Meme Coin Pepeto me bazë në Ethereum shitet më shumë se 6.6 milionë dollarë

Dubai, Emiratet e Bashkuara Arabe, 12 shtator, 2025 / Chainwire / - Roli i para-shitjes në investimet e hershme Pepeto, monedha në rritje meme e ndërtuar në Ethereum, tani ka mbledhur më shumë se 6.68 milionë dollarë në para-shitjen e saj, ndërsa më shumë investitorë marrin pjesë pas nisjes virale të shkëmbimit të saj demo.Me miliarda tokenë tashmë të shitur dhe interesin në rritje në të gjithë projektin më të mirë kripto duke u rritur përpara Q4 2025, Pepeto është duke u bërë shpejt një nga projektet më të folura për meme të vitit 2025. Në financat tradicionale, IPOs (Initial Public Offerings) lejojnë investitorët e hershëm të blejnë aksione para listimit publik.Në sektorin e kripto, ICOs (Initial Coin Offerings) dhe presales shërbejnë një rol të ngjashëm, duke i dhënë qasje tokenëve me çmimin më të ulët para disponueshmërisë më të gjerë. Sipas ekipit të tyre, historia ka treguar në mënyrë të përsëritur se ata që u bashkuan herët në projekte të tilla si Shiba Inu, Dogecoin, ose Pepe panë fitime të konsiderueshme. çelësi është të hyni herët kur token është çmimi më i ulët dhe mbajtja si kërkesa rritet. Ky zhvillim mbështetet nga shpërndarja e produkteve, interesi i partnerëve, aktiviteti i komunitetit dhe një hartë rruge që është tashmë në zhvillim. Rritja ekonomike tregon kërkesë të fortë të tregut Në mes të një tregu të zënë me kripto, ku shfaqen tokene të panumërta, Pepeto po mban vëmendjen për arsyet e duhura.Në një çmim para-shitjeje prej $0.000000152, mijëra investitorë po blejnë në fillim si besimi rritet rreth infrastrukturës së projektit. Në vend që të varet nga hype bosh, Pepeto lëshoi një demo të platformës së saj të këmbimit, duke shkaktuar një valë interesi. Më shumë investitorë po bashkohen me para-shitjen çdo orë, pasi vëmendja zhvendoset tek Pepeto dhe ndikimi i mundshëm i shkëmbimit të saj në tregun më të gjerë të kripto. Roli i shkëmbimit demo Ndërsa disa projekte drejtojnë giveaways flash, Exchange demo nuk ishte vetëm një njoftim; por edhe një demonstratë e asaj që po zhvillohet. platforma tërhoqi vëmendjen jo vetëm nga investitorët me pakicë, por nga partnerët potencialë, lëshuesit token, dhe fondet më të mëdha që e shohin vlerën e një shkëmbimi meme-native që punon. Pepeto Pjetër Çmimi i para-shitjes prej 6.68 milionë dollarësh pasqyron interesin e vërtetë të investitorëve.Nga Telegram në YouTube influencers, crypto Twitter në AMAs, diskutimi po zgjerohet. Interesi i komunitetit mbi strukturën e hype dhe para-shitjes Zhvillimi i shkëmbimit nxiti biseda në të gjithë tregun, me përdoruesit duke ndarë screenshots, walkthroughs dhe rishikime të hershme. Ky nivel i ndërveprimit të vërtetë shkon përtej fushatave të paguara: sinjalizon interesin e udhëhequr nga substanca. Më shumë njerëz janë duke u shfaqur çdo ditë. Ndërsa tokenët më të vjetër si Shiba dhe Pepe vozitën valën e hershme të meme, Pepeto po nis me Përgatitja e vetes për rritje afatgjatë. Infrastrukturë dhe histori Infrastrukturë dhe histori Gjatë para-shitjes, çmimi i Pepeto rritet me çdo fazë të re. Kjo do të thotë që tokeni bëhet më i vlefshëm me kalimin e kohës, duke shtuar vlerë për blerësit e hershëm. Staking aktualisht ofron një kthim prej 229%, duke lejuar mbajtësit të fitojnë tokenë shtesë. Këto karakteristika theksojnë se si struktura e Pepeto shpërblen pjesëmarrjen e hershme dhe mbajtjen afatgjatë. E ndërtuar në Ethereum, projektuar për shkallë Themeli i zgjuar i Pepeto është forca e tij më e madhe. E ndërtuar plotësisht në Ethereum, dhe EVM-kompatibël, ajo ofron tregti me shpejtësi të lartë zero-fee, karakteristika urë, dhe një kornizë të sigurt për listat e ardhshme token. Në një ekosistem ku tarifat e gazit dhe UX e ngadaltë shpesh kufizojnë monedhat meme, Pepeto po i adreson këto çështje me mjete të dobishme. Siguria, transparenca dhe teknologjia e vërtetë Pepeto nuk është duke prerë këndet. Projekti funksionon me një ekip plotësisht të doxxed dhe roadmap publik. Çdo përditësim është i ndarë hapur. Dhe ndryshe nga tokenët e tjerë me portofolet e dyshimta ose ndryshimet e papritura të politikave, Pepeto është duke ndërtuar besim ditë pas dite, audituar me sukses nga dhe . Solidproof Coinsultë Solidproof Coinsultë Transparenca, e kombinuar me dorëzimin e produktit të vërtetë, është ajo që ushqen para-shitjen aktuale dhe ajo që ndoshta do të çojë Pepeto në listat dhe më tej. Duke parë përpara: Listimi i Tier-1 dhe më shumë në zhvillim Ekipi pas Pepeto ka sinjalizuar hapat e ardhshëm të rëndësishëm. komunikimi Pepeto nëpërmjet të gjitha sociale e saj se shkëmbimi i listës Tier 1 në progres, listat në të dy shkëmbimet e centralizuara dhe të decentralizuara pritet, duke rritur dukshmërinë dhe duke i dhënë mbajtësve qasje në një likuiditet më të gjerë. X Lidhja: https://x.com/Pepetocoin/status/1966449686392266943 https://x.com/Pepetocoin/status/1966449686392266943 Kjo nuk është vetëm një token meme. është një projekt i frymëzuar nga Pepe, i projektuar për fazën e ardhshme të miratimit të kripto. Rreth Pepit është një projekt i bazuar në Ethereum që kombinon shpejtësinë, shërbimet dhe kulturën e komunitetit në një ekosistem në rritje kripto. Mbështetur nga mjete reale, një shkëmbim demo me tarifë zero dhe një hartë rruge transparente, synon të sjellë vlerë të qëndrueshme në hapësirën e monedhave meme. Pepeto Pjetër Presale është live tani, dhe investitorët e hershëm janë duke u renditur për të siguruar vendin e tyre para lansimit. Disclaimer për: Për të marrë pjesë, përdorni faqen zyrtare: Ndërsa listimi afrohet, disa platforma të paautorizuara mund të përpiqen të përdorin emrin Pepeto për të mashtruar investitorët. https://pepeto.io https://pepeto.io Kontaktet COO Daniel B të Kontaktoni në@pepeto.io \n \n Kjo histori u botua si një komunikatë për shtyp nga Chainwire nën HackerNoon's Business Blogging Program. Kjo histori u botua si një komunikatë për shtyp nga Chainwire nën HackerNoon's Business Blogging Program. Programi Programi