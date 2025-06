我没有在一本书中学习领导力 - 我活过它

让我们谈谈我多年来一直在想的事情 - 甚至在过去的几个月里:Leadership.

Disclaimer:这是我的个人观点,基于我的经验,这里没有普遍的真理 - 绝对没有检查清单。

我读过很多关于领导的书籍和文章,其中许多都充满了“你应该”、“你必须”或“这就是方法”这样的短语。

我不是写一本指南,我分享了一种感觉,一种生活的哲学,有些可能与你共鸣,有些可能不是。

我所学到的来自于站在中间,而不是从外面看。

领导的主题最近在我的泡沫中不断涌现,也许是因为我正在积极寻找它。 但我经常在书籍和文章中发现缺少的是具体的例子或解决方案。

我的故事

回到2017年,我有机会开始领导一个小团队 - 只有四个人,有实习生不时加入。我对领导是新的,所以我开始阅读我能找到关于团队,领导和组织的一切。

对我来说最重要的是从一开始就创造了一个地方,人们实际上想出现在那里. 一个让工作感到充满活力的文化,即使项目,天气或外面的世界并不重要。

为了支持这一点,我引入了仪式和组织工作后活动,如电影夜晚(是的,技术纪录片!),游戏夜晚,或在酒吧放松的晚上。

这是我建立文化的第一步,也是我学到的第一课:如果你想让你的团队出现,you我花了点时间,我在那里 - 提问,玩得开心,支持,我缺少一些技能,我不是最有经验或自信的,但我让自己可用 - 投资时间来弥补我缺少的东西。

多年来,我通过阅读,观看,并经常尝试和错误来改进 - 逐渐建立起我最初没有的技能. 不是每一个想法都响应了. 例如,我经常遇到软件团队和体育团队之间的比较。

最终,我同时领导多个项目,有时甚至七个项目,但我不得不依赖我的团队,并且我学会了,真正做到这一点的唯一方法是通过诚实,我承认我的错误,我承担了责任,并通过这样做,我创造了一个环境,让其他人感到安全。

尽管如此,我不得不以艰难的方式学习,试图参与一切并不总是有帮助的。我努力满足期望并处理我所承担的所有任务. 有时我放慢事情而不是加速它们。

这种信任成为一切的基础,我们作为一个团队讨论了每一个重要话题,这建立了透明度,透明度建立了所有权,所有权带来了承诺,即使是无聊或痛苦的任务。

如果有人问我做得多好,我的答案总是:as good as my team.

如果我遵循一个规则 - 例如写清晰的委托信息,记录功能或正确描述问题 - 我为我的团队做这件事,而不仅仅是为了履行政策。

但在一个伟大的团队中,这些做法成为一个共同的尊重行为 - 不是因为它们被强制执行,而是因为每个人都想相互支持。

接下来的什么

到2024年,我已经发展了大部分的领导理念,尽管不断努力改善我自己和我的团队的情况,但我面临着超出我的控制范围的挑战 - 尽管我尽了最大的努力,我无法影响或改变的事情。

我从来不想离开我的团队,在做出艰难的决定之前,我尽我所能。

但我留下了关于伟大的领导力可以是什么样的强烈的看法。

尽管经历了艰难的时刻,但我仍然感谢与我合作的人和我学到的所有东西。

以下是我的几个关键原则 - 这些东西并不总是出现在管理书籍中,但对我来说都是不同的。

注意:虽然这是基于我在软件开发方面的经验,但我认为大部分都适用于任何基于团队的创意工作。

注意:虽然这是基于我在软件开发方面的经验,但我认为大部分都适用于任何基于团队的创意工作。

每个人都有每个人的背影

最强大(和最简单)的规则:队友互相支持。

帮助一个队友比完成自己的任务更重要,这就是你如何构建一个比其部分的总和更大的团队。

支持建立了信任,信任创造了沟通,沟通确保没有人感到失落,我们都有这个错误或功能,使我们感到愚蠢,“为什么这对我来说如此困难?我是唯一一个与此斗争的人?”

在正确的文化中,你可以问“愚蠢的”问题(spoiler:他们通常不是愚蠢的),你很快就意识到其他人面临着相同的挑战。

看到其他人如何工作,知道他们也陷入困境,休息或需要谈论一些事情 - 这些未说过的见解和安排的同步一样重要。

说到这一点,这种开放性并不是每个人都很自然的。有些队友可能在需要帮助时会要求帮助,但其他人可能会保持沉默太久。这就是温柔的倾诉可以帮助的地方:一个简单的“嘿,你已经在这个问题上工作了一段时间――想谈论它吗?”可以打开门,而无需推力。

透明度重要 - 不仅跨层次,而且within the team.

