準、クリエイター ファンドの支払い、およびクリエイターの収入を促進するその他の要素を決定します。





一方的でしばしば不透明な収益化ポリシーにより、クリエイターの不信感が広まっています。 TikTok クリエイター ファンドに関する WIRED の記事では、「WIRED と話をした 3 人のクリエイターは、ファンドに参加した後、視聴回数が減ったことに気づき、TikTok が獲得できる金額を制限するために意図的にリーチを制限しているのか疑問に思ったと述べています。その後、そのうちの 2 人がプログラムを完全にオプトアウトしました。」





他のクリエイターによる仲介もあり得ます: フォロワー グラフと評判がコンテンツの表面化に果たす役割により、影響力と収益化は既に多くの視聴者を持っている人に流れます。関連するリスクには、トレンドに対する小規模なクリエイターへの帰属の欠如、またはクリエイターを代表すると称する仲介者による収益の差し控えが含まれます。

より健全なクリエイター経済を構築するにはどうすればよいでしょうか?

ますますコモディティ化されたクリエイターの労働に直面して、より良いクリエイター経済のビジョンを実現するために、いくつかの原則を支持する必要があります。

1. 所有権と移植性

所有権にはさまざまな形があります。クリエイターは、視聴者との中立的なコミュニケーション チャネル (メーリング リスト、RSS フィード サブスクライバーを介して) を所有し、エンド ユーザーとの直接的な収益化関係 (Stripe アカウント) を所有することをますます優先しています。





クリエイターはまた、より直接的なファンとの関係を構築する方法として、独自の Web サイトを設定しています。データ、関係、コンテンツ、アイデンティティ、および相互作用の作成者とユーザーの所有権は、プラットフォームのロックインを弱め、プラットフォームから参加者への権力のシフトを伴い、少数のプラットフォームの外で動作できるようにします.





しかし、作成者とユーザーが自分の運命をコントロールできるようにするために、さらに先に進むことができます。ソフトウェア自体がコミュニティによって所有および運営されるようになる可能性があります。暗号化ネットワークでは、ガバナンス権を付与するトークンの配布が必要になる場合があります。一方、Web2 プラットフォームでは、ユーザーの所有権は、コミュニティを投資家やアドバイザーとして関与させる形をとることができます ( Fairmint 、 Republic 、 Cabal 、またはStonksなどのツールによって可能になる可能性があります)。





企業にとって、クリエイターを株主として関与させることは、クリエイターが共同所有する会社に貢献するインセンティブを高め、クリエイターがビジネスの成功に役立つ決定を下す機会を提供し、プラットフォームとその参加者との間にインセンティブの整合性を生み出すことができます。





コンテンツ自体について: ほとんどの Web2 プラットフォームはユーザーのコンテンツの所有権を主張していませんが、ユーザーのコンテンツを使用、配布、および変更する権利をプラットフォームに付与しています。





Instagramの利用規約には次のように記載されています。あなたのコンテンツの派生作品を作成してください。」





つまり、ユーザーは基本的に、いつ、どこで、どのように、どのような状況で画像を再利用できるかについて、プラットフォームに制御権を与えているということです。





Fred Wilson は自身のブログで所有権について次のように書いています。





「自分がパブリッシュするプラットフォームをコントロールすることは、私にとって重要です。私はコンテンツ管理システムにオープンソースの WordPress ソフトウェアを使用し、それをホストされたサーバーで実行しています。私は自分のドメインである AVC.com を使用して、インターネット上で自分の文章を検索しています。それは私によく役立っています。私がどんなに恐ろしくても、誰も私を倒そうとはしません。





しかし、私たちは自分の運命をコントロールするこの道をさらに進むことができます.全体を分散化できます。コンテンツ管理システム、コンテンツの保管、ドメイン名システム。」

2.信頼できる中立の作成者メカニズム

Vitalik Buterin は、信頼できるほど中立なメカニズムを構築することの重要性について次のように述べています。人。"





