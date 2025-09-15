د Ethereum پر بنسټ Meme Coin Pepeto د 6.6 ملیون ډالرو په توګه د تبادلې ډیمو لخوا پلورل کیږي

د متحده ایاالتو، د سپتمبر 12th، 2025 / Chainwire / - د مخکښ خرڅلاو په لومړنۍ سرمایه گذاری کې د نقشې Pepeto، چې د Ethereum پر جوړ شوي د میم د ارزښت په لوړه کچه دی، اوس د 6.68 میلیونه ډالرو څخه زیات په وړاندې کې راټول کړی، لکه څنګه چې د دې ډیمو تبادلې د ویروس لخوا د شرکتونو په ګډون کوي. د ډیری میلیارده ټکینونه چې اوس هم خرڅلاو شوي دي او د 2025 Q4 مخکې د غوره کریپټ پروژې په پراخه کچه، Pepeto به په چټکۍ سره د 2025 په اړه تر ټولو خبرې شوي میم پروژې یو وي. په سنګاري مالیاتو کې، د IPOs (د لومړنۍ عمومي وړاندیزونو) اجازه ورکوي چې د لومړنۍ سرمایه کوونکي د عمومي تبادلې څخه مخکې تبادلې واخلئ. په کریپٹو صنعت کې، د ICOs (د لومړنۍ کوین وړاندیزونو) او د پیشو خرڅلاو د ورته رول ورکوي، د پراخ وړتیا څخه مخکې د ټکونو ته کم قیمت ته دسترسی ورکوي. د دوی ټیم له مخې، تاریخ په تکرار کې ښيي چې هغه کسان چې د پروژو لکه Shiba Inu، Dogecoin، یا Pepe په لومړنۍ وخت کې یوځای شوي، د عمده ګټې وګورئ. د کلیدي په لومړنۍ وخت کې داخل کیږي کله چې د ټکین ارزښت کم دی او د پیاوړتیا زیاتوي. د ډیری لپاره، د سټیټ کریپټ سپریل کولو په اړه د بازار پیژندنه او د دې څخه مخنیوی تر منځ د فرق دی. دا پرمختګ د محصول د وړاندې کولو، د همکارانو د دلچسپي، د ټولنې د فعالیت، او د روښانه نقشه ملاتړ کوي. د Pre-Sale د ودې د بریښنا د بازار د غوښتنې ښودل کوي په منځ کې د کریپٹو بازار کې، چې د بیلابیلو ټکونو ښکاري، Pepeto د مناسب دلیلونو له امله په پام کې دي. د $ 0.000000152 مخکې خرڅلاو بیه کې، د پانګورونکي د هزاران په تیرو کې راځي لکه څنګه چې د پروژې د زیربنا په اړه اعتماد وده کوي. د خالی hype پرته، Pepeto د خپل تبادلې پلیټ فارم ډیمو پیل کړ، د دلچسپي تودوخې ته وده ورکړي. د تبادلې ځان د لګښت د تبادلې، سرعت او د لاس رسی ځانګړتیاوې وړاندې کوي چې ډیری meme پروژې یوازې په اړه خبرې کوي، مګر په رښتيا ډول وړاندې کوي. په هر ساعت کې نور سرمایه گذاران د مخابراتو سره یوځای کیږي، لکه څنګه چې تمرکز د پیپټو او د دې تبادلې په پراخه کچه د کریپټ بازار کې احتمالي اغېز ته وده ورکړي. د تفصيلاتو لاندې بیان شوي دي. د Demo تبادلې رول په داسې حال کې چې ځینې پروژو flashy giveaways ترسره کوي، د ډیمو تبادلې نه یوازې یو اعلان دی؛ بلکه د هغه څه په پراختیا کې د ډیمو تبادلې دی. د پلیټ فارم نه یوازې د کوچني تبادلې څخه، بلکه د احتمالي همکارانو، ټوکن صادرونکو، او د لویو صندوقونو څخه، چې د کار د meme-native تبادلې ارزښت وګورئ. پینټا پینټا د 6،68 میلیونه ډالرو لپاره د پلور لپاره د میټروپینټ څخه د یوټیوب اغیزمنانو ته، د کریپټ ټویټر ته AMAs ته، د بحث پراختیا کوي. د ډیمو تبادلې د ټیم لارښوونې او وړتیاوې ښيي. د Hype او Pre-Sale جوړښت په اړه د ټولنې دلچسپي د تبادلې پراختیا په ټوله بازار کې خبرې کوي، د کاروونکو سره screenshots، walkthroughs، او مخکښ نظرونه شریک کړي. د واقعي تبادلې کچه د پیسو کمپیوټرونو څخه بهر دي: دا د موادو له امله د دلچسپي ته نشه ورکوي. نور خلک په ورځو کې ښودل کیږي. په داسې