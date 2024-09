La vida y la época de los juegos con Adobe Flash Player

En los últimos años de su existencia, Adobe Flash Player ha adquirido una reputación extremadamente negativa. Y esta reputación eclipsó todo el impacto positivo que tuvo en el desarrollo de Internet y su contenido. Después de todo, Adobe Flash Player le dio forma a las páginas web y la publicidad, abrió el camino al contenido generado por el usuario, no permitió que la animación 2D muriera y formó la base de YouTube. Esta no es una lista completa de los méritos de Adobe Flash Player. Como estamos acostumbrados a verlo ahora, Internet se volvió tan grande gracias a Flash.





Lo mismo es cierto para los videojuegos. No se trata solo de la enorme biblioteca de proyectos que muchos recuerdan y adoran, sino de la revolución independiente que comenzó con Adobe Flash Player y su impacto en los juegos móviles y sociales.





Al seguir los enlaces en el artículo, puede sentir los juegos directamente en su navegador sin jugar con Flash Player. Por supuesto, si estás leyendo este texto desde tu PC y no desde tu teléfono.

Prólogo de Adobe Flash Player: nacimiento y primeros juegos





Hubo un tiempo en que Internet era diferente. Consistía principalmente en foros y salas de chat, las imágenes eran raras y tardaban un tiempo inexcusable en cargarse, y los videos parecían más gifs que videos. Esto fue en los años 90 cuando la web se estaba formando y no podía presumir ni de velocidad ni de belleza. Pero en 1996, todo empezó a cambiar con el lanzamiento de FutureSplash Animator y, lo que es más importante, el pequeño complemento de navegador FutureSplash Player.





Ambos se volverían realmente famosos con nombres ligeramente diferentes: Macromedia Flash y Macromedia Flash Player, y más tarde Adobe Flash y Adobe Flash Player.





Adobe Flash era un programa para crear animaciones y Flash Player permitía que esta animación se reprodujera en la ventana del navegador. Mediante el uso de gráficos vectoriales y algoritmos inteligentes de construcción de imágenes, la animación Flash, y más tarde sus derivados, tenían un tamaño mínimo, lo que era especialmente importante en ese momento.





Adobe Flash comenzó a cambiar gradualmente el aspecto de Internet, llenando el espacio de hipervínculos y texto con animaciones y una interactividad mínima.





Como programa para crear animaciones, las primeras versiones de Flash no tenían la funcionalidad necesaria para el desarrollo de juegos; no había ni un lenguaje de programación ni herramientas para tal cosa. Solo botones simples eran para moverse entre escenas e iniciar/detener la acción en la pantalla. Y ya, esto fue suficiente para crear los primeros proyectos.





Es complicado encontrar los primeros proyectos de Adobe Flash porque la historia muy temprana de los juegos flash está cubierta por la oscuridad y la oscuridad del tiempo, donde rastrear cualquier cosa es casi imposible. Hay menciones de misiones y cuestionarios simples de apuntar y hacer clic en Internet, aunque solo pude encontrar juegos como Frog in a Blender .









Uno de los juegos de Adobe Flash más famosos de finales de los 90 fue Pico's School , una búsqueda/thriller inspirada en Columbine High School. El juego debe su popularidad no solo a su tema picante sino también a su ejecución técnica. Según los estándares del software, en el que las principales herramientas de interacción seguían siendo los botones básicos, Pico's School era un juego extremadamente complejo y avanzado.









En 1999, con el lanzamiento de Macromedia Flash 4, hubo una expansión de la parte de secuencias de comandos del programa y fue posible crear algo más complicado que los cuestionarios. Este fue el primer paso hacia la introducción de un lenguaje de programación completo que prácticamente convertiría el software de animación en un motor de juego.

Adobe Flash Player Capítulo 1: Popularidad, dinero y piratería

El comienzo del nuevo milenio fue el amanecer de Flash, una época en la que se apoderó de las mentes de miles y de las computadoras de millones, echó raíces en Internet y lo cambió para siempre.





