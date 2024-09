4 développements technologiques pour la fin de 2022 et Noël

Jetons un coup d'œil à quelques nouveaux développements alors que nous approchons de la fin de 2022.

Intimité

Il existe un potentiel croissant pour les entreprises de mieux se connecter avec leurs clients grâce aux données collectées par l'utilisation généralisée des technologies numériques et à l'obligation correspondante de protéger ces données. Par exemple, l'activité Internet, l'utilisation des applications, la géolocalisation et d'autres données de ce type sont très importantes pour les entreprises car elles peuvent identifier les clients individuels.

Afin de vendre efficacement leurs biens et services, plusieurs entreprises analysent les données clients. En outre, de nouveaux biens et services sont également développés grâce à l'utilisation des données.

Les gens sont de plus en plus sélectifs quant aux informations personnelles qu'ils divulguent et à qui. Pour cette raison, ils sont beaucoup plus enclins à ne fournir à une société que les informations strictement essentielles. De nombreuses fenêtres contextuelles de cookies GDPR, par exemple, permettent aux utilisateurs d'accepter les cookies "essentiels" ou "tous", qui peuvent être utilisés pour surveiller les utilisateurs à des fins publicitaires.

Certains utilisateurs peuvent avoir perdu confiance dans les services sur lesquels ils comptaient auparavant en raison de la récente couverture médiatique d'énormes entreprises technologiques exploitant les données de leurs clients.

Cette méfiance est naturelle en raison de l'historique récent d'importantes violations de données sur ces mêmes réseaux. Par conséquent, les organisations doivent prendre des mesures proactives pour garantir la sécurité et la confidentialité des données des utilisateurs.

Jeu NFT

Malgré les conditions récentes du marché, les jetons non fongibles (NFT) sont là pour rester. Récemment, les NFT d'avatar Reddit ont atteint un sommet de popularité sur le site et sur Twitter. Cependant, les NFT d'avatar ne sont pas la seule section du marché qui continue de se développer.

Les NFT de jeu montrent également un potentiel et pourraient devenir l'un des récits menant au prochain marché haussier tant que les développeurs continueront à construire pendant cette saison de baisse. Auparavant, les NFT de jeu étaient principalement centrés sur des jeux simples qui ne comportaient pas de gameplay ou de graphismes attrayants. Cependant, d'autres titres comme Sandbox et Illuvium construisent des mondes de jeu de style Triple-A avec des graphismes haut de gamme et un gameplay de style console.

NFT Gaming est unique car il donne aux joueurs une véritable propriété sur les actifs qu'ils achètent ou gagnent dans le jeu. Ces actifs basés sur NFT peuvent être échangés, vendus et échangés facilement avec d'autres joueurs, et certains peuvent même être portés dans d'autres jeux. Le moment est donc venu pour les développeurs de jeux NFT de boucler leur ceinture et de continuer à travailler sur leurs jeux, et au cours des prochaines années, nous devrions, espérons-le, voir des sauts massifs dans l'espace de jeu crypto.

Agriculture de rendement

L'agriculture de rendement devient progressivement une pratique populaire parmi les investisseurs en crypto-monnaie. La raison en est que, par rapport aux sources de financement plus traditionnelles, les taux d'intérêt accordés par les plateformes DeFi sont nettement plus attrayants.

L'agriculture de rendement est la pratique consistant à fournir des liquidités aux bourses décentralisées (DEX) en échange de frais. Les frais plus élevés concernent généralement les nouveaux DEX ou jetons afin d'attirer les fournisseurs de liquidités (LP). La pratique par laquelle les fournisseurs de liquidités rebondissent d'un protocole à l'autre pour profiter de ces rendements élevés s'appelle «l'agriculture de rendement».

Les LP peuvent investir leurs jetons dans le pool de liquidités pendant la phase de production. Ils peuvent maximiser leurs profits en déposant des jetons sur un deuxième site qui accepte le jeton de pool de liquidités. Par conséquent, l'utilisateur peut maximiser ses revenus en combinant différents taux d'intérêt grâce à l'agriculture de rendement.

Supposons qu'un LP investisse 1 000 $ dans un pool de liquidités USDC/ETH sur un DEX, s'attendant à gagner 150 % APY. Une fois obtenus, les jetons LP de DEX (appelons-les jetons DEX - DEXT - ceci est un exemple de jeton, ce n'est pas réel) peuvent être jalonnés sur d'autres protocoles pour obtenir d'autres avantages. Disons que le jeton de récompense de ce nouveau protocole est "Another Protocol Token" (ANP), une crypto-monnaie fictive avec un retour APY de 100% sur la plate-forme.

Le LP peut gagner beaucoup d'argent en jalonnant ses jetons LP (gagnés en fournissant des liquidités sur le pool USDC / ETH sur le DEX et en gagnant du DEXT). Ces tactiques peuvent fournir des APY supérieurs à 250 %. Cependant, rappelez-vous que la valeur de ces jetons peut changer considérablement. Ainsi, investir pourrait entraîner une perte.

Crédits carbone

En réponse aux préoccupations concernant le changement climatique, de nombreuses entreprises ont commencé à prendre des mesures pour réduire leurs émissions de carbone. Cependant, la réduction des émissions de gaz à effet de serre peut être difficile pour les grandes entreprises dont les fondations reposent sur l'utilisation de combustibles fossiles. Par conséquent, les crédits carbone sont une stratégie alternative pour compenser le nombre de gaz à effet de serre produits par une entreprise.

Les crédits de carbone sont des certificats ou des permis négociables qui permettent à une organisation d'émettre une certaine quantité de gaz à effet de serre. La quantité de crédits carbone allouée à une organisation diminue avec le temps et peut également être vendue à d'autres entreprises. Cela incite les entreprises à réduire leurs émissions puisque les crédits carbone non utilisés peuvent être vendus. De plus, comme elles diminuent avec le temps, les entreprises devraient avoir suffisamment de temps pour effectuer la transition vers davantage de sources d'énergie renouvelables.

Les particuliers peuvent également échanger des crédits carbone en raison de leur valeur. Cependant, des plates-formes spécifiques sont nécessaires pour que les utilisateurs puissent le faire. À mesure que les consommateurs deviennent plus conscients du besoin d'énergie renouvelable, les crédits carbone pourraient devenir plus populaires.