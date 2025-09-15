Meme Coin Pepeto Presale de Ethereum supera los 6.6 millones de dólares como el lanzamiento de Exchange Demo

Dubai, Emiratos Árabes Unidos, 12 de septiembre de 2025/Chainwire/--El papel de las ventas anticipadas en la inversión temprana Pepeto, la creciente moneda de meme construida en Ethereum, ahora ha recaudado más de $ 6,68 millones en su venta previa, a medida que más inversores participan después del lanzamiento viral de su intercambio de demostración.Con miles de millones de tokens ya vendidos y el interés creciendo en todo el mejor proyecto de criptografía que crece antes del cuarto trimestre de 2025, Pepeto se está convirtiendo rápidamente en uno de los proyectos de meme más hablados de 2025. En las finanzas tradicionales, las IPOs (Oferencias Públicas Iniciales) permiten a los primeros inversores adquirir acciones antes de la cotización pública.En el sector de las criptomonedas, las ICO (Oferencias Iniciales de Monedas) y las venta previa sirven un papel similar, dando acceso a los tokens al precio más bajo antes de una disponibilidad más amplia. Según su equipo, la historia ha demostrado repetidamente que aquellos que se unieron temprano en proyectos como Shiba Inu, Dogecoin o Pepe vieron ganancias sustanciales.La clave está en entrar temprano cuando el token se precia más bajo y se mantiene a medida que crece la demanda. Este desarrollo está respaldado por la entrega de productos, el interés de los socios, la actividad de la comunidad y un plan de ruta que ya está en marcha. El crecimiento de las ventas demuestra una fuerte demanda de mercado En medio de un mercado de criptomonedas ocupado, donde aparecen innumerables tokens, Pepeto está prestando atención por las razones correctas. A un precio de venta previa de $0.000000152, miles de inversores están comprando en el inicio a medida que crece la confianza en la infraestructura del proyecto. En lugar de depender del hype vacío, Pepeto lanzó una demostración de su plataforma de intercambio, desencadenando una ola de interés.El intercambio en sí ofrece negociación con tarifas cero, velocidad y características de interfaz accesibles que muchos proyectos de meme solo hablan, pero rara vez ofrecen. Más inversores se unen a la venta previa cada hora, ya que la atención se desplaza hacia Pepeto y el impacto potencial de su intercambio en el mercado criptográfico más amplio. La función del intercambio demo Mientras que algunos proyectos ejecutan flashy giveaways, El intercambio demo no fue sólo un anuncio; sino también una demostración de lo que se está desarrollando.La plataforma llamó la atención no sólo de los inversores minoristas, sino de los socios potenciales, los emisores de tokens y los fondos más grandes que ven el valor de un intercambio meme-nativo. Pepe Pepe El hito de la venta de 6,68 millones de dólares refleja el interés real de los inversores.De Telegram a los influenciadores de YouTube, Twitter de cripto a las AMAs, la discusión se está expandiendo. Interés de la comunidad por la estructura de Hype y Pre-Sale El despliegue del intercambio estimuló conversaciones en todo el mercado, con los usuarios compartiendo capturas de pantalla, walkthroughs y críticas tempranas. Ese nivel de interacción real va más allá de las campañas pagadas: señala interés impulsado por la sustancia.Más personas están apareciendo diariamente.Mientras que tokens más antiguos como Shiba y Pepe montaron la ola de meme temprana, Pepeto está lanzando con prepararse para el crecimiento a largo plazo. infrastructure and story Infraestructura y historia Durante la venta previa, el precio de Pepeto aumenta con cada nueva etapa. Esto significa que el token se vuelve más valioso con el tiempo, agregando valor para los compradores tempranos. La apuesta actualmente ofrece un retorno del 229%, lo que permite a los titulares ganar tokens adicionales.Estas características resaltan cómo la estructura de Pepeto recompensa la participación temprana y la posesión a largo plazo. Construido en Ethereum, diseñado para la escala La fundación inteligente de Pepeto es su mayor fortaleza. Construido íntegramente en Ethereum, y compatible con EVM, ofrece transacciones de tarifas cero de alta velocidad, características de puente y un marco seguro para futuras listas de tokens. En un ecosistema donde las tarifas de gas y la UX lenta a menudo limitan las monedas de meme, Pepeto está abordando estos problemas con herramientas útiles. Seguridad, transparencia y tecnología real Pepeto no está cortando los rincones. El proyecto se ejecuta con un equipo totalmente dotado y un mapa de ruta público. Cada actualización se comparte abiertamente. Y a diferencia de otros tokens con carteras cuestionables o cambios repentinos en las políticas, Pepeto está construyendo confianza día a día, auditado con éxito por y . sólidos Coincidencia sólidos Coincidencia La transparencia, combinada con la entrega real de productos, es lo que está alimentando la venta previa actual y lo que probablemente llevará a Pepeto a las listas y más allá. Mirando hacia adelante: el listado de Tier-1 y más en curso El equipo detrás de Pepeto ha señalado los próximos pasos importantes. la comunicación de Pepeto a través de todas sus redes sociales que se espera que la bolsa de cotización de Tier 1 progrese, las cotizaciones en las bolsas centralizadas y descentralizadas, aumentando la visibilidad y dando a los titulares acceso a una liquidez más amplia. X enlaces: https://x.com/Pepetocoin/status/1966449686392266943 https://x.com/Pepetocoin/status/1966449686392266943 Este no es solo un token de meme. Es un proyecto de utilidad inspirado en Pepe, diseñado para la próxima fase de adopción de criptografía. Sobre Pepe es un proyecto de moneda de meme basado en Ethereum que combina la velocidad, la utilidad y la cultura de la comunidad en un ecosistema de criptomonedas en crecimiento. Apoyado por herramientas reales, un intercambio de demostraciones con tarifas cero y un mapa de ruta transparente, tiene como objetivo aportar valor duradero al espacio de la moneda de meme. Pepeto Pepe La venta previa está en vivo ahora, y los primeros inversores se están alineando para asegurar su lugar antes del lanzamiento. El Disclaimer: La pre-venta de Pepeto está en vivo. Para participar, use el sitio web oficial: A medida que se acerca la lista, algunas plataformas no autorizadas pueden intentar usar el nombre Pepeto para engañar a los inversores. https://pepeto.io https://pepeto.io Contacto COO Daniel B. Contacto@pepeto.io

Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Chainwire bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon.