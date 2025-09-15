EthereumベースのMeme Coin Pepeto Presale 6.6 万ドルを超えた Exchange Demo Launches

ドバイ、UAE、2025年9月12日 / Chainwire / - 早期投資におけるプレセールの役割 Pepetoは、Ethereumで構築された上昇するメームコインで、デモ取引所のウイルスリリースに続いてより多くの投資家が参加するため、プレセールで66800万ドル以上を調達しました。 伝統的な金融では、IPO(イニシャル・パブリック・オファー)は、初期の投資家が公開取引前に株式を取得することを可能にします。暗号セクターでは、ICO(イニシャル・コイン・オファー)とプレセールは、より広範囲に利用可能になる前に最も低い価格でトークンにアクセスできるように、類似の役割を果たします。 彼らのチームによると、歴史は、Shiba Inu、Dogecoin、またはPepeのようなプロジェクトに早期に加わった人々が大幅な利益を見たことを繰り返し示している。 この開発は、製品配信、パートナー関心、コミュニティ活動、およびすでに進行中のロードマップによってサポートされています。 プレセール成長は強い市場需要を示す 無数のトークンが現れる忙しい暗号市場の真ん中に、ペペトは正しい理由で注目を集めています。 プロジェクトのインフラストラクチャの信頼が成長するにつれて、数千人の投資家が$0.000000152のプレセール価格で購入しています。 空虚なハイプに依存する代わりに、ペペトはその取引所プラットフォームのデモを開始し、関心の波を引き起こしました。 より多くの投資家が毎時間プレセールに加わり、ペペトに注目し、その取引所がより広範な暗号市場に与える潜在的な影響に注目しています。 デモ交換の役割 いくつかのプロジェクトがフラッシュギフトを実行している間、 デモ取引所は単なる発表ではなく、開発中のもののデモでもあり、小売投資家だけでなく、潜在的なパートナー、トークン発行者、および働くメムネイティブ取引所の価値を見る大規模な資金から注目を集めました。 ペペトロ ペペトロ プレセールの668万ドルのマイルストーンは、投資家の本当の関心を反映しています。TelegramからYouTubeの影響力者、暗号ツイッターからAMAsまで、議論は拡大しています。 コミュニティ・インテリジェンス Over Hype And Pre-Sale Structure Pepetoは真のコミュニティエネルギーを吸い込んでいます。交換の展開は、ユーザーがスクリーンショット、ウォークアウト、および初期レビューを共有するために、市場全体で会話を刺激しました。 実際の相互作用のレベルは、有料キャンペーンの範囲を超えています:それは物質によって動かされる関心を示しています。日々多くの人々が現れています。ShibaやPepeのような古いトークンが初期のメーム波を走っている間、Pepetoはスタートしています。 長期的な成長のために自分自身を構築する。 インフラとストーリー インフラとストーリー プレセール期間中、ペペトの価格は新しい段階ごとに上昇するということは、トークンが時間とともに価値を増し、初期の購入者にとって価値を増やすことを意味します。 ストライキは現在229%の回収率を提供しており、保有者が追加のトークンを稼ぐことを可能にします。これらの機能は、Pepetoの構造が早期参加と長期保有をどのように報いるかを強調しています。 スケールのために設計されたEthereum Pepetoのスマートな基盤は最大の強みです。Ethereumに完全に構築され、EVMに対応しており、高速ゼロ料金取引、ブリッジ機能、そして将来のトークンリストのための安全なフレームワークを提供しています。 ガス料金と遅いUXがしばしばメムコインを制限する生態系では、ペペトはこれらの問題を有用なツールで解決しています。 セキュリティ、透明性、リアルテクノロジー Pepeto は角を切ることはありません。プロジェクトは完全にドクセックスされたチームと公的なロードマップで実行されています。 すべての更新は公開的に共有されています。 疑わしい財布や突然のポリシー変更を持つ他のトークンとは異なり、Pepeto は日々信頼を構築し、成功して監査を行っています。 そして . SOLIDPROOF コイン SOLIDPROOF コイン 透明性は、実際の製品配信と組み合わせて、現在のプレセールを推進し、Pepetoをリストに持ち込む可能性があります。 展望:Tier-1リストアップとさらに進展 Pepetoのコミュニケーションは、すべてのソーシャルを通じて、Tier 1上場取引所の進捗状況、中央化および分散化された取引所の両方での上場が期待され、視界を高め、保有者により広範な流動性へのアクセスを提供します。 Xリンク: https://x.com/Pepetocoin/status/1966449686392266943 https://x.com/Pepetocoin/status/1966449686392266943 これは単なるメームトークンではなく、ペペにインスピレーションを与えたユーティリティプロジェクトであり、暗号化の次の段階のために設計されています。 ペペトロについて スピード、ユーティリティ、コミュニティ文化を成長する仮想通貨エコシステムに組み合わせたEthereumベースのメームコインプロジェクトで、リアルなツール、ゼロ料金のデモ交換、透明なロードマップによってサポートされ、メームコイン空間に持続的な価値をもたらすことを目指しています。 ペペトロ ペペトロ プレセールは現在、初期の投資家が立ち上げる前に彼らの場所を確保するために並んでいます。 ディスカレーター: Pepetoのプレセールはライブです. 参加するには、公式サイトを使用してください: リストアップが近づくと、一部の許可されていないプラットフォームは、投資家を誤らせるためにPepetoの名前を使用しようとします。 https://pepeto.io https://pepeto.io コンタクト COO ダニエルB お問い合わせ@pepeto.io \n \n この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下、Chainwireのプレスリリースとして掲載されました。 この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下、Chainwireのプレスリリースとして掲載されました。 プログラム プログラム