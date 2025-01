Arcana Network Thakgola Chain Abstraction Wallet, Ushers Ka Mehla e Mecha Ya Dikgwebišano tša Ketane e Ntši

DUBAI, United Arab Emirates, November 21st, 2024 / Chainwire /--Arcana Network e thabile ho tsebisa thakgolwa ya Arcana Wallet Beta, hona joale fumaneha ka Chrome Store, ho beha tekanyetso e ncha ka blockchain phihlello le mosebedisi boiphihlelo ka Chain lona bobulamadibogo Prothokhole ya abstraction.





E hahiloe e le sepache sa pele sa Akhaonto e Ruilweng ka Ntle (EOA) ho leverage Chain Abstraction, Arcana Wallet e kgontsha phihlelo e se nang kgohlano, e nang le ketane e mengata moo basebedisi ba ka sebelisa matlotlo ho pholletsa le Ethereum, Base, Polygon, Arbitrum, le Optimism ka ntle le mathata, ka diketane tse 20+ tse ncha tse tlang ka pela. Sepache sa Chrome Extension se hwetšagala go www.arcana.network/sepache

Tekatekano ye e Kopantšwego: Diriša Dithoto tša Gago tšeo di Swerwego go putla Diketane, ka go klika ga tee, Ntle le go dira Moedi

Arcana Wallet e fana ka mohuta wa dikarolo tšeo di hlamilwego go fediša go arogana le go fa badiriši phihlelelo ye e nolofaditšwego ya ditšhelete tše di arotšwego. Ka prothokholo ya Arcana ya Chain Abstraction, badiriši bjale ba ka laola tekatekano ya bona ye e kgobokeditšwego ya USDC, USDT, le ETH go ralala le dinetweke tše ntši, ka moka ka segokanyimmediamentsi sa sebolokigolo se tee sa sepache, gomme ba diriša ditšhelete tše ka pela ketaneng efe goba efe yeo e thekgwago ntle le go nyakega ga go dira moedi.





“Go Arcana, pakane ya rena ke go nagana gape ka go šomišega ga blockchain ka go abstracting go raragana mo go tlago le ditirišano tša diketane tše ntši. Arcana Wallet e fana ka boitemogelo bjo bo kwešišegago le bjo bo se nago maiteko bjo bo dumelelago badiriši go tsenela di-dApp go ralala le diketane, ntle le mapheko a setegeniki” go boletše Mayur Relekar, Mothei & CEO wa Arcana Network.

Dikarolo tše Bohlokwa tša Arcana Wallet

Ditekanyetšo tše di Kopantšwego: Arcana Wallet e kgoboketša dithoto go ba tekatekano e tee go ralala le diketane tše di thekgwago, e dumelela tšhomišo ya tšhelete ye e se nago mathata ntle le go dira moedi. Ka mohlala, badiriši bao ba swerego USDT go Arbitrum le Optimism ba bona tekatekano ye e kopantšwego yeo e loketšego go dirišwa go Polygon goba Base.

EOA Wallet-Based Orchestration: Badiriši ba ka tliša aterese ya bona ya EOA ye e lego gona goba ba hlama ye mpsha, ba netefatša gore ba itlhokomela. Ditšhelete di dula ka sepache sa mosediriši, ntle le go notlela goba go nyaka dipeeletšo go aterese ye nngwe, go hlokomela tšhireletšo ya matlotlo le phihlelelo ya go selaganya tirišo.

Phihlelelo ya Aterese ya Bokahohle: Go fapana le dikhwama tšeo di nyakago dipeakanyo tše di itšego tša tirišo, Arcana Wallet e boloka dithoto ka gare ga sepache se tee, e dira gore di fihlelelege go ralala le didirišwa ka moka—gaešita le tšeo di se nago thekgo ya go tšea ketane ya setlogo.

Ditefo tša Gase tše di šomago gabotse: Ditefelo tša khase di ka thekgwa ka ditšhelete ka go itiriša ka di-stablecoin (USDT goba USDC), go fediša go nyakega ga go swara ditšhupetšo tša setlogo ketaneng e nngwe le e nngwe. Prothokhole ya Arcana ye e lokišitšwego e boloka ditefelo tša khase go fihla go 10X ka fase ga ditharollo tša setšo tšeo di šomišago diakhaonto tša konteraka tše bohlale.

