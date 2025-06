زه په کتاب کې د لارښوونې یاد نه کړم - زه یې ژوند کړم

موږ د هغه څه په اړه خبرې کوو چې په دې کلونو کې زما په ذهن کې شتون لري - او په وروستیو میاشتو کې حتی نور:Leadership.

Disclaimer:دا زما شخصي نظر دی، زما تجربه پر بنسټ. دلته هیڅ عامه حقیقت نلري - او په بشپړه توګه هیڅ چک لیست نه.

زه د لارښوونې په اړه ډیری کتابونه او مقالهونه وګورئ. ډیری دوی د "توليدو"، "توليدو" او یا "په دې لاره ده." دا پست نه دی لکه دا.

زه د لارښوونې لیکنه نه. زه د احساس په ګډه ونیسئ. د ژوند په فلسفه کې. ځینې ممکن د تاسو سره رسیږي. ځینې ممکن نه وي. دا په بشپړه توګه ښه ده.

هغه څه چې زه زده کړې، له دې چې په منځ کې شتون لري - نه له بهر څخه په داخله کې وګورئ.

په دې وروستيو کې د لارښوونې موضوع په زما بلب کې ښکاره کوي. شاید ځکه چې زه په فعاليت کې یې لرم. 😅 مګر هغه څه چې زه په کتابونو او مقالاتونو کې اغیزمنه لرم د ځانګړي مثالونو یا حلونه دي. نو، دلته زما هڅه ده چې زما خپل نظریاتو - او زما تاریخ کې مرسته وکړي.

زما داستان

په 2017 کال کې، زه د یو کوچني ټیم په لارښوونې کې پیل کولو وړاندیز وکړم - یوازې چار خلک، د کارپوهانو سره ځینې وختونه یوځای شوي. زه د لارښوونې لپاره نوي وه، نو زه د ټیم، لارښوونې او سازمانونو په اړه هر څه چې زه کولی شي ونیسئ پیل وکړم. ځینې کتابونه غیرقانوني ارزښت لري. نورو د نږدې نظرونه لري. دا ښه ده - زه هم کولی شي.

هغه څه چې زما لپاره د پیل څخه تر ټولو مهمه وه چې د هغه ځای جوړ کړي چې خلک په حقیقت کې غواړم ښودل شي. یو فرهنگ چې کار احساس کوي چې د انرژۍ احساس کوي، حتی کله چې د پروژې، د هوا، یا د بهر د نړۍ نه دی. زه غواړم چې کار احساس کړي چې په یو بانډ کې لوبوي - هرڅوک په sync، تخنیکي، تمرکز، او تفریح لري. ځکه چې، چیرته، ډیری خلک د همکارانو سره د دوستانو سره ډیر وخت وده ورکړي.

د دې ملاتړ لپاره، زه rituals او د کار وروسته فعالیتونه لکه فلم شپه تنظیم کړم (نه، د تکنالوژۍ ډاټاګرامونو سره!), د لوبې شپه، یا په بار کې د آرامۍ شام. دا هیڅکله اړتیا نلري - یوازې هغه څه چې خلک په حقیقت کې خوښ دي.

دا زما لومړی قدم دی د ثقافت جوړولو کې. او د لومړي درس چې زه زده کړم: که تاسو غواړئ چې ستاسو ټیم ښودل شي،youزه وخت ورکړم. زه د پوښتنو لپاره، د تفریح لپاره، د ملاتړ لپاره شتون لري. زه ځینې مهارتونه لګښت نلري او تر ټولو تجربه یا اعتماد نه وه، مګر زه خپل ځان وړاندیز کړم - د هغه څه لپاره چې ما لګښت لري، وخت ورکړم. ځینې وختونه شتون لري چې تر ټولو مهم دی.

