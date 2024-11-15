Eğitim Baytı: Kriptoda İşlem Kesinliği Nedir ve Neden Önemlidir?

Çoğu çevrimiçi işlem, itibari para ve kripto parada, gönderme ve onaylama arasında arka planda kendi süreçlerinden geçer. Geleneksel bankacılık sistemlerinde, bir işlem, ilgili tüm finansal kurumlar tarafından tamamen işlendiğinde kesin kabul edilir —ve yine de, herhangi bir nedenle geri alınabilir. Bu, işlemlerin değişmez olmayı hedeflediği çoğu kripto parada gerçekleşmez.
Kriptoda işlem kesinliği, bir işlemin ağda kalıcı ve geri döndürülemez olarak kabul edildiği noktayı ifade eder. Bir işlem kesinliğe ulaştığında, geri alınamaz veya değiştirilemez, bu da fonların amaçlanan alıcıda olduğundan veya ilgili verilerin şüphesiz zincirde olduğundan emin olunmasını sağlar. Bu, kullanıcılara alınan fonları güvenli bir şekilde harcayabileceklerinden emin olmalarını sağlar.
Elbette, tüm kripto paralar aynı şekilde oluşturulmamıştır ve hepsinin kendi işlem kesinlik seviyelerine ulaşmak için farklı mekanizmaları vardır.
Muhtemelen birkaç tane bulacaksınız
Buna karşılık, olasılıksal kesinlik, bir işlem zamanla daha güvenli hale geldiğinde ancak teorik olarak tersine çevrilebildiğinde, özellikle de ağa yayınlandıktan kısa bir süre sonra, ortaya çıkar . Örneğin, Bitcoin'de, yalnızca bir onayı olan bir işlem, altı onayı olan bir işlemden daha az güvenlidir. Bunun nedeni, başlangıçta, bir madencinin yeterli madencilik gücüne sahip alternatif bir zincir oluşturup işlemi etkili bir şekilde tersine çevirme şansının düşük olmasıdır.
Bunun pratik bir örneği, ağın karma gücünün çoğunluğunu kontrol eden bir varlığın son blokları yeniden yazabileceği ve potansiyel olarak önceki işlemleri tersine çevirebileceği veya geçersiz kılabileceği %51 saldırısıdır. Ancak bu senaryo olası değildir çünkü
Dijital dünyada, neredeyse her şey kopyalanıp yapıştırılabilir ve bu, uzun yıllar boyunca elektronik paranın yaratılmasında bir sorundu. Kripto paralar, tam olarak bunu önlemek için kendi kriptografik ve merkezi olmayan sistemlerini getirdiler. Kesinlik olmadan, biri kriptolarını iki kez harcayabilir (çift harcama), bu da tüm sistemin bütünlüğünü baltalayabilir. Bir işlem onaylandıktan sonra, bunun zincire kalıcı olarak kaydedilmesini garanti ederek, kesinlik bu riski ortadan kaldırır ve dijital varlıkların değişimi için güvenilir bir çerçeve oluşturur. İşlem kesinliğinin ilk etapta önemli olmasının nedeni budur.
Alanında
Merkezi olmayan uygulamalar (Dapps) için işlem kesinliği, operasyonlarının güvenliğini ve güvenilirliğini sürdürmenin anahtarıdır. Kullanıcılar Dapps ile etkileşime girdiğinde, eylemlerinin ve işlemlerinin onaylandıktan sonra geri döndürülemez olduğunu bilmeleri gerekir. Kesinlik bunu garanti eder ve Dapp etkileşimlerinin sonuçlarının güvenilir olmasını sağlar.
Açısından
MC'nin son kısmı yeni işlemler alındıkça değişebilirken, eski kısmı belirli bir noktadan sonra sabittir, yani ne kadar yeni işlem alınırsa alınsın asla değişmeyeceği anlamına gelir. Bu noktaya sabitlik noktası denir. Sabitlik noktası işlemin önüne geçtiğinde işlem kesin ve geri döndürülemez hale gelir. Bu, OP'lerden MC'nin eski kısmına yeterli "ağırlık" verildiğinde ve herhangi bir rakip dal MC'nin o kısmını yeniden yönlendirme şansını kaybettiğinde gerçekleşir. Bu nedenle, sabitlik noktasına ulaştıktan sonra, bir işlem tamamen onaylanmış kabul edilir ve geri döndürülemez, bu da Bitcoin de dahil olmak üzere bazı iyi bilinen blok zincirlerindeki olasılıksal kesinliğin aksine, kesin kesinliği garanti eder.
Sonuç olarak kullanıcılar, akıllı sözleşmeler, Merkezi Olmayan Finans (DeFi) uygulamaları, Otonom Aracılar (AA), özelleştirilmiş tokenlar ve daha fazla özellik dahil olmak üzere tüm bir kripto ekosisteminin avantajlarından, hepsi entegre kesinliğe sahip olarak yararlanabilirler.
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