Paribu는 MENA의 가장 큰 로컬 Crypto Exchange 인 CoinMENA를 인수합니다.

터키의 선도적 인 디지털 자산 플랫폼 파리부 (Paribu)는 오늘 중동과 북아프리카 (MENA)에서 가장 큰 현지 암호 거래소 인 CoinMENA를 인수 한 것을 발표했습니다. 이 거래는 터키의 최대 규모의 핀테크 거래와 디지털 자산 플랫폼의 최초의 국경 간 인수로 세계 디지털 자산 산업의 지속적인 통합을 강조하고 있으며, 확립 된 지역 선수들이 더 큰 규모, 규제 힘 및 광범위한 시장 도달을 추구함으로써. 이 인수와 함께 파리부는 터키의 고향 시장에서 높은 암호화 채택 지역으로 운영을 확장할 것입니다.두바이의 가상 자산 규제 기관 (VARA)과 바레인 중앙 은행에 의해 허가받은 지역 단체 인 CoinMENA를 통해 파리부는 두 개의 활성 디지털 자산 라이센스에 액세스 할 수 있습니다.이 규제 발자국이 파리부를 지역의 몇몇 규제 된 다국적 운영자 중 하나로 확장하고 새로운 시장으로 규정 준수 기반 성장을위한 전략을 지원합니다. 파리부는 터키의 디지털 자산 및 핀테크 부문에서 선도적 인 기업 중 하나이며 규제 준수, 제품 혁신 및 지리적 확장에 초점을 맞춘 성장 경로를 추구합니다. 2024 년, 파리부는 자본 시장에 진입하는 브로커링 회사를 설립 할 권한을 부여했습니다. CoinMENA의 인수는 지역 핀테크 리더로서의 파리부의 역할을 강화합니다. Talal Tabbaa와 Dina Sam'an에 의해 2020 년에 설립 된 CoinMENA는 바레인과 두바이 규제 당국에 의해 운영되는 라이센스 된 암호 자산 서비스 제공 업체입니다. CoinMENA는 BECO, 아랍 은행 스위스, Circle 및 Bunat Ventures를 포함한 투자자로부터 총 자금을 거의 2 천만 달러를 모았습니다.이 플랫폼은 이제 45 개국에 걸쳐 1.5 백만 명 이상의 사용자를 제공하며 50 개가 넘는 암호 화폐에 대한 액세스를 제공하고 MENA 지역의 여러 지역 화폐를 지원합니다. Paribu의 설립자이자 CEO 인 Yasin Oral은 다음과 같이 말했습니다.

"이 거래는 파리부뿐만 아니라 터키와 MENA 지역의 디지털 자산 및 광범위한 금융 생태계에 대한 전환점입니다.이 인수와 함께 우리는 더 넓은 지리적 영역으로 우리의 라이센스 운영을 확장하여 세계에서 가장 암호화 채택 시장 중 하나의 규제 플레이어가되었습니다.우리는 터키에서 가장 큰 핀테크 인수와 최초의 국제 디지털 자산 플랫폼 거래를 이끌어 나가는 것을 자랑스럽게 생각합니다."

"MENA 지역의 선도적 인 현지 암호 교환 인 CoinMENA는 지역 확장을위한 이상적인 파트너입니다."오랄은 계속했다. "이 단계로 파리부의 성장 여정에서 새로운 장을 열고 있으며, MENA 지역에 우리의 존재를 확장하고 세계 디지털 자산 산업의 지속적인 통합에 기여하여 터키에서 구축 한 강력한 기초를 구축합니다."

Talal Tabbaa와 Dina Sam'an, CoinMENA의 공동 설립자들은 공동 발표에서 말했다 :

"MENA 디지털 자산 시장은 계속 성장하고 성숙하며 파리부와의 협력은 그 진동을 가속화하는 데 도움이 될 것입니다. CoinMENA의 지역 전문 지식을 파리부의 기술과 결합함으로써 우리는 터키와 MENA 지역의 사용자를위한 포괄적 인 디지털 자산 제품군을 개발할 준비가되어 있습니다.이 인수는 CoinMENA의 역사에서 가장 변형적인 마이클입니다. 파리부의 투자는 우리가 구축한 것의 힘을 확인하고 있으며, 함께 지역의 디지털 자산 공간에서 접근과 혁신을위한 새로운 표준을 설정하는 것을 목표로합니다."

About Paribu
파리부는 터키의 선도적 인 디지털 자산 플랫폼이자 국가의 핀테크 생태계의 핵심 플레이어입니다. 회사는 규제 준수, 제품 혁신 및 여러 지리적 확장에 초점을 맞춘 성장 전략을 추구합니다. 2024 년에 파리부는 터키의 최초이자 유일한 디지털 자산 보유 공급 업체 인 파리부 Custody를 출시했습니다. 2025 년 10 월, 자본 시장위원회 (CMB)는 파리부에게 자본 시장에 진입하는 브로커링 회사를 설립 할 권한을 부여했습니다. CoinMENA를 인수함으로써 파리부는 터키에서 MENA 지역으로 규제 운영을 확장합니다.

About CoinMENA
MENA 지역의 선도적 인 플레이어 인 CoinMENA는 저렴한 암호화 자산 투자 옵션을 제공하고 신흥 디지털 경제에 참여할 수 있도록 새로운 투자자와 숙련 된 투자자를 강화하는 것을 목표로합니다. 바레인 왕국에 본사를 둔 CoinMENA B.S.C. (c)는 바레인 중앙 은행 (CBB)에 의해 암호화 자산 서비스 제공 업체 (Category-3)로 라이센스를 받았습니다. CoinMENA FZE는 아랍 에미레이트에 본사를 두고 있으며 두바이의 가상 자산 규제 기관 (VARA)에 의해 브로커-딜러 가상 자산 서비스 제공 업체 (VASP)로 라이센스를 받았습니다. 경쟁력있는 수수료, 높은 유동성 및 교육 접근 방식으로 Co 웹사이트 www.coinmena.com