Nisam naučio vodstvo u knjizi - živio sam ga

Hajde da razgovaramo o nečemu što mi je bilo na umu godinama - i još više u proteklih nekoliko meseci:Leadership.

Disclaimer:Ovo je moj lični stav, na osnovu mog iskustva. Nema univerzalne istine ovdje - i definitivno nema kontrolne liste.

Pročitao sam mnogo knjiga i članaka o vođenju. Mnogi od njih su ispunjeni frazama kao što su „treba“, „morate“, ili „ovo je način“.

Ja ne pišem vodič. Ja dijelim osećaj. Živa filozofija. Neke od njih mogu rezonirati s vama. Neke od njih možda ne. To je potpuno u redu.

Ono što sam naučio dolazi od toga da sam u sredini - a ne od spolja gledajući unutra.

Tema vodstva se u zadnje vrijeme pojavljuje u mom mjehuru. Možda zato što ga aktivno tražim. 😅 Ali ono što često nedostaje u knjigama i člancima su konkretni primjeri ili rješenja.

Moja priča

Godine 2017. imao sam priliku da počnem voditi mali tim – samo četiri osobe, s stažistima koji su se pridružili s vremena na vrijeme. Bio sam novi u vođenju, pa sam počeo čitati sve što sam mogao da pronađem o timovima, vođenju i organizacijama. Neke knjige su bile nevjerojatno vrijedne.

Ono što mi je bilo najbitnije od početka bilo je stvaranje mjesta na kojem ljudi zapravo žele da se pojave. Kultura koja je učinila da se posao osjeća energizirajuće, čak i kada projekt, vrijeme ili svet izvan nije bio. Želeo sam da se posao osjeća kao da igra u bendu - svi su sinhronizovani, kreativni, fokusirani i zabavni.

Da bih to podržao, uveo sam rituale i organizovao aktivnosti nakon posla kao što su filmske večeri (da, s tehnološkim dokumentarima!), igre noći, ili opušteno veče u baru.

To je bio moj prvi korak u izgradnji kulture.I prva lekcija koju sam naučio: ako želite da se vaš tim pojavi,youJa sam bio prisutan – za pitanja, za zabavu, za podršku. Nedostajalo mi je nekih vještina i nisam bio najiskusniji ili najpouzdaniji, ali sam sebe stavio na raspolaganje – ulažući vrijeme da nadoknadim ono što mi nedostaje.

Tokom godina, poboljšao sam se kroz čitanje, gledanje, a često i pokušaj i pogreška – postepeno izgraditi vještine koje nisam imao na početku.Nije svaka ideja rezonirala. Na primjer, često sam naišao na usporedbe između softverskih timova i sportskih timova.

Na kraju sam vodio više projekata odjednom – ponekad i do sedam. Morao sam se osloniti na svoj tim. I naučio sam da je jedini način da to zaista učinim kroz iskrenost. Priznao sam svoje greške. Preuzeo sam odgovornost. I time sam stvorio okruženje u kojem su se drugi osećali sigurno da rade isto. Polako smo izgradili kulturu koja je prihvatila neuspeh kao deo procesa.

Ipak, morao sam da naučim na težak način da pokušaj da budem uključen u sve ne pomaže uvijek. Trudio sam se da ispunim očekivanja i nosim se sa svim zadatcima koje sam preuzeo. Ponekad sam usporavao stvari umjesto da ih ubrzam. ali kada sam pronašao pravu ravnotežu, mogao sam dati projektu pravi poticaj. Ta lekcija me naučila da više vjerujem timu – da ostanem blizu, ali ne previše blizu.

Ovo poverenje je postalo temelj za sve. Razgovarali smo o svakoj velikoj temi kao tim. To je izgradilo transparentnost. Transparentnost je izgradila vlasništvo. A vlasništvo dovodi do predanosti – čak i do dosadnih ili bolnih zadataka.

Ako me netko pita koliko dobro radim, moj odgovor je uvek:as good as my team.

