Die folgenreichsten Technologiegeschichten des Jahres 2023, laut HackerNoon-Redakteuren

Was geht, Leute? HackerNoon-Redakteure Hier. Lassen Sie uns im Tech Company News Brief dieser Woche die größten Geschichten des Jahres durchgehen. Ich hoffe, ihr hattet alle einen tollen Start ins Jahr 2024!

Big Tech entlässt und kauft auf

Man kann es nicht beschönigen: 2023 war ein hartes Jahr für diejenigen von uns im Nicht-KI-Bereich der Technologiebranche. Im vergangenen Jahr kam es in der Technologiebranche – sowohl bei großen als auch bei kleinen Unternehmen – seit Anfang des Jahres zu Massenentlassungen und Unternehmensschließungen, da die Branche unter den Schließungen der Silicon Valley Bank und der Signature Bank litt. Schließlich wurde die Rechnung auch für einige Überbesetzungen während der Pandemie fällig, da bestimmte Branchen glaubten, sie könnten selbst die größten Stürme überstehen.





Große Unternehmen wie Microsoft , Google , Amazon , Zoom und Meta haben ihre Belegschaft um einen erheblichen Teil reduziert. einige in die Zehntausende , während es anderen Technologieunternehmen noch viel schlechter ging. Kleinere Projekte, wie Jack Dorseys P2P-Zahlungsunternehmen Verse, stellten in diesem Jahr den Betrieb ein, aber auch einige große Player, wie der ehemalige Krypto-Indexfonds Bitwise, mussten ihre Geschäfte schließen. Entsprechend Entlassungen.fyi Im Jahr 2023 wurden zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels insgesamt 261.847 Tech-Mitarbeiter entlassen. Autsch.





Dennoch geht die Technik weiter. Tatsächlich schien diese Strategie des „Fettabbaus“ für die meisten Giganten zu funktionieren, da der S&P 500 insgesamt im Jahr 2023 um fast 24 % stieg, ein Rekordhoch!





In diesem Jahr war es an der Front der Fusionen und Übernahmen etwas ruhig, aber dennoch kam es zu massiven Käufen, mit einigen epischen Patzern auf dem Weg dorthin. Bemerkenswert ist, dass die 69-Milliarden-Dollar-Übernahme von VMware durch den Chiphersteller Broadcom in diesem Jahr zustande kam, während auf der anderen Seite die geplante 20-Milliarden-Dollar-Übernahme von Figma durch Adobe gerade gegen Ende des Jahres scheiterte. Die vielleicht am meisten beachtete und am meisten untersuchte Fusion, die dieses Jahr abgeschlossen wurde, war der große Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft.





Die endgültige Fusion kostete fast 69 Milliarden US-Dollar, nachdem sie im Oktober von der britischen CMA genehmigt worden war, nachdem sie Anfang des Jahres blockiert worden war. Die Gaming-Branche hat die Auswirkungen des Microsoft-Kaufs noch nicht zu spüren bekommen, aber die Räder sind bereits in Bewegung geraten, da der ehemalige CEO Bobby Kotick und einige seiner Mitarbeiter bereits angekündigt haben, das Unternehmen im neuen Jahr zu verlassen. Technikjournalisten und Gaming-Enthusiasten sind dem Microsoft-Deal seit seiner Ankündigung Anfang 2022 überdrüssig, da es den Anschein hat, als würde die Branche mit zunehmender Dauer dieser Fusionen immer weiter abgespalten. Wir werden sehen, wie Sony im neuen Jahr reagiert.





– Adrian Morales, Redakteur, Consumer Tech und Gaming @ HackerNoon





EU versucht, die KI in den Griff zu bekommen

Die meisten Branchen, in vielerlei Hinsicht Mikrokosmen der menschlichen Zivilisation, unterliegen Trends – Höhen und Tiefen, wenn man so will. Diese Trends wirken sich in unterschiedlichem Maße auf die Richtung dieser Branchen aus. Manche sorgen für Aufruhr und verschwinden genauso plötzlich, wie sie aufgetaucht sind. Andere verändern die Branchen so sehr, dass wir uns fragen, wie wir vorher zurechtgekommen sind.





In der Technologiebranche haben wir im Laufe der Zeit viele Trends beobachtet. Erinnern Sie sich, wie das Leben vor dem Internet war? Wie um alles in der Welt sind wir zurechtgekommen?



PS: HackerNoon hat eine unterhaltsame und aufschlussreiche Dokumentation über die Entwicklung des Internets und die bevorstehende Zukunft gedreht. Es ist auf Anfrage erhältlich!



Wer kann den verrückten Hype um das Metaversum und sein Versprechen einer neuen digitalen Realität vergessen? Zuckerberg kann das mit seinem viel leichteren Geldbeutel definitiv nicht.





