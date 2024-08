Os clientes da Apple devolvem o Vision Pro aos montes

As primeiras análises do Apple Vision Pro parecem decepcionantes. Sem dúvida, estamos falando de tecnologia inovadora que combina experiências do mundo real com realidade virtual.





Mas o sucesso inicial da Apple foi obscurecido por uma taxa de devolução acima da média, à medida que os clientes devolvem o produto caro, que é vendido por cerca de US$ 3.500. Embora as devoluções sejam normais, é menos normal observar altos níveis de devoluções por parte de clientes dedicados.





Algumas das principais reclamações são que o fone de ouvido é muito pesado e incômodo. A tela frontal é pesada e a faixa para a cabeça adiciona peso à parte de trás da cabeça.





As pessoas reclamaram de cansaço visual após usar o produto e alguns clientes ficaram desapontados com a visibilidade limitada e distorcida.





Outros apontaram para o número limitado de aplicativos , bem como para funcionalidades limitadas. Embora os usuários tendam a ser mais indulgentes com a primeira versão de um produto, o preço do Apple Vision Pro talvez diminua um pouco dessa atitude indulgente. Por esse dinheiro, as pessoas esperam ficar mais satisfeitas do que desapontadas.





Usar o Apple Vision Pro significa que os usuários estão essencialmente se isolando do ambiente. Até que você tenha vários usuários ao seu redor, quase não faz sentido usá-lo, a menos que você pretenda se isolar dos outros. É basicamente um dispositivo anti-social .





Usar o fone de ouvido para filmes é cansativo, pois é pesado e cansa os olhos. Usá-lo para o trabalho também é menos útil, pois é mais fácil trabalhar apenas com teclado, mouse e tela normais.





Então, o que precisa mudar?





Primeiro, a Apple deve encontrar uma maneira de tornar o fone de ouvido mais leve, talvez usando materiais mais leves. Em segundo lugar, a Apple precisará adicionar aplicativos melhores e mais funcionalidades. Os usuários reclamam de latência e isso precisa ser corrigido. Terceiro, a linha e o alcance da visão precisam ser melhorados, oferecendo aos usuários uma área mais ampla para trabalhar ao visualizarem a experiência de realidade virtual. Quarto, um preço mais baixo pode encorajar os usuários a serem mais indulgentes e reduzir a taxa de retorno que a empresa está obtendo atualmente. Um preço mais baixo também pode significar que mais pessoas podem pagar. Isto, por sua vez, poderia significar mais usuários, reduzindo o isolamento e o fator anti-social. Quanto mais usuários, melhor. Sexto, a Apple precisa consertar o visual para que as pessoas não sintam cansaço visual. Talvez seja o ângulo em que os aplicativos e janelas aparecem ou talvez seja devido às cores e ao brilho. Mais experimentações e testes nesta área poderiam resolver esses problemas.





No geral, a Apple tem um produto vencedor. Os clientes ficaram bastante encantados e satisfeitos com ele e deram ótimas críticas. Mas, como qualquer tecnologia nova e inovadora, são necessárias algumas tentativas extras para resolver as peculiaridades e torná-la ainda mais funcional e útil.

Não há dúvida de que a tecnologia está quase lá e à medida que mais recursos são adicionados, é provável que o Apple Vision Pro ainda veja seu apogeu como um produto de ponta que abre novos mundos para pessoas que buscam uma experiência além da realidade.