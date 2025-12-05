İSTANBUL – Türkiyənin lider dijital varlıq platformu Paribu bu gün şirkətin 240 milyon dollara qədər qiymətləndirilən bir transaksiyası ilə Orta Doğu və Şimali Afrika (MENA) ən böyük yerel kriptovalyutası olan CoinMENA-yı satın aldığını açıqlayıb. Bu, Türkiyənin bugüne qədərki ən böyük fintech transaksiyasını və ölkənin digital varlıq platformasının ilk cross-border satın alınıb. Bu satın alma ilə, Paribu ana bazarından Türkiyədəki işlərini yüksək kripto qəbul regionuna genişləndirəcək. CoinMENA, Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) və Bahreyn Merkez Bankı tərəfindən lisenziyalı lokal entitet, Paribu iki aktiv digital varlıq lisenziyasına daxil olacaq. Türkiyənin Digital Asset və Fintech sektorunda lider şirkətlərdən biri olan Paribu 2024-ci ildə “Paribu Custody”, “ColdShield®” (“ColdShield®”) patentli multi-layer güvenlik texnologiya ilə təmin olunan ilk və təkcə “Türk”in digital varlıq qoruma xidmətçisi olan “Paribu Custody”ni təqdim edib. 2025-ci ildə “Capital Markets Board” (CMB) “Paribu”nın kapital bazarlarına girişini işarə edən bir qarışıqlıq firması qurulmasına izin verdi. 2020-ci ildə Talal Tabbaa və Dina Sam’an tərəfindən qurulan CoinMENA, Bahreyn və Dubai regulatörləri altında işləyən lisenziyalı bir kripto varlıq servis sağlayıcısıdır. CoinMENA, BECO, Arab Bank Switzerland, Circle və Bunat Ventures kimi investitorlardan 20 milyona yaxın dollar xərcləyib. “Paribu”un qurucusu və CEO-su Yasin Oral deyib: \n \n “Bu ticarət yalnız Paribu üçün deyil, həm də Türkiye və MENA regionunda digital varlıq və daha geniş finans ekosistemi üçün bir dönüm noktasıdır.Bu satın alma ilə, lisenziyalı operasiyalarımızı daha geniş bir geografiya ilə genişləndirdik, dünyanın ən kripto-adoptiv bazarlarından birində idarə olunan bir oyunçu haline gəldik. “Bu ticarət yalnız Paribu üçün deyil, həm də Türkiye və MENA regionunda digital varlıq və daha geniş finans ekosistemi üçün bir dönüm noktasıdır.Bu satın alma ilə, lisenziyalı operasiyalarımızı daha geniş bir geografiya ilə genişləndirdik, dünyanın ən kripto-adoptiv bazarlarından birində idarə olunan bir oyunçu haline gəldik. \n \n “CoinMENA, MENA regionunda lider yerel kriptovalyutası, regiona genişlənmək üçün ideal ortaqdır”, - Oral davam edib. “Bu adımla, Paribu’nun büyümə yolculuğunun yeni bir hissəsini açırıq, MENA regionunda varlığımızı genişləndiririk və küresel dijital varlıq endüstrisinin davamlı konsolidasiyasına kömək edəcəyik, Türkiyədə qurduğumuz güclü qurğular üzərində inşa edəcəyik”. “CoinMENA, MENA regionunda lider yerel kriptovalyutası, regiona genişlənmək üçün ideal ortaqdır”, - Oral davam edib. “Bu adımla, Paribu’nun büyümə yolculuğunun yeni bir hissəsini açırıq, MENA regionunda varlığımızı genişləndiririk və küresel dijital varlıq endüstrisinin davamlı konsolidasiyasına kömək edəcəyik, Türkiyədə qurduğumuz güclü qurğular üzərində inşa edəcəyik”. CoinMENA-nın qurucuları Talal Tabbaa və Dina Sam'an ortak açıqlamada deyiblər: \n \n “MENA digital varlıq bazarının genişlənməsi və yetişməsi davam edir və Paribu ilə birlikdə işləmək bu həddi artırmağa kömək edəcək. CoinMENA-nın regional ekspertliyini Paribu-nun texnologiya ilə birləşdirərək, Türkiyədə və MENA regionunda istifadəçilər üçün geniş bir digital varlıq məhsulları paketini geliştirmək üçün hazırıq.Bu satın alma CoinMENA-nın tarixində ən transformativ məbləğdir. “MENA digital varlıq bazarının genişlənməsi və yetişməsi davam edir və Paribu ilə birlikdə işləmək bu həddi artırmağa kömək edəcək. CoinMENA-nın regional ekspertliyini Paribu-nun texnologiya ilə birləşdirərək, Türkiyədə və MENA regionunda istifadəçilər üçün geniş bir digital varlıq məhsulları paketini geliştirmək üçün hazırıq.Bu satın alma CoinMENA-nın tarixində ən transformativ məbləğdir. About Paribu VVD - Hollandiyada futbolçu bu adla tanımır ki, Hollandiyada, orada VVD daha çox mərkəz-sağı təmsilən edən siyasi partiyanın adının qısaltması kimi bilinir - artıq sorğu-suala ehtiyacı olmayan ulduzdu. About CoinMENA CoinMena haqqında MENA regionunda lider bir oyunçu olan CoinMENA, yeni və əvvəllərki investisiyaların təmin edilməsinə və yeni digital ekonomiyada iştirak etməsinə imkan verir. Bahreyn Krallığındadır və CoinMENA B.S.C. (c) Bahreyn Merkez Bankı (CBB) tərəfindən kripto varlıq xidmətləri sağlayıcısı olaraq (kategori-3) lisenziyalıdır. CoinMENA FZE, Birləşmiş Araşdırmalar Birləşmiş Araşdırmalar Birləşmiş Millətləri'ndə daxil olan, Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) tərəfindən bir broker-dealer virtual varlıq xidmət sağlayıcısı (VASP) olaraq lisenziyalıdır. Əsas səhifə www.coins.com Əsas səhifə www.coins.com Media ilə əlaqə Dengiz Əhmədov Global marketinq direktoru, Global marketinq direktoru Əfqanıstanda işləmək Əfqanıstanda işləmək \n \n Bu xəbər HackerNoon'un Business Blogging Programı (Business Blogging Program) altında Btcwire tərəfindən bir xəbərdarlıq olaraq yayımlandı. Bu xəbər HackerNoon'un Business Blogging Programı (Business Blogging Program) altında Btcwire tərəfindən bir xəbərdarlıq olaraq yayımlandı. Programı Programı