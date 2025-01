Arcana Network lanza a carteira de abstracción en cadea, marca o inicio dunha nova era de transaccións multicadea

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos, 21 de novembro de 2024/Chainwire/--Arcana Network está encantada de anunciar o lanzamento da Arcana Wallet Beta, agora dispoñible na Chrome Store, que establece un novo estándar en accesibilidade e experiencia de usuario en blockchain a través da súa cadea pioneira. Protocolo de abstracción.





Creada como a primeira carteira de conta de propiedade externa (EOA) para aproveitar a abstracción da cadea, Arcana Wallet permite unha experiencia multicadea sen friccións na que os usuarios poden gastar activos en Ethereum, Base, Polygon, Arbitrum e Optimism sen problemas, con máis de 20 cadeas novas chegando. en breve. A carteira da extensión de Chrome está dispoñible en www.arcana.network/wallet

Saldo unificado: gasta os teus activos en cadeas, nun só clic, sen pontes

Arcana Wallet ofrece unha serie de funcións deseñadas para eliminar a fragmentación e proporcionar aos usuarios un acceso simplificado a financiamento descentralizado. A través do protocolo de abstracción en cadea de Arcana, os usuarios agora poden xestionar os seus saldos agregados de USDC, USDT e ETH en varias redes, todo nunha única interface de carteira, e gastar estes fondos ao instante en calquera cadea compatible sen necesidade de pontes.





"En Arcana, o noso obxectivo é reimaxinar a usabilidade da cadea de bloques abstraendo as complexidades que veñen coas interaccións multicadea. Arcana Wallet ofrece unha experiencia intuitiva e sen esforzo que permite aos usuarios interactuar con dApps a través das cadeas, sen barreiras técnicas", dixo Mayur Relekar, fundador e CEO de Arcana Network.

Características principais de Arcana Wallet

Saldos unificados: Arcana Wallet agrega activos nun único saldo en cadeas compatibles, o que permite un gasto fluido sen pontes. Por exemplo, os usuarios que posúen USDT en Arbitrum e Optimism ven un saldo combinado listo para gastar en Polygon ou Base.

Orquestración baseada na carteira EOA: os usuarios poden traer o seu enderezo EOA existente ou crear un novo, garantindo a súa autocustodia. Os fondos quedan na carteira do usuario, sen bloquear nin requirir depósitos a outro enderezo, mantendo a seguridade dos activos e a accesibilidade entre aplicacións.

Accesibilidade universal de enderezos: a diferenza das carteiras que necesitan configuracións específicas para aplicacións, Arcana Wallet conserva os activos nunha mesma carteira, facéndoos accesibles en todas as aplicacións, incluso aquelas que non admiten a abstracción nativa da cadea.

Pagos eficientes de gas: as taxas de gas pódense financiar automaticamente en moedas estables (USDT ou USDC), eliminando a necesidade de manter fichas nativas en cada cadea. O protocolo optimizado de Arcana mantén as tarifas do gas ata 10 veces máis baixas que as solucións tradicionais que usan contas de contrato intelixente.

Transaccións cruzadas case instantáneas: a arquitectura de Arcana Wallet permite que as transaccións se executen en segundos, converténdoa nunha das ferramentas de transaccións cruzadas máis rápidas dispoñibles. Os usuarios poden gastar activos en varias cadeas con transaccións cun só clic, beneficiándose dunha liquidez e usabilidade melloradas.

Ampliando a compatibilidade de dApp e cadea

No seu lanzamento beta, Arcana Wallet admite dApps populares, incluíndo Uniswap, Aave, Polymarket, Hyperliquid e Jumper, con compatibilidade para aplicacións e cadeas adicionais no horizonte. Desde que actualmente admite Ethereum, Base, Polygon, Optimism e Arbitrum, o protocolo pretende escalar o soporte a +20 EVM e L1s, L2s e Appchains non EVM. Permitindo aos usuarios xestionar fondos de calquera das redes integradas, marcará un paso significativo cara a un ecosistema de cadea de bloques unificado.

SDK de abstracción en cadea de Arcana

Para atender á comunidade de desenvolvedores, Arcana Network tamén está a lanzar o SDK de abstracción en cadea, que permite aos desenvolvedores implementar as funcións de abstracción en cadea de Arcana nas súas propias dApps. O SDK pretende proporcionar un conxunto de ferramentas versátil para que os desenvolvedores poidan crear experiencias de usuario sen cadea e simplificar as interaccións de cadea de bloques para os usuarios finais, axudando a facer crecer a visión de Arcana dunha Web3 UX unificada.

Únete á Comunidade Arcana

A medida que Arcana Wallet Beta avanza pola súa fase de Testnet, os comentarios dos usuarios e socios axudarán a dar forma á próxima xeración de interaccións blockchain.

Os usuarios poden descargar Arcana Wallet desde Chrome Store e experimentar o poder de Chain Abstraction: Arcana Wallet Chrome Store

Acerca de Arcana Network

Rede Arcana é un protocolo de abstracción de cadea líder, impulsado por unha Appchain, coa misión de transformar a Web3 UX.

Desde a súa creación en 2021, Arcana Network presentou produtos que fan que web3 sexa sen esforzo, con máis de 4 millóns de carteiras xeradas, 500.000 usuarios activos e 6 millóns de transaccións ata a data. O próximo protocolo de abstracción en cadea construído nunha cadea de aplicacións Cosmos e impulsado por $XAR, é a seguinte evolución na simplificación de Web3.





$XAR é o token de utilidade que captura taxas de protocolo, protexe a rede, incentiva aos primeiros adoptantes e recompensa aos provedores de recursos.

A tecnoloxía innovadora de Arcana Network está apoiada por investidores destacados, incluíndo Balaji S., os fundadores de Polygon, John Lilic, Santiago Roel e fondos de investimento como Woodstock, Fenbushi, Republic, Polygon Ventures, DCG, LD Capital e outros.

