



大约两年前，我发表了《激情经济与工作的未来》一书，提出了在线工作的愿景，并根据零工经济的挑战做出反应。





虽然零工经济代表了在线工作发展的重大发展——消除了对工作机会的地域限制并提供了更大的灵活性——但它也带来了工人不成比例地承担的风险：杠杆率降低、收入不稳定、缺乏权利和给予员工的保护和缺乏自主权。





通过强大的网络效应和对客户和声誉数据的所有权，零工平台充当了员工能够获得收入的看门人。一些学者认为，包含 5500 万美国人或 34% 的劳动力的零工经济已经侵蚀了一个世纪来来之不易的工人保护。





激情经济被设想为在线工作的零工经济模式的演变和替代方案，需要建立在线受众、培养直接用户关系以及将技能/知识、内容和其他个性化服务货币化。





（请注意，尽管激情经济比创造者经济更广泛，因为收入来自提供更广泛的个性化服务和产品——不仅来自内容创作——它们是重叠的：激情经济工作者利用创造者经济的工具在为了建立可以通过多种方式获利的受众。因此，我将在本文中互换使用这些术语。）





激情经济的吸引力和承诺显而易见：创作者只需连接互联网即可接触到全球观众，并仅靠1,000或100 个真正的粉丝谋生。今天，一些创作者通过参与品牌交易、销售数字内容、创建课程等每年赚取数百万美元。





这些在线微型企业家现在在美国的人数超过5000 万。与此同时，科技行业对创作者/激情经济的热情高涨：几乎每个大型社交媒体平台都在推出新的资金、计划和功能来吸引和留住创作者。许多新的初创公司寻求为创作者服务，让他们更容易谋生。





但正如零工经济工作模式带来负面后果一样，零工经济和创造者经济之间正在出现强烈的相似之处，其根源在于工作的商品化和工人杠杆的侵蚀。对于今天的在线创作者来说，少数大型社交媒体平台充当了寻找和联系观众的看门人。





虽然这些平台为创作者提供有价值的服务，包括内容创建、托管和发现工具，但平台和创作者之间存在巨大的权力不平衡，他们依赖平台进行分发。





随着我们沿着采用 S 曲线前进，社交媒体平台已经从支持创作者个性转向商品化创作者，以保持他们对用户注意力的掌握，这是基于广告的商业模式的必要组成部分。这种动态破坏了创作者的成功和独立性，使创作者经济与零工经济一样对在线工作者具有腐蚀性。





许多初创公司正试图帮助创作者在网上建立他们独立的、自有的财产。从更少、更真实的粉丝那里赚更多的钱；并减少他们对社交媒体平台的依赖。





但是，除非我们从根本上改变创作者经济的基础——创作者首先如何找到并连接到社区——这些解决方案充其量只是渐进式的，并且不会为困扰当前创作者经济的问题带来根本性的解锁。





只有了解创造者经济的演变过程及其风险，我们才能更加深思熟虑地推动它向前发展。





我写这篇博文的目的是帮助科技社区扩大他们的积极影响；帮助创作者了解并采取行动改善他们的处境；并促使创始人在构建影响数百万用户生计的平台时平衡所有利益相关者的需求。





资本的新形态

在一个工作越来越多地以平台为中介的世界中，工人和资本所有者之间的关系发生了变化。从历史上看，资本所有权围绕有形资本，如制造设备、原材料和建筑物。





在工业革命期间，工人集体迁移到城市，在各个生产中心寻找工作，1801 年至 1891 年间，英格兰和威尔士的城市人口比例从 17% 跃升至 72%。





自 20 世纪后期以来，资本已经从生产转向金融，金融服务相对于其他非金融部门在国民收入中所占的份额越来越大。





如今，随着向以平台为中介的工作转变，资本再次演变为能够提高生产力的数据所有权。





零工经济平台的锁定并非基于控制有形资本或制造设备。相反，他们的资本是他们收集和控制的数据——每个网络参与者的位置、所有事件和交互的记录、声誉和反馈分数以及市场清算价格——所有这些都加强了他们的网络效应。