Ako slijedim pravilo – kao što je pisanje jasnih poruka o kompromisu, dokumentiranje značajki ili pravilno opisivanje problema – radim to za svoj tim, a ne samo da ispunim politiku.

Ali u velikom timu, ove prakse postaju zajednički čin poštovanja – ne zato što se primjenjuju, već zato što svi žele da se podrže.

Šta je sledeće

Uprkos stalnim naporima da poboljšam situaciju za sebe i svoj tim, suočavao sam se sa izazovima izvan moje kontrole – stvarima koje nisam mogao uticati ili promijeniti, uprkos svojim najboljim naporima.

Nikada nisam želio ostaviti svoj tim iza sebe. Pokušao sam sve što sam mogao prije donošenja teške odluke da nastavim.

Ali ostavio sam snažno mišljenje o tome kako može izgledati veliko vodstvo.

Iako su bili teški trenuci, i dalje sam zahvalan ljudima s kojima sam radio i svemu što sam naučio.

Evo nekoliko mojih ključnih principa - stvari koje se ne nalaze uvijek u knjigama o upravljanju, ali čine svu razliku za mene.

Napomena: Iako se ovo temelji na mom iskustvu u razvoju softvera, mislim da se većina toga odnosi na bilo koji timski, kreativni rad.

Svi imaju leđa

Najmoćnije (i najjednostavnije) pravilo: kolege u timu podržavaju jedni druge.

Trebalo bi da bude važnije da pomognete drugovima nego da završite svoj zadatak.

Podrška gradi povjerenje. Povjerenje stvara komunikaciju. I komunikacija osigurava da se nitko ne osjeća izgubljenim. Svi smo imali tu grešku ili značajku koja nas je učinila da se osećamo glupo. „Zašto je ovo tako teško za mene?

U pravoj kulturi, možete postaviti "glupa" pitanja (spoiler: oni obično nisu glupi), a brzo shvatite da su drugi suočeni sa istim izazovima. Bio sam tamo više puta nego što mogu brojati. i češće nego ne, čim sam podijelio svoju borbu, čuo sam nekoga da kaže: "Oh, imao sam isti problem prošle sedmice."

Especially in remote teams, you need transparency without having to explicitly ask for it. Seeing how others work, knowing that they also get stuck, take breaks, or need to talk something through—these unspoken insights matter just as much as the scheduled syncs. It’s about feeling you're not the only one struggling.

To je rekao, ova vrsta otvorenosti ne dolazi prirodno svima. Neki kolege u timu mogu zatražiti pomoć kada im je potrebna - ali drugi mogu ostati tihi predugo. To je mjesto gde blagi nagoni mogu pomoći: jednostavan "Hej, radite na tome neko vreme - želite da razgovarate o tome?" može otvoriti vrata bez guranja.

Transparentnost je važna – ne samo preko hijerarhija, većwithin the team.

Stvaranje prostora za ljudske trenutke

Ljudi bolje funkcionišu kada ne nose emocionalnu težinu.

Zbog toga je važno napraviti prostor za razgovore izvan posla. U uredima često postoje kuhinje ili igrališta iz tog razloga.

Kada je epidemija pogodila, moj tim je otišao potpuno udaljen.I naša kultura, koja se snažno oslanjala na interakciju u kancelariji, počela je da klizi.

Morali smo se rekonstruisati.

Prvo, ohrabrili smo ne-radne razgovore u našem alatku za razgovor. Zatim smo uspostavili uporan video poziv s tematskim sobama: fokus, casual, do-not-disturb. To me podsetilo na staroškolske konfiguracije igara kao što su TeamSpeak ili Discord serveri. U toku dana, moji prijatelji i ja smo se koristili za izlazak na te glasovne kanale čak i kada nismo aktivno igrali – samo razgovarali, dijelili ideje ili radili vlastitu stvar zajedno. Mi smo obnovili taj osećaj na poslu. Neki ljudi se nisu pojavljivali svaki dan.

To nam je pomoglo da ostanemo povezani, a povezanost dovodi do bolje saradnje.

