En oppinut johtajuutta kirjassa - elin sen

Puhutaan jotain, joka on ollut mielessäni vuosia - ja vielä enemmän viimeisten kuukausien aikana:Leadership.

Disclaimer:Tämä on minun henkilökohtainen näkemys, joka perustuu kokemukseeni. Ei yleismaailmallista totuutta täällä - ja ehdottomasti ei tarkistuslistaa.

Olen lukenut paljon kirjoja ja artikkeleita johtajuudesta. Monet niistä ovat täynnä lauseita, kuten "sinun pitäisi", "sinun täytyy" tai "tämä on tapa."

En kirjoita oppaita. Jaan tunteen. Eletty filosofia. Osa siitä saattaa resonoida kanssasi. Osa ei ehkä. Se on täysin kunnossa.

Se, mitä olen oppinut, tulee siitä, että olen sen keskellä - ei ulkopuolelta katsomalla sisään.

Aihe johtajuus on jatkuvasti nousee ulos minun kupla viime aikoina. Ehkä siksi, että olen aktiivisesti etsiä sitä. 😅 Mutta mitä usein löydän puuttuu kirjoja ja artikkeleita ovat erityisiä esimerkkejä tai ratkaisuja.

Minun tarinani

Vuonna 2017 minulla oli mahdollisuus aloittaa pienen tiimin johtaminen – vain neljä henkilöä, ja harjoittelijoita liittyi silloin tällöin. Olin uusi johtajuudessa, joten aloin lukea kaikkea, mitä voisin löytää tiimistä, johtajuudesta ja organisaatioista.

Minulle alusta lähtien tärkeintä oli luoda paikka, jossa ihmiset todella halusivat esiintyä. Kulttuuri, joka sai työn tuntumaan energiseltä, vaikka projekti, sää tai maailma ulkopuolella ei ollut. Halusin, että työ tuntuisi bändissä - jokainen synkronoitu, luova, keskittynyt ja hauskaa.

Tämän tukemiseksi olen ottanut käyttöön rituaaleja ja järjestänyt työpäivän jälkeisiä aktiviteetteja, kuten elokuvateattereita (kyllä, teknologia-dokumenttielokuvilla!), pelipäiviä tai rentouttavaa iltaa baarissa.

Se oli ensimmäinen askel kulttuurin rakentamisessa ja ensimmäinen oppitunti, jonka opin: jos haluat tiimisi ilmestyvän,youJoten tein aikaa. olin läsnä - kysymyksiä, hauskaa, tukea. Minulta puuttui joitakin taitoja ja en ollut kaikkein kokenut tai luottavainen, mutta tein itseni käytettävissä - investoin aikaa korvaamaan mitä puuttui.

Vuosien varrella olen parantunut lukemalla, katsomalla ja usein kokeilemalla ja tekemällä virheitä – vähitellen rakentamalla taitoja, joita minulla ei aluksi ollut.Kaikki ideat eivät resonoineet. Esimerkiksi törmäsin usein vertailuihin ohjelmistoryhmien ja urheiluryhmien välillä.

Lopulta johdin useita projekteja kerralla – joskus jopa seitsemän. Minun oli luotettava tiimiini. Ja opin, että ainoa tapa todella tehdä se oli rehellisyyden kautta. Myönsin virheeni. Otin vastuun. Ja näin luomalla luotin ympäristön, jossa muut tuntevat olonsa turvalliseksi tehdä samoin.

Silti minun oli opittava vaikealla tavalla, että yrittää olla mukana kaikessa ei aina auta. Olen kamppaillut odotusten täyttämiseksi ja käsittelemään kaikkia tehtäviä, joihin ryhdyin.Joskus hidastin asioita sen sijaan, että nopeuttaisin niitä.Mutta kun löysin oikean tasapainon, voisin antaa projektille todellisen vauhdin.

Tästä luottamuksesta tuli kaiken perusta.Keskustelimme jokaisesta suuresta aiheesta tiiminä.Tämä rakensi läpinäkyvyyttä.Avoimuus rakensi omistajuutta.Ja omistajuus johtaa sitoutumiseen - jopa tylsiin tai tuskallisiin tehtäviin.

Jos joku kysyy minulta, kuinka hyvin teen, vastaukseni on aina:as good as my team.

Jos noudatan sääntöä – kuten kirjoitan selkeitä kommentointiviestejä, dokumentoin ominaisuuksia tai kuvaan ongelmia asianmukaisesti – teen sen tiimini puolesta, en pelkästään politiikan täyttämiseksi.