د کلونو په اوږدو کې، زه د لوستلو، وګورئ، او ډیری وختونه آزموینې او غلطۍ له لارې ښه راغلاست - په دوامداره توګه هغه مهارتونه جوړ کړم چې زه په پیل کې نه لري. نه هر ایده رسیږي. د مثال په توګه، زه معمولا د سافټویر ټیمونو او د ورزش ټیمونو تر منځ د پرتلهونو سره راځي. مګر دا انالوژۍ هیڅکله په حقیقت کې زما سره حق نه وي. زه نه هڅه کړم چې د مخکښو څخه تمرین وکړم - زه غواړم چې زما ټیم سره په دې کې وي، دوی سره همدارنګه ملاتړ وکړم.

په پای کې، زه په یوه وخت کې ډیری پروژو ترسره کړم - ځینې وختونه د هفتم پورې. زه باید زما ټیم ته اعتماد وکړم. او زه زده کړې چې یوازې د صادقیت له لارې په حقیقت کې کار وکړي. زه خپل غلطیتونه واخلئ. زه مسئولیت واخلئ. او په دې توګه، زه یو چاپیریال جوړ کړم چې د نورو ډاډمن احساس کوي چې په ورته توګه کار وکړي. په اوږدو کې، موږ د کلتور جوړ کړم چې په پروسه کې د ناکامۍ په برخه کې وده ورکړي.

په هرصورت، زه باید دا سخته لاره زده کړه چې هڅه کول چې په هر څه کې شامل شي تل نه مرسته کوي. زه هڅه وکړه چې توقعات پوره کړي او د ټولو کارونو په کارولو سره مرسته وکړم. ځینې وختونه ما د کارونو په پرتله د چټکولو په ځای کې روښانه کړم. مګر کله چې زه د مناسب توازن ترلاسه کړم، زه کولی شي د پروژې لپاره یو حقیقي تسلط ورکړم. دا درس ما د ټیم ته نور باور ورکړم - د نزدیک تر لاسه ورکړم، مګر نه ډیر په پرتله. ملاتړ د بلاکولو پرته.

This trust became the foundation for everything. We discussed every big topic as a team. That built transparency. Transparency built ownership. And ownership lead to commitment—even to the boring or painful tasks.

که څه هم څوک زما ته پوښتنه چې زه څومره ښه راغلاست، زما ځواب تل دا دی:as good as my team.

په ټیم کې کار کوي چې زما په کار کې کار کوي. هر پانګونې پیژندل کیږي. که زه یو قانون پیژندل کیږي - لکه څنګه چې د واضح پیژندنې پیژندنې لیکنه، د ځانګړتیاوو ډاټا کولو، یا ستونزې په مناسب ډول بیان کولو په توګه - زه دا زما ټیم لپاره کار کوي، نه یوازې د یو سیاست پوره کولو لپاره. یو ښه سیاست باید د ټیم خدمت وکړي، نه بل.

مګر په یو لوی ټیم کې، دا عملونه د احترام په مشترکه توګه وده کوي - نه ځکه چې دوی د اغیزمنولو لپاره، بلکه ځکه چې هرڅوک غواړم یوځای ملاتړ وکړي.

هغه څه چې وروسته

په 2024 کې، زه زما د لارښوونې فلسفه تر ټولو پراختیا کړم. د خپل او زما ټیم لپاره د حالت د ښه کولو لپاره مداوم هڅو له الرې، زه د ستونزو سره مخکښ وه - هغه څه چې زه کولی شي د خپل غوره هڅو له الرې د اغېز یا بدلون نه وي.

ما هیڅکله نه غواړم چې زما د ټیم له لاسه ورکړم. ما هرڅه هڅه کړم مخکې چې دا سخت فیصلہ ونیسئ. له لاسه ورکړم په اسانۍ سره نه وي، او دا ډاډه نه وه چې ما په آسانه توګه ترسره کړم.

مګر ما د دې په اړه یو قوي نظر سره راځي چې غوره لارښوونې کولی شي څنګه وي.

که څه هم سخت وختونه شتون لري، زه د هغه خلکو لپاره سپارښتنه ولري چې زه سره کار کړم او هر څه چې زه زده کړې.

