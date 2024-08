Las historias tecnológicas más importantes de 2023, según los editores de HackerNoon

¿Qué pasa, amigos? Editores de HackerNoon aquí. Para el resumen de noticias de Tech Company de esta semana, repasemos las historias más importantes del año. ¡Espero que hayan tenido un gran comienzo en el 2024!

Las grandes tecnológicas despiden y compran

No hay forma de endulzarlo: 2023 ha sido un año difícil para aquellos de nosotros en la parte de la industria tecnológica que no pertenece a la IA. Durante el año pasado, la tecnología, tanto grande como pequeña, ha sido objeto de despidos masivos y cierres de empresas desde principios de año, mientras la industria se tambaleaba por los cierres de Silicon Valley Bank y Signature Bank. Con el tiempo, la factura también se debió a algunas contrataciones excesivas durante la era de la pandemia, ya que ciertas industrias pensaron que podían capear incluso las tormentas más grandes.





Grandes empresas como Microsoft , Google , Amazon , Zoom y Meta redujeron su fuerza laboral en una proporción significativa. algunos en decenas de miles , mientras que otras empresas de tecnología lo pasaron mucho peor. Proyectos más pequeños, como Verse, la empresa de pagos p2p de Jack Dorsey, cesaron sus operaciones este año, pero incluso algunos grandes actores, como el ex fondo de índice criptográfico Bitwise, también cerraron sus puertas. De acuerdo a Despidos.para tu información En 2023, en el momento de escribir este artículo, se despidió a un total asombroso de 261,847 empleados tecnológicos. Ay.





Sin embargo, la tecnología continúa. De hecho, esta estrategia de “reducir grasas” parecía estar funcionando para la mayoría de los gigantes, ya que en conjunto el S&P 500 subió casi un 24% en 2023, ¡un récord!





Este año fue un poco tranquilo en el frente de fusiones y adquisiciones, pero aun así se produjeron compras masivas con algunos errores épicos en el camino. En particular, la adquisición de VMware por 69 mil millones de dólares por parte del fabricante de chips Broadcom se llevó a cabo este año, mientras que, por otro lado, la adquisición de Figma planeada por Adobe por 20 mil millones de dólares fracasó justo cuando el año estaba terminando. Quizás la fusión más publicitada y analizada que se cerró este año fue la gran compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft.





La fusión finalizada se llevó a cabo por cerca de 69 mil millones de dólares después de ser aprobada por la CMA del Reino Unido en octubre después de haber sido bloqueada a principios de año. La industria del juego aún no ha sentido los efectos de la compra de Microsoft, pero las ruedas ya se han puesto en marcha cuando el ahora ex CEO Bobby Kotick y algunos miembros de su equipo ya han anunciado que dejarán la compañía en el nuevo año. Los periodistas tecnológicos y los entusiastas de los juegos han estado cansados del acuerdo de Microsoft desde su anuncio a principios de 2022, ya que parece que la industria se está seccionando aún más cuanto más continúan estas fusiones. Veremos cómo responde Sony en el nuevo año.





– Adrian Morales, editor, tecnología de consumo y juegos @ HackerNoon





La UE intenta controlar la IA

La mayoría de las industrias, microcosmos en muchos sentidos de la civilización humana, están sujetas a tendencias (flujos y reflujos, por así decirlo). Estas tendencias afectan la dirección de dichas industrias en diversos grados. Algunos causan revuelo y se desvanecen tan abruptamente como surgieron. Otros cambian las industrias hasta tal punto que nos preguntamos cómo nos las arreglamos antes.





En la industria tecnológica, hemos sido testigos de muchas tendencias a lo largo del tiempo. ¿Recuerdas cómo era la vida antes de Internet? ¿Cómo diablos nos las arreglamos?



PD: HackerNoon realizó un documental divertido y revelador sobre la evolución de Internet y su futuro inminente. ¡Está disponible bajo demanda!



¿Quién puede olvidar el loco revuelo del metaverso y su promesa de una nueva realidad digital? Zuckerberg, con su billetera mucho más liviana, definitivamente no puede.





