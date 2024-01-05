HackerNoon 编辑认为 2023 年最重要的科技故事

怎么样，伙计们？ 黑客午间编辑 这里。在本周的科技公司新闻简报中，让我们来回顾一下今年最重大的故事。希望你们 2024 年有一个美好的开始！

大型科技公司裁员和收购

没有办法粉饰它：对于我们这些科技行业非人工智能领域的人来说，2023 年是艰难的一年。在过去的一年里，随着硅谷银行和 Signature 银行倒闭的影响，科技行业（无论大小）自年初以来一直遭受大规模裁员和公司倒闭。最终，该法案还因大流行期间的一些过度招聘而到期，因为某些行业认为他们甚至可以经受住最大的风暴。





微软、谷歌、亚马逊、Zoom 和Meta等大公司大幅减少了员工数量， 有的有数万 ，而其他科技公司的情况则更糟。较小的项目，例如 Jack Dorsey 的 p2p 支付公司 Verse，今年停止运营，但即使是一些大型项目，例如前加密指数基金 Bitwise，也发现自己也关门了。根据 裁员仅供参考 截至本文撰写之时，2023 年共有 261,847 名科技员工被解雇，数量惊人。哎哟。





尽管如此，科技仍在继续。事实上，这种“减脂”策略似乎对大多数巨头都有效，标普 500 指数在 2023 年总体上涨了近 24%，创历史新高！





今年的并购活动有点平静，但大规模收购仍然发生，但过程中也出现了一些史诗般的失误。值得注意的是，芯片制造商博通 (Broadcom) 以 690 亿美元收购 VMware 在今年完成，而另一方面，Adobe 计划以 200 亿美元收购 Figma 却在年底落空。也许今年最受关注和关注的合并是微软对动视暴雪的大规模收购。





此项合并在今年早些时候遭到阻止，并于 10 月份获得英国 CMA 的批准，最终完成的合并金额接近 690 亿美元。游戏行业尚未感受到微软收购的影响，但随着现任前首席执行官鲍比·科蒂克(Bobby Kotick)和他的一些团队已经宣布他们将在新的一年离开公司，一切已经开始启动。自 2022 年初宣布微软的交易以来，科技记者和游戏爱好者一直对其感到厌倦，因为这些合并进行得越多，该行业的分裂程度似乎就越深。新的一年索尼会如何应对，我们拭目以待。





– Adrian Morales，HackerNoon 消费技术和游戏编辑





欧盟试图掌控人工智能

大多数行业是人类文明许多方面的缩影，都会受到趋势的影响——如果你愿意的话，也会有潮起潮落。这些趋势都不同程度地影响着上述行业的发展方向。有些引起轩然大波，然后像突然出现一样突然消失。其他人对行业的改变如此之大，以至于我们不知道以前是如何度过的。





在科技行业，随着时间的推移，我们见证了许多趋势。你还记得互联网出现之前的生活是什么样的吗？我们到底是怎么过的？





谁能忘记虚拟宇宙的疯狂炒作及其对新数字现实的承诺？扎克伯格的钱包要轻得多，他肯定做不到。





然而到了 2023 年，人工智能占据了主导地位。这个看似新颖的概念在 ChatGPT 的成功后获得了新的生命。以至于各种规模的企业都竭尽全力构建人工智能工具，或者至少将它们集成到他们的工作流程和服务产品中。





与任何革命一样，人工智能之年伴随着有关生成人工智能能力的报告、猜测，甚至阴谋论， 潜在的 , 缺点 ， 和 风险 。





然而，在所有的喧嚣中，有一点是一致的：人工智能是一种强大的工具，有望变得更加强大，有可能深刻改变工作和生活，并且在极端情况下，如果不加以控制，可能会造成重大伤害。在科技泡沫中，这种紧张关系被称为人工智能加速论者与人工智能安全论者之间的紧张关系，我们看到了这种紧张关系的一个缩影。 整个 OpenAI CEO 董事会政变传奇 很快我们就清楚地认识到，我们需要负责任地开发人工智能，让我们能够扩大其优势，同时防范潜在的有害缺陷。





这就是为什么，我相信 欧盟制定的临时人工智能法案 是 2023 年最重要的故事之一。它代表了一个安全人工智能开发框架，帮助我们应对不确定但令人兴奋的未来。





在为期三天的马拉松式谈判结束时，欧洲议会和理事会领导层达成了一项“临时”协议 里程碑协议 关于管理人工智能使用的统一规则。





《人工智能法案》重点关注八个关键要素，包括“将人工智能系统分类为高风险和禁止的人工智能实践”，该法案不适用于欧盟法律之外的领域以及专门用于军事或国防目的的人工智能系统。





