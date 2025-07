“Bluetooth” nə üçün istifadə edir – və SimpleBLE bunu necə düzəldir

Siz bir Bluetooth cihazı hack etmək və ya BLE ilə bir şey yaratmaq üçün çalışdınızmı, ancaq bunun üçün var olan yazılım kütləvi tamamilə yetersizdir?

Düşünürəm ki, məni yanlış anlamayın, bir Bluetooth cihazla əlaqə saxlamaq üçün bir proqram yazmaq üçün gəlincə, Android və iOS-un da yaxşı funksiyalı dəstək və işləyə biləcək API-lər var.

Buna baxmayaraq, iOS-da periferik cihazlara bağlanma, bağlanma geri qaytarmalarını işləyən adapter objektinə bir istefa göndərmək içərisindədir.Android-da isə periferik sisteminizi idarə etmək üçün BluetoothGattCallback, BluetoothDevice və BluetoothGatt objektləri üçündür.

Bu variantlar cihaz bağları üçün tək deyil, lakin bir Bluetooth cihazla əlaqə saxlamaq üçün hər bir aspekt üçün genişlənir.Bu problem Windows və Linux-u mixə daxil edərkən daha da genişlənir, hər biri öz qüsursuzluqları və özəl implementi detalları ilə bağlıdır.Bu kaos həqiqətən iki böyük problemə səbəb olur:

Current Bluetooth software tools are far from user-friendly. Much of the implementation complexity is offloaded onto developers, significantly slowing their progress. Creating a cross-platform solution is a daunting task, as you must navigate the unique intricacies of each platform you want to support.



İşləməyə başlayandan 5 il sonra... Simplə “Bluetooth” platforması hər cür ortamlarda istifadə etmək üçün yaradılmış, çox basit bir API ilə işləmək üçün yaradılmış, bu API yalnız işləyir və sanitar, avtomobil, istehsal və qidalanma sektorunda endüstri liderləri tərəfindən inanılır.

Hər bir operativ sistemin API-nin qurulmasına saatlar və saatlar keçirmədən, geliştiricilər Bluetooth funksiyalarını proqnozlarına asanlıqla daxil edə bilərlər.SimpleBLE C, C++, Python, Java və Rust vasitəsilə bütün böyük operativ sistemləri dəstəkləyir. Bizim məsələlərimiz Bakının başlanğıcını görmək nə qədər asandır.





SimpleBLE-in ticari istifadə üçün lisenziyaya ehtiyac var ki, bu, bizə SimpleBLE-in davamlı olaraq qurulmasına və artırılmasına imkan verə bilər, lakin tıbbi və endüstriyyə proqramları kimi kritik sektorlarda genişlənməsini gözləyir.

Non-komercial istifadə ücretsizdir və biz də çox xoşbəxt ki, kiçik və ya xoşbəxt projektlər üçün pulsuz lisenziyalar təqdim edirik, bu yüzden aradan qaldırmaqdan çəkinməyin!