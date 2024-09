4 Evoluções Tecnológicas para o Final de 2022 e Natal

Vamos dar uma olhada em alguns novos desenvolvimentos à medida que nos aproximamos do final de 2022.

Privacidade

Existe um potencial crescente para as empresas se conectarem melhor com seus clientes, graças aos dados coletados pelo uso generalizado de tecnologias digitais e à correspondente obrigação de proteger esses dados. Por exemplo, atividade na Internet, uso de aplicativos, geolocalização e outros dados desse tipo são muito importantes para as empresas, pois podem identificar clientes individuais.

Para vender seus produtos e serviços com eficiência, várias empresas analisam os dados dos clientes. Além disso, novos bens e serviços também são desenvolvidos com o uso de dados.

As pessoas estão se tornando mais seletivas sobre as informações pessoais que divulgam e para quem. Por causa disso, eles estão muito mais inclinados a fornecer a uma corporação apenas as informações estritamente essenciais. Muitos pop-ups de cookies GDPR, por exemplo, permitem que os usuários aceitem cookies "essenciais" ou "todos", que podem ser usados para monitorar usuários por motivos de publicidade.

Alguns usuários podem ter perdido a fé nos serviços nos quais antes confiavam devido à recente cobertura da mídia sobre grandes empresas de tecnologia explorando dados de clientes.

Essa desconfiança é natural devido ao histórico recente de violações significativas de dados nessas mesmas redes. Portanto, as organizações devem tomar medidas proativas para garantir que os dados do usuário sejam mantidos seguros e confidenciais.

Unplugged é uma plataforma focada em trazer privacidade e segurança para as comunicações diárias do consumidor. A plataforma também está lançando a primeira fase de sua suíte de aplicativos móveis.

De empresas de tecnologia a órgãos governamentais, os relatórios envolvendo milhões de pessoas tendo seus dados privados mal utilizados para monetização ou vigilância revelam a sombria corrente oculta da sociedade absorta em tecnologia.

Embora 2022 possa ser o ano em que tais órgãos enfrentarão as consequências de ações invasivas - os regulamentos e a justiça não estão acompanhando . À medida que as preocupações do consumidor em relação à privacidade e segurança continuam a aumentar , as pessoas comuns ficam com opções mínimas para se comunicar digitalmente fora do monopólio da Big Tech.

A Unplugged desenvolveu uma abordagem em camadas que protege as camadas de hardware, software e rede na tecnologia móvel. A primeira fase do App Suite oferece certas proteções de software e nível de rede, incluindo o seguinte:

Mensageiro UP

Uma rede segura de mensagens instantâneas que criptografa todas as mensagens. A proteção ponta a ponta do UP Messenger promove a conexão via segurança de alta fidelidade, garantindo privacidade em todos os pontos de comunicação. Além disso, o messenger fornece comunicação multiparticipante por vídeo, áudio e compartilhamento de tela.

UP VPN

Uma rede protegida permite que os usuários fortaleçam sua navegação na Internet em todo o mundo por meio de uma conexão privada e criptografada. A VPN disfarça o tráfego de internet móvel, impedindo que terceiros rastreiem e analisem os dados do usuário.

UP Antivírus

Um software móvel projetado para detectar e remover vírus e malware que os usuários podem encontrar ao navegar ou baixar conteúdo online. O antivírus móvel impede que arquivos maliciosos sequestrem, controlem e explorem os dados do usuário por meio de tecnologia de segurança refinada.

Loja UP

Uma plataforma de aplicativos móveis que permite aos usuários baixar aplicativos de terceiros, incluindo aqueles inacessíveis em outros lugares. O sistema de classificação da UP Store informa os usuários sobre o uso indevido de dados e os riscos à privacidade antes do download. Todos os serviços são oferecidos por meio de uma assinatura de pacote de software para smartphones Android. O Unplugged's App Suite lança futuros softwares e hardwares, incluindo um smartphone.

Com lançamento previsto para o início do próximo ano, o UP Phone é um smartphone equipado com o sistema operacional LibertOS proprietário da Unplugged. O UP Phone está sendo construído para incorporar os valores de privacidade, liberdade e segurança.

O LibertOS ajuda o UP Phone a evitar a supervisão dos gigantes da Internet, IDs de publicidade móvel e outros sistemas operacionais intrusivos.

Como parte do lançamento, o Unplugged está oferecendo uma recompensa de $ 25.000 por "roubar" uma chave de carteira criptografada compartilhada no UP Messenger. Além disso, os participantes podem se registrar para receber atualizações do desafio de hacking assim que o programa for aberto.

Jogos NFT

Apesar das recentes condições de mercado, os tokens não fungíveis (NFTs) chegaram para ficar. Recentemente, os NFTs de avatar do Reddit atingiram o pico de popularidade no site e no Twitter. No entanto, os NFTs de avatar não são a única seção do mercado que ainda está forte.

NFTs de jogos também mostram potencial e podem se tornar uma das narrativas que levam ao próximo mercado de alta, desde que os desenvolvedores continuem a construir durante esta temporada de baixa. Anteriormente, os NFTs de jogos eram centrados principalmente em jogos simples que não apresentavam jogabilidade ou gráficos envolventes. No entanto, outros títulos como Sandbox e Illuvium estão construindo mundos de jogos no estilo Triple-A com gráficos de ponta e jogabilidade no estilo de console.

