د بلیوټو پرمختګ له امله - او څنګه SimpleBLE دا حل کوي

آیا تاسو هڅه وکړئ چې په یو بلوتوث آله کې هک کړئ یا د BLE سره یو څه جوړ کړئ، یوازې دا کشف کړئ چې د موجودو سافټویر کتابتون د دې لپاره په بشپړه توګه ناقانونه دي؟ موږ هم لري!

مننه، زما په غلطه نه ونیسئ، کله چې د یو اپلیکیشن جوړولو لپاره د بلیوټ آله سره اړیکه ونیسئ، د Android او iOS یو ښه فعالیت ملاتړ او کارول وړ API لري. په هرصورت، که تاسو یې په څرنګه وګورئ چې دوی APIs ډیزاین شوي دي، تاسو به په چټکۍ سره په څرنګه کې چې د دوی زیرمې آرکټیکټیکټ جوړ شوی دی او د تولید په کچه پیژندل کولو لپاره د چټک هڅو په پام کې ونیسئ.

د مثال په توګه، په iOS کې، د خارجي وسایلو سره اړیکه ونیسئ، د اډاپټر اجزا ته د غوښتنلیک ورکولو ته اړتیا لري، کوم چې هم د اړیکو د تماس له لارې کار کوي. په Android کې، په هرصورت، تاسو اړتیا لرئ چې د تماس له لارې لاندې ټولنه ونیسئ او د BluetoothGattCallback، BluetoothDevice، او BluetoothGatt اجزاو په ټریو کې د خپل خارجي مدیریت وکړي.

دا بدلونونه د آله اتصالونو لپاره ځانګړي نه دي، مګر د بلوتوث آله سره اړیکه ونیسئ. د ستونزو په پرتله د وینډوز او لینوکس په ترکیب کې اضافه کړئ، کوم چې د خپل ځانګړتیاوو او ځانګړي تطبیق تفصيلاتو سره یوځای کیږي. دا بیلابیلو په اصل کې د دوو مهمو ستونزو ته وده ورکوي:

Current Bluetooth software tools are far from user-friendly. Much of the implementation complexity is offloaded onto developers, significantly slowing their progress. Creating a cross-platform solution is a daunting task, as you must navigate the unique intricacies of each platform you want to support.



دا چټکونه زما د کارموندنې څخه مخکې له دې چې زه د ده کلونو څخه زیات پیل کړ. هر نوی پروژې په هر نوی کار کې به زما ته اړتيا لري چې هر وخت د چټک بیا اختراع وکړم، د هغه څه لپاره چې زه پوه شئ چې باید ساده او مستقیم وي، ډیر وخت او انرژۍ ګټه ورکړم. زه ډیری نورو پروژې وګورئ چې د دې وعده پوره کړي، یوازې دا کشف وکړم چې ډیری دوی یا ترک شوي یا د abandonware په پروسه کې دي. لکه څنګه چې وايي، "د اړتیا د اختراع مادر دی"، نو زه دا هڅه وکړم او یو څه ښه جوړ وکړم. دا څنګه ساده توليد شوي دي

د کار پیل کولو څخه د 5 کلونو وروسته، ساده په پراخه کچه په هر ډول چاپیریالونو کې د کارولو لپاره ډیزاین شوی دی، د یو ساده API سره چې یوازې کار کوي او د روغتیا، اتومات، تولید او تفریحي صنعت کې د صنعت لخوا باور لري.

د هر پروژې د API د پوښلو لپاره ساعتونو او ساعتونو په پرتله، د پروژې جوړونکو کولی شي په آسانه توګه د بلیوټایټ وړتیاوې په خپل پروژو کې یوځای کړي. SimpleBLE د C، C++، Python، جاوا، او Rust په ټولو مهمو پروژې ملاتړ کوي، او ډیری نور به په لوړه وخت کې ونیسئ. زموږ د مثالونو وګورئ چې دا څومره آسانه ده چې پیل کړي.





د SimpleBLE سوداګرۍ کارولو ته اړتيا لري، کوم چې موږ ته اجازه ورکوي چې د SimpleBLE په پایله توګه ساتل کړي او ښه کړي، په ځانګړي ډول د طبي او صنعتي غوښتنلیکونو په څیر په مهمو برخو کې د دې په پراخه کچه وکارول کیږي. د سوداګرۍ لائسنتونو له خوا د درآمدو موږ ته اجازه ورکوي چې قوي ملاتړ وړاندې کړي، د پرمختللي زیربنا APIs سره مطابقت وکړي، او د ټولو کاروونکو لپاره ګټور پرمختګونو ته سرمایه وکړي.

د غیر تجارتي کارولو وړیا ده او موږ په خوښۍ سره د کوچني یا دلچسپ پروژو لپاره وړیا لائسنسونه وړاندې کوو، نو د لاس رسی لپاره شک نه!