创造人类时刻的空间

人们在不承担情感负担时表现更好。

这就是为什么要为工作之外的对话创造空间很重要。办公室经常有厨房或游戏室,但远程或混合团队呢?

当流行病爆发时,我的团队完全远离了,我们的文化,很大程度上依赖于办公室的互动,开始滑落,走廊上的快速问题,咖啡机的聊天,午饭后的笑声消失了。

我们不得不重建。

首先,我们在我们的聊天工具中鼓励非工作对话,然后我们设置了一个持久的视频通话,以主题为主题的房间:聚焦,随时,不要干扰. 它提醒我旧学校的游戏设置,如TeamSpeak或Discord服务器。 那天,我的朋友和我经常在那些语音频道上挂着,即使我们没有积极玩 - 只是聊天,分享想法,或一起做我们自己的事情。

这有助于我们保持联系,连接导致更好的协作。

让我们谈谈远程工作

远程团队可以绝对工作,但它需要努力。

在辦公室裡,人類的互動自然發生。在線上,你需要讓它發生。

不要在每一次会议上计时,留下空间给chitchat。

创建非主题聊天频道。

现在和现在一起玩在线游戏。

主持一个没有议程的视频通话。

添加重复的会议 - 即使没有新事物可讨论 - 不要因为没有更新而取消它们. 这些会议仍然可以作为一个存在的时刻,一个仪式,让团队保持连接 - 即使只是问好并继续前进。

谷歌,苹果和其他人建立了整个校园,以激发创造性的碰撞,这不是巧合。

“但是流量状态呢?”

“但是流量状态呢?”

我听到你,这不必杀死流量,一个强大的团队会保护彼此的焦点时间,让人们在需要时保持沉默或跳过会议。

流动国家1这是理想的,但不是日常的现实,这是我们应该一直努力的,但不是以协作、沟通或团队的健康为代价的。

以榜样引领

无论你的层次结构有多平坦,人们都会注意到管理层正在做什么,如果你谈论文化,但不真正体现它自己,人们不会完全购买。

如果你不参加仪式,会议,非正式的时刻 - 其他人也不会。

如果你说文化重要,但不生活它,人们不会购买它。

领导是你工作的积极组成部分,这应该被认识到,特别是那些雇佣或晋升某人担任领导职位的公司。 通常,中级管理人员有望领导,同时还承担着全额的专业工作。

作为一个领导者,你对你的团队的成功负责 - 以及他们的斗争。如果团队中的某个人失败了,这不仅仅是他们的失败,它也取决于你。也许期望不清楚。

你的工作是做其他人做不到的事情,不是因为你是最聪明的,而是因为他们忙于成为自己领域的专家。

经理是否应该继续编码?这取决于它吗?经理可以 - 而且有时应该 - 积极为更大的功能做出贡献或深入编码,如果这是团队最需要的。

理解项目,保持接近工作,但总是问:What does my team need most from me?

记住:you’re part of the team.

值得一提的是:在我看来,领导和管理不是相同的. 他们经常结合在同一个人,是的 - 但领导是关于连接,指导和文化。

让你的手脏

建立信任的最强大方法之一就是靠近工作。

这并不意味着你必须成为团队中最好的编码器,但当你的团队看到你了解产品,代码库,工具和疼痛点时,它有助于你。

不是因为没有其他人可以,而是因为它表明你不高于它。

当你的团队看到你正在解决一个真正的问题,与相同的环境奇怪的斗争或调试相同的奇怪错误时,它会平衡该领域,你不仅仅是“管理”。

它使你的反馈,问题和支持感觉真实 - 因为你不是从远处观察;你就在混合中。

计划

计划一起

规划可能听起来像是一个干燥或过于技术的话题,但对我来说,它与工作团队的核心机制密切相关。

在软件开发中,规划的行动不是创造完美的路线图,而是提早发现盲点,并作为一组思考。之前任何人都会写代码。

埃里克·埃文斯谈到“象牙塔建筑师”域名驱动设计2这种自上而下的决策往往会造成距离,相反,当每个人都参与形成解决方案时,跨功能团队就会蓬勃发展。

有时,人们可能不同意 - 这完全是正常的。在信任的文化中,不同意不是一个威胁. 这是一个邀请深入挖掘。

我鼓励团队成员带来精心准备的想法:即使是短暂的写作或草图也可以帮助探索交易。

冲突是好的吗?我不确定,但尊重的分歧?这就是真正的增长。

敏捷团队与边缘自由

敏捷并非新鲜事,但许多团队仍未完全致力于此。

你总是需要一个策略. 我学到了一个关键的事情:你一次只能真正优先考虑一个主题. 试图同时处理多个优先事项只是没有效果. 根据我的经验,任务只能有两个优先事项 - 要么是优先事项,要么不是。