دلته زما د اصلي اصولو څخه ځینې دي - هغه څه چې په مدیریت کتابونو کې تل نه شتون لري، مګر زما لپاره ټول فرق لري.

نوټ: که څه هم دا زما په سافټ ډیزاین کې تجربه پر بنسټ دی، زه فکر کوم چې دا د هر ټیم پر بنسټ، تخليقي کار لپاره د اغیزمنو په عمده توګه کار کوي.

نوټ: که څه هم دا زما په سافټ ډیزاین کې تجربه پر بنسټ دی، زه فکر کوم چې دا د هر ټیم پر بنسټ، تخليقي کار لپاره د اغیزمنو په عمده توګه کار کوي.

هرڅوک د هرڅوک د پیښو لري

د ټولو قوي (و ساده) قانون: د ټیم همکارانو د یوځای ملاتړ.

دا باید ډیر مهم وي چې د ټیم شریکانو سره مرسته وکړي چې خپل کار بشپړ کړي. دا څنګه چې تاسو د ټیم جوړ کړئ چې د هغه برخو په شمول څخه لوی دی.

د ملاتړ د اعتماد جوړوي. د اعتماد د اړیکو جوړوي. او د اړیکو تضمین کوي چې هرڅوک احساس نلري. موږ ټول هغه بڼه یا ځانګړتیاوې لري چې موږ احساس نلري. "چې دا زما لپاره دا سخت دی؟ زه یوازې یو چې د دې سره هڅه کوي؟"

په مناسب فرهنگ کې، تاسو کولی شئ "پوم" پوښتنو پوهیږئ (پومیلر: دوی په عمومي توګه ډومو نه دي)، او تاسو به په چټکۍ سره پوه شئ چې نورو د ورته چټکونو سره روښانه دي. زه د هغه وختونو څخه ډیر ځي چې زه کولی شئ حساب وکړم. او په ډیری وختونو کې، کله چې زه زما هڅې شریک کړم، زه هغه څوک راځي چې وايي: "او، ما پدې اونۍ کې دقیقا ورته ستونزه لري." دا هغه وخت دی چې تاسو د خپل ځان احساس نه کوي.

په ځانګړې توګه په دوري ټیمونو کې، تاسو د شفافیت ته اړتیا لرئ چې په ځانګړې توګه د دې لپاره اړتیا نلري. وګورئ چې نورو کار کوي، پوه شي چې دوی هم په ټوټه کې وي، ځي، یا اړتیا لري چې څه په اړه خبرې وکړي - دا غیرقانوني څیړنو په توګه مهم دي، لکه څنګه چې د سپارښتنه syncs. دا د احساس په اړه دی چې تاسو نه یوازې یو لرئ چې هڅه کوي.

که څه هم، دا ډول شفافیت به د ټولو په طبيعت کې نه وي. ځینې ټیم همکارانو کولی شي په هغه وخت کې چې دوی اړتيا لري د مرسته لپاره پوښتنه وکړي - مګر نورو کولی شي ډیر وخت په سکوت کې ونیسئ. دا هغه ځای دی چې د چټک نندارتونونه کولی شي مرسته وکړي: یو ساده "هله، تاسو د دې لپاره یو وخت کار وکړئ - تاسو غواړئ د دې په اړه خبرې وکړي؟" کولی شي د دروازو پرته پرته پرته فشار ورکړي. دا د کنترول په اړه نه ده. دا د چمتو کولو په اړه ده.

شفافیت مهم دي - نه یوازې په جغرافیایونو کې، بلکهwithin the team.

د انسان وختونو لپاره فضا جوړ کړئ

خلک تر ټولو ښه کار کوي کله چې دوی د احساساتي وزن نه لري.

له دې امله دا مهمه ده چې د کار په پرتله د بحثونو لپاره فضا جوړ کړئ. دفترونه اغیزمنې د آشپزونه یا لوبې ټیمونه لري له دې امله. مګر د ریموټ یا هائبرډ ټیمونه څه دي؟

کله چې د پینډیمیک ته ځي، زما ټیم په بشپړه توګه روښانه شو. او زموږ د ثقافت، چې په عمده توګه د دفتر انټرنېټونو پورې اړه لري، پیل شو. په ګروپ کې د چټک پوښتنې، د کافۍ ماشین کې چیټ، د دوتنې وروسته خندۍ-پاره.

