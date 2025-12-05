Paribu CoinMENA، د MENA ترټولو لوی محلي Crypto Exchange راټول کوي

İSTANBUL - د ترکیې مخکښ ډیجیټل اټکل پلیټ فارم Paribu امروز اعلان کړ چې دا CoinMENA، د منځني ختیځ او شمال افریقا (MENA) کې ترټولو لوی محلي crypto تبادلې (MENA) راټول کړی، په یو معامله کې چې د شرکت په ارزښت کې د 240 میلیونه ډالرو ته ورسیږي. دا معامله د ترکیې تر ټولو لوی fintech سوداګرۍ او د ډیجیټل اټکل پلیټ فارم د هیواد د لومړي بهرني خوندي کړي. دا هم د نړۍ د ډیجیټل اټکل صنعت په پایله کې وده ورکوي، لکه څنګه چې تصدیق شوي سیمه ایز لوبغاړي د لوی کچه، د مقرراتو قوت، او د بازار په پراخه کچه هڅه کوي. د دې تصدیق سره، Paribu به د خپل کور بازار په ترکیې کې د خپل فعالیتونو ته د کټګوریو د اغیزمنو په سيمه کې پراختیا وکړي. CoinMENA له لارې، د دوبو د مجازی اسنادو د مقرراتو ادارو (VARA) او د بحرین سینټل بانک لخوا لائسنس شوي محلي entity، Paribu به د دوو فعال ډیجیټل اسنادو لائسنسونو ته لاسرسی ورکړي. دا د مقرراتو پړاو پراختیا کوي Paribu د دې سيمه کې د محدودو منظم څو جغرافیې شرکتونو په توګه موقعیت لري او د نوي بازارونو ته د مطابقت له خوا د پراختیا استراتژی ملاتړ کوي. پاریوبو په ډیجیټل املاک او فین ټیک صنعت کې ترټولو مخکښ شرکتونو کې دی، د پراختیا لارښود پیژندل چې د مقرراتو مطابقت، محصول نوښت، او جغرافیایي پراختیا په اړه تمرکز کوي. په 2024 کال کې پاریوبو پاریوبو Custody، د ترکیې لومړي او یوازې ډیجیټل املاک ساتنې عرضه کوونکي چې د خپل پراختیا ډیری کچه امنیت تکنالوژۍ، ColdShield® لخوا چمتو کیږي. په اکتوبر کې 2025، د کابینې بازارونو شورا (CMB) پاریوبو ته وړاندیز کړ چې یو بروکرۍ شرکت جوړ کړي، چې د کابینې بازارونو ته ورسیږي. د CoinMENA ګټی د پاریوب د سیمه ایزو فین ټیک لخوا CoinMENA په 2020 کال کې د Talal Tabbaa او Dina Sam'an لخوا جوړ شوی دی، CoinMENA یو لائسنس شوي کریپٹو اټکل خدمتونو عرضه ده چې د بحرین او د دوبی د مقرراتو ادارو لاندې کار کوي. CoinMENA د پانګونې څخه تقریبا 20 ملیون ډالرو په مجموعي پیسو کې راټول شوی، په شمول د BECO، Arab Bank Switzerland، Circle، او Bunat Ventures. د پلیټ فارم اوس په 45 هیوادونو کې د 1.5 ملیون څخه زيات کاروونکو ته خدمت کوي، د 50 څخه زيات کریپٹو کرښې ته دسترسی وړاندې کوي او په MENA سیمه کې څو محلي کرښې ملاتړ کوي. Yasin Oral، د Paribu جوړونکي او CEO، وايي: \n \n "این سوداګرۍ نه یوازې د پاریوب لپاره بلکه د ترکیې او MENA سیمه کې د ډیجیټل اټکل او پراخ مالیې اکوسیسټم لپاره هم یو چټک ځای دی. د دې تفتیش سره، موږ زموږ وړاندیز شوي فعالیتونه په پراخه جغرافیه کې پراختیا کړ، په نړۍ کې ترټولو crypto-adoptive بازارونو کې یو منظم لوبغاړي شو. موږ فخر دي چې د ترکیې ترټولو لوی فینټیک تفتیش او د دې لومړي نړیوال ډیجیټل اټکل پلټنې سوداګرۍ لارښود وي. About Paribu Paribu د ترکیې مخکښ ډیجیټل اټکل پلیټ فارم دی او په هیواد کې د فینټیک اکوسیسټم کې یو اصلي لوبغاړی. دغه شرکت د پراختیا استراتژی پیژندل کوي چې د مقرراتو مطابقت، محصول نوښت، او د څو جغرافیې ته پراختیا ته تمرکز کوي. په 2024 کال کې، Paribu Paribu Custody، د ترکیې لومړي او یوازې ډیجیټل اټکل ساتنې عرضه کوونکي چې د خپل پراختیا ډیری کچه امنیت تکنالوژۍ، ColdShield® لخوا چمتو کیږي. په اکتوبر کې 2025، د کاپیټ مارکیټ بورډ (CMB) Paribu ته اجازه ورکړي چې د کاپیټ بازارونو ته ورسیږي. د CoinMENA راټول کولو سره، Paribu د About CoinMENA د CoinMena په اړه CoinMENA، په MENA سيمه کې یو مخکښ لوبغاړی، هدف دا ده چې د نوي او تجربه لرونکي سرمایه گذارانو ته وړاندیز کړي له لارې وړاندیز په وړتیا وړ کې د کریپټ اټکلونو د پانګونې اختیارات او دوی ته اجازه ورکوي چې په نوار ډیجیټل اقتصاد کې ګډون وکړي. په بيرین کې بنسټ، CoinMENA B.S.C. (c) د بيرین د مرکزي بانک (CBB) له خوا د کریپټ اټکل خدمتونو عرضه (ټاکټ 3). CoinMENA FZE، په متحده عرب اماراتو کې موقعيت لري، د ډبیو د مجازی اټکلونو تنظیم (VARA) لخوا د بروکر-اټکلر مجازی اټکل خدمتونو عرضه (VASP) لخوا وړاندیز شوی دی. د رقابتی په اړه www.coinmena.com په اړه www.coinmena.com د رسنیو اړیکه د بریښنا ډیزاین د Global Marketing، Global Marketing، Global Marketing، Global Marketing، Global Marketing، Global eray.dengiz@paribu.com د بیلګې په توګه، د بیلګې په توګه، د بیلګې په توګه.