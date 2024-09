A vida e os tempos dos jogos do Adobe Flash Player

Nos últimos anos de sua existência, o Adobe Flash Player adquiriu uma reputação extremamente negativa. E essa reputação ofuscou todo o impacto positivo que teve no desenvolvimento da Internet e de seu conteúdo. Afinal, o Adobe Flash Player moldou a aparência das páginas da web e da publicidade, abriu o caminho para o conteúdo gerado pelo usuário, não permitiu a morte da animação 2D e formou a base do YouTube. Esta não é uma lista completa dos méritos do Adobe Flash Player. Como estamos acostumados a ver agora, a Internet se tornou muito graças ao Flash.





O mesmo vale para os videogames. Não se trata apenas da enorme biblioteca de projetos que muitos lembram e adoram, mas da revolução independente que começou com o Adobe Flash Player e seu impacto nos jogos móveis e sociais.





Seguindo os links do artigo, você pode sentir os jogos diretamente no seu navegador sem mexer no Flash Player. Claro, se você estiver lendo este texto do seu PC e não do seu telefone.

Prólogo do Adobe Flash Player: nascimento e primeiros jogos





Houve um tempo em que a Internet era diferente. Consistia principalmente em fóruns e salas de bate-papo, as imagens eram raras e demoravam muito para carregar, e os vídeos pareciam mais gifs do que vídeos. Estávamos nos anos 90, quando a teia estava se formando e não podia ostentar nem velocidade nem beleza. Mas em 1996, tudo começou a mudar com o lançamento do FutureSplash Animator e, mais importante, do pequeno plug-in de navegador FutureSplash Player.





Ambos se tornariam realmente famosos sob nomes ligeiramente diferentes - Macromedia Flash e Macromedia Flash Player, e mais tarde Adobe Flash e Adobe Flash Player.





O Adobe Flash era um programa para criar animações e o Flash Player permitia que essa animação fosse reproduzida na janela do navegador. Através do uso de gráficos vetoriais e algoritmos inteligentes de construção de imagens, a animação em Flash e, posteriormente, seus derivados, tinham tamanho mínimo, o que era especialmente importante na época.





O Adobe Flash aos poucos começou a mudar o visual da Internet, preenchendo o espaço dos hiperlinks e textos com animações e o mínimo de interatividade.





Como um programa para criar animação, as primeiras versões do Flash não tinham a funcionalidade necessária para o desenvolvimento de jogos - nem uma linguagem de programação nem ferramentas para tal existiam. Apenas botões simples deveriam se mover entre as cenas e iniciar/parar a ação na tela. E já foi o suficiente para criar os primeiros projetos.





É complicado encontrar os primeiros projetos Adobe Flash porque o início da história dos jogos em flash é coberto pela obscuridade e pela escuridão do tempo, onde rastrear qualquer coisa é quase impossível. Há menções de missões e questionários simples de apontar e clicar na Internet, embora eu só tenha encontrado jogos como Frog in a Blender .









Um dos jogos Adobe Flash mais famosos do final dos anos 90 foi Pico's School , uma missão/thriller inspirado em Columbine High School. O jogo deve sua popularidade não apenas ao seu tema picante, mas também à sua execução técnica. Pelos padrões do software, em que as principais ferramentas de interação ainda eram os botões básicos, Pico's School era um jogo extremamente complexo e avançado.









Em 1999, com o lançamento do Macromedia Flash 4, houve uma expansão da parte de scripts do programa, e tornou-se possível criar algo mais complicado do que quizzes. Este foi o primeiro passo para a introdução de uma linguagem de programação completa que praticamente transformaria o software de animação em um mecanismo de jogo.

Adobe Flash Player Capítulo 1: Popularidade, dinheiro e pirataria

O início do novo milênio foi o alvorecer do Flash, uma época em que ele conquistou as mentes de milhares e os computadores de milhões, criando raízes na Internet e mudando-a para sempre.





O ponto de partida para isso foi o site NewGrounds , criado por Tom Fulp, autor de Pico's School. Em abril de 2000, um sistema automatizado para receber e postar jogos e animações gerados por usuários começou a funcionar no NewGrounds. Qualquer pessoa pode compartilhar sua criatividade com o mundo.





Em agosto de 2000, o Adobe Flash ganhou uma linguagem de programação completa - ActionScript 1.0. Alguns anos depois, ele crescerá para a versão 2.0, tornando-se o padrão para desenvolvedores nos próximos anos. A partir de agora, não haverá mais restrições à criação de jogos com Adobe Flash.