موږ باید دوبار جوړ کړي.

لومړی، موږ زموږ په چټک آله کې غیر کارونه خبرې کوو. بيا موږ د موضوعي ټیمونو سره یو مستطیل ویډیو کال جوړ کړ: تمرکز، عادي، نلري. دا ما د پرانیستې ښوونځي د ګیمو سیسټمونو لکه TeamSpeak یا Discord سرورونو په یاد ولرئ. په ورځ کې، زما دوستانو او زه د دې غږونو چینلونو په اړه کار واخلئ حتی کله چې موږ په فعاله توګه لوبوي - یوازې چیټ، افکار ورکړئ، یا زموږ د ځان په ګډه کې کار وکړي. موږ په کار کې دا احساس رامینځته کړ. ځینې خلک هر ورځ نه ښکاري. خو په ډیری ورځو کې، موږ د یوځای څخه وګورئ او د یوځای ته اړتیا نلري.

دا به موږ سره اړیکه ونیسئ. او اړیکه د ښه همکارۍ ته رامینځته کوي.

موږ د ریموټ کار په اړه خبرې کوو

د ریموټ ټیمونه کولی شي په بشپړه توګه کار وکړي. مګر دا هڅې ته اړتيا لري.

په دفتر کې، د انسان د تبادلې په طبيعي ډول ترسره کیږي. آنلاین، تاسو باید دا ترسره کړي. دلته ځینې خیالات دي:

د هر شورا د Timebox نه وکړئ. د Chitchat لپاره ځای ورکړئ.

Off-topic چیټ چینلونه جوړ کړئ.

د آنلاین لوبو په ګډه اوس او بیا.

د ویډیو تماس سره د نندارتون په اړه.

د تکرار موټرو اضافه کړئ - حتی کله چې د بحث لپاره هیڅ څه نوي نلري. د دوی لګښت نه ورکړئ یوازې ځکه چې هیڅ روزنې نلري. دا موټرو هم کولای شي د موقعیت په توګه کار وکړي، یو ریتول چې د ټیم سره اړیکه ورکوي - حتی که یوازې سلام ونیسئ او حرکت وکړي.

د گوگل، اپل، او نورو لپاره ټول کورسونه جوړ شوي ترڅو تخنیکي تصادفات ته وده ورکړي. دا د تصادفات نه ده. تاسو کولی شئ د دې شمېر په واقعیت کې بیا جوړ کړئ - مګر یوازې که تاسو هڅه وکړئ.

"نه د جریان د حالت په اړه څه؟؟"

"نه د جریان د حالت په اړه څه؟؟"

زه تاسو ته وښيي. دا اړتیا نلري چې د جریان کولی شي. یو قوي ټیم به د یوځای تمرکز وخت ساتل کړي. د خلکو ته په اړتیا سره د چینلونو په ګوته او یا د کنفرانسونو له لاسه ورکړئ.

د Flow State1دا یو څه دی چې موږ باید تل هڅه ونیسئ، مګر نه د همکارۍ، اړیکو، یا د ټیم د روغتیا لګښت په لټه کې ونیسئ. یو ټیم یوازې د انفراديانو په جریان کې ټولګه نه دی. دا یو سیستم دی چې ترټولو ښه کار کوي کله چې اړیکه ونیسئ، ملاتړ شوي، او همغږي.

د مثال په توګه

پرته له دې چې ستاسو ژیراریکي څومره فلیټ دی، خلک به پوه شي چې مدیریت څه کوي. که تاسو د ثقافت په اړه خبرې وکړئ مګر دا په حقیقت کې خپل ځان نه جوړ کړئ، خلک به په بشپړه توګه خوندي نه وي. د نقشې موډل او د مثال له لارې لارښوونه وي.

