Arcana Network lança carteira de abstração de cadeia, inaugurando uma nova era de transações multicadeia

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 21 de novembro de 2024/Chainwire/--A Arcana Network tem o prazer de anunciar o lançamento do Arcana Wallet Beta, agora disponível na Chrome Store, estabelecendo um novo padrão em acessibilidade de blockchain e experiência do usuário por meio de seu pioneiro Chain Abstraction Protocol.

Construída como a primeira carteira Externally Owned Account (EOA) a alavancar a Abstração de Cadeia, a Arcana Wallet permite uma experiência multicadeia sem atrito, onde os usuários podem gastar ativos em Ethereum, Base, Polygon, Arbitrum e Optimism perfeitamente, com mais de 20 novas cadeias chegando em breve. A carteira Chrome Extension está disponível em www.arcana.network/wallet

A Arcana Wallet oferece uma gama de recursos projetados para eliminar a fragmentação e fornecer aos usuários acesso simplificado a finanças descentralizadas. Por meio do protocolo Chain Abstraction da Arcana, os usuários agora podem gerenciar seus saldos agregados de USDC, USDT e ETH em várias redes, tudo em uma única interface de carteira, e gastar esses fundos instantaneamente em qualquer cadeia suportada sem a necessidade de bridging.

“Na Arcana, nosso objetivo é reimaginar a usabilidade do blockchain abstraindo as complexidades que vêm com interações multi-chain. A Arcana Wallet oferece uma experiência intuitiva e sem esforço que permite que os usuários se envolvam com dApps em todas as cadeias, sem barreiras técnicas”, disse Mayur Relekar, Fundador e CEO da Arcana Network.