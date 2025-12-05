Paribu、MENA最大の現地仮想通貨取引所CoinMENAを買収

トルコの主要なデジタル資産プラットフォーム「パリブ」は今日、中東・北アフリカ最大の現地仮想通貨取引所(MENA)であるCoinMENAを買収し、同社を2億4000万ドルまで評価した取引を発表した。 この取引は、トルコでこれまでで最大のフィンテック取引であり、デジタル資産プラットフォームの国境を越えた最初の買収でもあります。 この買収により、パリブはトルコの本社市場から高い暗号通貨の採用を誇る地域に事業を拡大します。 ドバイの仮想資産規制当局(VARA)とバレーンの中央銀行によってライセンスを取得した現地企業であるCoinMENAを通じて、パリブは2つのアクティブなデジタル資産ライセンスにアクセスします。 パリブは、デジタル資産とフィンテックセクターのトルコの主要企業の一つで、規制遵守、製品革新、地理的拡大に焦点を当てた成長のロードマップを追求しています。2024年に、パリブは、独自の多層セキュリティ技術「ColdShield®」によって駆動されたトルコの最初で唯一のデジタル資産管理プロバイダーであるパリブ・キャストディを導入しました。 2020年にTalal TabbaaとDina Sam’anによって設立されたCoinMENAは、バーレーンとドバイの規制当局の下で運営するライセンス付きの暗号資産サービスプロバイダーです。CoinMENAは、BECO、アラブ銀行スイス、サークル、そしてBunat Venturesを含む投資家から合計資金で約2000万ドルを調達しました。このプラットフォームは現在、45カ国で150万人以上のユーザーにサービスを提供し、50以上の暗号通貨にアクセスし、MENA地域の複数の現地通貨をサポートしています。 Paribuの創設者兼CEOであるYasin Oral氏は次のように述べています。 \n \n 「この取引はパリブにとってだけでなく、トルコとMENA地域のデジタル資産やより広範な金融エコシステムにとっても転換点です。この買収により、我々は、より広範な地理的領域でライセンスを取得した事業を拡大し、世界で最も暗号通貨を採用する市場の1つで規制されたプレイヤーとなりました。 「この取引はパリブにとってだけでなく、トルコとMENA地域のデジタル資産やより広範な金融エコシステムにとっても転換点です。この買収により、我々は、より広範な地理的領域でライセンスを取得した事業を拡大し、世界で最も暗号通貨を採用する市場の1つで規制されたプレイヤーとなりました。 \n \n 「MENA地域の主要な現地仮想通貨取引所であるCoinMENAは、地域拡大のための理想的なパートナーです」とオーラルは続けた。「このステップで、我々はパリブの成長の旅の新たな章を開き、MENA地域に私たちの存在を拡大し、トルコで確立した強固な基盤に基づいて、世界のデジタル資産産業の継続的な統合に貢献しています。 「MENA地域の主要な現地仮想通貨取引所であるCoinMENAは、地域拡大のための理想的なパートナーです」とオーラルは続けた。「このステップで、我々はパリブの成長の旅の新たな章を開き、MENA地域に私たちの存在を拡大し、トルコで確立した強固な基盤に基づいて、世界のデジタル資産産業の継続的な統合に貢献しています。 CoinMENAの共同創設者であるTalal TabbaaとDina Sam'anは、共同声明で次のように述べた。 \n \n 「MENAのデジタル資産市場は成長し、成熟し続け、パリブと力を合わせれば、その動きを加速するのに役立ちます。CoinMENAの地域的な専門知識とパリブの技術を組み合わせることにより、我々はトルコとMENA地域のユーザー向けにデジタル資産製品の包括的なスイートを開発する準備ができています。この買収はCoinMENAの歴史の中で最も変革的なマイルストーンです。 「MENAのデジタル資産市場は成長し、成熟し続け、パリブと力を合わせれば、その動きを加速するのに役立ちます。CoinMENAの地域的な専門知識とパリブの技術を組み合わせることにより、我々はトルコとMENA地域のユーザー向けにデジタル資産製品の包括的なスイートを開発する準備ができています。この買収はCoinMENAの歴史の中で最も変革的なマイルストーンです。 About Paribu Paribuはトルコの主要なデジタル資産プラットフォームであり、フィンテックエコシステムの主要なプレーヤーです。同社は規制遵守、製品革新、複数の地域への拡大に焦点を当てた成長戦略を追求しています。2024年に、Paribuは、トルコの独自の複数の層のセキュリティ技術であるColdShield®によって動作するトルコの最初で唯一のデジタル資産管理プロバイダーであるParibu Custodyを立ち上げました。 About CoinMENA CoinMenaについて MENA地域の主要なプレーヤーであるCoinMENAは、アクセス可能な暗号資産投資オプションを提供し、新興のデジタル経済に参加することを可能にすることにより、新しいおよび経験豊富な投資家を強化することを目指しています。 バーレーン王国に本社を置くCoinMENA B.S.C.(c)は、バーレーン中央銀行(CBB)が暗号資産サービスプロバイダー(カテゴリ3)としてライセンスを取得しています。 CoinMENA FZEは、アラブ首長国連邦に本社を置いて、ドバイの仮想資産規制当局(VARA)によってブローカーディーラー仮想資産サービスプロバイダー(VASP)としてライセンスを取得しています。競争力のある手数、高 www.コインメナ.com www.コインメナ.com メディアコンタクト エレイ・デンギス シニア・マネージャー、グローバル・マーケティング、パリブ eray.dengiz@paribu.com トップページ > トップページ > トップページ > トップページ \n \n この記事は、BtcwireがHackerNoonのビジネスブログプログラムの下でプレスリリースとして公開しました。 この記事は、BtcwireがHackerNoonのビジネスブログプログラムの下でプレスリリースとして公開しました。 プログラム プログラム