信頼できる中立性の 4 つの要素は次のとおりです。(1) 特定の人物や特定の結果をメカニズムに書き込まない、(2) オープン ソースで公的に検証可能な実行、(3) シンプルに保つ、(4) 変更しない頻繁すぎる。





信頼できる中立性について考えるもう 1 つの方法は、「無知のベール」の考え方です。この思考実験では、自分たちの社会について選択を行う市民は、性別、人種、能力、嗜好、富、社会での地位を知らずに、「無知のベール」の後ろから選択するよう求められます。





同様に、クリエイターのプラットフォームに無知のベールを適用することで、ポリシー、収益化メカニズム、資金、および製品の仕組みの公平性と公平性をテストすることができます。たとえば、TikTok Creator Fund を現状のまま設計するでしょうか?無知のベールの後ろにいて、プラットフォーム上でどの特定のクリエイターになるかを知らなかったとしたら?





今日の Web2 プラットフォームが信頼できる中立性を欠いており、無知のベールに包まれた推論に失敗することは容易にわかります。どのコンテンツが表示されるかを決定するアルゴリズムは公的に検証可能ではなく、特定の作成者またはコンテンツの削除は恣意的に行われます。 Facebook の監視委員会は、コンテンツ モデレーションに関する決定をレビューする 20 人の「独立した」メンバー (Facebook が選択した) で構成され、信頼できる中立性を保つための不完全な試みです。





最近、ドナルド・トランプの禁止に伴い、取締役会は、無期限の停止は会社の規定されたポリシーによってサポートされていない恣意的な罰であると主張しました。アカウントがいつ復元されるか、または復元されるかどうかの基準。」





「あいまいで基準のない罰則を適用し、この事件を理事会に解決を委ねることで、Facebookはその責任を回避しようとしている」と述べた.より広義には、Facebook監視委員会の限られた権限と疑わしい中立性に対応して、活動家、研究者、学者の臨時グループが「 本物のFacebook監視委員会」を招集し、より多くの説明責任を求めました.





対照的に、 Mirror $WRITE RACEは、コミュニティが所有および運営するパブリッシング プラットフォームである Mirror の既存のユーザーが、どの新メンバーを入会させるかを決定する毎週の公開投票プロセスです。





チームは次のように書いています。それは私たちの価値観とまったく一致していますか?そのための時間さえありますか?答えはノー、ノー、ノーです。」将来のメンバーは結果を好まないかもしれませんが、プロセスはオープンで中立であり、公的に検証可能です.

3. クリエイターに優しいビジネスモデル

ビジネス モデルはインセンティブを定義し、インセンティブはユーザーが作成するコンテンツを推進します。より直接的な収益化モデル (ユーザーがクリエーターに支払う) を提供することで、クリエーターは、視聴時間やバイラリティを最大化するコンテンツを作成するのではなく、エンド ユーザーの価値に合わせてコンテンツを調整するようになります。





他の収益化モデルは、クリエイターの中産階級を育成することができます。たとえば、クリエイターはスーパーファンを利用して、需要曲線の下の領域をより多く獲得したり、より多くの受動的収入を得ることができます (例: 「今すぐ作成し、後で稼ぐ」)。経済的な成功を維持し、クリエイターの燃え尽き症候群を軽減するために必要な積極的な努力。





さらに、プラットフォームは、抽出を最小限に抑えるテイク レートを設定する必要があります。 Bill Gurley は、彼の投稿でプラットフォームのテイク レートの背後にある戦略を概説しています。 」





彼はまた、参加者がより良い配置のためにテイクレートを入札できるようにするPriceline Groupの例を概説しています.これは、テイク レートを一方的に設定し、時には逆進的に設定する今日のほとんどのクリエイター プラットフォームとは対照的です (より成功したクリエイターは、Twitch などで支払う金額が少なくなります)。