一旦《人工智能法案》完全确立，不遵守该法案将被处以 750 万英镑（占全球营业额的 1.5%）至 3500 万英镑（占全球营业额的 7%）之间的罚款。





我期待着了解这些法律，因为它们不可避免地会在其他政府中演变和呼应。从这方面来说，2024 年将是令人兴奋的一年。





– Asher Umerie，世界新闻与科幻编辑 @ HackerNoon





赵长鹏离开币安

我是加密货币怀疑论者。我真的不认为有任何其他方式可以表达它，这很讽刺，因为我比我认识的大多数人都早得多了解比特币。事实上，我可能起到了介绍的作用 比特币 十多年前，我尽可能多地向我的朋友们致意。





但事情是这样的：我对比特币的看法从来没有超过它当时的实际情况（我们谈论的是 2010 年代左右）：一种在深网上交易商品和服务的匿名媒介。随着时间的推移，随着加密货币变得越来越流行，我对比特币产生了兴趣，但仅此而已。





这让我们走到了今天：围绕加密货币的讨论无处不在，我已经阅读和编辑了足够多的文章（无论是在 HackerNoon 上还是其他地方），对加密货币作为价值存储和交换媒介的作用心存疑虑。





我不会让你厌烦这些细节，但我可以自信地说，有足够的证据来加强我的信念，即加密货币是一种高度波动的投机媒介，并且只有在出售加密货币的一方和购买方如是说。除了这种交换之外，加密货币实际上没有提供任何价值，也不能被使用（或被吹捧为！）某种革命性的数字货币（任何告诉你其他情况的人可能不属于传统银行系统的一部分）。





无论如何，FTX 的崩溃和最近的 出口 币安的赵长鹏“CZ”赵的事件只是我最能描述的一系列事件中的最新事件，这些事件增强了我的信念，即加密货币只是一种赚钱的努力，仅此而已。而且它在这方面的表现非常糟糕。





捷克的 出口 来自币安的粉丝肯定会特别刺痛他的追随者和粉丝，但可能会给竞争对手 Sam Bankman-Fried 带来某种微笑，他从 FTX 的无礼退出（以及正在进行的审判？）是由币安联合创始人的行为造成的。虽然在 FTX 的案件中，SBF 涉嫌欺骗投资者，但币安的指控涉及洗钱和削弱政府监督/监管，以使不良行为者有可能为非法活动提供资金。任何人都在猜测 CZ 是否真的会入狱，但这并非完全不可能。





也就是说，我认为加密货币不会消失。事实上，现在人们对加密货币有足够的兴趣（比特币处于 21 个月以来的最高点！），它们将继续让少数人变得非常非常富有，同时仍然是大众的某种快速致富的梦想（这有点有趣，因为相信加密货币能够使他们致富的人很可能是永远不会相信彩票或赌场的人）。





请记住，伙计们。房子总是赢。



– Sheharyar Khan，HackerNoon 商业技术编辑





整个推特传奇

尽管埃隆·马斯克 (Elon Musk) 在去年 2022 年收购了Twitter ，但这场闹剧已经蔓延到 2023 年，并可能持续到 2024 年。





他的首字母 收购公司 一开始就很混乱，这只是为未来定下了基调。





迄今为止，他已被指控 延迟访问网站 他不喜欢， 不公正地禁止记者 ， 和 发布反犹太主义推文 。





也许正是最后一次事件对推特造成了最大的损害。





2023 年 11 月，在马斯克发表上述反犹太主义推文后，顶级广告商宣布他们将停止在社交媒体平台上的广告活动。





苹果、迪士尼、 Netflix和派拉蒙只是 一些公司 撤下了他们的广告。





更糟糕的是，埃隆公开告诉这些公司，以及所有其他停止在 Twitter 上做广告的公司， “去你妈的吧。” 后来他还专门点名迪士尼首席执行官鲍勃·艾格(Bob Iger)。





现在，我不是当今最富有的人，但我确信这不是让这些公司重回正轨的好方法。





但这显示了我所知道的，因为 Netflix 恢复了他们的广告 一个月以后。





然而，这种损害可能已经造成了。 《纽约时报》估计 Twitter 可能损失超过 7000 万美元。





对于一家价值数十亿美元的公司来说，这似乎并没有太大的损害，但真正令人不安的是 Twitter 的价值。





埃隆·马斯克 (Elon Musk) 以 440 亿美元的价格买下了它，一年后的现在，估计它的价值约为 190亿美元 ，并且根据一些最近的估计， 120亿美元 ..





也许马斯克和他的团队有扭转局面的热情和决心，但如果从他的推特账户来看，这位首席执行官似乎无法停止自己的言行。而且放在那里的时间越长，出来的钱就越多。





PS 我什至没有提到他将其名称从 Twitter 更改为 X 的事实。我和地球上的其他人仍然不知道他为什么这样做。



– Jose Hernandez，HackerNoon 技术、游戏和娱乐总编辑