同样，创造者经济的特点是少数企业的崛起，这些企业积累了资本并有效地控制了生产和分配手段。





在线平台打开了创意世界的传统守门人的同时，也成为了新型资本的进入瓶颈。占主导地位的集中式创作者平台拥有数据、社交图谱和最终用户关系——创作者需要所有这些才能获得观众和收入。





此外，在大多数情况下，这种类型的资本不能轻易转移到外部的、由创作者拥有的财产。通过这种方式，创作者的劳动被平台控制和商品化。

Gig 和 Creator 经济中的平行问题

在创作者平台控制生产资料的背景下，各种风险正在出现：

供应过剩与创作者之间的竞争

与零工经济一样，创作者经济的特点是对供过于求的激励：有大量的创作者愿意创作内容，而算法提要提供源源不断的替代方案。作为创作者，一个人的内容是商品化的，并且可以被竞争对手的产品替代。





当有一个使用优先依恋模型的算法构建的单一订阅源时，一小部分创作者会上升到顶部，所有创作者相互竞争以吸引观众的注意力。结果是创作者之间的零和竞争，导致内容供过于求和贬值。





尽管创作者正在尝试实施利用社交媒体平台建立受众的剧本，然后再将其移植到其他地方，但受众的移动是一个平台难以促进的重要过程。





阻碍创作者组织和行动的一个独特因素是在线创作背后的内在动机：创作内容通常具有爱好或爱的劳动的内涵，这导致许多有抱负的新创作者加入平台并开始免费创作内容，没有任何补偿、利益或保护的期望。这使得创造性劳动面临被低估和剥削的风险。

对创造者劳动的剥削

尽管在美国的许多情况下，无薪实习仍然是合法的，但它们越来越被认为是剥削性的。





1938 年的《公平劳动标准法》规定，营利性公司的任何员工都必须为他们的工作获得报酬。相比之下，创作者实际上是大规模的无偿劳动力，上传大量内容，平台已将这些内容转化为数十亿美元的收入和数万亿美元的股权价值。





有时，创作者从平台从其内容中获得的收入中分得一杯羹，但在如何确定薪酬或如何设定货币化规则和门槛方面缺乏权利。





这让人想起零工经济中的补偿做法：拼车和送货平台将成本和风险转移到司机身上，司机在没有乘车或订单时得不到报酬，导致有效收入低于最低工资。

不安全和波动

创作者劳动与零工工作一样需要工作和收入不安全。在零工工作世界中，客户可以随时终止合同，并且可以轻松更换供应商。





创作者也可以这样说：如果用户对内容或产品不满意，另一位创作者只需轻扫即可。强调这种工作不安全感的是驱动大多数社交媒体发现提要的黑盒算法：产品设计可以随时更改以支持不同类型的内容，从而将潜在的潜在追随者转移到其他地方。这种不安全感和波动性是造成创作者倦怠的直接原因。





在《纽约时报》一篇关于创作者倦怠的文章中，多伦多的一位 TikTok 创作者说：“感觉就像我正在尝尝名人的味道，但它从来都不是一致的，一旦你得到它，它就消失了，你一直在试图把它找回来。”





去年夏天，在Mixer 关闭期间，创作者的工作不安全感成为焦点，随后TikTok受到威胁。创作者鼓励追随者关注他们的其他社交媒体帐户，第三方产品出现让创作者下载自己的内容或追随者列表的副本。去平台化——无论是通过平台还是国家——意味着创作者很容易无法接触到他们的观众和过去的创作。





在零工经济中，类似情况发生在平台停用工人账户（出于各种原因），工人失去了赚取收入的能力，无法接触到以前的客户。

中介和税收

因为创作者平台往往拥有创作者和粉丝之间的关系，他们也可以调解经济关系，由平台决定补偿。正如演出工作者无法与平台协商薪酬一样，创作者同样是价格接受者，平台决定收入分成率、货币化标准、创作者基金支出以及其他推动创作者收入的因素。