El punto de partida para esto fue el sitio NewGrounds , creado por Tom Fulp, autor de Pico's School. En abril de 2000, un sistema automatizado para recibir y publicar juegos y animaciones generados por usuarios comenzó a funcionar en NewGrounds. Cualquiera podía compartir su creatividad con el mundo.





En agosto de 2000, Adobe Flash obtuvo un lenguaje de programación completo: ActionScript 1.0. Un par de años más tarde, crecerá a la versión 2.0, convirtiéndose en el estándar para los desarrolladores en los próximos años. A partir de este momento, ya no habrá restricciones para crear juegos con Adobe Flash.





Es gracioso, pero en ese momento, Macromedia no había posicionado a Flash como una herramienta para el desarrollo de juegos. Y es poco probable haber anticipado que los videojuegos serían lo que la haría verdaderamente famosa.





La mayoría de los juegos de principios de la década de 2000 no fueron sobresalientes. La tecnología estaba ganando popularidad y muchos aspirantes a autores, a menudo sin experiencia en desarrollo, estaban dando sus primeros pasos. Crearon galerías de tiro simples, intentaron crear juegos de plataformas y simuladores, y cosas por el estilo. No crearon muchos proyectos realmente destacados que intentaran sacar el máximo partido de Flash y mostrar de lo que es capaz.





No en vano, uno de esos proyectos estuvo a cargo de Tom Fulp. En 2002, junto con Dan Paladin, lanzó Alien Hominid , uno de los primeros juegos de acción de Run 'n Gun en la línea de Contra y Metal Slug. Alien Hominid era atractivo, jugaba rápido y era extremadamente duro. Algo más tarde, Alien Hominid llegó a PS2, GameCube, GBA, XBOX Original y XBOX 360 en forma expandida. Todo esto fue unos años antes del boom del indie.





Los juegos flash rápidamente se hicieron populares a pesar de su simplicidad, falta de estética e imperfecciones técnicas. Se trataba de accesibilidad porque solo un par de clics separaban un juego de otro. La cantidad de tráfico en los sitios web de juegos Flash estaba creciendo, y no monetizarlo sería una tontería.





Los propietarios de sitios web de juegos Flash ganaron gracias a cientos de miles de visitantes únicos a través de anuncios publicitarios, que a menudo funcionaban con el poder del mismo Adobe Flash. Dado que el principal generador de tráfico eran los juegos Flash, los propietarios de sitios web de juegos Flash comenzaron a perseguir proyectos, no a los desarrolladores. Los sitios web se robaban juegos unos a otros y a autores independientes, tratando de ser los primeros en la carrera por el próximo proyecto viral. Los propietarios de grandes sitios web de juegos Flash fueron los que más se beneficiaron de esta situación, mientras que los desarrolladores a menudo se quedaron sin nada.





Xiao Xiao No. 4 es la famosa serie Stickman Fighting que nació a principios de la década de 2000.





Casi al mismo tiempo, el patrocinio apareció como un intento de contrarrestar la bacanal que se desarrollaba. Implicaba la exclusividad del juego Flash para un sitio web en particular a cambio de promoción o financiamiento (se rumoreaba que era extremadamente escaso, alrededor de $ 20 por proyecto era absolutamente normal). Pero incluso esto no se salvó del robo porque los logotipos y los enlaces se cortan silenciosamente mientras se mueven a otro recurso.





El problema de la piratería (por extraño que suene en el contexto de los juegos gratuitos) será relevante para los juegos de Adobe Flash hasta 2007.





Yeti Sports fue un fenómeno que rápidamente se convirtió en toda una franquicia.