En 2023, sin embargo, la Inteligencia Artificial reinó. Este concepto aparentemente novedoso encontró nueva vida gracias al éxito de ChatGPT. Tanto es así que empresas de todos los tamaños han movido montañas para crear herramientas de inteligencia artificial o, al menos, integrarlas en sus flujos de trabajo y ofertas de servicios.





Como ocurre con cualquier revolución, el año de la IA llegó con informes, especulaciones e incluso teorías de conspiración sobre las capacidades de la IA generativa. potencial , deficiencias , y riesgos .





Sin embargo, una cosa era consistente en medio de todo el ruido: la IA es una poderosa herramienta lista para volverse aún más poderosa con el potencial de alterar profundamente el trabajo y la vida y, en escenarios extremos, causar un daño significativo si no se controla. Dentro de la burbuja tecnológica, esta tensión se conoció como la que existe entre los aceleracionistas de la IA y los defensores de la seguridad de la IA, un microcosmos que vimos desarrollarse durante Toda la saga de golpes de estado de la junta directiva del CEO de OpenAI Pronto quedó claro que necesitábamos desarrollar la IA de manera responsable, lo que nos permitiría amplificar sus beneficios y al mismo tiempo protegernos contra posibles deficiencias dañinas.





Por eso creo que Ley provisional de IA establecida por la UE es una de las historias más importantes de 2023. Representa un marco para el desarrollo seguro de la IA mientras navegamos por un futuro incierto pero emocionante.





Al final de una negociación maratónica de tres días, el Parlamento Europeo y los dirigentes del Consejo alcanzaron un acuerdo "provisional". acuerdo de hito sobre normas armonizadas que regulen el uso de la inteligencia artificial.





La Ley de IA, que se centra en ocho elementos clave, incluida la “Clasificación de los sistemas de IA como prácticas de IA prohibidas y de alto riesgo”, no se aplicará a áreas fuera de la legislación de la UE ni a los sistemas de IA que se utilicen exclusivamente con fines militares o de defensa.





El incumplimiento de la Ley de IA, una vez que esté plenamente establecida, genera multas de entre £7,5 millones, o el 1,5% de la facturación global, y £35 millones, o el 7% de la facturación global.





Espero comprender estas leyes a medida que inevitablemente evolucionan y resuenan en otros gobiernos. En ese sentido, 2024 será un año emocionante.





– Asher Umerie, editor, noticias mundiales y ciencia ficción @ HackerNoon





Changpeng Zhao deja Binance

Soy un criptoescéptico. Realmente no creo que haya otra forma de decirlo, lo cual es irónico, dado que aprendí sobre Bitcoin mucho antes que la mayoría de las personas que conocía. De hecho, podría haber desempeñado un papel en la introducción bitcóin a tantos de mis amigos como pude hace más de una década.





Pero esta es la cuestión: nunca vi Bitcoin más de lo que realmente era en ese momento (estamos hablando de la década de 2010): un medio anónimo para intercambiar bienes y servicios en la web profunda. A medida que pasó el tiempo y las criptomonedas se hicieron más populares, vi Bitcoin con interés, pero nada más.





Lo que nos lleva al día de hoy: la conversación sobre las criptomonedas está en TODAS partes, y he leído y editado suficientes artículos (tanto en HackerNoon como más allá) como para tener dudas sobre las criptomonedas como depósito de valor y medio de intercambio.





No los aburriré con los detalles, pero puedo decir con confianza que existe suficiente evidencia para fortalecer mi creencia de que las criptomonedas son un medio de especulación altamente volátil y solo son valiosas porque la parte que vende una criptomoneda y el la parte que lo compra lo diga. Más allá de ese intercambio, las criptomonedas realmente no ofrecen nada de valor ni pueden usarse (¡o promocionarse como!) algún tipo de moneda digital revolucionaria (cualquiera que le diga lo contrario probablemente no sea parte del sistema bancario tradicional).