Engraçado, mas na época, a Macromedia não posicionou o Flash como uma ferramenta para desenvolvimento de jogos. E é improvável que tenha antecipado que os videogames seriam o que o tornaria verdadeiramente famoso.





A maioria dos jogos do início dos anos 2000 não foi excelente. A tecnologia estava ganhando popularidade e muitos aspirantes a autores, muitas vezes sem experiência em desenvolvimento, davam seus primeiros passos. Eles criaram galerias de tiro simples, tentaram criar plataformas e simuladores e coisas do gênero. Eles criaram poucos projetos realmente notáveis que tentariam tirar o máximo proveito do Flash e mostrar do que ele é capaz.





Não surpreendentemente, um desses projetos era de responsabilidade de Tom Fulp. Em 2002, junto com Dan Paladin, ele lançou Alien Hominid , um dos primeiros jogos de ação Run 'n Gun no estilo de Contra e Metal Slug. Alien Hominid era bonito, rápido e extremamente hardcore. Um pouco mais tarde, Alien Hominid chegou ao PS2, GameCube, GBA, XBOX Original e XBOX 360 de forma expandida. Tudo isso foi alguns anos antes do boom indie.





Os jogos em Flash rapidamente se tornaram populares, apesar de sua simplicidade, falta de estética e imperfeição técnica. Era sobre acessibilidade porque apenas alguns cliques separavam um jogo do outro. A quantidade de tráfego em sites de jogos em Flash estava crescendo, e não monetizar isso seria tolice.





Os proprietários de sites de jogos em Flash ganharam graças a centenas de milhares de visitantes únicos por meio de anúncios em banner, que geralmente eram executados com o poder do mesmo Adobe Flash. Como o principal gerador de tráfego eram os jogos em Flash, os proprietários de sites de jogos em Flash começaram a perseguir projetos, não os desenvolvedores. Os sites estavam roubando jogos uns dos outros e de autores independentes, tentando ser os primeiros na corrida pelo próximo projeto viral. Os proprietários de grandes sites de jogos em Flash se beneficiaram ao máximo com esse estado de coisas, enquanto os desenvolvedores geralmente ficavam sem nada.





Xiao Xiao No. 4 é a famosa série Stickman Fighting que nasceu no início dos anos 2000.





Na mesma época, o patrocínio apareceu como uma tentativa de neutralizar o desdobramento da bacanal. Implicava a exclusividade do jogo em Flash para um determinado site em troca de promoção ou financiamento (diziam que era extremamente escasso, cerca de US$ 20 por projeto era absolutamente normal). Mas mesmo isso não salvou do roubo porque os logotipos e links são cortados silenciosamente ao passar para outro recurso.





O problema da pirataria (por mais estranho que pareça no contexto dos jogos gratuitos) será relevante para os jogos Adobe Flash até 2007.





Yeti Sports foi um fenômeno que rapidamente se tornou uma franquia inteira.









Não diminuindo o interesse em jogos Adobe Flash criou mais de um site de jogos Flash. A Internet de meados dos anos 2000 estava cheia deles - MiniClip , Armor Games , Kongregate , Addicting Games , etc. Pequenos e grandes, conceituais e não, seu crescimento, tanto quantitativa quanto qualitativamente, continuou até a primeira metade da década de 2010.

Sobre sangue, entranhas e conteúdo adulto em jogos Adobe Flash

Uma característica distintiva dos jogos Adobe Flash era um nível proibitivo de brutalidade e violência, muitas vezes temperado com um toque de loucura. Isso é especialmente evidente nos projetos da primeira metade dos anos 90. Além de mil maneiras de matar qualquer um, de Pikachu a Bin Laden, você pode aprender z, ver Teletubbies satanistas bêbados, entrar no lugar de um homem-bomba e muito, muito mais.





Assistir a tudo isso do politicamente correto 2022 é um pouco estranho, mas divertido. Na verdade, raros projetos cruzaram a linha de "isso é demais", a maioria deles em algum lugar perto de South Park. Ainda assim, os jogos Adobe Flash são muito caricaturais para levar a violência neles a sério.





Nada foi surpreendente sobre o surgimento de tais projetos. A web do início dos anos 2000 ainda era o velho oeste sem leis. Claro que, podendo criar o que quiser sem censura e compartilhar anonimamente, os primeiros temas abordados pelos autores foram os mais tabus da sociedade e da mídia habitual.





Uma parte significativa da biblioteca de jogos em Flash era de jogos para adultos. Sites com coleções dessas criações foram os últimos a cair e havia conteúdo para todos os gostos. O Adobe Flash foi uma das principais ferramentas nas mãos da comunidade NSFW. A quantidade de animações e conteúdos de jogos criados com ele é incalculável.