Sin disminuir el interés en los juegos Adobe Flash, se creó más de un sitio web de juegos Flash. Internet de mediados de la década de 2000 estaba lleno de ellos: MiniClip , Armor Games , Kongregate , Addicting Games , etc. La lista es enorme. Pequeños y grandes, conceptuales y no, su crecimiento, tanto cuantitativo como cualitativo, continuó hasta la primera mitad de la década de 2010.

Acerca de la sangre, las tripas y el contenido para adultos en los juegos de Adobe Flash

Una característica distintiva de los juegos Adobe Flash era un nivel prohibitivo de brutalidad y violencia, a menudo sazonado con un toque de locura. Esto es especialmente evidente en los proyectos de la primera mitad de los 90. Además de mil formas de matar a cualquiera, desde Pikachu hasta Bin Laden, puedes aprender z, ver Teletubbies satanistas borrachos, ponerte en la piel de un terrorista suicida y mucho, mucho más.





Ver todo esto desde el políticamente correcto 2022 es un poco extraño pero entretenido. De hecho, proyectos raros cruzaron la línea de "esto es demasiado", la mayoría de ellos en algún lugar cerca de South Park. Aun así, los juegos de Adobe Flash son demasiado caricaturescos como para tomar en serio la violencia que hay en ellos.





Nada fue sorprendente sobre el surgimiento de tales proyectos. La web de principios de la década de 2000 seguía siendo el salvaje oeste sin leyes. Eso sí, pudiendo crear lo que quieras sin censura y compartirlo de forma anónima, los primeros temas que tocaron los autores fueron los más tabúes de la sociedad y los medios de comunicación habituales.





Una parte importante de la biblioteca de juegos Flash eran juegos para adultos. Los sitios web con colecciones de tales creaciones fueron de los últimos en caer, y había contenido para todos los gustos. Adobe Flash fue una de las principales herramientas en manos de la comunidad NSFW. La cantidad de animación y contenido de juego creado con él es incalculable.





Estos juegos Adobe Flash para adultos me recuerdan a los juegos sexuales de Roblox . La violencia estaba arraigada en el ADN de los juegos Adobe Flash, pero se manejaba con más habilidad. En general, la permisividad y el contraculturalismo, que eran normales en la comunidad Flash, no colapsaron sino que llevaron a una mayor creatividad y diferentes enfoques de mecánicas y géneros. Abrieron el camino a autores cuyas voces de otro modo no habrían sido escuchadas.





Después de todo, ¿quién en su sano juicio daría dinero por un juego sobre un niño desnudo que usa sus lágrimas para luchar contra el ejército de Satanás en el sótano de la casa donde su devota madre lo ha encerrado?

Adobe Flash Player Capítulo 2: La edad de oro

La segunda mitad de la década de 2000 fue la mejor época para los juegos Adobe Flash. Las audiencias continuaron creciendo, la piratería fue derrotada y más y más dinero se destinó a los desarrolladores, lo que afectó la cantidad y calidad de los propios juegos de Adobe Flash. La piratería principal fue derrotada por dos razones:





Medios Mochi. Se lanzó en 2006. Era un servicio que proporcionaba herramientas para publicidad, análisis y distribución en el juego. Gracias a él, los desarrolladores continuaron recibiendo dinero de la publicidad, incluso si les robaban el juego.

Licencia de juego flash. Surgió en 2007. Era un mercado abierto donde los propietarios de sitios web de juegos Flash competían entre sí por los proyectos Flash de los autores más interesantes.





La apertura tuvo un impacto positivo en la relación entre los sitios web y los autores de juegos Flash. Los términos y cheques se volvieron mucho más favorables. El patrocinio finalmente estaba funcionando en todo su potencial. El enfoque pasó de los proyectos a los propios desarrolladores. Muchos de ellos incluso hicieron del desarrollo Flash su principal fuente de ingresos.









