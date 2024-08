As histórias de tecnologia mais importantes de 2023, de acordo com os editores do HackerNoon

E aí, pessoal? Editores do HackerNoon aqui. Para o resumo de notícias da Tech Company desta semana, vamos analisar as maiores histórias do ano. Espero que todos tenham tido um ótimo começo de 2024!

Big Tech dispensa e compra

Não há como amenizar isso: 2023 foi um ano difícil para nós que trabalhamos na parte não relacionada à IA da indústria de tecnologia. Ao longo do ano passado, a tecnologia – grandes e pequenas – foi sujeita a despedimentos em massa e encerramentos de empresas desde o início do ano, à medida que a indústria se recuperava dos encerramentos do Silicon Valley Bank e do Signature Bank. Eventualmente, a conta também veio devido a algumas contratações excessivas durante a era da pandemia, já que certas indústrias pensaram que poderiam resistir até mesmo às maiores tempestades.





Grandes empresas como Microsoft , Google , Amazon , Zoom e Meta reduziram sua força de trabalho em uma parcela significativa, alguns na casa das dezenas de milhares , enquanto outras empresas de tecnologia tiveram uma situação muito pior. Projetos menores, como a Verse, empresa de pagamentos p2p de Jack Dorsey, encerraram suas operações este ano, mas mesmo alguns grandes players, como o antigo fundo de índice de criptografia Bitwise, também fecharam as portas. De acordo com Demissões.fyi , 2023 viu um total impressionante de 261.847 funcionários de tecnologia demitidos em 2023 no momento em que este artigo foi escrito. Ai.





No entanto, a tecnologia continua. Na verdade, esta estratégia de “cortar gorduras” parecia estar a funcionar para a maioria dos gigantes, já que colectivamente o S&P 500 subiu quase 24% em 2023, um máximo recorde!





Este ano foi um pouco tranquilo em termos de fusões e aquisições, mas compras massivas ainda aconteceram com algumas dificuldades épicas ao longo do caminho. Notavelmente, a aquisição da VMware pela fabricante de chips Broadcom por US$ 69 bilhões foi concretizada este ano, enquanto, por outro lado, a aquisição planejada da Figma pela Adobe por US$ 20 bilhões fracassou no final do ano. Talvez a fusão mais divulgada e examinada concluída este ano tenha sido a grande compra da Activision Blizzard pela Microsoft.





A fusão finalizada foi concluída por cerca de US$ 69 bilhões depois de ser aprovada pela CMA do Reino Unido em outubro, após ter sido bloqueada no início do ano. A indústria de jogos ainda não sentiu os efeitos da compra da Microsoft, mas as rodas já foram acionadas, já que o agora ex-CEO Bobby Kotick e alguns de sua equipe já anunciaram que deixarão a empresa no ano novo. Jornalistas de tecnologia e entusiastas de jogos estão cansados do acordo da Microsoft desde o seu anúncio no início de 2022, pois parece que a indústria só está sendo seccionada ainda mais à medida que essas fusões continuam. Veremos como a Sony responderá no novo ano.





– Adrian Morales, editor, tecnologia de consumo e jogos @ HackerNoon





A UE tenta controlar a IA

A maioria das indústrias, microcosmos em muitos aspectos da civilização humana, estão sujeitas a tendências – altos e baixos, por assim dizer. Essas tendências afetam a direção dessas indústrias em vários graus. Alguns causam alvoroço e desaparecem tão abruptamente quanto surgiram. Outros mudam as indústrias a tal ponto que nos perguntamos como sobrevivemos antes.





Na indústria de tecnologia, testemunhamos muitas tendências ao longo do tempo. Você se lembra de como era a vida antes da internet? Como diabos nós sobrevivemos?



PS: HackerNoon fez um documentário divertido e esclarecedor sobre a evolução da Internet e o futuro iminente. Está disponível sob demanda!



Quem pode esquecer a loucura do metaverso e sua promessa de uma nova realidade digital? Zuckerberg, com sua carteira muito mais leve, definitivamente não consegue.