Esses jogos Adobe Flash para adultos me lembram os jogos sexuais Roblox . A violência estava arraigada no DNA dos jogos Adobe Flash, mas era tratada com mais habilidade. Em geral, a permissividade e o contraculturalismo, que eram normais para a comunidade Flash, não entraram em colapso, mas levaram ao aumento da criatividade e a diferentes abordagens de mecânica e gêneros. Eles abriram caminho para autores cujas vozes de outra forma não seriam ouvidas.





Afinal, quem em sã consciência daria dinheiro para um jogo sobre um menino nu que usa suas lágrimas para lutar contra o exército de Satanás no porão da casa onde sua devota mãe o trancou?

Adobe Flash Player Capítulo 2: A Era de Ouro

A segunda metade dos anos 2000 foi a melhor época para os jogos Adobe Flash. O público continuou a crescer, a pirataria foi derrotada e cada vez mais dinheiro foi para os desenvolvedores, o que afetou a quantidade e a qualidade dos próprios jogos Adobe Flash. A principal pirataria foi derrotada por dois motivos:





Mídia Mochi. Foi lançado em 2006. Era um serviço que fornecia ferramentas para publicidade, análise e distribuição no jogo. Graças a isso, os desenvolvedores continuaram a receber dinheiro com publicidade, mesmo que o jogo fosse roubado.

Licença de Jogo Flash. Surgiu em 2007. Era um mercado aberto onde os proprietários de sites de jogos em Flash competiam entre si pelos projetos em Flash dos autores mais interessantes.





A abertura impactou positivamente a relação entre sites e autores de jogos em Flash. Os termos e cheques tornaram-se muito mais favoráveis. O patrocínio finalmente estava funcionando em todo o seu potencial. O foco mudou dos projetos para os próprios desenvolvedores. Muitos deles até fizeram do desenvolvimento do Flash sua principal fonte de renda.









Em 2007, o ActionScript 3.0 foi lançado e houve uma divisão. A nova versão do idioma era mais avançada e poderosa, mas era visivelmente diferente da anterior e muito mais complexa. Se o ActionScript 2.0 substituiu completamente o ActionScript 1.0, a terceira e a segunda versões da linguagem existiram em paralelo até a morte da tecnologia. Muitos desenvolvedores, especialmente iniciantes, preferiram o ActionScript 2.0 mais simples ao seu equivalente mais complicado.





Ao mesmo tempo, começaram a aparecer bibliotecas e kits de ferramentas, o que facilitou e acelerou muito o processo de criação de jogos. Exemplos são Flashpunk, Flixel e Starling.





A comunidade Flash cresceu e se desenvolveu. A geografia dos participantes era vasta, incluindo a Ucrânia. Nas extensões da Ucrânia, muitos jogos Adobe Flash foram criados.





A segunda metade dos anos 2000 foi uma época de grandes jogos Adobe Flash. Quase todos os jogos em Flash que você pode lembrar foram desenvolvidos neste período, por exemplo, Meat Boy, The Last Stand, The World Hardest Game, Age of War, This Is The Only Level, Clear Vision, SHIFT, Bowman 2, Swords and Sandals, Hobo, Alice está morta, O Quiz Impossível, Armado com Asas.

Como os jogos independentes se tornaram jogos independentes graças ao Adobe Flash

De muitas maneiras, o Adobe Flash era uma ferramenta para amadores e entusiastas. O Adobe Flash criou o nicho que o tornou um sucesso. Simplicidade e acessibilidade também foram fatores essenciais em sua popularidade. Portanto, não é de surpreender que as raízes do indie boom (revolução indie) tenham surgido a partir dele.





Dizer que o Flash criou o indie não está certo, os projetos amadores existiam antes, apenas em quantidades menores, e viviam apenas nos arquivos pessoais das pessoas que os criaram.





Os méritos do Adobe Flash no desenvolvimento independente são os seguintes:





Forneceu uma ferramenta conveniente e simples, focada principalmente na parte visual. Assim, mesmo os usuários que nunca tinham ouvido falar de programação podem aprender gradualmente e transformar suas animações em jogos. Além disso, você não precisava de uma equipe inteira para criar projetos completos. A natureza baseada na Web do Flash e de sites como o Newgrounds permitiu que os autores fossem vistos e ouvidos. Sem procrastinação ou editoras, sem restrições em termos de tema ou gênero. As pessoas apenas criaram jogos em Adobe Flash porque quiseram. O usuário não precisava de hardware caro e não precisava baixar e instalar nada. Um clique e você já estava no jogo.