Razgovarajmo o daljinskom radu

Daljinski timovi mogu apsolutno raditi, ali to zahtijeva napor.

U kancelariji, ljudska interakcija se događa prirodno. Online, morate da se to desi. Evo nekoliko ideja:

Nemojte timebox svaki sastanak. Ostavite prostor za chitchat.

Kreirajte off-topic chat kanale.

Igrajte online igre zajedno sada i onda.

Host video poziva bez dnevnog reda.

Add recurring meetings—even when there’s nothing new to discuss. Don’t cancel them just because there’s no update. These meetings can still serve as a moment of presence, a ritual that keeps the team connected—even if it's just to say hello and move on.

Google, Apple i drugi su izgradili čitave kampuse kako bi izazvali kreativne sudare.To nije slučajnost.

“A šta je sa državom toka?!”

Slušam vas. To ne mora da ubije protok. Snažan tim će zaštititi međusobno vreme fokusiranja. Dopustite ljudima da ćute kanale ili preskoče sastanke kada je potrebno.

Država Flow1je idealno – ali to nije svakodnevna stvarnost. To je nešto za šta bismo se uvijek trebali truditi, ali ne i na štetu saradnje, komunikacije ili zdravlja tima. Tim nije samo zbirka pojedinaca u toku.

Vodite se primjerom

Bez obzira na to koliko je vaša hijerarhija ravna, ljudi će primijetiti što menadžment radi. Ako govorite o kulturi, ali je ne istinski utjelovite sami, ljudi neće u potpunosti kupiti.

Ako se ne pojavite na ritualima, sastancima, neformalnim trenucima – ni drugi neće.

Ako kažete da je kultura važna, ali je ne živite, ljudi je neće kupiti.

Vodstvo je aktivan deo vašeg posla. I to bi trebalo prepoznati – posebno od strane kompanija koje zapošljavaju ili promoviraju nekoga u vodstvo. Često se očekuje da menadžeri srednjeg nivoa vode dok još uvek obavljaju pun opterećenje specijaliziranog rada. Ali vodstvo nije sporedni zadatak. To je puna uloga u sebi.

Kao vođa, vi ste odgovorni za uspjeh vašeg tima – i njihove borbe. Ako netko u timu ne uspije, to nije samo njihov neuspeh. To je i na vama. Možda očekivanja nisu bila jasna. Možda podrška nije bila tu. Možda niste ušli dovoljno rano. To ne znači da preuzimate krivicu za sve – ali to znači da posjedujete svoj deo u tome i stvorite prostor u kojem ljudi mogu rasti i učiti bez straha.

Vaš posao je da radite stvari koje nitko drugi ne može učiniti.Ne zato što ste najpametniji – već zato što su zauzeti da budu stručnjaci u svom polju.

Treba li menadžeri i dalje kodirati? To zavisi. menadžeri mogu – a ponekad i trebaju – aktivno doprinositi većim funkcijama ili duboko ući u kod ako je to ono što tim najviše treba. To pomaže izgraditi poverenje, dokazuje da dobro poznajete svoj projekat i održava vas povezan sa stvarnošću posla. Ali ako vaše kodiranje počne blokirati napredak ili sprečava druge da rade svoj najbolji posao, to je trenutak da se vratite i usredotočite na omogućavanje vašem timu na načine na koje samo vi možete.

Razumite projekat. Ostani blizu posla. Ali uvek pitajte:What does my team need most from me?

I zapamtite:you’re part of the team.

Također vrijedi napomenuti: po mom mišljenju, vođenje i upravljanje nisu isto. Često se kombiniraju u istoj osobi, da – ali vođenje je o povezivanju, smjernicama i kulturi.

Neka vam ruke budu prljave

Jedan od najmoćnijih načina za izgradnju povjerenja je da ostanete blizu posla.

To ne znači da morate biti najbolji koder na timu. Ali to pomaže kada vaš tim vidi da razumete proizvod, bazu kodova, alate i bolne točke. Ponekad, najbolji potez je da samo skočite i popravite tu jednu uznemirujuću grešku.

