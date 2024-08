Những câu chuyện công nghệ có hệ quả nhất năm 2023, theo Biên tập viên HackerNoon

Dân gian là gì? Biên tập viên HackerNoon đây. Trong Bản tóm tắt tin tức về công ty công nghệ tuần này, hãy cùng điểm qua những câu chuyện lớn nhất trong năm. Hy vọng tất cả các bạn đã có một khởi đầu tuyệt vời cho năm 2024!

Big Tech sa thải và mua đứt

Không có cách nào để phủ nhận điều đó: Năm 2023 là một năm khó khăn đối với những người trong chúng ta thuộc lĩnh vực không phải AI của ngành công nghệ. Trong năm qua, giới công nghệ – cả lớn và nhỏ – đã phải đối mặt với tình trạng sa thải hàng loạt và đóng cửa công ty kể từ đầu năm khi ngành này quay cuồng vì Ngân hàng Thung lũng Silicon và Ngân hàng Signature đóng cửa. Cuối cùng, dự luật cũng được đưa ra đối với việc tuyển dụng quá nhiều người trong thời kỳ Đại dịch vì một số ngành nhất định cho rằng họ có thể vượt qua ngay cả những cơn bão lớn nhất.





Các công ty lớn như Microsoft , Google , Amazon , Zoom và Meta đã giảm một phần đáng kể lực lượng lao động của họ, một số trong hàng chục ngàn , trong khi các công ty công nghệ khác lại gặp phải tình trạng tồi tệ hơn nhiều. Các dự án nhỏ hơn, như công ty thanh toán p2p của Jack Dorsey, Verse, đã ngừng hoạt động trong năm nay, nhưng ngay cả một số công ty lớn, chẳng hạn như cựu quỹ chỉ số tiền điện tử Bitwise, cũng phải đóng cửa. Dựa theo Sa thải.fyi Năm 2023 chứng kiến tổng số 261.847 nhân viên công nghệ bị sa thải vào năm 2023 tại thời điểm viết bài này. Ối.





Tuy nhiên, công nghệ vẫn tiếp tục. Trên thực tế, chiến lược “cắt giảm chất béo” này dường như đang có hiệu quả với hầu hết các gã khổng lồ, vì S&P 500 tính chung đã tăng gần 24% vào năm 2023, một mức cao kỷ lục!





Năm nay khá yên tĩnh trên mặt trận mua bán và sáp nhập, nhưng các giao dịch mua bán lớn vẫn diễn ra với một số vụ lộn xộn kinh hoàng trong suốt chặng đường. Đáng chú ý là thương vụ mua lại VMware trị giá 69 tỷ USD của nhà sản xuất chip Broadcom đã diễn ra thành công trong năm nay, trong khi đó, kế hoạch mua lại Figma trị giá 20 tỷ USD của Adobe đã thất bại ngay khi năm mới kết thúc. Có lẽ thương vụ sáp nhập được công khai và xem xét kỹ lưỡng nhất đã kết thúc trong năm nay là thương vụ mua lại lớn Activision Blizzard của Microsoft.





Việc sáp nhập cuối cùng đã đạt được gần 69 tỷ USD sau khi được CMA của Vương quốc Anh chấp thuận vào tháng 10 sau khi bị chặn hồi đầu năm. Ngành công nghiệp game vẫn chưa cảm nhận được tác động từ việc mua lại Microsoft, nhưng bánh xe đã bắt đầu hoạt động khi cựu Giám đốc điều hành Bobby Kotick và một số thành viên trong nhóm của ông đã thông báo rằng họ sẽ rời công ty vào năm mới. Các nhà báo công nghệ và những người đam mê trò chơi đã cảm thấy mệt mỏi với thỏa thuận của Microsoft kể từ khi công bố vào đầu năm 2022, vì có vẻ như ngành này càng bị chia cắt ở một mức độ xa hơn khi những vụ sáp nhập này tiếp tục diễn ra. Chúng ta sẽ xem Sony phản ứng thế nào trong năm mới.