上記で概説したように、クリエイター所有およびユーザー所有のプラットフォームのように、利害関係者を株主に変えることで、プラットフォームの利益をクリエイターとより一致させることができます。所有権は、経済的権利と統治権の両方を与えることができます。つまり、クリエイターとユーザーは、製品戦略、リーダーシップ、および利益をどうするかを決定します。

4. クリエイターの相互依存と連帯

今日のクリエーター エコノミーは、一元化されたソーシャル プラットフォーム上に存在するため、一時的な注目を集めるための絶え間ない戦いで、クリエーター同士が互いに競争しています。





今後は、一人のクリエイターの成功が他のクリエイターの成功を犠牲にすることのない、クリエイター間の相互支援を促すプラットフォームとメカニズムを構築できることを願っています。





Creator DAO (分散型自律組織) は、共通の使命 (特定のトピックに関するメディアの作成など) を持つ人々のグループを、メンバーの集合知を利用する財務およびガバナンス ツールを備えた分散型の軍隊に変える方法です。





現在、クリエーター DAO で多くの実験が行われています。メンバーはクリエイティブ プロジェクトに投票し、コンテンツを共同作成し、すべての収益を国庫に送り、所有権を共有します (例には、 Songcamp の ElektraやDIRTが含まれます)。





クリエーターの DAO を超えて、たとえばPartyBidを介して NFT アートワークを購入するために大規模なグループの人々が資本をプールしている最近の例は、人々が集合的な目標を達成するためにどのように組織化できるかを示唆しています。これらの組織は、このより協力的な未来がどのように見えるかを垣間見ることができ、クリエイターがどのように DAO を活用できるかについてのベスト プラクティスが出現することを期待しています。





おそらく、これらのDAOの1つの要素は、新興の多様なクリエイターのアクセスを拡大するために、コミュニティの財務省が資金を提供するユニバーサルクリエイティブインカムになる可能性があります.ソーシャル メディア プラットフォームが提供する今日のクリエイター ファンドとは対照的に、すべてのユーザー メトリクスはオンチェーンであるため、資金調達の適格性は独自に検証可能なデータに基づく可能性があります。





既存のプラットフォームが上記の原則を採用することは、現在のビジネス モデルを侵食し、ネットワーク効果を弱める可能性があるため、実行不可能である可能性が高いことに注意してください。イノベーターのジレンマは、新規参入者は、クリエイターに優しい原則を念頭に置いて構築し、クリエイターの利益に沿った新しい破壊的なビジネス モデルを構築する可能性が最も高いことを示唆しています。

調査する未解決の質問

クリエイターの声を制度化するために、どのようなチャネルが存在する可能性がありますか?

クリエイターの声を強化することは、クリエイターに利益をもたらすだけでなく、プラットフォーム自体がクリエイターの賛同を得て機能を設計および実装するのにも役立ちます。





労働者の声をプラットフォームのガバナンスと意思決定に取り入れる (そして、クリエイターの声と、積極的に労働に貢献していない投資家の声とのバランスを取る) 斬新な方法を見るのが楽しみです。この未来がどのようになるかを垣間見ると、DeFi プロトコルを使用すると、トークン所有者はテイク レート (Uniswap)、アルゴリズム (Yearn)、統合 (Compound) などの重要な決定に投票できます。





Web2 プラットフォームの中で、検証プログラムがどのように機能するかについて Twitter が提案を公募したことは、正しい方向への一歩です。 、私たちのルールは、Twitter を使用する人々の声を反映しています。」





もう 1 つの例は、 Airbnb のホスト諮問委員会です。これは、Airbnb のリーダーシップを持つホストの声として機能するように設計されています。主催者のアイデアを提示します。」





ただし、最初の諮問委員会が選ばれた不透明性と、メンバーが実際に幅広いホストコミュニティを代表しているかどうかは、Airbnb ホストフォーラムで精査されています.

