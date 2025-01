Opvoedkundige byte: wat is transaksiefinaliteit in Crypto, en waarom maak dit saak?

Die meeste aanlyntransaksies, in fiat en kripto, gaan deur hul eie proses in die agtergrond tussen stuur en goedkeuring. In tradisionele bankstelsels word 'n transaksie as finaal beskou sodra dit volledig deur alle betrokke finansiële instellings verwerk is - en tog kan dit om enige rede omgekeer word. Dit gebeur nie met die meeste kripto-geldeenhede nie, waar transaksies daarop gemik is om onveranderlik te wees.





Transaksiefinaliteit in kripto verwys na die punt waarop 'n transaksie as permanent en onomkeerbaar op die netwerk beskou word. Sodra 'n transaksie finaliteit bereik, kan dit nie ongedaan gemaak of verander word nie, om te verseker dat die fondse by die beoogde ontvanger is of dat die betrokke data ongetwyfeld aan die ketting is. Dit verseker gebruikers dat hulle die ontvangde fondse veilig kan spandeer.





Natuurlik is nie alle kripto's dieselfde gebou nie, en hulle het almal verskillende meganismes om hul eie vlak van transaksiefinaliteit te bereik.





Deterministies vs. Probabilisties





Jy sal waarskynlik verskeie vind tipes transaksiefinaliteit in kripto, maar hulle kan tot deterministies of waarskynlikheid verminder word. Deterministiese finaliteit verseker dat sodra 'n transaksie bevestig of stabiel is, dit finaal en onomkeerbaar is. Platforms soos Obyte of sommige Proof-of-Stake-netwerke (PoS) bied hierdie tipe finaliteit, waar hul interne meganismes dit onmoontlik maak vir 'n bevestigde transaksie om ongedaan te maak, wat 'n hoër vlak van sekuriteit en sekerheid vir gebruikers bied.





Daarteenoor vind waarskynlikheidsfinaliteit plaas wanneer 'n transaksie mettertyd veiliger word, maar teoreties omgekeer kan word , veral kort nadat dit na die netwerk uitgesaai is. Byvoorbeeld, in Bitcoin is 'n transaksie met net een bevestiging minder veilig as een met ses bevestigings. Dit is omdat daar vroeg reeds 'n klein kans is dat 'n mynwerker 'n alternatiewe ketting met genoeg mynkrag kan skep, wat die transaksie effektief kan omkeer.





'n Praktiese voorbeeld hiervan is 'n 51%-aanval, waar 'n entiteit wat die meerderheid van die netwerk se hashing-krag beheer onlangse blokke kan herskryf, wat vorige transaksies moontlik kan omkeer of ongeldig maak. Hierdie scenario is egter onwaarskynlik, want die kostes oorskry dikwels die potensiële beloning. In teorie is dit egter steeds moontlik om transaksies op probabilistiese blokkettings om te keer, veral as hulle klein is.





Finaliteit maak saak





In die digitale wêreld kan byna alles gekopieer en geplak word, en dit was vir baie jare 'n probleem met die skep van elektroniese geld. Kriptogeldeenhede het hul eie kriptografiese en gedesentraliseerde stelsel gebring om presies dit te voorkom. Sonder finaliteit kan iemand hul kripto twee keer spandeer (dubbelbesteding), wat die hele stelsel se integriteit ondermyn. Deur te waarborg dat sodra 'n transaksie bevestig is, dit permanent op die ketting aangeteken word, elimineer finaliteit hierdie risiko en skep 'n betroubare raamwerk vir die uitruil van digitale bates. Dit is hoekom transaksiefinaliteit in die eerste plek belangrik is.





Op die gebied van slim kontrakte , finaliteit speel ook 'n kritieke rol. Slim kontrakte is outomatiese ooreenkomste wat op voorafbepaalde voorwaardes uitgevoer word, en hul uitkomste maak staat op die onveranderlikheid van hul netwerk - sonder tussengangers. Finaliteit verseker dat sodra 'n slim kontrak uitgevoer word, die resultate daarvan permanent is, wat beteken dat die bepalings van die ooreenkoms nagekom word sonder die moontlikheid van omkeer. Dit is noodsaaklik vir die behoud van vertroue in slim kontrakgebaseerde toepassings , waar die spel hoog is, en deelnemers sekerheid nodig het dat ooreenkomste nagekom sal word.





Vir gedesentraliseerde toepassings (Dapps) is transaksiefinaliteit die sleutel tot die handhawing van die sekuriteit en betroubaarheid van hul bedrywighede. Wanneer gebruikers met Dapps interaksie het, moet hulle weet dat hul aksies en transaksies onomkeerbaar is sodra dit bevestig is. Finaliteit waarborg dit, om te verseker dat die uitkomste van Dapp-interaksies betroubaar is.





Stabiele transaksies in Obyte





Obyte is 'n gedesentraliseerde netwerk wat 'n Directed Acyclic Graph (DAG) struktuur gebruik in plaas van 'n blokketting, wat meer desentralisasie moontlik maak. Anders as blokkettings, waar 'n klein groepie blokprodusente transaksies kan oorheers en selfs sensor, skakel Obyte hierdie sentrale magstrukture uit. Sy DAG-model verseker dat geen enkele entiteit die netwerk kan beheer nie, wat 'n stelsel skep waar daar nie tussengangers tussen transaksiestuur en transaksiegoedkeuring is nie.





In terme van transaksiefinaliteit , Obyte bereik deterministiese finaliteit sodra 'n transaksie as stabiel beskou word, wat beteken dat dit nie omgekeer kan word nie - ooit. Dit word bereik deur geleidelik 'n hoofketting (MC) te bou deur transaksies wat deur bestellingsverskaffers (OP's—nodusse met begeleidende transaksies) geplaas word. Soos nuwe transaksies by die netwerk gevoeg word, volg elke gebruiker hul eie huidige MC op grond van die jongste transaksies wat hulle ontvang het.









Terwyl die onlangse deel van die MC kan verander soos nuwe transaksies ontvang word, is sy ou deel, verby 'n sekere punt, stabiel, wat beteken dat dit nooit sal verander nie, maak nie saak watter nuwe transaksies ontvang word nie. Hierdie punt word die stabiliteitspunt genoem. 'n Transaksie word finaal en onomkeerbaar sodra die stabiliteitspunt voor die transaksie beweeg. Dit gebeur wanneer genoeg “gewig” van OP's op die ouer deel van die MC geplaas word en enige mededingende takke hul kanse verloor om daardie deel van die MC te herlei. Daarom, nadat die stabiliteitspunt bereik is, word 'n transaksie as volledig bevestig beskou en kan dit nie omgekeer word nie, wat deterministiese finaliteit verseker, in teenstelling met die waarskynlike een op sommige bekende blokkettings, insluitend Bitcoin.





As gevolg hiervan kan gebruikers die voordele van 'n hele kripto-ekosisteem geniet, insluitend slim kontrakte, gedesentraliseerde finansies (DeFi)-toepassings, outonome agente (AA), pasgemaakte tekens en meer kenmerke, alles met geïntegreerde deterministiese finaliteit. Gereed om dit te verken?

Uitstalvektorbeeld deur vectorjuice / Freepik