Ne zato što niko drugi ne može – već zato što pokazuje da niste iznad toga.

Kada vaš tim vidi da rešavate pravi problem, da se borite sa istim okruženjem ili da debugirate istu čudnu grešku, ona nivoi polje.

To čini vašu povratnu informaciju, pitanja i podršku da se osećaju istinito - jer ne posmatrate iz daljine; vi ste tamo u mešavini.

Planiranje

Planiranje zajedno

Planiranje može zvučati kao suha ili previše tehnička tema, ali za mene je duboko povezano sa osnovnom mehanikom radnog tima.

U razvoju softvera, čin planiranja nije o stvaranju savršenog putovnice – to je o pojavljivanju slijepih točaka rano i razmišljanju o stvarima kao grupi.PrijeSvi pišu kod.

Eric Evans govori o "arhitektu slonovačke kule" uDomain-driven dizajn2kao oprezna priča. Takvo donošenje odluka odozdo prema gore često stvara udaljenost. Za razliku od toga, prekogranični timovi uspevaju kada svi učestvuju u oblikovanju rješenja.

Ponekad, ljudi mogu da se ne slažu – i to je sasvim normalno. U kulturi poverenja, neslaganje nije prijetnja. To je poziv da duboko kopate. Kao voditelj, možda ćete morati napraviti konačni poziv, ali većinu vremena, ako vaš tim dobro radi zajedno, konsenzus će se prirodno pojaviti.

Ohrabrujem članove tima da donesu dobro pripremljene misli: čak i kratko pisanje ili skica može pomoći da se istraže kompromisi. Često, samo artikuliranje ideje otkriva da li se ona drži.

Da li su sukobi dobri? nisam siguran. ali poštovan neslaganje? To je mjesto gdje se pravi rast događa.

Agile Teams & Bounded Freedom

Agile nije nov, ali mnoge ekipe još uvijek nisu potpuno posvećene tome.

Uvek vam je potrebna strategija. Jedna ključna stvar koju sam naučio: možete stvarno dati prioritet samo jednoj temi odjednom. Pokušavanje rada na više prioriteta odjednom jednostavno ne radi. Po mom iskustvu, zadaci mogu imati samo dva prioriteta – ili je prioritet, ili nije. Jedini pravi izuzetak je blokator: greška koja slomi vaš sistem.

Zašto? Zato što nejasni ili konkurentni prioriteti zbunjuju tim. Zadaci ostaju otvoreni predugo. Stvari počinju da se povlače. Kada se potpuno posvećujete završetku jedne stvari prije nego što skočite na sledeću, vaš tim kreće sa mnogo više jasnoće i samopouzdanja.

Sada, znam da to nije uvek moguće slijediti strogo. Neki projekti zahtijevaju fleksibilnost, ili donose neočekivane izazove. Ali kad god možete, pomaže vam da radite prema ovom modelu. Pokušajte da ostanete fokusirani.

Pomaže i kada cijeli tim radi na srodnim temama. Prebacivanje konteksta je skupo. Kada su svi raspršeni preko nepovezanih domena, gubite protok i fokus. Ali ako tim – ili barem parovi – rade zajedno na sličnim vrstama zadataka, on gradi zajedničko znanje. Ljudi pomažu jedni drugima lakše.

Ograničena sloboda3To je ključ.

Bez strukture, haos je iscrpljujući, ali mikromanagement ubija vlasništvo.

Evo jednog modela koji sam koristio:

Dva backloga: jedan za bugove, jedan za značajke / održavanje.

Bug backlog je ispunjen s bilo kojeg mjesta: ulaznice, saradnici, podrška.

Feature backlog kreira tim, vlasnik proizvoda ili zainteresirane strane.

