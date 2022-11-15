2022 年底和圣诞节的 4 项技术发展

随着 2022 年的临近，让我们来看看一些新的发展。

隐私

由于数字技术的广泛使用所收集的数据以及保护该数据的相应义务，企业与客户建立更好联系的潜力越来越大。例如，互联网活动、应用程序使用、地理位置和其他此类数据对企业来说非常重要，因为它们可以识别个人客户。

为了有效地销售他们的商品和服务，一些公司分析客户数据。此外，还利用数据开发了新的商品和服务。

人们对披露的个人信息以及向谁披露的个人信息越来越挑剔。正因为如此，他们更倾向于只向公司提供最基本的信息。例如，许多 GDPR cookie 弹出窗口允许用户接受“基本”或“所有”cookie，这些 cookie 可用于出于广告原因监控用户。

由于最近媒体对大型科技公司利用客户数据的报道，一些用户可能对他们以前依赖的服务失去了信心。

这种不信任是很自然的，因为这些网络最近发生了重大数据泄露事件。因此，组织必须采取积极措施来确保用户数据的安全和机密。

NFT游戏

尽管近期市场状况不佳，但不可替代代币 (NFT) 仍将继续存在。最近，Reddit 头像 NFT 在网站和 Twitter 上的流行度达到顶峰。然而，化身 NFT 并不是市场中唯一仍然走强的部分。

游戏 NFT 也显示出潜力，只要开发商在这个熊市期间继续建设，它就可能成为进入下一个牛市的叙事之一。以前，游戏 NFT 主要围绕没有引人入胜的游戏玩法或图形的简单游戏。然而，Sandbox 和 Illuvium 等其他游戏正在构建具有高端图形和控制台风格游戏玩法的 3A 风格游戏世界。

NFT 游戏是独一无二的，因为它让玩家真正拥有他们在游戏中购买或赚取的资产。这些基于 NFT 的资产可以与其他玩家轻松交换、出售和交易，有些甚至可以移植到其他游戏中。因此，现在是 NFT 游戏开发人员振作起来并继续开发他们的游戏的时候了，在接下来的几年里，我们有望看到加密游戏领域的巨大飞跃。

单产农业

收益农业正逐渐成为加密货币投资者的流行做法。这样做的原因是，与更传统的融资来源相比，DeFi 平台提供的利率更具吸引力。

收益耕种是向去中心化交易所 (DEX) 提供流动性以换取费用的做法。更高的费用通常用于新的 DEX 或代币，以吸引流动性提供者 (LP)。流动性提供者从一种协议跳转到另一种协议以利用这些高回报的做法被称为“收益耕种”。

LP 可以在挖矿阶段将他们的代币投资到流动性池中。他们可以通过将代币存入接受流动资金池代币的第二个站点来最大化利润。因此，用户可以通过单产农业将不同的利率复利来最大化收入。

假设 LP 在 DEX 上的 USDC/ETH 流动性池中投资 1000 美元，期望获得 150% 的 APY。一旦获得，DEX 的 LP 代币（我们称它们为 DEX 代币 - DEXT - 这是一个示例代币，它不是真实的）可能会在其他协议上抵押以获得更多优势。假设这个新协议的奖励代币是“另一个协议代币”(ANP)，这是一种在平台上具有 100% 年回报率的虚构加密货币。

LP 可能会通过抵押他们的 LP 代币（通过在 DEX 上为 USDC/ETH 池提供流动性并赚取 DEXT 而赚取）赚很多钱。这些策略可能会提供超过 250% 的 APY。但是，请记住，这些代币的价值可能会发生巨大变化。因此，投资可能会导致亏损。

碳信用

为了应对对气候变化的担忧，许多公司已开始采取措施减少碳排放。然而，对于以使用化石燃料为基础的大公司来说，减少温室气体排放可能很困难。因此，碳信用额是抵消公司产生的温室气体数量的替代策略。

碳信用额度是可交易的证书或许可证，允许组织排放一定量的温室气体。分配给一个组织的碳信用额度会随着时间的推移而减少，也可以出售给其他公司。这会激励公司减少排放，因为可以出售未使用的碳信用额度。此外，由于它们会随着时间的推移而下降，企业应该有足够的时间过渡到更多的可再生能源。

由于其价值，个人也可以交易碳信用额度。但是，用户需要特定的平台才能这样做。随着消费者越来越意识到对可再生能源的需求，碳信用额度可能会变得更受欢迎。