Im Jahr 2023 dominiert jedoch die künstliche Intelligenz. Dieses scheinbar neuartige Konzept fand durch den Erfolg von ChatGPT neues Leben. So sehr, dass Unternehmen jeder Größe Berge versetzt haben, um KI-Tools zu entwickeln oder sie zumindest in ihre Arbeitsabläufe und Serviceangebote zu integrieren.





Wie jede Revolution gab es auch im Jahr der KI Berichte, Spekulationen und sogar Verschwörungstheorien über die Fähigkeiten generativer KI. Potenzial , Mängel , Und Risiken .





Bei all dem Lärm war jedoch eines klar: KI ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das noch leistungsfähiger werden wird und das Potenzial hat, Arbeit und Leben tiefgreifend zu verändern und in extremen Szenarien erheblichen Schaden anzurichten, wenn es nicht kontrolliert wird. Innerhalb der Tech-Blase wurde diese Spannung als die zwischen dem KI-Beschleuniger und dem KI-Sicherheitsexperten bekannt, ein Mikrokosmos, den wir dabei beobachten konnten die ganze CEO-Coup-Saga von OpenAI .Es wurde schnell klar, dass wir die KI verantwortungsvoll entwickeln müssen, damit wir ihre Vorteile verstärken und uns gleichzeitig vor potenziellen schädlichen Mängeln schützen können.





Das ist der Grund, glaube ich Vorläufiges KI-Gesetz der EU ist eine der wichtigsten Geschichten des Jahres 2023. Sie stellt einen Rahmen für eine sichere KI-Entwicklung dar, während wir durch eine unsichere, aber aufregende Zukunft navigieren.





Am Ende einer dreitägigen Marathon-Verhandlung einigten sich die Führung des Europäischen Parlaments und des Rates auf eine „vorläufige“ Meilensteinvereinbarung über harmonisierte Regeln für den Einsatz künstlicher Intelligenz.





Das KI-Gesetz, das sich auf acht Schlüsselelemente konzentriert, darunter die „Einstufung von KI-Systemen als risikoreiche und verbotene KI-Praktiken“, gilt nicht für Bereiche außerhalb des EU-Rechts und für KI-Systeme, die ausschließlich für militärische oder Verteidigungszwecke eingesetzt werden.





Bei Nichteinhaltung des KI-Gesetzes werden Geldbußen zwischen 7,5 Millionen Pfund oder 1,5 % des weltweiten Umsatzes und 35 Millionen Pfund oder 7 % des weltweiten Umsatzes verhängt, sobald es vollständig eingeführt ist.





Ich freue mich darauf, diese Gesetze zu verstehen, da sie sich unweigerlich weiterentwickeln und in anderen Regierungen widerhallen. In dieser Hinsicht wird 2024 ein spannendes Jahr.





– Asher Umerie, Redakteur, World News & Scifi @ HackerNoon





Changpeng Zhao verlässt Binance

Ich bin ein Krypto-Skeptiker. Ich glaube wirklich nicht, dass man es anders ausdrücken kann, was ironisch ist, wenn man bedenkt, dass ich viel, viel früher als die meisten Leute, die ich kannte, von Bitcoin erfahren habe. Tatsächlich könnte ich bei der Einführung eine Rolle gespielt haben Bitcoin an so viele meiner Freunde, wie ich vor mehr als einem Jahrzehnt konnte.





Aber hier ist die Sache: Ich habe Bitcoin nie mehr gesehen als das, was es damals tatsächlich war (wir reden von den 2010er Jahren): Ein anonymes Medium für den Handel mit Waren und Dienstleistungen im Deep Web. Mit der Zeit und als Kryptowährungen immer beliebter wurden, betrachtete ich Bitcoin mit Interesse, mehr aber nicht.





Was uns zum heutigen Tag bringt: Überall wird über Kryptowährungen gesprochen, und ich habe genügend Artikel gelesen und bearbeitet (sowohl bei HackerNoon als auch darüber hinaus), um Bedenken hinsichtlich Kryptowährungen als Wertaufbewahrungsmittel und Tauschmittel zu hegen.





Ich werde Sie nicht mit den Details langweilen, aber ich kann mit Sicherheit sagen, dass es genügend Beweise gibt, die meine Überzeugung bestärken, dass Kryptowährungen ein äußerst volatiles Spekulationsmedium sind und nur deshalb wertvoll sind, weil die Partei, die eine Kryptowährung verkauft, und die Die Partei, die es kauft, sagt es. Über diesen Austausch hinaus bieten Kryptowährungen wirklich keinen Wert und können auch nicht als eine Art revolutionäre digitale Währung verwendet (oder angepriesen) werden (jeder, der Ihnen etwas anderes sagt, ist wahrscheinlich kein Teil des traditionellen Bankensystems).





