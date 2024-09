4 phát triển công nghệ cho cuối năm 2022 và Giáng sinh

Hãy cùng xem xét một số diễn biến mới khi chúng ta sắp kết thúc năm 2022.

Sự riêng tư

Ngày càng có nhiều tiềm năng để các doanh nghiệp kết nối tốt hơn với khách hàng của họ nhờ vào dữ liệu được thu thập bằng cách sử dụng rộng rãi các công nghệ kỹ thuật số và nghĩa vụ tương ứng để bảo vệ dữ liệu đó. Ví dụ: hoạt động Internet, sử dụng ứng dụng, định vị địa lý và các dữ liệu khác như vậy rất quan trọng đối với doanh nghiệp vì họ có thể xác định khách hàng cá nhân.

Để bán hàng hóa và dịch vụ của họ một cách hiệu quả, một số công ty phân tích dữ liệu khách hàng. Ngoài ra, hàng hóa và dịch vụ mới cũng được phát triển với việc sử dụng dữ liệu.

Mọi người đang trở nên chọn lọc hơn về thông tin cá nhân mà họ tiết lộ và tiết lộ cho ai. Vì điều này, họ có xu hướng chỉ cung cấp cho một công ty những thông tin cực kỳ cần thiết. Ví dụ: nhiều cửa sổ bật lên cookie GDPR cho phép người dùng chấp nhận cookie "thiết yếu" hoặc "tất cả", có thể được sử dụng để giám sát người dùng vì lý do quảng cáo.

Một số người dùng có thể đã mất niềm tin vào các dịch vụ mà trước đây họ dựa vào do các phương tiện truyền thông gần đây đưa tin về việc các công ty công nghệ lớn khai thác dữ liệu khách hàng.

Sự ngờ vực này là tự nhiên vì lịch sử gần đây của các vụ vi phạm dữ liệu quan trọng trên cùng các mạng đó. Do đó, các tổ chức phải thực hiện các biện pháp chủ động để đảm bảo dữ liệu người dùng được giữ an toàn và bảo mật.

Trò chơi NFT

Bất chấp các điều kiện thị trường gần đây, các mã thông báo không thể thay thế (NFT) vẫn ở đây để tồn tại. Gần đây, các NFT hình đại diện Reddit đã đạt mức phổ biến cao nhất trên trang web và Twitter. Tuy nhiên, avatar NFT không phải là phần duy nhất của thị trường vẫn đang phát triển mạnh mẽ.

NFT chơi game cũng cho thấy tiềm năng và có thể trở thành một trong những câu chuyện dẫn đến thị trường tăng giá tiếp theo miễn là các nhà phát triển tiếp tục xây dựng trong mùa giảm giá này. Trước đây, NFT chơi game chủ yếu tập trung vào các trò chơi đơn giản không có lối chơi hoặc đồ họa hấp dẫn. Tuy nhiên, các tựa game khác như Sandbox và Illuvium đang xây dựng thế giới trò chơi theo phong cách Triple-A với đồ họa cao cấp và lối chơi theo phong cách console.

NFT Gaming là duy nhất vì nó mang lại cho người chơi quyền sở hữu thực sự đối với tài sản họ mua hoặc kiếm được trong trò chơi. Những tài sản dựa trên NFT này có thể được hoán đổi, bán và giao dịch dễ dàng với những người chơi khác và một số thậm chí có thể được chuyển sang các trò chơi khác. Vì vậy, bây giờ là lúc để các nhà phát triển trò chơi NFT thắt dây an toàn và tiếp tục làm việc với các trò chơi của họ, và trong vài năm tới, chúng ta hy vọng sẽ thấy những bước nhảy vọt trong không gian trò chơi tiền điện tử.

canh tác năng suất

Canh tác năng suất đang dần trở thành một phương pháp phổ biến đối với các nhà đầu tư tiền điện tử. Lý do cho điều này là khi so sánh với các nguồn tài trợ truyền thống hơn, lãi suất do các nền tảng DeFi đưa ra hấp dẫn hơn đáng kể.

Canh tác năng suất là phương thức cung cấp thanh khoản cho các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) để đổi lấy phí. Phí cao hơn thường dành cho DEX hoặc mã thông báo mới để thu hút các nhà cung cấp thanh khoản (LP). Thực tiễn mà qua đó các nhà cung cấp thanh khoản chuyển từ giao thức này sang giao thức khác để tận dụng lợi nhuận cao này được gọi là "canh tác năng suất".

LP có thể đầu tư mã thông báo của họ vào nhóm thanh khoản trong giai đoạn canh tác. Họ có thể tối đa hóa lợi nhuận của mình bằng cách gửi mã thông báo trên trang web thứ hai chấp nhận mã thông báo nhóm thanh khoản. Do đó, người dùng có thể tối đa hóa thu nhập bằng cách gộp các mức lãi suất khác nhau thông qua canh tác năng suất.

Giả sử một LP đầu tư 1000 đô la vào nhóm thanh khoản USDC/ETH trên DEX, kỳ vọng kiếm được 150% APY. Sau khi có được, mã thông báo LP của DEX (hãy gọi chúng là Mã thông báo DEX - DEXT - đây là mã thông báo ví dụ, nó không có thật) có thể được đặt cược vào các giao thức khác để nhận được nhiều lợi thế hơn. Giả sử mã thông báo phần thưởng tại giao thức mới này là "Mã thông báo giao thức khác" (ANP), một loại tiền điện tử hư cấu với lợi tức 100% APY trên nền tảng.

LP có thể kiếm được nhiều tiền bằng cách đặt cọc mã thông báo LP của họ (kiếm được từ việc cung cấp thanh khoản trên nhóm USDC/ETH trên DEX và kiếm DEXT). Những chiến thuật này có thể cung cấp APY trên 250%. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng giá trị của những mã thông báo này có thể thay đổi đáng kể. Do đó, đầu tư có thể dẫn đến thua lỗ.

Tín dụng carbon

Để đối phó với những lo ngại xung quanh biến đổi khí hậu, nhiều công ty đã bắt đầu thực hiện các bước để giảm lượng khí thải carbon của họ. Tuy nhiên, việc giảm phát thải khí nhà kính có thể khó khăn đối với các tập đoàn lớn có nền tảng được xây dựng dựa trên việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Do đó, tín dụng carbon là một chiến lược thay thế để bù đắp lượng khí nhà kính mà một công ty sản xuất.

Tín chỉ carbon là chứng chỉ hoặc giấy phép có thể mua bán được cho phép một tổ chức thải ra một lượng khí nhà kính nhất định. Lượng tín dụng carbon được phân bổ cho một tổ chức giảm dần theo thời gian và cũng có thể được bán cho các công ty khác. Điều này khuyến khích các công ty giảm lượng khí thải vì các khoản tín dụng carbon chưa sử dụng có thể được bán. Ngoài ra, vì chúng suy giảm theo thời gian nên các tập đoàn nên có đủ thời gian để chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo hơn.

Các cá nhân cũng có thể giao dịch tín dụng carbon do giá trị của chúng. Tuy nhiên, các nền tảng cụ thể là cần thiết để người dùng làm như vậy. Khi người tiêu dùng nhận thức rõ hơn về nhu cầu năng lượng tái tạo, tín dụng carbon có thể trở nên phổ biến hơn.