Eğitim Baytı: Kriptoda İşlem Kesinliği Nedir ve Neden Önemlidir?





Çoğu çevrimiçi işlem, itibari para ve kripto parada, gönderme ve onaylama arasında arka planda kendi süreçlerinden geçer. Geleneksel bankacılık sistemlerinde, bir işlem, ilgili tüm finansal kurumlar tarafından tamamen işlendiğinde kesin kabul edilir —ve yine de, herhangi bir nedenle geri alınabilir. Bu, işlemlerin değişmez olmayı hedeflediği çoğu kripto parada gerçekleşmez.





Kriptoda işlem kesinliği, bir işlemin ağda kalıcı ve geri döndürülemez olarak kabul edildiği noktayı ifade eder. Bir işlem kesinliğe ulaştığında, geri alınamaz veya değiştirilemez, bu da fonların amaçlanan alıcıda olduğundan veya ilgili verilerin şüphesiz zincirde olduğundan emin olunmasını sağlar. Bu, kullanıcılara alınan fonları güvenli bir şekilde harcayabileceklerinden emin olmalarını sağlar.





Elbette, tüm kripto paralar aynı şekilde oluşturulmamıştır ve hepsinin kendi işlem kesinlik seviyelerine ulaşmak için farklı mekanizmaları vardır.





Deterministik ve Olasılıksal





Muhtemelen birkaç tane bulacaksınız işlem kesinliği türleri kriptoda, ancak bunlar deterministik veya olasılıkçı olarak azaltılabilir. Deterministik kesinlik, bir işlem onaylandığında veya sabitlendiğinde, bunun nihai ve geri döndürülemez olmasını sağlar. Obit veya bazı Proof-of-Stake (PoS) ağları bu tür bir kesinlik sunar; bu ağların iç mekanizmaları, onaylanmış bir işlemin geri alınmasını imkansız hale getirerek kullanıcılar için daha yüksek düzeyde güvenlik ve kesinlik sağlar.





Buna karşılık, olasılıksal kesinlik, bir işlem zamanla daha güvenli hale geldiğinde ancak teorik olarak tersine çevrilebildiğinde, özellikle de ağa yayınlandıktan kısa bir süre sonra, ortaya çıkar . Örneğin, Bitcoin'de, yalnızca bir onayı olan bir işlem, altı onayı olan bir işlemden daha az güvenlidir. Bunun nedeni, başlangıçta, bir madencinin yeterli madencilik gücüne sahip alternatif bir zincir oluşturup işlemi etkili bir şekilde tersine çevirme şansının düşük olmasıdır.





Bunun pratik bir örneği, ağın karma gücünün çoğunluğunu kontrol eden bir varlığın son blokları yeniden yazabileceği ve potansiyel olarak önceki işlemleri tersine çevirebileceği veya geçersiz kılabileceği %51 saldırısıdır. Ancak bu senaryo olası değildir çünkü maliyetler genellikle potansiyel ödülü aşar. Ancak teoride, olasılıklı blok zincirlerinde işlemleri tersine çevirmek hala mümkündür, özellikle de küçüklerse.





Kesinlik Önemlidir





Dijital dünyada, neredeyse her şey kopyalanıp yapıştırılabilir ve bu, uzun yıllar boyunca elektronik paranın yaratılmasında bir sorundu. Kripto paralar, tam olarak bunu önlemek için kendi kriptografik ve merkezi olmayan sistemlerini getirdiler. Kesinlik olmadan, biri kriptolarını iki kez harcayabilir (çift harcama), bu da tüm sistemin bütünlüğünü baltalayabilir. Bir işlem onaylandıktan sonra, bunun zincire kalıcı olarak kaydedilmesini garanti ederek, kesinlik bu riski ortadan kaldırır ve dijital varlıkların değişimi için güvenilir bir çerçeve oluşturur. İşlem kesinliğinin ilk etapta önemli olmasının nedeni budur.





Alanında akıllı sözleşmeler , kesinlik de kritik bir rol oynar. Akıllı sözleşmeler, önceden tanımlanmış koşullara göre yürütülen otomatik anlaşmalardır ve sonuçları, aracılar olmadan ağlarının değişmezliğine dayanır. Kesinlik, bir akıllı sözleşme yürütüldüğünde sonuçlarının kalıcı olmasını sağlar, yani anlaşmanın şartlarının geri çevrilme olasılığı olmadan yerine getirilmesi anlamına gelir. Bu, güvenin sürdürülmesi için önemlidir akıllı sözleşme tabanlı uygulamalar , risklerin yüksek olduğu ve katılımcıların anlaşmaların yerine getirileceğinden emin olmaları gereken bir dönemdir.





Merkezi olmayan uygulamalar (Dapps) için işlem kesinliği, operasyonlarının güvenliğini ve güvenilirliğini sürdürmenin anahtarıdır. Kullanıcılar Dapps ile etkileşime girdiğinde, eylemlerinin ve işlemlerinin onaylandıktan sonra geri döndürülemez olduğunu bilmeleri gerekir. Kesinlik bunu garanti eder ve Dapp etkileşimlerinin sonuçlarının güvenilir olmasını sağlar.





Obyte'de Kararlı İşlemler





Obit blok zinciri yerine Yönlendirilmiş Döngüsüz Grafik (DAG) yapısı kullanan ve daha fazla merkeziyetsizliğe izin veren merkezi olmayan bir ağdır. Küçük bir blok üreticisi grubunun işlemleri domine edebildiği ve hatta sansürleyebildiği blok zincirlerinin aksine, Obyte bu merkezi güç yapılarını ortadan kaldırır. DAG modeli, hiçbir tek varlığın ağı kontrol edememesini sağlayarak işlem gönderme ve işlem onayı arasında aracıların olmadığı bir sistem yaratır.





Açısından işlem kesinliği , Obyte, bir işlem kararlı kabul edildiğinde kesin bir sonuca ulaşır, yani geri döndürülemez —asla. Bu, Sipariş Sağlayıcıları (OP'ler—yönlendirici işlemlere sahip düğümler) tarafından gönderilen işlemler aracılığıyla kademeli olarak bir Ana Zincir (MC) inşa ederek elde edilir. Ağa yeni işlemler eklendikçe, her kullanıcı aldıkları son işlemlere göre kendi geçerli MC'sini izler.









MC'nin son kısmı yeni işlemler alındıkça değişebilirken, eski kısmı belirli bir noktadan sonra sabittir, yani ne kadar yeni işlem alınırsa alınsın asla değişmeyeceği anlamına gelir. Bu noktaya sabitlik noktası denir. Sabitlik noktası işlemin önüne geçtiğinde işlem kesin ve geri döndürülemez hale gelir. Bu, OP'lerden MC'nin eski kısmına yeterli "ağırlık" verildiğinde ve herhangi bir rakip dal MC'nin o kısmını yeniden yönlendirme şansını kaybettiğinde gerçekleşir. Bu nedenle, sabitlik noktasına ulaştıktan sonra, bir işlem tamamen onaylanmış kabul edilir ve geri döndürülemez, bu da Bitcoin de dahil olmak üzere bazı iyi bilinen blok zincirlerindeki olasılıksal kesinliğin aksine, kesin kesinliği garanti eder.





Sonuç olarak kullanıcılar, akıllı sözleşmeler, Merkezi Olmayan Finans (DeFi) uygulamaları, Otonom Aracılar (AA), özelleştirilmiş tokenlar ve daha fazla özellik dahil olmak üzere tüm bir kripto ekosisteminin avantajlarından, hepsi entegre kesinliğe sahip olarak yararlanabilirler. Keşfetmeye hazır mısınız?

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