Em 2023, porém, a Inteligência Artificial reinou suprema. Este conceito aparentemente novo encontrou nova vida graças ao sucesso do ChatGPT. Tanto é verdade que empresas de todas as escalas moveram montanhas para construir ferramentas de IA ou, pelo menos, integrá-las nos seus fluxos de trabalho e ofertas de serviços.





Como acontece com qualquer revolução, o ano da IA veio com relatórios, especulações e até teorias de conspiração sobre as capacidades generativas da IA, potencial , deficiências , e riscos .





No entanto, uma coisa era consistente no meio de todo o ruído: a IA é uma ferramenta poderosa preparada para se tornar ainda mais poderosa, com potencial para alterar profundamente o trabalho e a vida e, em cenários extremos, causar danos significativos se não for controlada. Dentro da bolha tecnológica, essa tensão ficou conhecida como aquela entre os aceleracionistas da IA e os seguranças da IA, um microcosmo que vimos se desdobrar durante toda a saga do golpe do conselho do CEO da OpenAI Rapidamente ficou claro que precisávamos desenvolver a IA de forma responsável, permitindo-nos ampliar os seus benefícios e, ao mesmo tempo, proteger-nos contra potenciais deficiências prejudiciais.





É por isso que acredito que Lei Provisória sobre IA estabelecida pela UE é uma das histórias mais importantes de 2023. Representa uma estrutura para o desenvolvimento seguro da IA à medida que navegamos num futuro incerto, mas emocionante.





No final de uma maratona de negociações de 3 dias, o Parlamento Europeu e a liderança do Conselho chegaram a um acordo 'provisório' acordo marco sobre regras harmonizadas que regem a utilização da inteligência artificial.





A Lei da IA, que se centra em oito elementos principais, incluindo a “Classificação dos sistemas de IA como práticas de IA proibidas e de alto risco”, não se aplicará a áreas fora da legislação da UE e aos sistemas de IA utilizados exclusivamente para fins militares ou de defesa.





O não cumprimento da Lei de IA, uma vez totalmente estabelecida, atrai multas entre £ 7,5 milhões, ou 1,5% do volume de negócios global, e £ 35 milhões, ou 7% do volume de negócios global.





Estou ansioso para compreender essas leis à medida que elas inevitavelmente evoluem e ecoam em outros governos. Nesse sentido, 2024 será um ano emocionante.





– Asher Umerie, editor, notícias mundiais e ficção científica @ HackerNoon





Changpeng Zhao deixa a Binance

Eu sou um criptocético. Eu realmente não acho que haja outra maneira de dizer isso, o que é irônico, visto que aprendi sobre o Bitcoin muito antes da maioria das pessoas que conhecia. Na verdade, eu poderia ter desempenhado um papel na introdução Bitcoin para tantos amigos meus quanto pude, há mais de uma década.





Mas o problema é o seguinte: nunca vi o Bitcoin mais do que realmente era na época (estamos falando por volta de 2010): um meio anônimo para negociar bens e serviços na deep web. Com o passar do tempo e as criptomoedas se tornando mais populares, eu via o Bitcoin com interesse, mas nada mais.





O que nos traz até hoje: a conversa em torno da criptomoeda está em TODA parte, e eu li e editei artigos suficientes (tanto no HackerNoon quanto em outros lugares) para ter dúvidas sobre as criptomoedas como reserva de valor e meio de troca.





Não vou aborrecê-lo com os detalhes, mas posso dizer com segurança que existem evidências suficientes para fortalecer minha crença de que as criptomoedas são um meio de especulação altamente volátil e só são valiosas porque a parte que está vendendo uma criptomoeda e o parte que está comprando diga isso. Além dessa troca, as criptomoedas realmente não oferecem nada de valor nem podem ser usadas (ou apregoadas como!) algum tipo de moeda digital revolucionária (qualquer pessoa que lhe diga o contrário provavelmente não faz parte do sistema bancário tradicional).





