Adobe Flash Player 游戏的生命和时代





近年来，Adobe Flash Player 声名狼藉。这种声誉掩盖了它对 Internet 及其内容的发展所产生的所有积极影响。毕竟，Adobe Flash Player 塑造了网页和广告的面貌，打开了用户生成内容的道路，不允许消亡的 2D 动画，并构成了YouTube 的基础。这不是 Adobe Flash Player 优点的完整列表。正如我们现在已经习惯看到的那样，互联网因 Flash 而变得如此之多。





视频游戏也是如此。这不仅仅是关于许多人记得和喜爱的庞大项目库，还包括从 Adobe Flash Player 开始的独立革命及其对移动和社交游戏的影响。





通过文章中的链接，您可以直接在浏览器中感受游戏，而无需使用 Flash Player。当然，如果您是通过 PC 而不是手机阅读此文本。

Adobe Flash Player 序幕：诞生和第一场比赛





曾经有一段时间，互联网是不同的。它主要由论坛和聊天室组成，图片很少，加载时间长得无法原谅，视频更像是 gif 而不是视频。这是 90 年代，网络正在形成，既不能夸耀速度也不能夸耀美丽。但在 1996 年，随着 FutureSplash Animator 的发布以及更重要的小浏览器插件 FutureSplash Player 的发布，一切都开始发生变化。





两者都以略有不同的名称而真正出名——Macromedia Flash 和 Macromedia Flash Player，以及后来的 Adobe Flash 和 Adobe Flash Player。





Adobe Flash 是一个用于创建动画的程序，Flash Player 允许此动画在浏览器窗口中播放。通过使用矢量图形和巧妙的图像构造算法，Flash 动画及其后来的衍生产品具有最小的尺寸，这在当时尤为重要。





Adobe Flash 逐渐开始改变互联网的面貌，用动画和最小的交互性填充超链接和文本的空间。





作为创建动画的程序，早期版本的 Flash 不具备游戏开发的必要功能——既没有编程语言也没有任何工具。只有简单的按钮才能在场景之间移动并开始/停止屏幕上的动作。这已经足以创建第一个项目。





很难找到第一个 Adobe Flash 项目，因为 Flash 游戏的早期历史充满了晦涩和时间的黑暗，几乎不可能追踪任何东西。互联网上提到了简单的点击任务和测验，尽管我只能在 Blender 中找到像 Frog这样的游戏。









90 年代后期最著名的 Adobe Flash 游戏之一是Pico's School ，这是一款受 Columbine 高中启发的探索/惊悚游戏。该游戏的流行不仅归功于其辛辣的主题，还归功于其技术执行力。按照软件的标准，主要的交互工具仍然是基本的按钮，皮科的学园是一款极其复杂和高级的游戏。









1999 年，随着 Macromedia Flash 4 的发布，程序的脚本部分得到扩展，可以创建比测验更复杂的内容。这是向引入成熟的编程语言迈出的第一步，这种语言实际上可以将动画软件变成游戏引擎。

Adobe Flash Player 第 1 章：流行、金钱和盗版

新千年的开始是 Flash 的黎明，它接管了成千上万人的思想和数百万人的计算机，在 Internet 上扎根并永远改变了它。





其起点是NewGrounds网站，该网站由 Pico's School 的作者 Tom Fulp 创建。 2000 年 4 月，用于接收和发布用户生成的游戏和动画的自动化系统开始在 NewGrounds 上运行。任何人都可以与世界分享他们的创造力。





2000 年 8 月，Adobe Flash 获得了成熟的编程语言——ActionScript 1.0。几年后，它将发展到 2.0 版，成为未来几年开发人员的标准。从此以后，使用 Adobe Flash 创建游戏将不再受任何限制。





有趣的是，当时 Macromedia 还没有将 Flash 定位为游戏开发的工具。而且人们不太可能预料到电子游戏会真正使它出名。





2000 年代初期的大部分游戏并不出色。该技术越来越受欢迎，许多通常没有开发经验的有抱负的作者正在迈出第一步。他们创建了简单的射击场，尝试创建平台游戏和模拟器等。他们创建的真正优秀的项目并不多，这些项目会尝试充分利用 Flash 并展示它的功能。





毫不奇怪，其中一个项目是 Tom Fulp 的责任。 2002 年，他与 Dan Paladin 一起发布了Alien Hominid ，这是一款早期的 Run'n Gun 动作游戏，类似于魂斗罗和合金弹头。外星原始人长得好看，玩得快，而且非常硬核。稍后，Alien Hominid 以扩展形式出现在 PS2、GameCube、GBA、XBOX Original 和 XBOX 360 上。这一切都发生在独立游戏繁荣之前的几年。