Ao mesmo tempo, o Flash não era onipotente. O jogo criado nele não poderia competir com os títulos de console e PC, mas todos o conheciam, os criadores e os jogadores. Essas limitações deram origem a uma abordagem especial de design, visual e jogabilidade, que distinguiu os jogos em Flash.





A cultura em torno dos jogos em Flash incentivou a experimentação e ideias originais. Aqui, o custo do erro era mínimo - o desenvolvimento da maioria dos jogos levava no máximo um mês. Também houve projetos incomuns que ofereceram algo novo.





Não apenas conhecido por todos, Edmund McMillen começou com Adobe Flash, mas também Jenova Chen, que mais tarde criou Journey e Sky, Jakub Dvorský, autor de Samorost e Machinarium, e muitos outros desenvolvedores não tão famosos.

Adobe Flash Player Capítulo 3: A Apple mata o Adobe Flash

O início dos anos 10 foi um ponto de virada na história do Adobe Flash. Os smartphones estavam dominando a mente das pessoas, mudando o mundo e o espaço online, e o Flash não conseguia acompanhar.





Em abril de 2010, Steve Jobs escreveu uma carta aberta intitulada Thoughts on Flash , na qual explicava os motivos pelos quais o produto da Adobe não tinha lugar nos dispositivos da Apple:





A era móvel sobre dispositivos de baixo consumo de energia, interfaces de tela sensível ao toque e padrões abertos da Web são áreas em que o Flash está ficando para trás - Steve Jobs





Você pode se relacionar com suas palavras de várias maneiras. Ainda assim, é improvável que Jobs tenha sido motivado apenas pela preocupação com os usuários, sem pensar nas perspectivas de desenvolver seu próprio ecossistema. Foi o primeiro prego no caixão da tecnologia Adobe Flash, mas não podemos culpar a Apple por sua morte.









Com o passar dos anos, o Flash cresceu em recursos e ficou mais pesado, tornando-se mais exigente e voraz. Tinha uma versão light player (desde 2003), mas a tecnologia não estava totalmente adaptada para dispositivos móveis. O Flash não estava pronto para a chegada dos smartphones e rapidamente se tornou desnecessário. De muitas maneiras, o Adobe Flash foi responsável por seu próprio fim.





Em alguns anos, o Adobe Flash obteve suporte 3D, integração com o Unity e promessas que não estavam destinadas a se tornar realidade.





A Adobe tentou salvar o Flash, mas rapidamente desistiu e mudou para o HTML5 em seus próprios aplicativos móveis. A Adobe até removeu a palavra Flash do nome do programa, transformando Adobe Flash em Adobe Animate.





O colapso da tecnologia Adobe Flash não aconteceu imediatamente. A morte foi lenta. O Flash ainda trazia dinheiro e os jogos legais continuaram a sair, mas tudo acabou aos poucos. O número de visitantes dos sites de jogos Adobe Flash estava diminuindo inexoravelmente e, em 2013, houve um colapso no patrocínio. Não havia mais nada para pagar aos desenvolvedores pelos jogos. Em 2014 veio o fim da Mochi Media, e em 2016 veio o fim da Flash Game License. De fato, os jogos em Flash estavam mortos.





Em 2017, a Adobe anunciou o fim do suporte ao Flash Player em 2020:





Padrões abertos como HTML5, WebGL e WebAssembly evoluíram continuamente ao longo dos anos e são uma alternativa confiável ao conteúdo Flash. Além disso, os principais desenvolvedores de navegadores estão integrando esses padrões abertos em seus produtos e eliminando a maioria dos plug-ins de terceiros (como o Flash Player).





Em 31 de dezembro de 2020, chegou a hora X.





A propósito, HTML5, WebGL e WebAssembly são usados hoje no desenvolvimento do Metaverse . Projetos metaversos como TheSandbox usam ativamente HTML5, WebGL e WebAssembly.

Como o Adobe Flash deu origem aos jogos móveis e de redes sociais

Além do mercado de smartphones em rápido crescimento, as redes sociais estavam ganhando força no início dos anos 10. Expandindo sua funcionalidade, eles rapidamente chegaram aos jogos. E o coração desses jogos era o Adobe Flash.





As redes sociais não eram abertas e não era muito fácil invadi-las. Além disso, os jogos lançados precisavam ter recursos sociais - interações cooperativas, brindes, torneios, tabelas de classificação e todas essas coisas.