Mutta suuressa tiimissä nämä käytännöt muuttuvat yhteiseksi kunnioitukseksi - ei siksi, että niitä pannaan täytäntöön, vaan siksi, että kaikki haluavat tukea toisiaan.

Mitä tuli seuraavaksi

Vuoteen 2024 mennessä olin kehittänyt suurimman osan johtajuusfilosofiastani.Vaikka yritin jatkuvasti parantaa tilannetta itselleni ja tiimilleni, minulla oli haasteita, joita en voinut vaikuttaa tai muuttaa parhaista ponnisteluistani huolimatta.

En koskaan halunnut jättää tiimiäni taakseni. yritin kaikkea ennen kuin tein vaikean päätöksen siirtyä eteenpäin.

Mutta jätin vahvan mielipiteen siitä, miltä suuri johtajuus voi näyttää.

Vaikeista hetkistä huolimatta olen edelleen kiitollinen ihmisistä, joiden kanssa olen työskennellyt ja kaikesta, mitä olen oppinut.

Tässä on muutamia keskeisiä periaatteitani - asioita, joita ei aina löydy johtokirjoista, mutta jotka tekevät kaiken eron minulle.

Huomautus: Vaikka tämä perustuu kokemukseeni ohjelmistokehityksessä, uskon, että suurin osa siitä koskee mitä tahansa tiimipohjaista, luovaa työtä.

Kaikilla on selkä

Tehokkain (ja yksinkertaisin) sääntö: tiimikaverit tukevat toisiaan.

Joukkuekavereiden auttamisen pitäisi olla tärkeämpää kuin omien tehtävien suorittaminen.Tämä on tapa rakentaa tiimi, joka on suurempi kuin sen osien summa.

Tuki rakentaa luottamusta. Luottamus luo viestintää. Ja viestintä varmistaa, että kukaan ei tunne menetetyksi. Meillä kaikilla on ollut se vika tai ominaisuus, joka sai meidät tuntemaan tyhmäksi. "Miksi tämä on niin vaikeaa minulle?

Oikeassa kulttuurissa voit kysyä "tyhmiä" kysymyksiä (spoiler: ne eivät yleensä ole tyhmiä), ja huomaat nopeasti, että muut kohtaavat samat haasteet. Olen ollut siellä useammin kuin voin laskea. ja useammin kuin en, heti kun jain taisteluni, kuulin jonkun sanovan: "Oh, minulla oli täsmälleen sama ongelma viime viikolla."

Nähdä, miten muut toimivat, tietäen, että he myös jäävät jumissa, tekevät taukoja tai tarvitsevat puhua jotain läpi - nämä sanomaton näkemykset ovat yhtä tärkeitä kuin ajoitetut synkronoinnit.

Se sanoi, että tällainen avoimuus ei tule luonnollisesti kaikille. Jotkut tiimikumppanit saattavat pyytää apua, kun he tarvitsevat sitä - mutta toiset saattavat pysyä hiljaa liian kauan.Tässä on, missä lempeät nuudelit voivat auttaa: yksinkertainen "Hei, olet työskennellyt tämän kanssa jonkin aikaa - haluatko puhua siitä?" voi avata ovia painamatta.

Avoimuus on tärkeää – ei vain hierarkioiden, vaanwithin the team.

Rakenna tilaa ihmisen hetkille

Ihmiset toimivat paremmin, kun he eivät kanna emotionaalista painoa.

Siksi on tärkeää tehdä tilaa keskusteluille työn ulkopuolella. Toimistoissa on usein keittiöitä tai leikkihuoneita tästä syystä.

Kun pandemia iski, tiimini meni täysin syrjään. Ja kulttuuri, joka oli riippuvainen voimakkaasti toimiston vuorovaikutuksesta, alkoi liukua.

Meidän täytyi rakentaa uudelleen.

Ensinnäkin kannustimme ei-työvuoropuheluja chat-työkalullamme. Sitten asensimme pysyvän videopuhelun teemahuoneilla: keskittyminen, rentoutuminen, älä häiritse. Se muistutti minua vanhan koulun pelaamista koskevista asetuksista, kuten TeamSpeak- tai Discord-palvelimista. Päivän aikana ystäväni ja minä käytimme noiden ääni-kanavien käyttöä, vaikka emme aktiivisesti soittaneet - vain keskustelemaan, jakamaan ideoita tai tekemään omia asioita yhdessä. Olemme palauttaneet tämän tunteen töissä.

Se auttoi pitämään meidät yhteydessä, ja yhteys johtaa parempaan yhteistyöhön.