尽管 Flash 游戏简单、难看且技术不完善，但它们很快就流行起来。这是关于可访问性的，因为只需点击几下鼠标就可以将一个游戏与另一个游戏分开。 Flash 游戏网站的流量在增长，不将其货币化是愚蠢的。





Flash 游戏网站所有者通过横幅广告获得了数十万独特的访问者，这些广告通常使用相同的 Adobe Flash 功能运行。由于主要流量来源是 Flash 游戏，因此 Flash 游戏网站所有者开始追逐项目，而不是开发商。网站互相窃取游戏和独立作者的游戏，试图在下一个病毒式传播项目的竞赛中抢占先机。大型 Flash 游戏网站的所有者从这种情况中获益最多，而开发人员往往一无所获。









大约在同一时间，赞助似乎是为了抵消正在发展的酒神。它暗示了 Flash 游戏对特定网站的排他性，以换取促销或资金（传闻极其稀缺，每个项目大约 20 美元是绝对正常的）。但即使这样也不能免于盗窃，因为在转移到另一个资源时，标识和链接被悄悄地删除了。





在 2007 年之前，盗版问题（在免费游戏的背景下听起来可能很奇怪）将与 Adobe Flash 游戏相关。













对 Adobe Flash 游戏兴趣不减的创建了不止一个 Flash 游戏网站。 2000 年代中期的互联网上充斥着它们——MiniClip 、 Armor Games 、 Kongregate 、 Addicting Games等。列表非常庞大。无论大小、概念性还是非概念性，它们在数量和质量上的增长一直持续到 2010 年代上半叶。

关于 Adobe Flash 游戏中的鲜血、胆量和成人内容

Adobe Flash 游戏的一个显着特征是令人望而却步的残酷和暴力，通常带有一丝疯狂。这在 90 年代上半叶的项目中尤为明显。除了一千种杀死任何人的方法，从皮卡丘到本拉登，您还可以学习 z，看到醉酒的撒旦天线宝宝，成为自杀式炸弹袭击者，等等。





从政治正确的 2022 年看这一切有点奇怪但很有趣。事实上，一些罕见的项目越过了“这太多了”的界限，其中大部分都在南方公园附近的某个地方。不过，Adobe Flash 游戏过于卡通化，无法认真对待其中的暴力行为。





此类项目的出现不足为奇。 2000 年代初期的网络仍然是没有法律的狂野西部。当然，能够不受审查地创作任何你想要的东西并匿名分享，作者首先触及的话题是社会和普通媒体最忌讳的话题。





Flash 游戏库的重要组成部分是成人游戏。收集此类作品的网站是最后倒下的网站之一，内容适合各种口味。 Adobe Flash 是 NSFW 社区手中的主要工具之一。用它创造的动画和游戏内容的数量是无法估量的。





这些成人 Adobe Flash 游戏让我想起了Roblox 性爱游戏。暴力在 Adobe Flash 游戏的 DNA 中根深蒂固，但处理得更加巧妙。总的来说，对 Flash 社区来说很正常的宽容和反文化主义并没有崩溃，而是导致了创造力的增加以及对机制和类型的不同方法。他们为作者开辟了道路，否则他们的声音就不会被听到。





毕竟，正常人谁会花钱玩一个关于一个赤身裸体的男孩在他虔诚的母亲把他关在地下室里用眼泪与撒旦军队作战的游戏？

Adobe Flash Player 第 2 章：黄金时代

2000 年代后半期是 Adobe Flash 游戏的最佳时期。观众继续增长，盗版被击败，越来越多的钱流向了开发商，这影响了 Adobe Flash 游戏本身的数量和质量。主要的海盗被击败有两个原因：





摩奇传媒。它于 2006 年推出。它是一项为游戏内广告、分析和分发提供工具的服务。多亏了它，即使他们的游戏被盗，开发者也能继续从广告中赚钱。

Flash 游戏许可证。它出现于 2007 年。这是一个开放的市场，Flash 游戏网站所有者在这里相互竞争最有趣的作者的 Flash 项目。





开放性对网站和 Flash 游戏作者之间的关系产生了积极影响。条款和支票变得更加有利。赞助终于发挥了它的全部潜力。重点从项目转移到开发人员本身。他们中的许多人甚至将 Flash 开发作为他们的主要收入来源。









2007 年 ActionScript 3.0 发布，出现了分裂。新的语言版本更高级、更强大，但与之前的版本有明显不同，并且更加复杂。如果 ActionScript 2.0 完全取代了 ActionScript 1.0，那么该语言的第三个和第二个版本将并行存在，直到该技术消亡。许多开发人员，尤其是初学者，更喜欢更简单的 ActionScript 2.0，而不是更复杂的对应版本。