که تاسو د rituals، د ملاقاتونو، د غیرقانوني وختونو ته نندارې - نورو به نندارې.

که تاسو فکر وکړئ چې فرهنگ مهمه ده، مګر د هغې په ژوند کې نه وي، خلک به دا خوندي نه وي.

د لارښوونې ستاسو په کار کې یو فعال برخه ده. او دا باید پوه شي - په ځانګړي ډول د شرکتونو لخوا چې یو شخص ته د لارښوونې په موقعیت کې کار واخلئ یا ته وده ورکوي. ډیری وختونه، د منځني کچه مدیرونه انتظار لري چې د لارښوونې لپاره په داسې حال کې چې هنوز هم د ځانګړي کار بشپړ لګښت لري. مګر لارښوونې دا یو اړخ نه ده. دا په ځان کې د بشپړ رول ده.

لکه څنګه چې یو لارښود، تاسو د خپل ټیم د بریالیتوب لپاره مسؤلیت لرئ - او د دوی هڅو لپاره. که څوک په ټیم کې ناکام کیږي، دا یوازې د دوی ناکامۍ نه ده. دا تاسو هم په اړه دی. ممکن د توقعاتو په واضح ډول نه وي. ممکن د ملاتړ نه دی. ممکن تاسو به په ډیری وخت کې نه ونیسئ. دا به معنی نلري چې د هر څه لپاره د جرم په لټه کې ونیسئ - مګر دا معنی لري چې تاسو په دې کې خپل برخه لري او یو فضا جوړ کړئ چې خلک کولی شي د خوف په لټه کې وده ورکړي او زده کړي.

ستاسو دنده دا ده چې هغه کارونه وکړئ چې نورو نه کولی شي. نه ځکه چې تاسو ترټولو هوښيار دی - بلکه ځکه چې دوی په خپل صنعت کې متخصص دي. تاسو د ټولو بلانو په اړه فکر کوي.

ایا مدیرونه باید هم کوډ کړي؟ دا بستره ده. مدیرونه کولی شي - او ځینې وختونه باید - په فعال ډول د لوی ځانګړتیاوو کې مرسته وکړي او یا په کوډ کې ډک کړئ که دا هغه څه دی چې ټیم ته ډیر اړتيا لري. دا به د اعتماد جوړولو کې مرسته کوي، تاسو خپل پروژې ښه پوه شئ، او تاسو سره د کار واقعیت سره اړیکه ونیسئ. مګر که ستاسو کوډ کولو پیل کوي د پرمختګ مخنیوی یا د نورو څخه د خپل غوره کار کولو څخه مخنیوی کوي، دا د وخت دی چې د خپل ټیم په چمتو کولو کې تمرکز وکړئ او یوازې تاسو کولی شئ.

د پروژې پوهیدنه. د کار په اوږدو کې وي. خو تل پوښتنه:What does my team need most from me?

او یادونه:you’re part of the team.

دا هم ارزانه ده: زما په نظر کې، د لارښوونې او مدیریت ورته نه دي. دوی معمولا په ورته شخص کې ترکیب شوي دي، بله - مګر لارښوونې د اړیکو، لارښوونې او فرهنگ په اړه دی. لارښوونې د جوړښت، وړاندې کولو او عملیات په اړه دی. دا دوه څه دي. مګر دوی د تبادلې نه دي.

ستاسو د لاسونو پاکول کړئ

د اعتماد د جوړولو د قدرتو لارو څخه یو دی چې د کار په اوږدو کې وي.

دا نه معنی چې تاسو باید په ټیم کې غوره کوډر وي. مګر دا په کارولو سره مرسته کوي کله چې ستاسو ټیم وګورئ چې تاسو د محصول، کوډ بیس، وسایلو او درد ټکي پوه شئ. ځینې وختونه، د غوره حرکت دا ده چې یوازې په ځمکه کې چټک کړئ او خپل ځان یو ناڅاپي بګ حل کړئ.