حال کې چې د قديم ټکونو لکه Shiba او Pepe د لومړي میم ولډنګ راټول کوي، د Pepeto په کارولو سره کار کوي د اوږدې مودې د ودې لپاره د ځان جوړولو. د انټرنېټ او تاریخ د انټرنېټ او تاریخ د پیشو خرڅلاو په وخت کې، د پیپټو قیمت د هر نوي مرحله سره زیات کیږي. دا معنی لري چې د ټکین د وخت په اوږدو کې ارزښت زیاتوي، د مخکښ خونديانو لپاره ارزښت اضافه کوي. Staking اوس مهال د 229٪ کچه د خرڅلاو وړاندیز کوي، کوم چې د مالکانو ته اجازه ورکوي چې اضافي ټکینونه ترلاسه کړي. دا ځانګړتیاوې ښیي چې د پیپټو جوړښت څنګه د مخکښ ګډون او اوږد وخت لرې کولو ته وده ورکوي. د Ethereum پر جوړ شوی، د کچه لپاره ډیزاین شوی Pepeto د سمارټ بنسټ د هغې تر ټولو لوی قوت دی. په بشپړه توګه د Ethereum پر جوړ، او EVM سره مطابقت لري، دا د لوړ سرعت د بیلابیلو بیلابیلو سوداګریزو، پلټنې ځانګړتیاوې، او د راتلونکي ټکین لیستونو لپاره خوندي فریم وړاندې کوي. د پلان شامل دي د شرط، یو میم لټونپاد، او حتی د NFT ځانګړتیاوې ټول په یو پراختیا پلیټ فارم کې تړاو لري. په ایکسسیسټم کې چې د ګازو فیسونه او چټک UX اغیزمنه د meme سټیټونو محدود کوي، Pepeto دا ستونزو سره کارول شوي وسایلو سره حل کوي. د امنیت، شفافیت، او Real Tech د پروژې په بشپړه توګه doxxed ټیم او د عمومي لارښود سره چلول کیږي. هر روزنې په پراخه توګه شریک کیږي. او د نورو tokens سره مسؤلیت د پولادو او یا ناڅاپي سیاستونه بدلون، د Pepeto د روزنې د اعتماد جوړوي، په بریالیتوب سره audited by او . SolidProof نندارتون د پاملرنې نندارتون شفافیت، سره د حقیقي محصول د ترانسپورت، دا دی چې د اوسني مخابراتو د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بریښنا د بری په راتلونکې کې: Tier-1 لیست او نور په پرمختګ کې د پیپټو ټیم پیژندل شوي مهمو راتلونکي اقدامات. د پیپټو اړیکو له لارې د ټولو ټولنیزونو له لارې چې د Tier 1 تبادلې تبادلې په پرمختګ کې، په مرکزي او dezentralized تبادلې کې تبادلې انتظار شوي دي، د ښودلو زیات کړي او د مالکانو ته د پراخ توازن وړتیا ورکوي. د X لینک: https://x.com/Pepetocoin/status/1966449686392266943 https://x.com/Pepetocoin/status/1966449686392266943 دا یوازې یو meme ټکین نه ده. دا د Pepe انډول شوي ګټور پروژې ده، چې د کریپټ اپوزیشن په راتلونکي مرحلې لپاره ډیزاین شوی. په اړه Pepeto یو Ethereum پر بنسټ meme د کوټې پروژې چې د سرعت، د ګټورۍ، او د ټولنې د ثقافت په پراختیا کې د کټګورۍ اکوسیسټم کې یوځای کوي. د حقیقي وسایلو، د کار د لګښت د ډیمو تبادلې، او یو شفاف لارښود ملاتړ کوي، دا ته هدف لري چې د meme د کوټې فضا ته دوام ورکوي. پینټا پینټا Presale اوس په ژوند کې دی، او د مخکښ استازو په لټه کې دي ترڅو د پیل مخکې د خپل ځای تضمین کړي. د Disclaimer: د Pepeto د پلورنې په ژوند کې دی. د شرکت لپاره، د رسمي ویب پاڼه کاروي: لکه څنګه چې د تبادلې ته راځي، ځینې غیرقانوني پلیټونه کولی شي د Pepeto نوم کارولو هڅه وکړي چې د سرمایه گذارانو ته مخنیوی وکړي. د سرچینو د تصدیق مشوره ده. https://pepeto.io https://pepeto.io اړیکه کوو د دانيلي B. په تماس کې@pepeto.io \n \n دا داستان د Chainwire د HackerNoon د سوداګرۍ بلاګ پروګرام لاندې د مطبوعاتي اعلان په توګه چاپ شوی. د مالیې فیصلې کولو مخکې خپل څیړنې وکړئ.