单边且通常不透明的货币化政策导致创作者普遍不信任。一篇关于 TikTok 创作者基金的 WIRED文章指出，“三位与 WIRED 交谈的创作者表示，他们注意到加入该基金后他们的观点有所下降，他们想知道 TikTok 是否故意限制他们的影响力来限制他们的收入。此后，其中两人完全退出了该计划。”





其他创作者也可以进行中介：由于追随者图表和声誉在呈现内容方面所起的作用，影响力和货币化流向那些已经拥有大量受众的人。相关风险包括缺乏对较小创作者的趋势归因或声称代表创作者的中介扣留收入。

我们如何建立一个更健康的创造者经济？

面对日益商品化的创作者劳动，应该坚持以下几条原则来实现更好的创作者经济的愿景：

1.所有权和可移植性

所有权有不同的形式：创作者越来越优先考虑拥有与观众沟通的中立渠道（通过电子邮件列表、RSS 订阅者）和拥有与最终用户的直接货币化关系（Stripe 帐户）。





创作者还建立了自己的网站，可能使用自己的域名进行自托管，以此作为建立更直接的粉丝关系的一种方式。数据、关系、内容、身份和交互的创建者和用户所有权将削弱平台的锁定，并导致权力从平台转移到参与者，使他们能够在少数平台之外运营。





但我们可以走得更远，让创作者和用户掌握自己的命运：软件本身可以成为社区拥有和运营的。在加密网络中，这可能需要分配赋予治理权的代币；而在 Web2 平台中，用户所有权可以采取让社区作为投资者和顾问参与的形式（可能通过Fairmint 、 Republic 、 Cabal或Stonks等工具启用）。





对于公司而言，让创作者成为股东可以激励创作者为他们共同拥有的公司做出贡献，为创作者提供机会来制定有助于企业成功的决策，并在平台与其参与者之间建立激励机制。





关于内容本身：虽然大多数 Web2 平台不主张用户内容的所有权，但它们授予平台使用、分发和修改其作品的权利。





Instagram 的使用条款规定：“您特此授予我们非排他性、免版税、可转让、可再许可的全球许可，以托管、使用、分发、修改、运行、复制、公开表演或展示、翻译和创建您的内容的衍生作品。”





换句话说，用户本质上是在让平台控制如何、在哪里、何时以及在什么情况下可以重复使用图像——失去所有权和控制权，导致他们的内容被贬值和商品化。





Fred Wilson 在他的博客上写过关于所有权的文章：





“[我]控制我发布的平台对我来说很重要。我将开源 WordPress 软件用于我的内容管理系统并在托管服务器上运行。我使用自己的域 AVC.com 在 Internet 上查找我的作品。这对我很有帮助。不管我变得多么可怕，没有人会把我击倒。





但我们可以在这条掌控命运的道路上走得更远。我们可以去中心化整个事情；内容管理系统、内容存储、域名系统。”

2. 可信中立的创建者机制

Vitalik Buterin 写道，建立可靠中立的机制的重要性，他在其中描述：“如果仅通过查看机制的设计，很容易看出该机制不会歧视或反对任何特定的机制，那么机制就是可信的中立机制。人们。”





可信中立的四个要素是：（1）不要将特定的人或特定的结果写入机制，（2）开源和可公开验证的执行，（3）保持简单，以及（4）不要改变它太频繁。





考虑可信中立的另一种方式是“无知之幕”的概念。在这个思想实验中，公民对他们的社会做出选择时，被要求从“无知的面纱”后面做出选择，而不知道他们的性别、种族、能力、品味、财富或社会地位。





相应地，将无知的面纱应用于创作者平台使我们能够测试政策、货币化机制、资金和产品机制的公平性和公正性。例如，如果我们处于无知的面纱后面，不知道我们将在平台上成为哪个特定的创作者，我们会按原样设计 TikTok 创作者基金吗？





很容易看出今天的 Web2 平台如何缺乏可信的中立性并且会失败的无知推理：决定显示哪些内容的算法无法公开验证，并且删除某些创建者或内容是任意发生的。 Facebook 的监督委员会是对可信中立的一次不完美的尝试，由 20 名“独立”成员（由 Facebook 选择）组成，他们审查有关内容审核的决定。