O NFT Gaming é único porque dá aos jogadores a verdadeira propriedade sobre os ativos que compram ou ganham no jogo. Esses ativos baseados em NFT podem ser trocados, vendidos e negociados facilmente com outros jogadores, e alguns podem até ser transferidos para outros jogos. Portanto, agora é a hora de os desenvolvedores de jogos NFT apertarem o cinto e continuarem trabalhando em seus jogos e, nos próximos anos, esperamos ver grandes saltos no espaço de jogos criptográficos.

Spider Tanks é um jogo de luta NFT eSport gratuito que também incorpora uma variedade de mecânicas de jogar para ganhar que se concentram em competições baseadas em habilidades, coleta de recursos e um ciclo de atualização orientado pelo jogador para ganhar recompensas reais. A premiada GAMEDIA, com sede na Holanda, desenvolveu o jogo. Os jogadores podem usar uma edição limitada atualizada

Agricultura de rendimento

A agricultura de rendimento está gradualmente se tornando uma prática popular entre os investidores em criptomoedas. A razão para isso é que, quando comparadas com fontes de financiamento mais tradicionais, as taxas de juros oferecidas pelas plataformas DeFi são significativamente mais atraentes.

A agricultura de rendimento é a prática de fornecer liquidez para trocas descentralizadas (DEXs) em troca de taxas. Taxas mais altas geralmente são para novos DEXs ou tokens, a fim de atrair provedores de liquidez (LPs). A prática pela qual os provedores de liquidez pulam de um protocolo para outro para aproveitar esses altos retornos é chamada de "agricultura de rendimento".

Os LPs podem investir seus tokens no pool de liquidez durante a fase de cultivo. Eles podem maximizar seus lucros depositando tokens em um segundo site que aceite o token do pool de liquidez. Conseqüentemente, o usuário pode maximizar a renda ao combinar diferentes taxas de juros por meio da agricultura produtiva.

Suponha que um LP invista $ 1.000 em um pool de liquidez USDC/ETH em um DEX, esperando ganhar 150% APY. Uma vez obtidos, os tokens LP do DEX (vamos chamá-los de DEX Tokens - DEXT - este é um exemplo de token, não é real) podem ser apostados em outros protocolos para obter maiores vantagens. Digamos que o token de recompensa neste novo protocolo seja "Another Protocol Token" (ANP), uma criptomoeda fictícia com um retorno APY de 100% na plataforma.

O LP pode ganhar muito dinheiro apostando seus tokens LP (obtidos ao fornecer liquidez no pool USDC/ETH no DEX e ganhando DEXT). Essas táticas podem fornecer APYs acima de 250%. No entanto, lembre-se de que o valor desses tokens pode mudar drasticamente. Assim, investir pode resultar em prejuízo.

O DAO Spool cria produtos DeFi integrados para instituições e investidores de todas as origens. Spool Smart Vaults permite que indivíduos e instituições criem carteiras de rendimento personalizáveis e diversificadas. Por meio de um processo de criação do Smart Vault, "Spool" de 5 etapas, os usuários podem adaptar todos os aspectos de seu portfólio, incluindo ativos, modelos de risco, estratégias e alocações, de acordo com seus objetivos.

Créditos de Carbono

Em resposta às preocupações com as mudanças climáticas, muitas empresas começaram a tomar medidas para reduzir suas emissões de carbono. No entanto, reduzir as emissões de gases de efeito estufa pode ser difícil para grandes corporações cujas bases são construídas sobre o uso de combustíveis fósseis. Portanto, os créditos de carbono são uma estratégia alternativa para compensar a quantidade de gases de efeito estufa que uma empresa produz.

Os créditos de carbono são certificados ou permissões negociáveis que permitem que uma organização emita uma determinada quantidade de gases de efeito estufa. A quantidade de créditos de carbono alocados para uma organização diminui com o tempo e também pode ser vendida para outras empresas. Isso incentiva as empresas a reduzirem suas emissões, uma vez que os créditos de carbono não utilizados podem ser vendidos. Além disso, como diminuem com o tempo, as empresas devem ter tempo suficiente para fazer a transição para fontes de energia mais renováveis.

Pessoas físicas também podem negociar créditos de carbono devido ao seu valor. No entanto, são necessárias plataformas específicas para que os usuários o façam. À medida que os consumidores se tornam mais conscientes da necessidade de energia renovável, os créditos de carbono podem se tornar mais populares.

A CC Technology é uma empresa de tecnologia climática baseada em blockchain e a primeira a ser garantida pela European Union Allowance (EUA) - os futuros de crédito de carbono mais negociados no mundo. A empresa capacita consumidores e empresas fora da jurisdição da UE que de outra forma não poderiam acessar o mercado regulamentado de créditos de carbono para contribuir para um futuro mais verde comprando futuros de créditos de carbono. Quando você compra um CCT, você basicamente compra um crédito de carbono.