نه ځکه چې هیڅ څوک نه کولای شي - خو ځکه چې دا ښيي چې تاسو د دې په پرتله نه دي. تاسو په ګډه دي.

کله چې ستاسو ټیم تاسو ته یو حقیقي ستونزه حل کوي، د ورته چاپیریال بیلابیلو سره مبارزه کوي، یا د ورته غریب غلطۍ ډبګګونه کوي، دا د ځمکې سطحه کوي. تاسو نه یوازې "د مدیریت" یاست. تاسو په کوچني لارو کې هم مرسته کوي.

دا ستاسو د پیژندنې، پوښتنو، او ملاتړ احساس حقیقي کوي - ځکه چې تاسو د اوږدو څخه نه وګورئ؛ تاسو په ترکیب کې حق دی.

پروګرام

Plan together.

ډیزاین کیدای شي لکه یو dry یا ډېر تخنیکي موضوع وي، مګر زما لپاره دا د کار د ډلې د اصلي ميخانيکي سره ژوره تړاو لري.

په سافټویر پراختیا کې، د پلان کولو عمل په اړه د بشپړ روښانه نقشه جوړولو په اړه نه ده - دا په لومړنۍ وخت کې د کور پوښونو په اړه دی او په ډلې په توګه د هغه څه په اړه فکر کوي. حتی تر ټولو تجربه شوي ډیری ډیزاینونکي د هغه څه په لټه کې دي. د دې امله دا ارزانه ده چې د ځانګړتیاوو او آرکټیکٹیکي انتخابونو په ګډه خبرې وکړي.مخکې anyone writes code.

Eric Evans د "د فورمه برج معمار" په اړه خبرې کويد Domain-Driven ډیزاین2لکه څنګه چې د مخابراتو په توګه. دا ډول ډیری وختونه ډیری حلونه جوړوي. په مقابل کې، د دوامداره کارونو ټیمونه پراختیا کوي کله چې هرڅوک د حل جوړولو کې ګډون کوي.

ځینې وختونه، خلک ممکن نه موافق دي - او دا په بشپړه توګه طبيعي ده. په د اعتماد د ثقافت کې، موافقې د خطر نه ده. دا د عاجل کولو لپاره د وړاندیز دی. د لارښود په توګه، تاسو کولی شئ د پایلې تماس ترسره کړئ، مګر په ډیری وختونو کې، که ستاسو ټیم په ګډه ښه کار کوي، konsensus به په طبيعي توګه وده ورکړي.

زه د ټیم غړي ته ښه آماده تفکرونه ته وده ورکړم: حتی یو مختصر لیکنې یا ډیزاین کولی شي د سوداګریزونو په څیر مرسته وکړي. ډیری وختونه، یوازې یو مفکوره بیان کول ښودل کیږي که آیا دا پای ته ورسیږي. دا د پیژندنې په اړه نه ده - دا د واضحولو په اړه دی.

آیا د تنازعات ښه دي؟ زه مطمئن نه ام. خو د احترام د اختلاف؟ دا دا دی چې په حقیقت کې د ودې ترسره کیږي.

د Agile ټیمونو & Bounded آزادی

Agile نوي نه ده. مګر ډیری ټیمونه هنوز به په بشپړه توګه د دې لپاره اړتیا نلري.

تاسو تل د ستراتیژۍ ته اړتيا لري. یو مهم څه زه زده کړې: تاسو کولی شئ په حقیقت کې یوازې یو موضوع په هر وخت کې ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټ

چرا؟ ځکه چې ناڅاپي یا تناوب ترټولو مهمې ټیم مخه کوي. د کارونو په اوږدوالي کې پاتې دي. کارونه پیل کوي. کله چې تاسو په بشپړه توګه د یو څه بشپړولو ته وده ورکړئ مخکې له بل ته ورسیږي، ستاسو د ټیم د ډیری واضح او اعتماد سره حرکت کوي.