与此同时，库和工具包开始出现，极大地促进和加速了游戏的创建过程。例如 Flashpunk、Flixel 和 Starling。





Flash 社区不断发展壮大。参与者的地域范围很广，包括乌克兰。在广阔的乌克兰，创造了许多 Adobe Flash 游戏。





2000 年代后半叶是 Adobe Flash 游戏大放异彩的时代。几乎所有你能记得的 Flash 游戏都是在这个时期开发的，例如，肉食男孩、背水一战、世界上最难的游戏、战争时代、这是唯一的关卡、清晰视觉、SHIFT、鲍曼 2、剑与凉鞋， Hobo, Alice is Dead, The Impossible Quiz, Armed with Wings.

独立游戏如何成为独立游戏要归功于 Adobe Flash

在许多方面，Adobe Flash 是供业余爱好者和狂热者使用的工具。 Adobe Flash 创造了利基市场，使其获得成功。简单性和可访问性也是其流行的重要因素。因此，独立热潮（独立革命）的根源由此而生也就不足为奇了。





说是 Flash 创造了独立游戏是不太对的，业余项目以前也有，只是数量较少，而且它们只存在于创建它们的人的个人档案中。





Adobe Flash在开发独立游戏方面的优点如下：





它提供了一个方便简单的工具，主要集中在视觉部分。因此，即使以前从未听说过编程的用户也可以逐渐学习并将他们的动画变成游戏。另外，您不需要整个团队来创建成熟的项目。 Flash 和 Newgrounds 等网站的基于 Web 的特性使作者能够被看到和听到。没有拖延或出版商，没有主题或类型的限制。人们制作 Adobe Flash 游戏只是因为他们愿意。 用户不需要昂贵的硬件，也不需要下载和安装任何东西。单击一下，您就已经在游戏中了。





同时，Flash 也不是万能的。在其上创建的游戏无法与控制台和 PC 游戏竞争，但创作者和玩家都知道这一点。这些限制催生了一种特殊的设计方法、视觉效果和游戏玩法，使 Flash 游戏与众不同。





围绕 Flash 游戏的文化鼓励实验和原创想法。在这里，错误的代价是最小的——大多数游戏的开发最多需要一个月的时间。还有一些不寻常的项目提供了一些新的东西。





众所周知，不仅Edmund McMillen是从 Adobe Flash 开始的，还有后来创建了 Journey 和 Sky 的 Jenova Chen， Samorost和 Machinarium 的作者 Jakub Dvorský，以及许多其他不太出名的开发人员。

Adobe Flash Player 第 3 章：苹果杀死 Adobe Flash

10 年代初期是 Adobe Flash 历史上的一个转折点。智能手机正在接管人们的思想，改变着世界和网络空间，而 Flash 跟不上。





2010 年 4 月，史蒂夫乔布斯写了一封题为“ 对 Flash 的思考”的公开信，他在信中解释了 Adobe 的产品在苹果设备上没有立足之地的原因：





关于低功耗设备、触摸屏界面和开放网络标准的移动时代都是 Flash 落后的领域——史蒂夫·乔布斯





您可以通过多种方式与他的话联系起来。不过，乔布斯不太可能只是出于对用户的关注，而没有考虑过开发自己的生态系统的前景。它是 Adobe Flash 技术棺材上的第一颗钉子，但我们不能将其死亡归咎于 Apple。









多年来，Flash 的功能越来越多，也越来越重，变得越来越苛刻和贪婪。它有轻型播放器版本（自 2003 年起），但该技术并未完全适应移动设备。 Flash 还没有为智能手机的到来做好准备，很快就变得不必要了。在许多方面，Adobe Flash 对其自身的消亡负有责任。





几年之内，Adobe Flash 获得了 3D 支持、与 Unity 的集成以及注定无法实现的承诺。





Adobe 试图挽救 Flash，但很快就放弃了，在自己的移动应用程序中转向 HTML5。 Adobe 甚至从程序名称中删除了 Flash 一词，将 Adobe Flash 变成了 Adobe Animate。





Adobe Flash 技术的崩溃并没有立即发生。死亡是缓慢的。 Flash还是带来了钱，炫酷的游戏不断问世，但一切都渐渐结束了。 Adobe Flash 游戏网站的访问者数量无情地减少，2013 年的赞助也出现了崩溃。没有什么可以支付开发者的游戏费用了。 2014 年 Mochi Media 结束，2016 年 Flash 游戏许可结束。事实上，Flash 游戏已经死了。