En 2007, se lanzó ActionScript 3.0 y hubo una división. La nueva versión del idioma era más avanzada y poderosa, pero era notablemente diferente a la anterior y mucho más compleja. Si ActionScript 2.0 reemplazó por completo a ActionScript 1.0, la tercera y la segunda versión del lenguaje existieron en paralelo hasta la muerte de la tecnología. Muchos desarrolladores, especialmente los principiantes, prefirieron el ActionScript 2.0 más simple a su contraparte más complicada.





Al mismo tiempo, comenzaron a aparecer bibliotecas y kits de herramientas, lo que facilitó y aceleró enormemente el proceso de creación de juegos. Algunos ejemplos son Flashpunk, Flixel y Starling.





La comunidad Flash creció y se desarrolló. La geografía de los participantes fue muy amplia, incluida Ucrania. En las extensiones de Ucrania, se crearon muchos juegos de Adobe Flash.





La segunda mitad de la década de 2000 fue una época de grandes juegos de Adobe Flash. Casi todos los juegos Flash que pueda recordar se desarrollaron en este período, por ejemplo, Meat Boy, The Last Stand, The World Hardest Game, Age of War, This Is The Only Level, Clear Vision, SHIFT, Bowman 2, Swords and Sandals, Hobo, Alice is Dead, The Impossible Quiz, Armed with Wings.

Cómo los juegos independientes se convirtieron en juegos independientes gracias a Adobe Flash

En muchos sentidos, Adobe Flash era una herramienta para aficionados y entusiastas. Adobe Flash creó el nicho que lo hizo exitoso. La simplicidad y la accesibilidad también fueron factores esenciales en su popularidad. Así que no es de extrañar que las raíces del indie boom (revolución indie) surgieran de ahí.





Decir que Flash creó el indie no es del todo correcto, los proyectos de aficionados existían antes, solo que en cantidades más pequeñas, y vivían solo en los archivos personales de las personas que los crearon.





Los méritos de Adobe Flash en el desarrollo independiente son los siguientes:





Proporcionó una herramienta conveniente y sencilla, principalmente enfocada en la parte visual. De modo que incluso los usuarios que nunca antes habían oído hablar de la programación podrían aprender gradualmente y convertir sus animaciones en juegos. Además, no necesitaba un equipo completo para crear proyectos completos. La naturaleza web de Flash y sitios web como Newgrounds permitió que los autores fueran vistos y escuchados. Sin dilación ni editoriales, sin restricciones en cuanto a temática o género. La gente simplemente creaba juegos Adobe Flash porque quería. El usuario no necesitaba hardware costoso y no necesitaba descargar ni instalar nada. Un clic y ya estabas en el juego.





Al mismo tiempo, Flash no era omnipotente. El juego creado en él no podía competir con los títulos de consola y PC, pero todos lo sabían, los creadores y los jugadores. Estas limitaciones dieron lugar a un enfoque de diseño, visual y de juego especial, que distinguió a los juegos Flash.





La cultura que rodeaba a los juegos Flash fomentaba la experimentación y las ideas originales. Aquí, el costo del error fue mínimo: el desarrollo de la mayoría de los juegos tomó un mes como máximo. También hubo proyectos inusuales que ofrecieron algo nuevo.





No solo es conocido por todos que Edmund McMillen comenzó con Adobe Flash, sino también Jenova Chen, quien luego creó Journey y Sky, Jakub Dvorský, autor de Samorost y Machinarium, y muchos otros desarrolladores no tan famosos.

Adobe Flash Player Capítulo 3: Apple mata a Adobe Flash

Los primeros años 10 fueron un punto de inflexión en la historia de Adobe Flash. Los teléfonos inteligentes se estaban apoderando de la mente de las personas, cambiando el mundo y el espacio en línea, y Flash no podía seguir el ritmo.