De todos modos, la debacle de FTX y la reciente salida de Changpeng “CZ” Zhao de Binance son solo los últimos de una serie de lo que puedo describir mejor como una serie de eventos que fortalecen mi creencia de que las criptomonedas son simplemente un esfuerzo para hacer dinero, y nada más. Y es irremediablemente malo en eso.





CZ salida de Binance debe doler particularmente a sus seguidores y fanáticos, pero puede haber traído algún tipo de sonrisa al rostro de su rival Sam Bankman-Fried, cuya salida sin ceremonias (¿y juicio en curso?) de FTX fue causada por las acciones del cofundador de Binance. Mientras que en el caso de FTX, SBF supuestamente defraudó a los inversores, los cargos de Binance implican lavado de dinero y restricción de la supervisión/regulaciones gubernamentales para hacer posible que los malos actores financien actividades ilícitas. Si CZ realmente terminará en la cárcel es una incógnita, pero no está completamente fuera de lo posible.





Dicho esto, no creo que las criptomonedas vayan a desaparecer. De hecho, hay suficiente interés en las criptomonedas en este momento (¡bitcoin está en su punto más alto en 21 meses!) que continuarán haciendo muy, muy ricos a unos pocos elegidos y al mismo tiempo seguirán siendo una especie de sueño de enriquecimiento rápido para las masas. (lo cual es bastante interesante, porque las mismas personas que creen en la capacidad de las criptomonedas para enriquecerse son probablemente las mismas personas que nunca pondrían su fe en un billete de lotería o un casino).





Recuerden, amigos. La casa siempre gana.



– Sheharyar Khan, editor, tecnología empresarial @ HackerNoon





Toda esa saga de Twitter

Aunque Elon Musk compró Twitter el año pasado en 2022, el drama se extendió hasta 2023 y podría continuar hasta 2024.





Su inicial adquisición de la empresa Para empezar, fue complicado y eso sólo marcó la pauta para el futuro.





Hasta ahora ha sido acusado de retrasar el acceso a sitios web no le gusta, prohibir injustamente a los periodistas , y publicar tweets antisemitas .





Y quizás sea ese último incidente el que más daño ha causado a Twitter.





En noviembre de 2023, después de los tweets antisemitas de Musk antes mencionados, los principales anunciantes anunciaron que detendrían sus campañas publicitarias en la plataforma de redes sociales.





Apple , Disney, Netflix y Paramount fueron simplemente algunas de las empresas que retiró sus anuncios.





Para empeorar las cosas, Elon les dijo públicamente a estas empresas, y a todas las demás que dejaron de hacer publicidad en Twitter, que "Vete a la mierda". Más tarde destacaría específicamente al director ejecutivo de Disney, Bob Iger.





Ahora bien, no soy el hombre más rico del mundo, pero estoy seguro de que no es una buena manera de hacer que las empresas vuelvan al redil.





Pero eso demuestra lo que sé porque Netflix reanudó sus anuncios un mes después.





Sin embargo, es posible que ese daño ya esté hecho. Las estimaciones del New York Times que Twitter podría perder más de 70 millones de dólares.





Puede que esto no parezca demasiado perjudicial para una empresa multimillonaria, pero lo que sí parece preocupante es el valor de Twitter.





Elon Musk lo compró por 44.000 millones de dólares y ahora, un año después, se estima que su valor ronda $19 mil millones , y según algunas estimaciones aún más recientes, $12 mil millones ..





Tal vez Musk y su equipo tengan el ajetreo y la determinación de cambiar el rumbo, pero si nos guiamos por su cuenta de Twitter, parece que el CEO no puede dejar de meterse el pie en la boca. Y cuanto más tiempo esté ahí, más dinero saldrá.





PD: Y ni siquiera mencioné el hecho de que cambió su nombre de Twitter a X. Lo cual yo, y todos los demás en el planeta, todavía no tenemos idea de por qué lo hizo.



– José Hernández, editor general de tecnología, juegos y entretenimiento de HackerNoon