– Adrian Morales, Biên tập viên, Công nghệ tiêu dùng và Trò chơi @ HackerNoon





EU nỗ lực kiểm soát AI

Hầu hết các ngành công nghiệp, các mô hình thu nhỏ theo nhiều cách của nền văn minh nhân loại, đều tuân theo các xu hướng - thăng trầm nếu bạn muốn. Những xu hướng này ảnh hưởng đến định hướng của các ngành nói trên ở các mức độ khác nhau. Một số gây ra sự náo động và biến mất đột ngột khi chúng xuất hiện. Những người khác thay đổi các ngành công nghiệp đến mức chúng tôi tự hỏi làm thế nào chúng tôi có thể vượt qua được trước đó.





Trong Ngành Công nghệ, chúng ta đã chứng kiến nhiều xu hướng theo thời gian. Bạn có nhớ cuộc sống trước khi có Internet như thế nào không? Làm thế quái nào mà chúng ta vượt qua được?



Ai có thể quên được sự cường điệu điên cuồng của metaverse và lời hứa của nó về một thực tế kỹ thuật số mới? Zuckerberg, với chiếc ví nhẹ hơn nhiều, chắc chắn không thể.



Ai có thể quên được sự cường điệu điên cuồng của metaverse và lời hứa của nó về một thực tế kỹ thuật số mới? Zuckerberg, với chiếc ví nhẹ hơn nhiều, chắc chắn không thể.





Tuy nhiên, vào năm 2023, Trí tuệ nhân tạo đã thống trị tối cao. Khái niệm có vẻ mới lạ này đã tìm thấy sức sống mới sau thành công của ChatGPT. Nhiều đến mức các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô đã phải dời núi để xây dựng các công cụ AI hoặc ít nhất là tích hợp chúng vào quy trình làm việc và dịch vụ của họ.





Như với bất kỳ cuộc cách mạng nào, năm của AI đến với các báo cáo, suy đoán và thậm chí cả các thuyết âm mưu liên quan đến khả năng của AI, tiềm năng , những thiếu sót , Và rủi ro .





Tuy nhiên, có một điều nhất quán giữa mọi ồn ào, AI là một công cụ mạnh mẽ sẵn sàng trở nên mạnh mẽ hơn với khả năng thay đổi sâu sắc công việc và cuộc sống, đồng thời, trong những tình huống cực đoan, có thể gây ra tác hại đáng kể nếu không được kiểm soát. Trong bong bóng công nghệ, sự căng thẳng này được gọi là căng thẳng giữa người tăng tốc AI và người đảm bảo an toàn cho AI, một mô hình thu nhỏ mà chúng ta đã thấy diễn ra trong suốt thời kỳ bong bóng công nghệ. toàn bộ câu chuyện đảo chính của ban giám đốc điều hành OpenAI .Rõ ràng là chúng ta cần phát triển AI một cách có trách nhiệm, cho phép chúng ta khuếch đại lợi ích của nó đồng thời bảo vệ khỏi những thiếu sót có hại tiềm ẩn.





Đây là lý do tại sao, tôi tin rằng Đạo luật AI tạm thời do EU thiết lập là một trong những câu chuyện quan trọng nhất của năm 2023. Nó đại diện cho một khuôn khổ để phát triển AI an toàn khi chúng ta hướng tới một tương lai không chắc chắn nhưng thú vị.





Vào cuối cuộc đàm phán marathon kéo dài 3 ngày, lãnh đạo hội đồng và nghị viện châu Âu đã đạt được thỏa thuận 'tạm thời'. thỏa thuận cột mốc về các quy tắc hài hòa quản lý việc sử dụng trí tuệ nhân tạo.





Đạo luật AI, tập trung vào tám yếu tố chính, bao gồm “Phân loại hệ thống AI là các hoạt động AI có rủi ro cao và bị cấm”, sẽ không áp dụng cho các khu vực nằm ngoài luật pháp EU và các hệ thống AI được sử dụng riêng cho mục đích quân sự hoặc quốc phòng.