Puhutaanpa etätyöstä

Kaukojoukkueet voivat ehdottomasti työskennellä, mutta se vaatii vaivaa.

Toimistossa ihmisen vuorovaikutus tapahtuu luonnollisesti. Verkossa sinun on tehtävä se. Tässä muutamia ideoita:

Älä jätä tilaa jokaiseen kokoukseen.Jätä tilaa chitchatille.

Luo off-topic chat kanavia.

Pelaa nettipelejä yhdessä silloin tällöin.

Videopuhelun isännöinti ilman ohjelmaa.

Lisää toistuvia kokouksia – myös silloin, kun ei ole mitään uutta keskusteltavana. Älä peruuta niitä vain siksi, että päivitystä ei ole. Nämä kokoukset voivat silti toimia läsnäolon hetkeksi, rituaalina, joka pitää tiimin yhteydessä – vaikka se olisi vain tervehtiä ja jatkaa eteenpäin.

Google, Apple ja muut rakensivat kokonaisia kampuksia herättämään luovia törmäyksiä.Tämä ei ole sattumaa.

”Mutta entä flow state?!”

Tämän ei tarvitse tappaa virtaa. Vahva tiimi suojaa toistensa keskittymisaikaa. Anna ihmisten vaientaa kanavia tai ohittaa kokouksia tarvittaessa.

Flow valtio1Se on ihanteellinen – mutta se ei ole jokapäiväinen todellisuus. Se on jotain, jota meidän pitäisi aina pyrkiä, mutta ei metsästää kustannuksella yhteistyön, viestinnän tai tiimin terveyden. Tiimi ei ole vain kokoelma yksilöitä virtauksessa. Se on järjestelmä, joka toimii parhaiten, kun se on yhteydessä, tuettu ja linjassa.

Johtaa esimerkkinä

Riippumatta siitä, kuinka tasainen hierarkia on, ihmiset huomaavat, mitä johto tekee.Jos puhut kulttuurista, mutta et todellakaan ruumiillista sitä itse, ihmiset eivät täysin ostaa.

Jos et ilmesty rituaaleihin, kokouksiin, epävirallisiin hetkiin - muut eivät myöskään.

Jos sanot, että kulttuuri on tärkeää, mutta et elä sitä, ihmiset eivät osta sitä.

Johtajuus on aktiivinen osa työtäsi. Ja se on tunnustettava - erityisesti yritykset palkkaavat tai edistävät jonkun johtajuuteen. Usein keskitason johtajien odotetaan johtavan, kun he silti suorittavat täyden kuorman erikoistunutta työtä.

Johtajana olet vastuussa tiimisi menestyksestä – ja heidän taisteluistaan. Jos joku joukkueessa epäonnistuu, se ei ole vain heidän epäonnistumisensa. Se riippuu myös sinusta. Ehkä odotukset eivät olleet selkeitä. Ehkä tuki ei ollut siellä. Ehkä et astunut riittävän varhain. Se ei tarkoita syyllistymistä kaikkeen – mutta se tarkoittaa omistamasi osan siitä ja luomasta tilaa, jossa ihmiset voivat kasvaa ja oppia ilman pelkoa.

Sinun tehtäväsi on tehdä asioita, joita kukaan muu ei voi tehdä.Ei siksi, että olet älykkäin – vaan siksi, että he ovat kiireisiä olemaan alansa asiantuntijoita.

Johtajat voivat – ja joskus pitäisi – osallistua aktiivisesti suurempiin ominaisuuksiin tai sukeltaa syvälle koodiin, jos se on se, mitä tiimi tarvitsee eniten. Se auttaa rakentamaan luottamusta, todistaa, että tiedät projektisi hyvin ja pitää sinut yhteydessä työn todellisuuteen.

Ymmärrä projekti. Pysy lähellä työtä. Mutta aina kysy:What does my team need most from me?

Ja muistakaa:you’re part of the team.

On myös syytä huomata: mielestäni johtajuus ja johtaminen eivät ole samanlaisia. Ne yhdistyvät usein samaan henkilöön, kyllä - mutta johtajuus liittyy yhteyteen, ohjaukseen ja kulttuuriin.

Pidä kädet likaisina

Yksi tehokkaimmista tavoista rakentaa luottamusta on pysyä lähellä työtä.

Se ei tarkoita, että sinun on oltava tiimin paras koodaaja. Mutta se auttaa, kun tiimisi näkee, että ymmärrät tuotteen, kooditietokannan, työkalut ja kipupisteet.

Ei siksi, että kukaan muu ei voi, vaan koska se osoittaa, että et ole sen yläpuolella.