اوس، زه پوهیږم چې دا په سخت ډول نه وي. ځينې پروژې انعطافیت ته اړتیا لري، یا غیر متوقع چمتو کوي. مګر کله چې تاسو کولی شئ، دا به د دې ماډل ته کار وکړي. هڅه وکړئ په تمرکز کې ونیسئ. په واضح ډول priorize. او د یو موضوع ته وښيي مخکې په بل کې ونیسئ.

دا هم مرسته کوي کله چې ټول ټیم د اړوند موضوعاتو په اړه کار کوي. لنډیز بدلون ارزانه ده. کله چې هرڅه په غیر اړوند ډومینونو کې پراختیا کیږي، تاسو د جریان او تمرکز کولی شئ. مګر که ټیم - یا لږ تر لږه دوه ګوني - په ورته ډولونو کې کار کوي، دا مشترکه معلوماتو جوړوي. خلک په اسانۍ سره مرسته کوي. هرڅه په ورته لاره کې چمتو کیږي.

د آزادی محدود3دا کلید دی.

د جوړښت پرته، د خوځښت لګښت لري. مګر د میکرو مدیریت د مالکیت کولی شي.

Here’s one model I’ve used:

دوه backlogs: یو د بګونو لپاره، یو د ځانګړتیاوو / ساتنې لپاره.

Bug backlog is filled from anywhere: tickets, coworkers, support.

د ځانګړتیاوو backlog له خوا د ټیم، د محصول د مالک، او یا د اړوندانو جوړ.

The team should be involved in refining and prioritizing both—but as a lead, you're responsible for keeping things moving. That means stepping in when there's confusion or conflicting input. If you're also in a manager role, it's your job to align with stakeholders and help set clear priorities across the board. If an issue isn’t well-defined, it doesn’t move forward. The team should always have insight into a clear set of prioritized tasks to choose from. That way, every iteration or working phase includes a healthy mix of task types: bugs, features, documentation, tests, and maintenance.

ځینې وختونه، دا هم ګټور شي چې تمرکز سپینټونه وکړي - لکه د بریښنا د حل لپاره یوازې اونۍ، یا د سندونو دورې. مګر په ډیری وختونو کې، د مختلفو بېلګ ساتنه د ټیم انعطاف او توازن کوي.

کله چې د ټیم د کار له لاسه ورکوي، اجازه ورکوي چې دوی غوره کړي. ځینې ورځو خلک د عمیق کار ته اړتیا لري. ځینې ورځو، یو ساده حل د حق احساس کوي. زه د ځان لپاره پوهم، ځینې ورځو زه یوازې د کوچني ګټې ته اړتيا لري - د بریښنا د حل یا د کاغذ د سندونو په کارولو سره مرسته کوي. او ځینې وختونه زه اړتیا لري چې د ستونزو په عمیق کې ونیسئ او د ساعتونو لپاره په جریان کې وي.

محدود آزادی معنی: د پوډر څخه غوره کړئ، مګر غوره کړئ کوم چې مناسب ويyouاوس مهال. دا د اعتماد او مالکیت جوړوي.

اوس هم زده کړې - هغه څه چې زه کار کوي

یو څه چې ما د لارښوونې په اړه زده کړې ده دا دی چې تاسو هیڅکله د زده کړې نه بند کړئ - او تاسو هیڅکله د خپل ځان په کار کې نه بند کړئ.

زما لپاره، یو سيمه چې زه په دوامداره توګه فکر کوي، زما د تېلو احساس دی. ځینې وختونه زه د هغه څه احساس کروں، مګر زه د هغه په اړه د عمل په اړه د نښلوي. هر وخت چې زه د دې داخلي تېلو په نښلوي - ځکه چې دا ناڅاپي یا ډیر ناڅاپي شتون لري - دا ته ورسیږي.

بل څه هم زما د خوشحالی دی. دا زما تر ټولو لوی قوتونه ده، مګر دا هم کولای شي چې زه د باور لپاره ډیر تیریږي، یا ډیر هڅه کوي چې په پرمختګ کې وده ورکړي. دا کولی شي ځینې وختونه له دې چې زه باید ډیر وخت پوښتنه ورکړم.