Việc không tuân thủ Đạo luật AI, một khi được thiết lập đầy đủ, sẽ bị phạt ở mức từ 7,5 triệu bảng Anh, tương đương 1,5% doanh thu toàn cầu và 35 triệu bảng Anh, hoặc 7% doanh thu toàn cầu.





Tôi mong muốn được hiểu rõ những luật này vì chúng chắc chắn sẽ phát triển và lan rộng khắp các chính phủ khác. Về mặt đó, năm 2024 sẽ là một năm thú vị.





– Asher Umerie, Biên tập viên, Tin tức Thế giới & Khoa học viễn tưởng @ HackerNoon





Changpeng Zhao rời Binance

Tôi là một người hoài nghi về tiền điện tử. Tôi thực sự không nghĩ có cách nào khác để diễn đạt nó, điều này thật mỉa mai, vì tôi đã học về Bitcoin sớm hơn hầu hết những người tôi biết. Trên thực tế, tôi có thể đã đóng một vai trò trong việc giới thiệu bitcoin tới nhiều bạn bè nhất có thể của tôi hơn một thập kỷ trước.





Nhưng vấn đề là thế này: Tôi chưa bao giờ xem Bitcoin nhiều hơn thực tế của nó vào thời điểm đó (chúng ta đang nói về những năm 2010): Một phương tiện ẩn danh để giao dịch hàng hóa và dịch vụ trên web sâu. Thời gian trôi qua và khi tiền điện tử trở nên phổ biến hơn, tôi quan tâm đến Bitcoin nhưng không có gì hơn.





Điều này đưa chúng ta đến ngày hôm nay: cuộc trò chuyện xung quanh tiền điện tử diễn ra ở MỌI nơi, và tôi đã đọc và chỉnh sửa đủ bài viết (cả tại HackerNoon và hơn thế nữa) để có những nghi ngờ về tiền điện tử vừa là nơi lưu trữ giá trị vừa là phương tiện trao đổi.





Tôi sẽ không làm bạn nhàm chán với các chi tiết, nhưng tôi có thể tự tin nói rằng có đủ bằng chứng để củng cố niềm tin của tôi rằng tiền điện tử là một phương tiện đầu cơ có tính biến động cao và chỉ có giá trị bởi bên bán tiền điện tử và bên mua nó nói như vậy. Ngoài trao đổi đó, tiền điện tử thực sự không mang lại giá trị gì và chúng không thể được sử dụng (hoặc được quảng cáo là!) một loại tiền kỹ thuật số mang tính cách mạng nào đó (bất kỳ ai nói với bạn điều ngược lại có lẽ không phải là một phần của hệ thống ngân hàng truyền thống).





Dù sao đi nữa, sự thất bại của FTX và sự cố gần đây lối ra của Changpeng “CZ” Zhao từ Binance chỉ là sự kiện mới nhất trong chuỗi những gì tôi có thể mô tả rõ nhất là một chuỗi sự kiện củng cố niềm tin của tôi rằng tiền điện tử chỉ đơn giản là một nỗ lực kiếm tiền, không hơn thế nữa. Và nó tệ đến mức vô vọng.





của CZ lối ra từ Binance chắc chắn sẽ khiến những người theo dõi và người hâm mộ của anh ấy cảm thấy khó chịu, nhưng có thể đã mang lại nụ cười nào đó trên khuôn mặt của đối thủ Sam Bankman-Fried, người mà việc rời bỏ FTX một cách không khoan nhượng (và đang trong quá trình xét xử?) khỏi FTX là do hành động của người đồng sáng lập Binance gây ra. Trong khi trong trường hợp của FTX, SBF bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư, các cáo buộc của Binance liên quan đến rửa tiền và cắt giảm sự giám sát/quy định của chính phủ để tạo điều kiện cho những kẻ xấu tài trợ cho hoạt động bất hợp pháp. Liệu CZ có thực sự phải ngồi tù hay không là điều ai cũng đoán được, nhưng điều đó không hoàn toàn nằm ngoài khả năng xảy ra.