Kun tiimisi näkee sinut ratkaisemaan todellisen ongelman, kamppailevan saman ympäristön omituisuuksien kanssa tai korjaamassa samaa outoa virhettä, se tasoittaa kentän.

Se saa palautetta, kysymyksiä ja tukea tuntemaan aitoja - koska et tarkkaile etäisyydeltä; olet juuri siellä sekoituksessa.

suunnitelma

Suunnitelma yhdessä

Suunnittelu saattaa kuulostaa kuivalta tai liian tekniseltä aiheelta, mutta minulle se liittyy syvästi työryhmän ydinmekaniikkaan.

Ohjelmistokehityksessä suunnittelussa ei ole kyse täydellisen etenemissuunnitelman luomisesta – kyse on sokeiden pisteiden havaitsemisesta varhaisessa vaiheessa ja asioiden ajattelemisesta ryhmänä.ennenKaikki kirjoittavat koodia.

Eric Evans puhuu ” norsunluurannikon arkkitehdista”Domain Driven -suunnittelu2Tällainen ylhäältä alaspäin suuntautuva päätöksenteko luo usein etäisyyttä.Toisin sanoen toiminnalliset tiimit menestyvät, kun kaikki osallistuvat ratkaisun muotoiluun.

Joskus ihmiset saattavat olla eri mieltä – ja se on täysin normaalia. Luottamuskulttuurissa erimielisyys ei ole uhka. Se on kutsu kaivaa syvemmälle. Johtajana saatat joutua tekemään lopullisen puhelun, mutta useimmiten, jos tiimisi toimii hyvin yhdessä, konsensus ilmestyy luonnollisesti.

Kannustan tiimin jäseniä tuomaan hyvin valmistautuneita ajatuksia: jopa lyhyt kirjoitus tai luonnos voi auttaa tutkimaan kompromisseja.

Ovatko konfliktit hyviä?En ole varma.Mutta kunnioittava erimielisyys?Tässä tapahtuu todellinen kasvu.

Agile Teams ja rajoitettu vapaus

Agile ei ole uusi, mutta monet joukkueet eivät vieläkään ole täysin sitoutuneet siihen.

Tarvitset aina strategian. Yksi olennainen asia, jonka olen oppinut: voit todella priorisoida vain yhden aiheen kerrallaan. Yritä työskennellä useiden prioriteettien kanssa kerralla ei yksinkertaisesti toimi. Kokemukseni mukaan tehtävillä voi olla vain kaksi prioriteettia - joko se on prioriteetti tai se ei ole. Ainoa todellinen poikkeus on estäjä: virhe, joka rikkoo järjestelmääsi.

Miksi? Koska epäselvät tai kilpailevat prioriteetit hämmentävät tiimiä. Tehtävät pysyvät auki liian kauan. Asiat alkavat vetää. Kun sitoudut täysin loppuun yhden asian ennen hyppäämistä seuraavaan, tiimisi liikkuu paljon selkeämmin ja luottavaisemmin.

Nyt tiedän, että tämä ei ole aina mahdollista.Jotkut projektit vaativat joustavuutta tai tuovat odottamattomia haasteita.Mutta aina kun voit, se auttaa työskentelemään kohti tätä mallia. Yritä pysyä keskittyneenä.

Se auttaa myös silloin, kun koko tiimi työskentelee asiaan liittyvien aiheiden parissa. Kontekstin vaihtaminen on kallista. Kun kaikki ovat hajallaan eri toimialueilla, menetät virtauksen ja keskittymisen. Mutta jos tiimi – tai ainakin pari – työskentelee yhdessä samanlaisten tehtävien parissa, se rakentaa yhteistä tietoa. Ihmiset auttavat toisiaan helpommin.

Rajoitettu vapaus3Se on avain.

Ilman rakennetta kaaos on uuvuttavaa, mutta mikromanagement tappaa omistajuuden.

Tässä yksi malli, jota olen käyttänyt:

Kaksi taaksepäin: yksi vikoja, yksi ominaisuuksia / ylläpitoa.

Bug backlog on täytetty mistä tahansa: liput, työtoverit, tuki.

Ominaisuustarkistuksen luo tiimi, tuoteomistaja tai sidosryhmät.

Joukkueen tulisi olla mukana molempien parantamisessa ja priorisoinnissa – mutta johtajana olet vastuussa asioiden pitämisestä liikkeessä. Tämä tarkoittaa sitä, että astut sisään, kun on sekaannusta tai ristiriitaisia tietoja. Jos olet myös johtajan roolissa, on sinun tehtäväsi tasapainottaa sidosryhmien kanssa ja auttaa määrittämään selkeät prioriteetit koko paneelissa. Jos ongelma ei ole hyvin määritelty, se ei etene eteenpäin. Joukkueella pitäisi aina olla tietoa selkeästä priorisoitujen tehtävien joukosta, joista valita.