مګر په ورته وخت کې، دا خوشحالی د هغه برخه ده چې زما سره د پرانيستلو، مثبت، د اعتماد چاپیریال جوړولو کې مرسته کوي. زه نه غواړم چې زما د دې برخه له لاسه ورکړم - زه یوازې هڅه وکړم چې پوه شي چې کله چې دا مرسته کوي، او کله چې ممکن د لاره کې راځي.

And to all the teams I’ve worked with—thank you.تاسو سره مرسته وکړئ چې څنګه زه د لارښوونې، څنګه زه زده کړې، او څنګه زه ښکاري. هر ټیم، هر پروژې، هر اړیکه یو ټایټ ولري. زه دا زما سره ولرئ.

Why I’m Writing This

دا یوازې تخنیکي نه ده - زه په دې کې ژوند کړم. او زه ډیری باور لري چې دا ډول لارښوونې ښه ټیمونه، ښه کارونه، او خوشحاله خلک جوړوي. زه غواړم ډاډ وکړم چې دا کار کوي - نه یوازې په تخنیکي کې، بلکه په عملياتو کې.

زه په بشپړه توګه د یو ټیم، يو محصول، یو مشترکه ویډیو ته اړتيا لري. کله چې زه د ماموریت، د خلکو، او د انرژۍ سره identify کولی شي - دا زما په ښه توګه وده ورکوي. دا ډول enthusiasm مخنیوی دی. دا حرکت جوړوي. دا یو ځای جوړوي چې خلک غواړم وي.

هغه څه چې زه اوس په لټه کې د ساده: یو ټیم چې زه کولی شي باور وکړي، او یو چې په یوځای کې باور لري. یو ځای چې موږ لومړی د انسانونو په توګه ښکاري، او په ګډه ښه کار وکړي.

یو تخلیقی، د کار کولو ټیم. یو سازمان چې د خلکو په لټه کې دي. که دوی د دوی د کار په لټه کې دي. که څه هم د وړیا وخت او د کار وخت په منځ کې د احساساتي بڼه نه دی.

لکه څنګه چې یو بانډ. نو راک.

Conclusion

Wow. دا یو striptease دی. ما انتظار نه کړم چې دا په دې عمده کې وي.

په دې توګه، د دې لپاره چې دا په بشپړه توګه لیکل کیږي - دا زما دماغ څخه له لاسه ورکوي - لکه څنګه چې زه په پایله کې د آرامۍ برخه غږ وکړم.

که څه هم تاسو سره راځي - که تاسو یو ټیم جوړ کړئ، یو لیږدئ، یا یوازې په اړه فکر وکړئ چې د لارښوونې به تاسو لپاره څه معنی لري - زه په حقیقت کې ستاسو د داستان په اړه پوه شئ او اړیکه ونیسئ.

تاسو کولی شئ دLinkedInدBluesky، یا په [اټکل] کې (https://www.the-great.dev په اړه)

موږ کولی شو قصه بدلون. یا نظریات. یا یوازې سلام.

پایپونه

د جریان حالت - په یوه فعالیت کې بشپړ غبرګون حالت، د کنترول او خوښۍ احساس په ځانګړتیاوو سره ځانګړي، ډیری وختونو سره تړاو لري. د Domain-Driven ډیزاین له خوا Eric Evans د محدود وړتیا - یو مفهوم چې زه د واضح جوړښت (د اولویتونو، لارښوونې) او اتومات (د شخصي انتخاب، انعطاف) تر منځ د توازن توصیف کولو لپاره کاروي. ډیری جوړښت د خلاقیت او انگیزه کولیوي؛ ډیری کم د خوځښت په لارښوونې کې رامینځته کوي. د خوښو ټیټ دی چې د ټیم ته واضح محدودیتونه ورکوي، مګر د دې محدودیتونو په منځ کې د خپل ځان د تصمیمونو ترسره کولو وړتیا لري.