En abril de 2010, Steve Jobs escribió una carta abierta titulada Thoughts on Flash , en la que explicaba las razones por las que el producto de Adobe no tenía cabida en los dispositivos de Apple:





La era móvil i sobre dispositivos de bajo consumo, interfaces de pantalla táctil y estándares web abiertos son áreas en las que Flash se está quedando atrás - Steve Jobs





Puedes relacionarte con sus palabras de muchas maneras. Aún así, es poco probable que Jobs estuviera motivado solo por la preocupación por los usuarios, sin pensar en las perspectivas de desarrollar su propio ecosistema. Fue el primer clavo en el ataúd de la tecnología Adobe Flash, pero no podemos culpar a Apple por su muerte.









A lo largo de los años, Flash creció en funciones y se volvió más pesado, volviéndose más exigente y voraz. Tenía una versión light player (desde 2003), pero la tecnología no estaba del todo adaptada para dispositivos móviles. Flash no estaba preparado para la llegada de los smartphones y rápidamente se volvió innecesario. En muchos sentidos, Adobe Flash fue responsable de su propia desaparición.





En un par de años, Adobe Flash obtuvo soporte 3D, integración con Unity y promesas que no estaban destinadas a hacerse realidad.





Adobe trató de salvar a Flash, pero rápidamente dejó caer sus manos y pasó a HTML5 en sus propias aplicaciones móviles. Adobe incluso eliminó la palabra Flash del nombre del programa, convirtiendo Adobe Flash en Adobe Animate.





El colapso de la tecnología Adobe Flash no ocurrió de inmediato. La muerte fue lenta. Flash todavía trajo dinero y continuaron saliendo juegos geniales, pero todo terminó gradualmente. El número de visitantes a los sitios web de juegos Adobe Flash estaba disminuyendo inexorablemente y en 2013 hubo un colapso en el patrocinio. No quedaba nada para pagar a los desarrolladores por los juegos. En 2014 llegó el final de Mochi Media, y en 2016 llegó el final de la licencia Flash Game. De facto, los juegos Flash estaban muertos.





En 2017, Adobe anunció el final de la compatibilidad con Flash Player en 2020:





Los estándares abiertos como HTML5, WebGL y WebAssembly han evolucionado continuamente a lo largo de los años y son una alternativa confiable al contenido Flash. Además, los principales desarrolladores de navegadores están integrando estos estándares abiertos en sus productos y eliminando la mayoría de los complementos de terceros (como Flash Player)





El 31 de diciembre de 2020 llegó la hora X.





Por cierto, HTML5, WebGL y WebAssembly se utilizan hoy en día en el desarrollo de Metaverse . Los proyectos de metaverso como TheSandbox utilizan activamente HTML5, WebGL y WebAssembly.

Cómo Adobe Flash dio a luz a los juegos móviles y de redes sociales

Además del mercado de teléfonos inteligentes en rápido crecimiento, las redes sociales estaban cobrando impulso a principios de los años 10. Ampliando su funcionalidad, rápidamente llegaron a los juegos. Y el corazón de estos juegos era Adobe Flash.





Las redes sociales no estaban abiertas y no era muy fácil entrar en ellas. Además, los juegos que surgieron tenían que tener características sociales: interacciones cooperativas, sorteos, torneos, tablas de clasificación y todo eso.





Aquí es donde las microtransacciones comenzaron a funcionar con todo su potencial, generando el tipo de ganancias con las que otras partes de los juegos Flash ni siquiera habían soñado.





Con los juegos móviles, la situación fue similar. Aunque era imposible jugar juegos Flash en el navegador de un teléfono inteligente, la tecnología Flash impulsó muchas aplicaciones que los usuarios podían encontrar en la App Store.





Si nos alejamos de los problemas de monetización, podemos ver algo en común entre Flash y los juegos móviles, incluso si estos últimos no se crearon con la ayuda de Adobe Flash. Era un enfoque o una ideología común que era simple, comprensible al instante y atractivo.





