Paribu adquiere CoinMENA, el mayor intercambio local de criptomonedas de MENA

Paribu, la principal plataforma de activos digitales de Turquía, anunció hoy que ha adquirido CoinMENA, la mayor bolsa local de criptomonedas en el Medio Oriente y el Norte de África (MENA), en una transacción que valora a la compañía en hasta 240 millones de dólares. El acuerdo representa la mayor transacción de fintech de Turquía hasta la fecha y la primera adquisición transfronteriza de una plataforma de activos digitales del país. También subraya la consolidación continua de la industria global de activos digitales, ya que los actores regionales establecidos buscan mayor escala, fuerza regulatoria y alcance de mercado más amplio. Con esta adquisición, Paribu expandirá sus operaciones desde su mercado nacional en Turquía a una región con alta adopción de criptomonedas.A través de CoinMENA, la entidad local licenciada por la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubai (VARA) y el Banco Central de Bahrein, Paribu tendrá acceso a dos licencias activas de activos digitales. Paribu es una de las compañías líderes de Turquía en los sectores de los activos digitales y fintech, persiguiendo una ruta de crecimiento enfocada en la conformidad regulatoria, la innovación de productos y la expansión geográfica. En 2024, Paribu introdujo Paribu Custody, el primer y único proveedor de custodia de activos digitales de Turquía impulsado por su tecnología de seguridad de múltiples capas, ColdShield®. En octubre de 2025, el Consejo de Mercados de Capitales (CMB) autorizó a Paribu a establecer una firma de brokería, marcando su entrada en los mercados de capital. Fundada en 2020 por Talal Tabbaa y Dina Sam’an, CoinMENA es un proveedor de servicios de activos criptográficos con licencia que opera bajo las autoridades reguladoras de Bahrein y Dubai. CoinMENA ha recaudado casi 20 millones de dólares en financiación total de inversores, incluyendo BECO, Arab Bank Switzerland, Circle y Bunat Ventures. La plataforma ahora sirve a más de 1,5 millones de usuarios en 45 países, ofreciendo acceso a más de 50 criptomonedas y soportando múltiples monedas locales en la región de MENA. Yasin Oral, fundador y CEO de Paribu, dijo: 
 
"Esta transacción es un punto de inflexión no solo para Paribu sino también para el ecosistema de activos digitales y financieros más amplios en Turquía y la región MENA. Con esta adquisición, hemos expandido nuestras operaciones licenciadas a una geografía más amplia, convirtiéndose en un jugador regulado en uno de los mercados más criptográficos del mundo. "CoinMENA, la principal bolsa local de criptomonedas en la región MENA, es un socio ideal para nuestra expansión regional", continuó Oral. "Con este paso, estamos abriendo un nuevo capítulo en el viaje de crecimiento de Paribu, ampliando nuestra presencia en la región MENA y contribuyendo a la consolidación continua de la industria global de activos digitales, construyendo sobre la sólida base que hemos establecido en Turquía". Talal Tabbaa y Dina Sam'an, cofundadores de CoinMENA, dijeron en una declaración conjunta: 
 
"El mercado de activos digitales de MENA continúa creciendo y madurando, y unir fuerzas con Paribu ayudará a acelerar ese impulso.Al combinar la experiencia regional de CoinMENA con la tecnología de Paribu, estamos listos para desarrollar una suite completa de productos de activos digitales para usuarios en toda Turquía y la región de MENA. Esta adquisición es el hito más transformador en la historia de CoinMENA. La inversión de Paribu valida la fuerza de lo que hemos construido, y juntos buscamos establecer nuevos estándares para el acceso e innovación en el espacio de activos digitales de la región". About Paribu Paribu es la plataforma de activos digitales líder de Turquía y un jugador clave en el ecosistema de fintech del país. La compañía persigue una estrategia de crecimiento enfocada en el cumplimiento de la normativa, la innovación de productos y la expansión a múltiples geografias. En 2024, Paribu lanzó Paribu Custody, el primer y único proveedor de custodia de activos digitales de Turquía impulsado por su tecnología de seguridad de múltiples capas, ColdShield®. En octubre de 2025, el Consejo de Mercados de Capital (CMB) autorizó a Paribu a establecer una firma de corredores, marcando su entrada en los mercados de capital. Con la adquisición de CoinMENA, Paribu expande sus operaciones reguladas de Turquía a la región MENA. About CoinMENA Sobre CoinMena CoinMENA, un jugador líder en la región de MENA, tiene como objetivo empoderar a los inversores nuevos y experimentados ofreciendo opciones de inversión de activos criptográficos accesibles y permitiéndoles participar en la economía digital emergente. Con sede en el Reino de Bahrein, CoinMENA B.S.C. (c) está licenciado por el Banco Central de Bahrein (CBB) como proveedor de servicios de activos criptográficos (categoría-3). CoinMENA FZE, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, está licenciado como proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) de corredor-dealer por la Autoridad de Regulación de activos virtuales de Dubai (VARA). Con tasas competitivas, alta liquidez y un enfoque educativo, CoinMENA tiene como objetivo ser la plataforma www.coinmena.com