De qualquer forma, o desastre da FTX e o recente saída de Changpeng “CZ” Zhao da Binance são apenas os mais recentes de uma série do que posso melhor descrever como uma série de eventos que fortalecem minha crença de que a criptografia é simplesmente um esforço para ganhar dinheiro e nada mais. E é irremediavelmente ruim nisso.





CZ saída da Binance deve magoar particularmente seus seguidores e fãs, mas pode ter trazido algum tipo de sorriso ao rosto do rival Sam Bankman-Fried, cuja saída sem cerimônia (e julgamento em andamento?) da FTX foi causada pelas ações do cofundador da Binance. Embora no caso da FTX a SBF supostamente tenha fraudado investidores, as acusações da Binance envolvem lavagem de dinheiro e redução da supervisão/regulamentações governamentais para permitir que maus atores financiem atividades ilícitas. Se CZ realmente acabará na prisão, ninguém sabe, mas não está completamente fora do reino das possibilidades.





Dito isto, não acho que as criptomoedas irão desaparecer. Na verdade, há interesse suficiente em criptomoedas no momento (o bitcoin está em alta em 21 meses!) Para que elas continuem a tornar alguns selecionados muito, muito ricos, ao mesmo tempo em que permanecem como uma espécie de sonho de enriquecimento rápido para as massas. (o que é bastante interessante, porque as mesmas pessoas que acreditam na capacidade da criptografia de torná-los ricos são provavelmente as mesmas pessoas que nunca confiariam em um bilhete de loteria ou em um cassino).





Lembrem-se, pessoal. A casa sempre ganha.



– Sheharyar Khan, editor, tecnologia de negócios @ HackerNoon





Toda aquela saga do Twitter

Embora Elon Musk tenha comprado o Twitter no ano passado, em 2022, o drama se estendeu até 2023 e pode continuar até 2024.





Sua inicial aquisição da empresa foi confuso para começar, e isso apenas deu o tom para o futuro.





Até agora, ele foi acusado de atrasando o acesso a sites ele não gosta, banindo injustamente jornalistas , e postando tweets anti-semitas .





E talvez tenha sido esse último incidente que causou mais danos ao Twitter.





Em novembro de 2023, após os tweets antissemitas acima mencionados de Musk, os principais anunciantes anunciaram que estavam suspendendo as suas campanhas publicitárias na plataforma de mídia social.





Apple , Disney, Netflix e Paramount eram apenas algumas das empresas que retiraram seus anúncios.





Para piorar a situação, Elon disse publicamente a essas empresas, e a todas as outras que pararam de anunciar no Twitter, que “Vá se foder.” Mais tarde, ele destacaria especificamente o CEO da Disney, Bob Iger.





Bem, não sou o homem mais rico do mundo, mas tenho certeza de que essa não é uma ótima maneira de trazer as empresas de volta ao grupo.





Mas isso mostra o que eu sei porque a Netflix retomaram seus anúncios um mês depois.





Esse dano pode já ter sido feito, no entanto. As estimativas do New York Times que o Twitter poderia perder mais de US$ 70 milhões.





Isto pode não parecer muito prejudicial para uma empresa bilionária, mas o que parece preocupante é o valor do Twitter.





Elon Musk comprou-o por 44 mil milhões de dólares e agora, um ano depois, estima-se que o seu valor ronda os US$ 19 bilhões , e por alguma estimativa ainda mais recente, US$ 12 bilhões ..





Talvez Musk e sua equipe tenham a coragem e a decisão de virar o navio, mas se sua conta no Twitter servir de referência, parece que o CEO não consegue parar de colocar o pé na boca. E quanto mais tempo fica lá, mais dinheiro sai.





PS E eu nem mencionei o fato de que ele mudou o nome de Twitter para X. O que eu, e todo mundo no planeta, ainda não temos ideia de por que ele fez isso.



– Jose Hernandez, editor geral de tecnologia, jogos e entretenimento @ HackerNoon