2017 年，Adobe 宣布在 2020 年结束对 Flash Player 的支持：





多年来，HTML5、WebGL 和 WebAssembly 等开放标准不断发展，是 Flash 内容的可靠替代品。此外，主要的浏览器开发商正在将这些开放标准集成到他们的产品中，并取消大多数第三方插件（例如 Flash Player）





2020 年 12 月 31 日，X 小时到了。





顺带一提，目前在元界的开发中使用了 HTML5、WebGL 和 WebAssembly。 TheSandbox等 Metaverse 项目积极使用 HTML5、WebGL 和 WebAssembly。

Adobe Flash 如何催生移动和社交网络游戏

除了快速增长的智能手机市场，社交网络在 20 世纪 10 年代初也获得了发展势头。扩展他们的功能，他们很快就开始玩游戏了。这些游戏的核心是 Adobe Flash。





社交网络并不开放，要闯入也不是很容易。此外，出现的游戏必须具有社交功能——合作互动、赠品、锦标赛、排行榜等等。





这就是微交易开始发挥其全部潜力的地方，带来了 Flash 游戏的其他部分从未想过的利润。





对于手机游戏，情况类似。尽管不可能在智能手机浏览器中玩 Flash 游戏，但 Flash 技术为用户可以在 App Store 中找到的许多应用程序提供了支持。





如果我们抛开货币化问题，我们可以看到 Flash 和手机游戏之间的一些共同点，即使后者不是在 Adobe Flash 的帮助下创建的。这是一种方法或共同的意识形态，简单、易于理解且引人入胜。





在 Flash 中表现出色的机制、类型和个别游戏转移到了移动设备上，感觉很好，现在仍然如此。它们变得更漂亮，更大，处理方式不同，并且要钱，但您仍然可以看到 Adobe Flash 的根源。





Adobe Flash Player 结语：死后的生命

作为一种纯数字产品，Flash 游戏有机会消失得无影无踪。但是，值得庆幸的是，这并没有发生。在宣布 Adobe Flash Player 即将消亡后，Flash 游戏网站和开发人员开始寻找保存内容的方法。动画的问题不多，但游戏的问题就复杂多了。





一些开发人员很久以前（或最近）将他们的游戏转移到手机或 PC 上，以这种方式保护它们。





有人将 Flash 游戏转移到 HTML5。虽然有一些工具可以帮助简化这项任务，但它们并不是万能的。并不是所有的 Flash 游戏作者都愿意做这样的事情。





许多网站都提供了自己的可以播放 Flash 内容的播放器，但它们并不完美。模拟器也不是。最受欢迎和最有前途的是荷叶边。但它不支持 ActionScript 3.0 和 3D 等后期功能，因此不支持游戏的一部分。





最有利的外观项目Flashpoint和Flash Game Archive 。它们不受仿真限制的影响，允许您运行由于绑定到特定站点或在线组件而无法运行的游戏。他们基本上模仿整个互联网，使一切正常工作。





许多以牺牲Adobe Flash游戏为代价而存在的网站转而使用HTML5项目，感觉还不错。它们上的 Flash 内容还没有变成一套博物馆藏品。由于仿真，您仍然可以玩它。 Newgrounds 继续支持各种创作者，对新游戏、动画、音乐和绘画保持开放态度。 2021 年，它举办了Flash Forward 活动，参与者创建了 Flash 游戏。本来应该是一次性的，但是大家都很喜欢，还有很多很酷的项目（奥术少女，烤脑地牢，子弹天堂3 ）。





顺便说一句，OpenSea 上有一个有趣的RIP ADOBE FLASH PLAYER NFT 。

结论

Flash 游戏已经成为游戏行业、互联网和我们许多人生活的重要组成部分。他们普及了塔防及其衍生产品、各种谜题、发明了逃生室、答题器和许多其他东西。在业余开发者的手中，Flash 游戏创造了现在存在的休闲部分。他们负责复古怀旧、硬核平台游戏的繁荣以及游戏中的艺术宣言。





当然，Adobe Flash Player 游戏是游戏发展的历史链条，没有它我们就不会看到像TheSandbox这样的区块链游戏和元界项目。 Adobe Flash Player 游戏与 AR 和 VR 一起极大地影响了我们今天看到的游戏世界。我们今天可以在区块链游戏和 Metaverse 中看到许多在 Adobe Flash Player 游戏中实现的想法。





然而 Adobe Flash 游戏仍然处于阴影之中。这让我很难过。让我们记住他们，至少偶尔。





我想提更多的 Adobe Flash Player 游戏，但是太多了。有些被排除在外 - Line Rider、Dad 'n Me、Happy Wheels、Portal、The Room Tribute，以及像I Wish I Were the Moon 这样的陈述游戏。你还记得哪些 Flash 游戏？





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