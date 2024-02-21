Клиенты Apple массово возвращают Vision Pro

Первые обзоры Apple Vision Pro кажутся разочаровывающими. Без сомнения, мы говорим о революционной технологии, которая объединяет реальный опыт с виртуальной реальностью.





Но первоначальный успех Apple был омрачен более высоким, чем в среднем, процентом возвратов , поскольку клиенты возвращают дорогой продукт, который продается по цене около 3500 долларов. Хотя возвраты являются нормальными, менее нормально видеть высокий уровень возвратов от преданных клиентов.





Некоторые из основных жалоб заключались в том, что гарнитура слишком тяжелая и громоздкая. Передний дисплей тяжелый, а оголовье утяжеляет заднюю часть головы.





Люди жаловались на усталость глаз после использования продукта, а некоторые клиенты были разочарованы ограниченной и искаженной видимостью.





Другие указали на ограниченное количество приложений , а также на ограниченную функциональность. Хотя пользователи, как правило, более снисходительны к первой версии продукта, цена Apple Vision Pro, возможно, в некоторой степени уменьшает это снисходительное отношение. За эти деньги люди ожидают скорее удовольствия, чем разочарования.





Ношение Apple Vision Pro означает, что пользователи по сути отрезаются от своего окружения. Пока вокруг вас не будет нескольких пользователей, носить его практически не имеет смысла, если только вы не намерены изолировать себя от других. По сути , это что-то вроде антисоциального устройства .





Использование гарнитуры для просмотра фильмов утомительно, поскольку она тяжелая и напрягает глаза. Использование его для работы также менее полезно, так как проще работать с обычной клавиатурой, мышью и экраном.





Итак, что нужно изменить?





Во-первых, Apple должна найти способ сделать гарнитуру легче, возможно, используя более легкие материалы. Во-вторых, Apple потребуется добавить более качественные приложения и больше функциональности. Пользователи жалуются на задержки, и это необходимо исправить. В-третьих, необходимо улучшить линию и объем обзора, предоставив пользователям более широкую область для работы при просмотре виртуальной реальности. В-четвертых, более низкая цена может побудить пользователей быть более снисходительными и снизить уровень прибыли, которую компания в настоящее время получает. Более низкая цена также может означать, что больше людей смогут себе это позволить. Это, в свою очередь, может означать увеличение числа пользователей, снижение изоляции и антисоциального фактора. Чем больше пользователей, тем лучше. В-шестых, Apple необходимо исправить визуальную составляющую, чтобы у людей не напрягались глаза. Возможно, дело в угле, под которым появляются приложения и окна, или, возможно, в цветах и яркости. Еще несколько экспериментов и испытаний в этой области могли бы решить эти проблемы.





В целом, у Apple есть выигрышный продукт. Клиенты в основном были очарованы и довольны этим продуктом и оставили ему отличные отзывы. Но, как и в случае с любой новой и революционной технологией, требуется несколько дополнительных попыток, чтобы выявить ее особенности и сделать ее еще более функциональной и полезной.

Нет сомнений в том, что технология почти готова, и по мере добавления новых возможностей вполне вероятно, что Apple Vision Pro еще может увидеть свой расцвет как топовый продукт, открывающий новые миры для людей, ищущих опыт за пределами реальности.