Dikgwebišano tša Kgauswi le Kapejana tša Sefapano sa Ketane: Sebopego sa Arcana Wallet se dumelela ditirišano go phethagatša ka metsotswana, e dira gore e be ye nngwe ya didirišwa tša kgwebišano ya go selaganya ketane ka lebelo kudu tšeo di lego gona. Badiriši ba ka diriša dithoto go diketane tše ntši ka ditirišano tša go kgotla ga tee, ba holega go tšwa go go kaonafatšwa ga go sepela ga tšhelete le go šomišega.

Go atološa go sepelelana ga dApp le Ketane

Ka go tsebagatšwa ga yona ga Beta, Arcana Wallet e thekga di-dApp tše di tumilego, go akaretša le Uniswap, Aave, Polymarket, Hyperliquid, le Jumper, ka go sepelelana bakeng sa dikgopelo tša tlaleletšo le diketane tšeo di lego kgaufsi. Go tšwa go go thekga ga bjale Ethereum, Base, Polygon, Optimism, le Arbitrum, protocol e ikemišeditše go lekanya thekgo go +20 EVM le bao e sego EVM L1s, L2s, le appchains. Go dumelela badiriši go laola ditšhelete go tšwa go efe goba efe ya dinetweke tše di kopantšwego, e tla swaya kgato ye bohlokwa ya go ya go tshepedišo ya tswalano ya diphedi le tikologo ya tšona ya blockchain ye e kopanego.

Arcana ya Ketane Abstraction SDK

Go hlokomela setšhaba sa bahlami, Arcana Network e bile e thakgola Chain Abstraction SDK, e kgontšha bahlami go phethagatša dikarolo tša Arcana tša Chain Abstraction ka go dApps ya bona. SDK e reretšwe go fana ka sedirišwa sa go fetofetoga bakeng sa bahlami go aga maitemogelo a mosebediši ao a se nago ketane le go nolofatša ditirišano tša blockchain bakeng sa badiriši ba mafelelo, go thuša go godiša pono ya Arcana ya Web3 UX yeo e kopanego.

Go tsenela Setšhaba sa Arcana

Ge Arcana Wallet Beta e sepela ka kgato ya yona ya Testnet, ditshwayotshwayo go tšwa go badiriši le balekane di tla thuša go bopa moloko wo o latelago wa ditirišano tša blockchain.

Badiriši ba ka taonelouta Sepache sa Arcana go tšwa go Lebenkele la Chrome gomme ba itemogela maatla a Chain Abstraction: Lebenkele la Chrome la Sepache sa Arcana

Mabapi le Arcana Network

Neteweke ya Arcana ke Prothokhole ya go Tšea Ketane ye e etilego pele, yeo e matlafatšwago ke Appchain, ka thomo ya go fetoša Web3 UX.

Ga e sa le e hlongwa ka 2021, Arcana Network e tsebagaditše ditšweletšwa tšeo di dirago gore web3 e se be le maiteko, ka dikhwama tša go feta dimilione tše 4 tšeo di tšweleditšwego, badiriši ba mafolofolo ba 500,000, le ditirišano tše dimilione tše 6 go fihla ga bjale. Prothokhole ya Chain Abstraction ye e tlago yeo e agilwego go Cosmos Appchain gomme e matlafatšwa ke $XAR, ke tlhagelelo ye e latelago ya go nolofatša Web3.





$ XAR ke letšoao la utility hore hapa ditefello tsa prothokholo, sireletsa marangrang, di hlohleletsago ka pela adopters, le putsa bafani ba mehlodi.

Theknolotši ya boitlhamelo ya Arcana Network e thekgwa ke babeeletši ba ba tumilego, go akaretšwa Balaji S., batheilego Polygon, John Lilic, Santiago Roel, le ditšhelete tša dipeeletšo tša go swana le Woodstock, Fenbushi, Repabliki, Polygon Ventures, DCG, LD Capital le ba bangwe.