为什么? 因为不明确或竞争的优先事项会使团队感到困惑. 任务保持开放太久. 事情开始拖延. 当你完全致力于完成一件事情,然后跳到下一个时,你的团队会更加清晰和自信地移动。

现在,我知道并不总是可以严格遵循这一点。一些项目需要灵活性,或带来意想不到的挑战。但是,只要你可以,它有助于朝着这个模式努力。

当整个团队在相关主题上工作时,它也很有帮助。 背景切换很昂贵. 当每个人都分布在不相关的领域时,你会失去流量和焦点。

边界自由3这是钥匙。

没有结构,混乱是枯竭的,但微管理杀死了所有权。

以下是我使用的模型:

两个后退:一个用于bug,一个用于功能 / 维护。

任何地方都填满了bug backlog:门票,同事,支持。

功能回收日志由团队、产品所有者或利益相关者创建。

团队应该参与精简和优先考虑两者,但作为领导者,你有责任保持事情的移动,这意味着在出现混乱或矛盾的输入时采取行动。如果你也处于管理角色中,你的工作是与利益相关者保持一致,并帮助在整个板块上确定明确的优先事项。如果一个问题没有明确的定义,它不会继续前进。

有时,做焦点冲浪也可以是有帮助的,比如一个只修复错误的周,或者一轮文档,但大多数时候,保持多样化的后退使团队保持灵活和平衡。

当团队拉动工作时,让他们做出选择. 有些日子人们想要深度工作. 其他日子,一个简单的修复感觉是对的. 我自己知道,有天我只需要一个小胜利 - 修复一个错误或写文档帮助我重置。

有限的自由意味着:从游泳池中选择,但选择适合的you此时此刻!这建立了信任和所有权。

继续学习 - 我正在工作的东西

关于领导,我学到的一件事是,你永远不会停止学习,你永远不会停止为自己工作。

对我来说,我不断反思的一个领域是我的肠道感觉,有时我感觉到一些东西很早,但我犹豫不决地对它采取行动,每次我忽略了这种内在的刺激 - 因为它感觉不舒服或太模糊 - 它回来了。

这是我最大的优势之一,但它也可以使我太快信任,或太渴望前进,这有时会导致我应该花更多的时间质疑的决定。

但与此同时,这种乐观感是帮助我建立开放、积极、信任的环境的一部分,我不想失去我自己的那一部分,我只是试图意识到它什么时候有帮助,什么时候可能陷入困境。

And to all the teams I’ve worked with—thank you.你帮助塑造了我如何领导,我如何学习,我如何表现,每个团队,每个项目,每个对话都留下了痕迹。

Why I’m Writing This

这不仅仅是理论,我已经经历过这种情况,而且我深信这种领导力会创造更好的团队,更好的工作和更快乐的人,我想要证明它不仅在理论上,而且在实践中也是有效的。

我喜欢完全致力于一个团队,一个产品,一个共同的愿景. 当我能够与使命,人们和能量相识时,它会带来我最好的东西。

我现在正在寻找的是一个简单的团队:一个我可以信任的团队,一个相信彼此的团队,一个我们首先作为人类出现的地方,并一起做得很好。

一个有创意的团队,一个组织,人们被看到,他们热爱工作,在那里没有自由时间和工作时间之间的情感差距。

像一个乐队,所以让我们摇滚吧。

Conclusion

哇!那是一场狂欢舞会!我没想到它会这么深。

把它全部写下来 - 把它从我的头脑中拿出来 - 感觉像是一个缓解。

如果有什么东西与你共鸣 - 无论你是建立一个团队,领导一个,或者只是思考领导对你意味着什么 - 我真的很想听你的故事和连接。

你可以接触到林肯,蓝色(https://主页 www.the-great.dev

让我们交换故事,或者想法,或者只是问好。

脚印

流动状态 - 完全沉浸在活动中的状态,特点是无力控制和享受的感觉,经常伴随着时间扭曲的感觉。 主域驱动设计 由Eric Evans设计 有限的自由 - 我用来描述清晰的结构(优先事项,准则)和自治(个人选择,灵活性)之间的平衡概念。过多的结构杀死了创造力和动机;太少会导致混乱。