最近，随着唐纳德特朗普的禁令，董事会认为无限期暂停是一种任意惩罚，不受公司声明政策的支持：何时或是否恢复帐户的标准。”





它接着说，“在应用模糊、无标准的处罚，然后将此案提交给董事会解决的过程中，Facebook 试图逃避其责任。”更广泛地说，为了应对 Facebook 监督委员会的有限权力和可疑的中立性，一个由活动家、研究人员和学者组成的特别小组召集了一个“ 真正的 Facebook 监督委员会”，以推动更多的问责制。





相比之下， Mirror $WRITE RACE是每周一次的公开投票过程，由社区拥有和运营的出版平台 Mirror 的现有用户决定引入哪些新成员。





该团队写道：“我们，Mirror 团队，是平台的唯一守门人吗？这完全符合我们的价值观吗？我们还有时间吗？答案是不，不，不。”尽管潜在成员可能不喜欢结果，但该过程是开放、中立且可公开验证的。

3. 对创作者友好的商业模式

商业模式定义了激励，激励驱动用户创建的内容。提供更直接的货币化模式（用户向创作者付费）可以鼓励创作者将他们的内容与最终用户的价值保持一致，而不是创建最大化观看时间或病毒式传播的内容。





其他货币化模式可以培养创作者中产阶级，例如，允许创作者利用超级粉丝来占领他们需求曲线下方的更多区域，或者赚取更多的被动收入（例如“现在创造，以后再赚钱”），从而减少保持财务成功和减轻创作者倦怠所需的积极努力。





此外，平台应设置最低限度的提取率。 Bill Gurley 在他的帖子中概述了平台收取费率背后的策略：“为了让您的平台成为“权威”的交易场所，您需要行业领先的定价——如果您的佣金是定价过高的事实原因，这是不可能的。 ”





他还概述了 Priceline Group 的一个示例，该示例使参与者能够提高他们的接受率以获得更好的位置。这与当今大多数创作者平台形成鲜明对比，后者单方面设置费率，有时是倒退的（更成功的创作者支付更少的费用，例如在 Twitch 上）。





如上所述，将利益相关者转变为股东，就像在创作者和用户拥有的平台中一样，可以更好地使平台的利益与创作者保持一致。所有权可以赋予经济和治理权利，这意味着创造者和用户决定产品战略、领导力以及如何处理利润。

4. 创造者的相互依赖和团结

今天的创作者经济，因为它存在于中心化的社交平台上，让创作者们相互竞争，不断争夺短暂的注意力。





展望未来，我希望我们可以建立平台和机制来激励创作者之间的相互支持，一个创作者的成功不会以牺牲另一个创作者的成功为代价。





Creator DAO （去中心化自治组织）是一种将一群具有共同使命（例如创建关于某个主题的媒体）的人转变为具有利用成员集体智慧的财政和治理工具的去中心化军队的方法。





今天，我们在创作者 DAO 中看到了许多实验：成员对创意项目进行投票，共同创作内容，将所有收入流向国库，并分享所有权（例如Songcamp 的 Elektra或DIRT ）。





除了创建者 DAO 之外，最近有大量人聚集资金以购买 NFT 艺术品的实例，例如通过PartyBid ，暗示了人们如何组织起来以实现集体目标。这些组织瞥见了这种更加合作的未来可能会是什么样子，我预计将出现最佳实践，以帮助创建者如何利用 DAO。





或许这些 DAO 的一个元素可能是由社区财政部资助的Universal Creative Income ，以扩大新兴、多样化的创作者的获取途径。与当今社交媒体平台提供的创作者资金相比，资金的资格可以基于独立可验证的数据，因为所有用户指标都在链上。





请注意，现有平台可能无法采用上述原则，因为这样做会侵蚀其当前的商业模式并削弱其网络效应。创新者的困境表明，新进入者最有可能成为那些牢记这些对创造者友好的原则，以及符合创造者利益的新的颠覆性商业模式的人。