クリエイターの不安や不安を軽減するために、プラットフォームをどのように設計できますか?

製品デザインは、クリエイターの燃え尽き症候群や不安に大きな影響を与える可能性があります。クリエーターの間で共通する要望の 1 つは、発見アルゴリズムがどのように機能し、どのように変化しているかについて、プラットフォーム側の透明性を高めることです。





このアルゴリズムは、オンラインのクリエイティブ作品の準「マネージャー」として機能し、クリエイターに継続的に影響を与え、評価していますが、現時点では不透明です。 Hunter Walk はまた、コンテンツの味付け、レート制限投稿、クリエイターに有給休暇を提供するプラットフォームなど、クリエイターの健康を製品に根本的に組み込む方法についてのアイデアを含む投稿を書きました。





これがどのようなものになるかの例として、ストリーマーの収益化プラットフォームであるStreamlootsは、プラットフォーム上でインフルエンサー向けのメンタルヘルス サポート プログラムを提供しています。





クリエイターの不安の根本的な原因は、経済的不安です。その時点まで、クリエイターにユニバーサル クリエイティブ インカムを提供するか、DAO などを通じてより多くのクリエイターの協力を可能にすることで、クリエイターの根底にある経済的不安定性を解決することで、クリエイターのメンタルヘルスの問題の根底にある実際の根本的な問題に対処できる可能性があります。

どのような形態のオンライン集団行動が出現する可能性がありますか?

クリエイターは、自分たちの声をまとめて表現する手段を模索し、自分たちの要求をプラットフォームやクライアントに伝える必要があります。 2015 年、上位 50 人のVine 作成者のうち 20 人がアプリの管理チームと会い、製品と収益化の変更を提案しました。





変化をもたらすために組織化されたクリエイターの現在の例には、TikTok クリエイターのストライキや、さまざまなブランドでの実務経験に関するクリエイターのレビューを集約する「インフルエンサーのためのグラスドア」である FYPM が含まれます。

ポストソーシャル メディア プラットフォームの世界で、ディスカバリーとディストリビューションはどのように機能するのでしょうか?

今日のプラットフォームは、クリエイターにとって両刃の剣です。クリエイターはプラットフォームに依存して視聴者を増やしていますが、時間の経過とともにプラットフォームへの依存度を減らしたいとも考えています。クリエーターは、ソーシャル メディア プラットフォームでのコンテンツの作成をあきらめることはできません。そのコンテンツが広く人気を博し、口コミで成長できるようになるまでは。





解決策の 1 つは、クリエイター コレクティブとバンドルです。より多くの視聴者を持つクリエイターが新しいクリエイターを後押しすることができます。





例として、 Everyは配布と所有権の両方を提供するニュースレター バンドルです。サポート、および必要に応じてサブスクリプション収益の前払いを行います。」

クリエイターの報酬に関する最近の投稿で、「デジタルの世界では、ユーザーの権利は市民の権利であり、クリエイターの権利は労働者の権利です」と書きました。





オンライン クリエーターの経済で発生している問題は、広範な労働者の脆弱性、中流階級の空洞化、外部化されたビジネス リスクなど、私たちの社会を苦しめているのと同じ、より広範な政治経済問題の最新の具体例です。





経済がプラットフォームを介した仕事へと大きくシフトするにつれて、労働を取り巻く状況は急速に変化しています。クリエイターは新しいクラスの労働者かもしれませんが、以前の労働運動 (ギグ エコノミーを含む) との類似点は明らかです。





何世紀にもわたって、労働者の権利と労働者に優しい企業環境は自然発生的に出現しただけでなく、苦労して獲得されました。同様に、クリエイターのエンパワーメントは、クリエイターの管理と所有権を優先する構造とプラットフォームを作成するための創設者、投資家、クリエイター、およびより広範なテクノロジー コミュニティによる協調的な取り組みの成果となるでしょう。

