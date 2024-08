Les clients Apple renvoient Vision Pro en masse

Les premiers avis sur Apple Vision Pro semblent décevants. Il s’agit sans aucun doute d’une technologie révolutionnaire qui allie les expériences du monde réel à la réalité virtuelle.





Mais le succès initial d'Apple a été assombri par un taux de retour supérieur à la moyenne, les clients renvoyant le produit coûteux, qui coûte environ 3 500 dollars. Bien que les retours soient normaux, il est moins normal de constater des niveaux élevés de retours de la part de clients dédiés.





Certaines des principales plaintes concernent le fait que le casque est trop lourd et encombrant. L'écran avant est lourd et le bandeau ajoute du poids à l'arrière de la tête.





Les gens se sont plaints de fatigue oculaire après avoir utilisé le produit et certains clients ont été déçus par la visibilité limitée et faussée.





D'autres ont souligné le nombre limité d'applications ainsi que les fonctionnalités limitées. Alors que les utilisateurs ont tendance à être plus indulgents avec la première version d'un produit, le prix de l'Apple Vision Pro diminue peut-être une partie de cette attitude indulgente. Pour cet argent, les gens s’attendent à être plus satisfaits que déçus.





Porter l'Apple Vision Pro signifie que les utilisateurs se coupent essentiellement de leur environnement. Tant que vous n’avez pas plusieurs utilisateurs autour de vous, cela n’a presque aucun sens de le porter, à moins que vous n’ayez l’intention de vous isoler des autres. C'est un peu un dispositif antisocial au fond.





Utiliser le casque pour regarder des films est fatigant car il est lourd et fatigue les yeux. Son utilisation pour le travail est également moins utile car il est plus facile de travailler simplement avec un clavier, une souris et un écran ordinaires.





Alors, qu’est-ce qui doit changer ?





Premièrement, Apple doit trouver un moyen de rendre le casque plus léger, peut-être en utilisant des matériaux plus légers. Deuxièmement, Apple devra ajouter de meilleures applications et davantage de fonctionnalités. Les utilisateurs se plaignent de la latence et cela doit être corrigé. Troisièmement, la ligne et la portée de la vision doivent être améliorées, offrant aux utilisateurs une zone de travail plus large lors de la visualisation de l'expérience de réalité virtuelle. Quatrièmement, un prix inférieur pourrait encourager les utilisateurs à être plus indulgents et réduire le taux de rendement actuel de l’entreprise. Un prix plus bas pourrait également signifier que davantage de personnes peuvent se le permettre. Cela pourrait à son tour signifier davantage d’utilisateurs, réduisant ainsi l’isolement et le facteur antisocial. Plus il y a d’utilisateurs, mieux c’est. Sixièmement, Apple doit corriger les visuels afin que les gens ne ressentent pas de fatigue oculaire. C'est peut-être l'angle sous lequel les applications et les fenêtres apparaissent ou peut-être les couleurs et la luminosité. Des expérimentations et des tests supplémentaires dans ce domaine pourraient résoudre ces problèmes.





Dans l’ensemble, Apple propose un produit gagnant. Les clients en ont été largement séduits et satisfaits et lui ont donné d’excellentes critiques. Mais, comme toute technologie nouvelle et révolutionnaire, il faut quelques essais supplémentaires pour en éliminer les bizarreries et la rendre encore plus fonctionnelle et utile.

Il ne fait aucun doute que la technologie est presque là et que de nouvelles capacités seront ajoutées, il est probable qu'Apple Vision Pro puisse encore connaître son apogée en tant que produit haut de gamme ouvrant de nouveaux mondes aux personnes recherchant une expérience au-delà de la réalité.