开放式问题探索

有哪些渠道可以将创作者的声音制度化？

加强创作者的声音不仅有利于创作者，也有助于平台本身在创作者的支持下设计和实施功能。





我很高兴看到将工人的声音纳入平台治理和决策的新方法（以及平衡创造者的声音与那些没有积极贡献劳动力的投资者的声音）。作为对这个未来的一瞥，DeFi 协议允许代币持有者对关键决策进行投票，例如获取率 (Uniswap)、算法 (Yearn) 和集成 (Compound)。





在 Web2 平台中，Twitter 公开征求关于其验证程序应如何运作的建议是朝着正确方向迈出的一步：“呼吁公众反馈已成为我们政策制定过程的重要组成部分，因为我们希望确保作为一项开放服务，我们的规则反映了使用 Twitter 的人的声音。”





另一个例子是Airbnb 的房东咨询委员会，旨在为 Airbnb 领导层的房东发声：“他们将成为 Airbnb 房东和 Airbnb 领导层之间的正式联系，参加与 Airbnb 的月度会议和每年的官方咨询委员会论坛，以提出主人的想法。”





然而，选择初始顾问委员会的不透明性，以及成员是否真正代表了更广泛的房东社区，已经在 Airbnb 房东论坛上受到了审查。

如何设计平台来减轻创作者的焦虑和不安全感？

产品设计会对创作者的倦怠和焦虑产生巨大影响。创作者的一个共同愿望是让平台更透明地了解发现算法的工作原理以及更新它的变化方式。





该算法充当在线创意作品的准“管理者”，不断影响和评估创作者，但目前是不透明的。 Hunter Walk 还写了一篇关于如何将创作者健康从根本上构建到产品中的想法，包括内容调味、限速帖子以及为创作者提供带薪休假的平台。





例如，流媒体货币化平台Streamloots在其平台上为影响者提供心理健康支持计划。





创造者焦虑的一个根本驱动因素是经济不安全。在这一点上，解决创作者潜在的财务不稳定问题，无论是通过为创作者提供普遍的创作收入还是通过 DAO 等实现更多的创作者合作，都可以解决创作者心理健康问题的实际根本问题。

可能会出现哪些形式的在线集体行动？

创作者应该探索集体表达他们的声音的方式，将他们的诉求带到平台和客户身上。 2015 年，前 50 名Vine 创作者中有 20 名与该应用程序的管理团队会面，提出产品和货币化变更的建议。





当前组织影响变革的创作者的例子包括 TikTok 创作者罢工，以及FYPM ，这是一个“有影响力的人的玻璃门”，它汇总了创作者对不同品牌工作经验的评论。

发现和分发如何在后社交媒体平台世界中运作？

今天的平台对创作者来说是一把双刃剑：创作者依靠它们来扩大受众，但也希望能够随着时间的推移减少对它们的依赖。创作者不能放弃在社交媒体平台上创建内容，直到它们广受欢迎并且可以从口碑中成长。





一种解决方案是创作者集体和捆绑，拥有更多观众的人可以促进新兴的。





例如， Every是一个提供发行和所有权的时事通讯捆绑包：“我们为我们的作家在他们所做的工作中提供财务收益以及建立自己的创意愿景的自由，但我们也支持他们向观众分发，社论支持，并在需要时预支订阅收入。”

在最近一篇关于创作者补偿的帖子中，我写道：“在数字世界中，用户权利是公民权利，创作者权利是工人权利。”





在线创作者经济中出现的问题是困扰我们社会的更广泛政治经济问题的最新实例，工人普遍存在脆弱性，中产阶级被掏空，商业风险转而转移到个人身上。





随着经济向平台中介工作的深刻转变，围绕劳动力的条件正在迅速变化。创造者可能是一个新的工人阶级，但与以前的劳工运动——包括零工经济中的劳工运动——的相似之处是显而易见的。





在过去的几个世纪里，工人权利和对工人友好的公司环境不是自发产生的，而是来之不易的。同样，创作者赋权将是创始人、投资者、创作者和更广泛的技术社区共同努力打造优先考虑创作者控制和所有权的结构和平台的产物。

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