Điều đó nói lên rằng, tôi không nghĩ tiền điện tử sẽ biến mất. Trên thực tế, hiện tại có đủ sự quan tâm đến tiền điện tử (bitcoin đang ở mức cao nhất trong 21 tháng!) nên chúng sẽ tiếp tục tạo ra một số ít người rất, rất giàu được chọn trong khi vẫn là giấc mơ làm giàu nhanh chóng của đại chúng. (điều này khá thú vị, bởi vì những người tin vào khả năng làm giàu của tiền điện tử cũng có thể là những người sẽ không bao giờ đặt niềm tin vào vé số hoặc sòng bạc).





Hãy nhớ nhé các bạn. Nhà cái luôn thắng.



– Sheharyar Khan, Biên tập viên, Công nghệ kinh doanh @ HackerNoon





Đó là toàn bộ câu chuyện về Twitter

Mặc dù Elon Musk đã mua Twitter vào năm ngoái vào năm 2022, nhưng bi kịch này đã lan sang năm 2023 và có thể còn tiếp tục sang năm 2024.





ban đầu của anh ấy mua lại công ty ngay từ đầu đã rất lộn xộn và điều đó chỉ tạo tiền đề cho tương lai.





Cho đến nay, anh ta đã bị buộc tội trì hoãn truy cập vào các trang web anh ấy không thích, cấm vô cớ nhà báo , Và đăng tweet chống Do Thái .





Và có lẽ chính sự cố vừa qua đã gây ra thiệt hại nặng nề nhất cho Twitter.





Vào tháng 11 năm 2023, sau những dòng tweet mang tính chất bài Do Thái nói trên của Musk, các nhà quảng cáo hàng đầu đã thông báo rằng họ sẽ tạm dừng các chiến dịch quảng cáo của mình trên nền tảng truyền thông xã hội.





Apple , Disney, Netflix và Paramount chỉ là một số công ty đã kéo quảng cáo của họ.





Tệ hơn nữa, Elon đã công khai yêu cầu các công ty này và tất cả những công ty khác đã ngừng quảng cáo trên Twitter rằng hãy “Đi chết tiệt đi.” Sau đó, ông tiếp tục đặc biệt chỉ ra Giám đốc điều hành Disney Bob Iger.





Bây giờ, tôi không phải là người giàu nhất còn sống, nhưng tôi khẳng định rằng đó không phải là cách tuyệt vời để đưa các công ty trở lại hoạt động bình thường.





Nhưng điều đó cho thấy những gì tôi biết vì Netflix đã tiếp tục lại quảng cáo của họ một tháng sau.





Tuy nhiên, thiệt hại đó có thể đã được thực hiện. Ước tính của tờ New York Times rằng Twitter có thể mất hơn 70 triệu USD.





Điều này có vẻ không quá tai hại đối với một công ty tỷ đô, nhưng điều đáng lo ngại chính là giá trị của Twitter.





Elon Musk đã mua nó với giá 44 tỷ USD và bây giờ, một năm sau, người ta ước tính giá trị của nó vào khoảng 19 tỷ USD , và thậm chí theo một số ước tính gần đây hơn, 12 tỷ USD ..





Có thể Musk và nhóm của anh ấy có đủ nghị lực và quyết tâm để lật ngược tình thế, nhưng nếu tài khoản Twitter của anh ấy không có kết quả gì, có vẻ như vị CEO này không thể ngừng đặt chân vào miệng mình. Và nó ở đó càng lâu thì càng có nhiều tiền chảy ra.





Tái bút Và tôi thậm chí còn không đề cập đến việc anh ấy đã đổi tên từ Twitter thành X. Điều mà tôi và tất cả những người khác trên hành tinh này vẫn không biết tại sao anh ấy lại làm như vậy.



– Jose Hernandez, Tổng biên tập Công nghệ, Trò chơi và Giải trí @ HackerNoon