Joskus voi myös olla hyödyllistä tehdä keskittymisprintejä - kuten vain virheenkorjauksen viikko tai dokumentaation kierros.

Kun tiimi vetää työtä, anna heidän valita. Joinain päivinä ihmiset haluavat syvällistä työtä. Muina päivinä yksinkertainen korjaus tuntuu oikealta. Tiedän itselleni, että on päiviä, jolloin tarvitsen vain pienen voiton - virheen korjaaminen tai asiakirjojen kirjoittaminen auttaa minua palauttamaan. Ja joskus minun täytyy sukeltaa syvälle ongelmaan ja pysyä virrassa tuntikausia.

Rajoitettu vapaus tarkoittaa: valitse altaasta, mutta valitse mikä sopiiyouTämä rakentaa luottamusta ja omistusta.

Jatkuva oppiminen - asiat, joilla työskentelen

Yksi asia, jonka olen oppinut johtajuudesta, on se, että et koskaan lakkaa oppimasta – etkä koskaan lakkaa työskentelemästä itsesi parissa.

Joskus tunnen jotain aikaisin, mutta epäröin toimia sen suhteen. Joka kerta, kun olen jättänyt huomiotta sen sisäisen kiihottumisen - koska se tuntui epämukavalta tai liian epämääräiseltä - se on tullut takaisin.

Toinen asia on optimismi.Se on yksi suurimmista vahvuuksistani, mutta se voi myös tehdä minusta liian nopean luottaa, tai liian innokas siirtymään eteenpäin.

Mutta samaan aikaan, että optimismi on osa sitä, mikä auttaa minua rakentamaan avoimia, positiivisia, luottamuksellisia ympäristöjä.En halua menettää sitä osaa itsestäni - yritän vain pysyä tietoisena siitä, milloin se auttaa, ja milloin se voi olla tiellä.

And to all the teams I’ve worked with—thank you.Olet auttanut muokkaamaan tapaa, jolla johdan, miten opin ja miten ilmestyn.Jokainen tiimi, jokainen projekti, jokainen keskustelu on jättänyt jäljen.

Why I’m Writing This

Tämä ei ole vain teoria – olen elänyt tätä.Ja uskon syvästi, että tällainen johtajuus luo parempia joukkueita, parempaa työtä ja onnellisempia ihmisiä.

Rakastan täysin sitoutumista tiimiin, tuotteeseen, jaettuun visioon. Kun voin tunnistaa tehtävän, ihmisten ja energian - se tuo esiin parasta minussa.

Mitä etsin nyt on yksinkertaista: tiimi, johon voin luottaa, ja sellainen, joka uskoo toisiinsa. paikka, jossa ilmestymme ensin ihmisinä ja teemme hyvää työtä yhdessä.

Luova, suorituskykyinen tiimi. organisaatio, jossa ihmiset nähdään. jossa he rakastavat työtään. jossa vapaa-ajan ja työajan välillä ei ole emotionaalista kuilua.

Se on kuin bändi, joten rock!

Conclusion

Se oli striptease. En odottanut, että se menee niin syvälle.

Kaiken kirjoittaminen - päästämällä se pois päästäni - tuntuu helpotukselta.

Jos jokin resonoi kanssasi - olitpa rakentamassa tiimiä, johtamassa sitä tai vain pohtimassa, mitä johtajuus voisi tarkoittaa sinulle - haluaisin todella kuulla tarinasi ja yhdistää sinut.

Voit päästä ulosLinkedin mukaanjabluesia, tai osoitteessa [the-great.dev]https://Sivut, jotka ovat luokassa www.the-great.dev

Vaihda tarinoita tai ideoita tai sano hei.

jalanjälkiä

Virtaustila on tilaa, jossa olet täysin upotettu johonkin toimintaan, jolle on ominaista vaivattomasti hallittava ja nautittava tunne, johon liittyy usein ajallisen vääristymisen tunne. Domain-Driven Design kirjoittanut Eric Evans Rajoitettu vapaus – Käytän käsitettä kuvaamaan tasapainoa selkeän rakenteen (prioriteetit, suuntaviivat) ja itsenäisyyden (henkilökohtainen valinta, joustavuus) välillä. Liian suuri rakenne tappaa luovuuden ja motivaation; liian vähän johtaa kaaokseen.