Wie auch immer, das FTX-Debakel und die jüngsten Ausfahrt von Changpeng „CZ“ Zhao von Binance sind nur das Neueste in einer Reihe von Ereignissen, die ich am besten als eine Reihe von Ereignissen beschreiben kann, die meinen Glauben stärken, dass Krypto einfach ein Unterfangen zum Geldverdienen ist und nichts weiter. Und es ist hoffnungslos schlecht darin.





CZs Ausfahrt von Binance muss seine Follower und Fans besonders verärgern, hat aber möglicherweise ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, das mit Sam Bankman-Fried konkurriert, dessen kurzer Ausstieg (und laufender Prozess?) aus FTX durch die Handlungen des Mitbegründers von Binance verursacht wurde. Während SBF im Fall von FTX angeblich Anleger betrogen hat, geht es bei den Vorwürfen von Binance um Geldwäsche und die Einschränkung staatlicher Aufsicht/Vorschriften, um es schlechten Akteuren zu ermöglichen, illegale Aktivitäten zu finanzieren. Ob CZ tatsächlich im Gefängnis landen wird, ist unklar, aber völlig ausgeschlossen ist es nicht.





Dennoch glaube ich nicht, dass Kryptowährungen verschwinden werden. Tatsächlich besteht im Moment so viel Interesse an Kryptowährungen (Bitcoin ist auf einem 21-Monats-Hoch!), dass sie weiterhin einige Auserwählte sehr, sehr reich machen werden, während sie für die Massen eine Art Traum vom schnellen Reichwerden bleiben (was irgendwie interessant ist, denn die gleichen Leute, die an die Fähigkeit von Krypto glauben, sie reich zu machen, sind wahrscheinlich die gleichen Leute, die niemals auf einen Lottoschein oder ein Casino vertrauen würden).





Denken Sie daran, Leute. Das Haus gewinnt immer.



– Sheharyar Khan, Redakteur, Business Tech @ HackerNoon





Die ganze Twitter-Saga

Obwohl Elon Musk Twitter letztes Jahr im Jahr 2022 gekauft hat, hat sich das Drama auf das Jahr 2023 ausgeweitet und könnte bis 2024 andauern.





Seine Initiale Übernahme des Unternehmens Es war von Anfang an chaotisch, und das gab nur den Ton für die Zukunft vor.





Bisher wurde ihm dies vorgeworfen Verzögerung des Zugriffs auf Websites er mag es nicht, ungerechtfertigtes Verbot von Journalisten , Und Veröffentlichen antisemitischer Tweets .





Und vielleicht ist es dieser letzte Vorfall, der Twitter den größten Schaden zugefügt hat.





Im November 2023, nach Musks oben erwähnten antisemitischen Tweets, gaben Top-Werbetreibende bekannt, dass sie ihre Werbekampagnen auf der Social-Media-Plattform einstellen würden.





Apple , Disney, Netflix und Paramount waren gleich einige der Unternehmen das hat ihre Anzeigen gezogen.





Um die Sache noch schlimmer zu machen, forderte Elon diese Unternehmen und alle anderen, die ihre Werbung auf Twitter eingestellt hatten, öffentlich dazu auf „Geh und fick dich selbst.“ Später hob er insbesondere den CEO von Disney, Bob Iger, hervor.





Nun, ich bin nicht der reichste Mann der Welt, aber ich bin mir sicher, dass dies keine gute Möglichkeit ist, die Unternehmen wieder in den Bann zu ziehen.





Aber das zeigt, was ich über Netflix weiß haben ihre Anzeigen wieder aufgenommen ein Monat später.





Dieser Schaden könnte jedoch bereits angerichtet sein. Schätzungen der New York Times dass Twitter über 70 Millionen Dollar verlieren könnte.





Für ein Milliarden-Dollar-Unternehmen scheint das vielleicht nicht allzu schädlich zu sein, aber was besorgniserregend erscheint, ist der Wert von Twitter.





Elon Musk kaufte es für 44 Milliarden US-Dollar, und jetzt, ein Jahr später, wird sein Wert auf etwa 1,5 Milliarden US-Dollar geschätzt 19 Milliarden Dollar , und nach einer noch neueren Schätzung, 12 Milliarden Dollar ..





Vielleicht haben Musk und sein Team den Eifer und die Entschlossenheit, das Ruder herumzureißen, aber seinem Twitter-Account zufolge scheint der CEO nicht damit aufhören zu können, seinen Fuß in den Mund zu nehmen. Und je länger es drin ist, desto mehr Geld kommt heraus.





PS Und ich habe noch nicht einmal die Tatsache erwähnt, dass er seinen Namen von Twitter in X geändert hat. Ich und alle anderen auf dem Planeten haben immer noch keine Ahnung, warum er das getan hat.



– Jose Hernandez, Generalredakteur für Technik, Gaming und Unterhaltung bei HackerNoon