Tim bi trebao biti uključen u rafiniranje i prioritetiranje obojice – ali kao lider, vi ste odgovorni za održavanje stvari u pokretu. To znači da se uključite kada postoji zbunjenost ili sukob. Ako ste također u ulozi menadžera, vaš je posao da se uskladite sa zainteresiranim stranama i pomognete da postavite jasne prioritete širom ploče. Ako problem nije dobro definisan, on se ne kreće naprijed. Tim treba uvek imati uvid u jasan skup prioritetnih zadataka za odabir. Na taj način, svaka iteracija ili faza rada uključuje zdravu kombinaciju tipova zadataka: bugovi, značajke, dokumentacija, testiranje i održavanje.

Ponekad, može biti korisno i raditi fokus sprinte – kao što je nedelju dana samo popravljanje grešaka, ili okruga dokumentacije.

Kada tim povuče posao, neka biraju. Neki dani ljudi žele duboki rad. Drugi dani, jednostavan popravak se osjeća ispravnim. Znam za sebe, postoje dani kada mi je potrebna samo mala pobeda - popravljanje greške ili pisanje dokumentacije pomaže mi da resetujem. A ponekad moram duboko ući u problem i ostati u toku satima.

Ograničena sloboda znači: izaberite iz bazena, ali izaberite ono što odgovarayousada.To gradi poverenje i vlasništvo.

Još uvek učim - stvari na kojima radim

Jedna stvar koju sam naučio o vođenju je da nikada ne prestajete da učite – i da nikada ne prestajete da radite na sebi.

Za mene, jedno područje o kojem stalno razmišljam je moj osjećaj crijeva. Ponekad osetim nešto rano, ali oklevam da djelujem na to.

Još jedna stvar je moj optimizam.To je jedna od mojih najvećih snaga, ali može me takođe učiniti prebrzim da poverujem, ili previše nestrpljivim da idem naprijed.To ponekad može dovesti do odluka koje bih trebao provesti više vremena ispitujući.

Ali istovremeno, taj optimizam je deo onoga što mi pomaže da izgradim otvorena, pozitivna, povjerenja okruženja. ne želim da izgubim taj deo sebe – samo pokušavam da ostanem svjestan kada to pomaže, i kada bi to moglo doći u put.

And to all the teams I’ve worked with—thank you.Pomogli ste da oblikujete kako vodim, kako učim i kako se pojavljujem.Svaki tim, svaki projekat, svaki razgovor ostavio je trag.

Why I’m Writing This

Ovo nije samo teorija – ja sam to živio.I duboko vjerujem da ova vrsta vođenja stvara bolje timove, bolji posao i sretnije ljude.Želim dokazati da to radi – ne samo u teoriji, već u praksi.

Volim da se potpuno posvećujem timu, proizvodu, zajedničkoj viziji. Kada se mogu poistovjetiti sa misijom, ljudima i energijom – to donosi najbolje u meni.

Ono što tražim sada je jednostavno: tim u koji mogu da vjerujem, i jedan koji vjeruje jedni u druge.

Kreativni, izvedivi tim. Organizacija u kojoj se ljudi vide. Gde vole svoj posao. Gde nema emocionalne razlike između slobodnog vremena i radnog vremena.

Kao bend, pa hajde da rockemo.

Conclusion

Wow. To je bio striptiz. Nisam očekivao da će to ići tako duboko.

Pisanje svega - izbacivanje iz moje glave - osjeća se kao olakšanje.

Ako nešto rezonira s vama - bilo da gradite tim, vodite jedan, ili samo razmišljate o tome što vodstvo može značiti za vas - zaista bih volio čuti vašu priču i povezati se.

Možete dosegnuti naLinkoviU pitanju jeBluske, ili na [great.dev]https://Uslovi korišćenja www.the-great.dev

Hajde da razmenimo priče. ili ideje. ili samo reći zdravo.

Stanje protoka – stanje potpunog uranjanja u aktivnost, karakterizovano osećajem bez napora kontrole i uživanja, često popraćeno osjećajem vremenskog iskrivljenosti. Domain-Driven Design od strane Erica Evansa Ograničena sloboda – Koncept koji koristim da opišem ravnotežu između jasne strukture (prioriteti, smjernice) i autonomije (osobni izbor, fleksibilnost). Previše strukture ubija kreativnost i motivaciju; premalo dovodi do haosa.