Foi aqui que as microtransações começaram a funcionar em todo o seu potencial, trazendo o tipo de lucro que outras partes dos jogos em Flash nunca sonharam.





Com os jogos para celular, a situação era semelhante. Embora fosse impossível jogar jogos em Flash em um navegador de smartphone, a tecnologia Flash alimentava muitos aplicativos que os usuários podiam encontrar na App Store.





Se nos afastarmos das questões de monetização, podemos ver algo em comum entre o Flash e os jogos para celular, mesmo que estes últimos não tenham sido criados com a ajuda do Adobe Flash. Era uma abordagem ou uma ideologia comum que era simples, instantaneamente compreensível e envolvente.





Mecânica, gêneros e jogos individuais que eram ótimos em Flash foram transferidos para dispositivos móveis e pareciam bons e ainda são. Eles ficaram mais bonitos, maiores, manuseiam de maneira diferente e pedem dinheiro, mas você ainda pode ver as raízes do Adobe Flash.





Epílogo do Adobe Flash Player: Vida Após a Morte

Como um produto puramente digital, os jogos em Flash tiveram a chance de desaparecer quase sem deixar rastros. Mas, felizmente, isso não aconteceu. Após o anúncio da morte iminente do Adobe Flash Player, os sites e desenvolvedores de jogos em Flash começaram a procurar maneiras de salvar o conteúdo. Não houve muitos problemas com animação, mas com jogos acabou sendo mais complicado.





Alguns desenvolvedores há muito tempo (ou recentemente) transferiram seus jogos para telefones ou PCs, protegendo-os dessa maneira.





Alguém transferiu jogos Flash para HTML5. E embora existam ferramentas que podem ajudar a facilitar essa tarefa, elas não são totalmente poderosas. Nem todos os autores de jogos em Flash desejam fazer isso.





Muitos sites oferecem seus próprios players que podem reproduzir conteúdo em Flash, mas eles não são perfeitos. Nem os emuladores. O mais popular e promissor foi o Ruffle . Mas ele não suporta ActionScript 3.0 e recursos posteriores como 3D e, portanto, uma parte decente dos jogos.





Os projetos de aparência mais vantajosa Flashpoint e Flash Game Archive . Eles não estão sobrecarregados com as limitações da emulação e permitem que você execute jogos que, de outra forma, não seriam capazes devido à ligação a um determinado site ou componentes online. Eles basicamente emulam toda a Internet para fazer tudo funcionar corretamente.





Muitos sites que existiam às custas dos jogos Adobe Flash mudaram para projetos HTML5 e se sentem muito bem. O conteúdo em Flash neles não se transformou em um conjunto de peças de museu. Graças à emulação, você ainda pode jogá-lo. A Newgrounds continua a apoiar uma variedade de criadores, permanecendo aberta a novos jogos, animações, músicas e desenhos. Em 2021, organizou um evento Flash Forward, onde os participantes criaram jogos em Flash. Era para ser um evento único, mas todos gostaram e havia muitos projetos legais ( Arcane Maiden , Brain-Toasting Dungeon , Bullet Heaven 3 ).





A propósito, há um engraçado RIP ADOBE FLASH PLAYER NFT no OpenSea.

Conclusão

Os jogos em Flash têm sido uma parte significativa da indústria de jogos , da Internet e da vida de muitos de nós. Eles popularizaram a defesa de torre e seus derivados, todos os tipos de quebra-cabeças, inventaram salas de fuga, clickers e um monte de outras coisas. Nas mãos de desenvolvedores amadores, os jogos em Flash criaram o segmento casual que existe hoje. Eles são responsáveis pela nostalgia retrô, pelo boom dos jogos de plataforma hardcore e pela declaração de arte nos jogos.





Claro, os jogos Adobe Flash Player foram a cadeia histórica de desenvolvimento de jogos, sem os quais não teríamos visto os jogos blockchain e o projeto Metaverse como TheSandbox . Os jogos do Adobe Flash Player tiveram um grande impacto no mundo dos jogos que vemos hoje, juntamente com AR e VR. E muitas ideias implementadas em jogos Adobe Flash Player podemos ver hoje em jogos blockchain e no Metaverso.





E, no entanto, os jogos Adobe Flash permanecem nas sombras. Isso me deixa triste. Vamos nos lembrar deles, pelo menos ocasionalmente.





Eu queria mencionar mais jogos do Adobe Flash Player, mas eram muitos. Alguns ficaram de fora - Line Rider, Dad 'n Me, Happy Wheels, Portal, The Room Tribute e jogos de declaração como I Wish I Were the Moon. De quais jogos em Flash você se lembra?