Las mecánicas, los géneros y los juegos individuales que eran geniales en Flash se trasladaron a los dispositivos móviles y se sintieron bien allí y todavía lo hacen. Se han vuelto más bonitos, más grandes, se manejan de manera diferente y piden dinero, pero todavía se pueden ver las raíces de Adobe Flash.





Adobe Flash Player Epílogo: La vida después de la muerte

Como producto puramente digital, los juegos Flash tenían la oportunidad de desaparecer casi sin dejar rastro. Pero, afortunadamente, eso no sucedió. Tras el anuncio de la muerte inminente de Adobe Flash Player, los sitios web y los desarrolladores de juegos Flash comenzaron a buscar formas de guardar contenido. No hubo muchos problemas con la animación, pero con los juegos resultó ser más complicado.





Algunos desarrolladores han transferido hace mucho tiempo (o recientemente) sus juegos a teléfonos o PC, asegurándolos de esta manera.





Alguien transfirió juegos Flash a HTML5. Y si bien existen herramientas que pueden ayudar a facilitar esta tarea, no son todopoderosas. No todos los autores de juegos Flash tienen el deseo de hacer tal cosa.





Muchos sitios web ofrecen sus propios reproductores que pueden reproducir contenido Flash, pero no son perfectos. Los emuladores tampoco. El más popular y prometedor fue Ruffle . Pero no es compatible con ActionScript 3.0 y funciones posteriores como 3D y, por lo tanto, una parte decente de los juegos.





Los proyectos de aspecto más ventajoso Flashpoint y Flash Game Archive . No están cargados con las limitaciones de la emulación y le permiten ejecutar juegos que de otro modo no habrían podido debido a la vinculación a un sitio en particular o componentes en línea. Básicamente, emulan todo Internet para que todo funcione correctamente.





Muchos sitios web que existían a expensas de los juegos Adobe Flash cambiaron a proyectos HTML5 y se sienten bastante bien. El contenido flash en ellos no se ha convertido en un conjunto de piezas de museo. Gracias a la emulación, aún puedes jugarlo. Newgrounds continúa apoyando a una variedad de creadores y permanece abierto a nuevos juegos, animaciones, música y dibujos. En 2021, organizó un evento Flash Forward donde los participantes crearon juegos Flash. Se suponía que sería un evento de una sola vez, pero a todos les gustó, y hubo muchos proyectos geniales ( Arcane Maiden , Brain-Toasting Dungeon , Bullet Heaven 3 ).





Por cierto, hay un divertido RIP ADOBE FLASH PLAYER NFT en OpenSea.

Conclusión

Los juegos flash han sido una parte importante de la industria del juego , Internet y la vida de muchos de nosotros. Popularizaron la defensa de la torre y sus derivados, todo tipo de acertijos, inventaron salas de escape, clickers y un montón de cosas más. De la mano de desarrolladores aficionados, los juegos Flash crearon el segmento casual que ahora existe. Son responsables de la nostalgia retro, el auge de los juegos de plataformas intensos y la declaración de arte en los juegos.





Por supuesto, los juegos de Adobe Flash Player fueron la cadena histórica de desarrollo de juegos, sin los cuales no hubiéramos visto los juegos de blockchain y el proyecto Metaverse como TheSandbox . Los juegos de Adobe Flash Player han tenido un gran impacto en el mundo de los juegos que vemos hoy junto con AR y VR. Y muchas ideas implementadas en los juegos de Adobe Flash Player que podemos ver hoy en los juegos de blockchain y el Metaverso.





Y, sin embargo, los juegos de Adobe Flash permanecen en la sombra. Esto me entristece. Recordémoslos, al menos ocasionalmente.





Quería mencionar más juegos de Adobe Flash Player, pero había demasiados. Algunos quedaron fuera: Line Rider, Dad 'n Me, Happy Wheels, Portal, The Room Tribute y juegos de declaración como I Wish I Were the Moon. ¿Qué juegos Flash recuerdas?





También recomiendo leer: