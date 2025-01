Arcana Network lancerer Chain Abstraction Wallet, indleder en ny æra af multi-chain-transaktioner

DUBAI, De Forenede Arabiske Emirater, 21. november 2024/Chainwire/--Arcana Network er begejstrede for at annoncere lanceringen af Arcana Wallet Beta, der nu er tilgængelig i Chrome Store, og sætter en ny standard inden for blockchain-tilgængelighed og brugeroplevelse gennem sin banebrydende kæde Abstraktionsprotokol.





Arcana Wallet er bygget som den første eksternt ejede konto-pung (EOA) til at udnytte Chain Abstraction og muliggør en friktionsfri, multi-chain-oplevelse, hvor brugere kan bruge aktiver på tværs af Ethereum, Base, Polygon, Arbitrum og Optimism problemfrit, med mere end 20 nye kæder på vej. snart. Chrome Extension-pungen er tilgængelig på www.arcana.network/wallet

Samlet balance: Brug dine aktiver på tværs af kæder, med 1 klik, uden brodannelse

Arcana Wallet tilbyder en række funktioner designet til at eliminere fragmentering og give brugerne strømlinet adgang til decentraliseret finansiering. Gennem Arcanas Chain Abstraction-protokol kan brugere nu administrere deres aggregerede USDC-, USDT- og ETH-saldi på tværs af flere netværk, alt sammen i en enkelt wallet-grænseflade, og bruge disse midler øjeblikkeligt på enhver understøttet kæde uden behov for brobygning.





"Hos Arcana er vores mål at genskabe blockchain-brugbarhed ved at abstrahere de kompleksiteter, der følger med multi-chain interaktioner. Arcana Wallet leverer en intuitiv og ubesværet oplevelse, der giver brugerne mulighed for at engagere sig med dApps på tværs af kæder uden tekniske barrierer,” sagde Mayur Relekar, grundlægger og administrerende direktør for Arcana Network.

Nøglefunktioner i Arcana Wallet

Forenede saldi: Arcana Wallet samler aktiver til en enkelt saldo på tværs af understøttede kæder, hvilket tillader problemfrit forbrug uden brobygning. For eksempel ser brugere med USDT på Arbitrum og Optimism en kombineret saldo klar til at bruge på Polygon eller Base.

EOA Wallet-Based Orchestration: Brugere kan medbringe deres eksisterende EOA-adresse eller oprette en ny, hvilket sikrer selvforsorg. Pengene forbliver i brugerens tegnebog, uden at låse eller kræve indbetalinger til en anden adresse, hvilket opretholder aktivsikkerhed og tilgængelighed på tværs af apps.

Universal Address Accessibility: I modsætning til tegnebøger, der har brug for app-specifikke opsætninger, beholder Arcana Wallet aktiver i én tegnebog, hvilket gør dem tilgængelige på tværs af alle apps – selv dem uden understøttelse af indbygget kædeabstraktion.

Effektive gasbetalinger: Gasgebyrer kan automatisk finansieres i stablecoins (USDT eller USDC), hvilket eliminerer behovet for at have native tokens på hver kæde. Arcanas optimerede protokol holder gasgebyrer op til 10 gange lavere end traditionelle løsninger, der bruger smarte kontraktkonti.

Næsten øjeblikkelige cross-chain-transaktioner: Arcana Wallets arkitektur tillader transaktioner at udføre inden for få sekunder, hvilket gør det til et af de hurtigste cross-chain-transaktionsværktøjer til rådighed. Brugere kan bruge aktiver på flere kæder med et-klik-transaktioner og drage fordel af forbedret likviditet og brugervenlighed.

Udvidelse af dApp og kædekompatibilitet

Ved sin Beta-lancering understøtter Arcana Wallet populære dApps, herunder Uniswap, Aave, Polymarket, Hyperliquid og Jumper, med kompatibilitet til yderligere applikationer og kæder i horisonten. Fra i øjeblikket at understøtte Ethereum, Base, Polygon, Optimism og Arbitrum, sigter protokollen mod at skalere support til +20 EVM og ikke-EVM L1s, L2s og appchains. Ved at tillade brugere at administrere midler fra et hvilket som helst af de integrerede netværk, vil det markere et væsentligt skridt mod et samlet blockchain-økosystem.

Arcana's Chain Abstraction SDK

For at imødekomme udviklerfællesskabet lancerer Arcana Network også Chain Abstraction SDK, der gør det muligt for udviklere at implementere Arcanas Chain Abstraction-funktioner i deres egne dApps. SDK'en er beregnet til at give et alsidigt værktøjssæt til udviklere til at bygge kædeløse brugeroplevelser og forenkle blockchain-interaktioner for slutbrugere, hvilket hjælper med at udvikle Arcanas vision om en samlet Web3 UX.

Tilmelder dig Arcana-fællesskabet

Efterhånden som Arcana Wallet Beta bevæger sig gennem sin Testnet-fase, vil feedback fra brugere og partnere hjælpe med at forme den næste generation af blockchain-interaktioner.

Brugere kan downloade Arcana Wallet fra Chrome Store og opleve kraften ved Chain Abstraction: Arcana Wallet Chrome Store

Om Arcana Network

Arcana netværk er en førende Chain Abstraction Protocol, drevet af en Appchain, med missionen at transformere Web3 UX.

Siden starten i 2021 har Arcana Network introduceret produkter, der gør web3 ubesværet, med mere end 4 millioner genererede tegnebøger, 500.000 aktive brugere og 6 millioner transaktioner til dato. Den kommende Chain Abstraction Protocol bygget på en Cosmos Appchain og drevet af $XAR, er den næste udvikling i at forenkle Web3.





$XAR er et værktøjstoken, der fanger protokolgebyrer, sikrer netværket, tilskynder tidlige brugere og belønner ressourceudbydere.

Arcana Networks innovative teknologi bakkes op af prominente investorer, herunder Balaji S., Polygon-grundlæggere, John Lilic, Santiago Roel og investeringsfonde som Woodstock, Fenbushi, Republic, Polygon Ventures, DCG, LD Capital og andre.

