Byte educativo: que é a finalidade da transacción en Crypto e por que importa?

A maioría das transaccións en liña, tanto en fiat como en cripto, pasan polo seu propio proceso en segundo plano entre o envío e a aprobación. Nos sistemas bancarios tradicionais, unha transacción considérase final unha vez que todas as institucións financeiras implicadas a procesan completamente e, aínda así, aínda se pode revertir por calquera motivo. Isto non ocorre coa maioría das criptomoedas, onde as transaccións pretenden ser inmutables.





A finalidade da transacción en criptografía refírese ao punto no que unha transacción se considera permanente e irreversible na rede. Unha vez que unha transacción alcanza a finalidade, non se pode desfacer nin modificar, garantindo que os fondos estean co destinatario previsto ou que os datos implicados estean sen dúbida en cadea. Isto garante aos usuarios que poden gastar con seguridade os fondos recibidos.





Por suposto, non todas as criptos están construídas da mesma, e todas teñen mecanismos diferentes para alcanzar o seu propio nivel de finalidade da transacción.





Determinista vs probabilístico





Probablemente atoparás varios tipos de finalidade de transacción en cripto, pero poderían reducirse a deterministas ou probabilísticos. A finalidade determinista garante que unha vez confirmada ou estable unha transacción, é definitiva e irreversible. Plataformas como Obyte ou algunhas redes Proof-of-Stake (PoS) ofrecen este tipo de finalidade, onde os seus mecanismos internos imposibilitan a desfeita dunha transacción confirmada, proporcionando un maior nivel de seguridade e certeza aos usuarios.





Pola contra, a finalidade probabilística prodúcese cando unha transacción faise máis segura co paso do tempo pero teoricamente podería reverterse , especialmente pouco despois de ser transmitida á rede. Por exemplo, en Bitcoin, unha transacción con só unha confirmación é menos segura que unha con seis confirmacións. Isto débese a que, no inicio, hai unha pequena posibilidade de que un mineiro poida crear unha cadea alternativa con suficiente poder mineiro, revertindo efectivamente a transacción.





Un exemplo práctico disto é un ataque do 51 %, no que unha entidade que controla a maior parte do poder de hash da rede podería reescribir bloques recentes, potencialmente reverter ou invalidar transaccións anteriores. Este escenario é pouco probable, porén, porque os custos moitas veces superan a recompensa potencial. Non obstante, en teoría, aínda é posible revertir as transaccións en cadeas de bloques probabilísticas, especialmente se son pequenas.





A finalidade importa





No mundo dixital, case todo se pode copiar e pegar, e iso foi un problema para crear diñeiro electrónico durante moitos anos. As criptomoedas trouxeron o seu propio sistema criptográfico e descentralizado para evitar exactamente iso. Sen finalidade, alguén podería gastar a súa criptografía dúas veces (dobre gasto), minando a integridade de todo o sistema. Ao garantir que unha vez confirmada unha transacción, quede rexistrada permanentemente na cadea, a finalidade elimina este risco, creando un marco fiable para o intercambio de activos dixitais. É por iso que a finalidade da transacción importa, en primeiro lugar.





No ámbito de contratos intelixentes , a finalidade tamén xoga un papel fundamental. Os contratos intelixentes son acordos automatizados que se executan en función de condicións predefinidas e os seus resultados dependen da inmutabilidade da súa rede, sen intermediarios. Finality garante que unha vez que se executa un contrato intelixente, os seus resultados son permanentes, o que significa que os termos do acordo se cumpren sen posibilidade de reversión. Isto é esencial para manter a confianza aplicacións baseadas en contratos intelixentes , onde as apostas son altas, e os participantes necesitan a certeza de que se cumprirán os acordos.





Para as aplicacións descentralizadas (Dapps), a finalidade das transaccións é clave para manter a seguridade e a fiabilidade das súas operacións. Cando os usuarios interactúan con Dapps, deben saber que as súas accións e transaccións son irreversibles unha vez confirmadas. Finality garante isto, garantindo que os resultados das interaccións con Dapp sexan fiables.





Transaccións estables en Obyte





Obyte é unha rede descentralizada que utiliza unha estrutura de gráficos acíclicos dirixidos (DAG) en lugar dunha cadea de bloques, o que permite unha maior descentralización. A diferenza das cadeas de bloques, onde un pequeno grupo de produtores de bloques pode dominar e mesmo censurar as transaccións, Obyte elimina estas estruturas de poder centrais. O seu modelo DAG garante que ningunha entidade pode controlar a rede, creando un sistema onde non haxa intermediarios entre o envío e a aprobación da transacción.





En canto a finalidade da transacción , Obyte alcanza a finalidade determinista unha vez que unha transacción se considera estable, o que significa que non se pode reverter, nunca. Isto conséguese construíndo gradualmente unha cadea principal (MC) a través de transaccións publicadas polos provedores de pedidos (OP: nodos con transaccións orientadoras). A medida que se engaden novas transaccións á rede, cada usuario rastrexa o seu propio MC actual en función das últimas transaccións que recibiu.









Aínda que a parte recente do MC pode cambiar a medida que se reciban novas transaccións, a súa parte antiga, máis aló dalgún momento, é estable, o que significa que nunca cambiará sen importar as novas transaccións que se reciban. Este punto chámase punto de estabilidade. Unha transacción tórnase definitiva e irreversible unha vez que o punto de estabilidade avanza á transacción. Isto ocorre cando o "peso" suficiente dos OP se coloca na parte máis antiga do MC e calquera rama competidora perde as súas posibilidades de redirixir esa parte do MC. Polo tanto, despois de alcanzar o punto de estabilidade, unha transacción considérase totalmente confirmada e non se pode reverter, garantindo unha finalidade determinista, en oposición á probabilística nalgunhas cadeas de bloques coñecidas, incluíndo Bitcoin.





Como resultado, os usuarios poden gozar dos beneficios de todo un ecosistema criptográfico, incluíndo contratos intelixentes, aplicacións de finanzas descentralizadas (DeFi), axentes autónomos (AA), tokens personalizados e máis funcións, todas elas con finalidade determinista integrada. Listo para exploralo?

