Чому розвивається Bluetooth - і як SimpleBLE виправляє це

Ви намагалися хакнути на пристрої Bluetooth або побудувати щось з BLE, тільки щоб дізнатися, що існуючі бібліотеки програмного забезпечення для цього абсолютно неадекватні?

Я маю на увазі, не помиляйтеся, коли мова йде про написання програми для спілкування з пристроєм Bluetooth, як Android, так і iOS мають хорошу функціональну підтримку та працездатні API. Однак, якщо ви почнете глибше дивитися на те, як їх API були розроблені, ви швидко почнете помічати відмінності в тому, як їх основна архітектура побудована і виклики, які стоять перед вами до реалізації на рівні виробництва.

Наприклад, на iOS підключення до периферійного пристрою передбачає надсилання запиту до об'єкта адаптера, який також обробляє зворотні дзвінки до підключення. Однак на Android вам потрібно підкласувати зворотні дзвінки і джоблювати трійку об'єктів BluetoothGattCallback, BluetoothDevice та BluetoothGatt для управління периферійним пристроєм.

Ці варіації не є унікальними для підключень пристроїв, але поширюються практично на кожен аспект взаємодії з пристроєм Bluetooth. Проблема ще більше погіршується, коли ви додаєте Windows і Linux до суміші, кожна з яких має свої особливості та унікальні деталі реалізації.

Ці виклики переслідували мою кар'єру з тих пір, перш ніж я закінчив більше десятиліття тому. Кожен новий проект на кожній новій роботі вимагав би, щоб я щоразу перетворював колесо, витрачаючи так багато часу і енергії на те, що я знав, що повинно бути просто і просто. Я знайшов багато інших проектів, які намагалися виконати цю обіцянку, тільки щоб виявити, що більшість з них були або покинуті, або в процесі перетворення в abandonware. Як говориться, "Необхідність - мати винаходу", тому я вирішив спробувати і побудувати щось краще. Простіше Він народився

Через п’ять років після початку роботи, Простіше Програма перетворилася на крос-платформову бібліотеку Bluetooth, розроблену для використання у всіх видах середовищ з дуже простим API, який працює і довіряє лідерам галузі у галузі охорони здоров'я, автомобільної промисловості, виробництва та розваг.

Замість того, щоб витрачати години і години на обробку API кожної операційної системи, розробники тепер можуть без зусиль інтегрувати можливості Bluetooth у свої проекти. SimpleBLE підтримує всі основні операційні системи по C, C++, Python, Java і Rust, з багатьма іншими, які з'являться найближчим часом. Наші приклади Давайте подивимося, наскільки легко почати.





Комерційне використання SimpleBLE вимагає ліцензії, яка дозволяє нам підтримувати та покращувати SimpleBLE на стійкий термін, особливо з огляду на його зростаюче прийняття в критичних секторах, таких як медичні та промислові додатки. Доходи від комерційних ліцензій дозволяють нам надавати надійну підтримку, підтримувати сумісність з еволюціонуючими базовими API, та інвестувати в поліпшення, які принесуть користь всім користувачам.

Некомерційне використання безкоштовне, і ми також із задоволенням пропонуємо безкоштовні ліцензії для невеликих або цікавих проектів, тому не соромтеся звернутися!