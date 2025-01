Byte educacional: O que é finalidade de transação em criptomoedas e por que isso é importante?

A maioria das transações on-line, tanto em moeda fiduciária quanto cripto, passam por seu próprio processo em segundo plano entre o envio e a aprovação. Em sistemas bancários tradicionais, uma transação é considerada final quando é totalmente processada por todas as instituições financeiras envolvidas — e, ainda assim, ela ainda pode ser revertida por qualquer motivo. Isso não acontece com a maioria das criptomoedas, onde as transações visam ser imutáveis.





Finalidade de transação em cripto refere-se ao ponto em que uma transação é considerada permanente e irreversível na rede. Uma vez que uma transação atinge a finalidade, ela não pode ser desfeita ou alterada, garantindo que os fundos estejam com o destinatário pretendido ou que os dados envolvidos estejam, sem dúvida, na cadeia. Isso garante aos usuários que eles podem gastar com segurança os fundos recebidos.





É claro que nem todas as criptomoedas são criadas da mesma forma, e todas elas têm mecanismos diferentes para atingir seu próprio nível de finalidade de transação.





Determinístico vs. Probabilístico





Você provavelmente encontrará vários tipos de finalidade de transação em cripto, mas podem ser reduzidos a determinísticos ou probabilísticos. A finalidade determinística garante que, uma vez que uma transação seja confirmada ou estável, ela seja final e irreversível. Plataformas como Obyte ou algumas redes de Prova de Participação (PoS) oferecem esse tipo de finalidade, onde seus mecanismos internos tornam impossível que uma transação confirmada seja desfeita, fornecendo um nível maior de segurança e certeza para os usuários.





Em contraste, a finalidade probabilística ocorre quando uma transação se torna mais segura ao longo do tempo, mas poderia teoricamente ser revertida , especialmente logo após ser transmitida para a rede. Por exemplo, no Bitcoin, uma transação com apenas uma confirmação é menos segura do que uma com seis confirmações. Isso ocorre porque, no início, há uma pequena chance de que um minerador possa criar uma cadeia alternativa com poder de mineração suficiente, efetivamente revertendo a transação.





Um exemplo prático disso é um ataque de 51%, onde uma entidade que controla a maioria do poder de hash da rede poderia reescrever blocos recentes, potencialmente revertendo ou invalidando transações anteriores. Esse cenário é improvável, no entanto, porque os custos frequentemente excedem a recompensa potencial. No entanto, em teoria, ainda é possível reverter transações em blockchains probabilísticos, especialmente se forem pequenas.





A finalidade importa





No mundo digital, quase tudo pode ser copiado e colado, e isso foi um problema na criação de dinheiro eletrônico por muitos anos. As criptomoedas trouxeram seu próprio sistema criptográfico e descentralizado para evitar exatamente isso. Sem finalidade, alguém poderia gastar sua cripto duas vezes (gasto duplo), minando a integridade de todo o sistema. Ao garantir que, uma vez que uma transação seja confirmada, ela seja registrada permanentemente na cadeia, a finalidade elimina esse risco, criando uma estrutura confiável para a troca de ativos digitais. É por isso que a finalidade da transação importa, em primeiro lugar.





No campo de contratos inteligentes , a finalidade também desempenha um papel crítico. Contratos inteligentes são acordos automatizados que são executados com base em condições predefinidas, e seus resultados dependem da imutabilidade de sua rede — sem intermediários. A finalidade garante que, uma vez que um contrato inteligente seja executado, seus resultados sejam permanentes, o que significa que os termos do acordo são cumpridos sem a possibilidade de reversão. Isso é essencial para manter a confiança em aplicações baseadas em contratos inteligentes , onde os riscos são altos e os participantes precisam ter certeza de que os acordos serão honrados.





Para aplicativos descentralizados (Dapps), a finalidade da transação é essencial para manter a segurança e a confiabilidade de suas operações. Quando os usuários interagem com Dapps, eles precisam saber que suas ações e transações são irreversíveis uma vez confirmadas. A finalidade garante isso, assegurando que os resultados das interações Dapp sejam confiáveis.





Transações estáveis em Obyte





Obyte é uma rede descentralizada que usa uma estrutura Directed Acyclic Graph (DAG) em vez de um blockchain, permitindo mais descentralização. Ao contrário dos blockchains, onde um pequeno grupo de produtores de blocos pode dominar e até censurar transações, a Obyte elimina essas estruturas de poder central. Seu modelo DAG garante que nenhuma entidade única possa controlar a rede, criando um sistema onde não há intermediários entre o envio e a aprovação de transações.





Em termos de finalidade da transação , Obyte atinge a finalidade determinística quando uma transação é considerada estável, o que significa que ela não pode ser revertida —nunca. Isso é alcançado construindo gradualmente uma Main Chain (MC) por meio de transações postadas por Order Providers (OPs — nós com transações de orientação). À medida que novas transações são adicionadas à rede, cada usuário rastreia sua própria MC atual com base nas últimas transações que recebeu.









Enquanto a parte recente do MC pode mudar conforme novas transações são recebidas, sua parte antiga, além de algum ponto, é estável, o que significa que ela nunca mudará, não importa quais novas transações sejam recebidas. Este ponto é chamado de ponto de estabilidade. Uma transação se torna final e irreversível quando o ponto de estabilidade se move à frente da transação. Isso acontece quando “peso” suficiente de OPs é colocado na parte mais antiga do MC e quaisquer ramificações concorrentes perdem suas chances de redirecionar essa parte do MC. Portanto, após atingir o ponto de estabilidade, uma transação é considerada totalmente confirmada e não pode ser revertida, garantindo a finalidade determinística, ao contrário da probabilística em alguns blockchains bem conhecidos, incluindo Bitcoin.





Como resultado, os usuários podem aproveitar os benefícios de um ecossistema de criptomoedas completo, incluindo contratos inteligentes, aplicativos de finanças descentralizadas (DeFi), agentes autônomos (AA), tokens personalizados e mais recursos, tudo com finalidade determinística integrada. Pronto para explorá-lo?

Imagem vetorial em destaque por vectorjuice / Freepik