なぜBluetoothの開発が吸い込まれるのか、そしてSimpleBLEがそれを修正する方法

あなたはBluetoothデバイスをハッキングしたり、BLEを使用して何かを構築したり、既存のソフトウェアライブラリが完全に不適切であることを発見したりしましたか?

つまり、Bluetoothデバイスとコミュニケーションするアプリケーションを書くとき、AndroidとiOSの両方が良い機能サポートと実行可能なAPIを持っています。

たとえば、iOS では、外部デバイスに接続するには、接続のコールバックを処理するアダプターオブジェクトにリクエストを送信する必要があります。Android では、コールバックをサブクラス化し、BluetoothGattCallback、BluetoothDevice、BluetoothGatt オブジェクトのトリオをジョギングする必要があります。

これらの変異は、デバイス接続にユニークではありませんが、Bluetoothデバイスとの相互作用のあらゆる側面に広がります。この問題は、それぞれ独自の奇妙さとユニークな実装の詳細を持って、WindowsとLinuxをミックスに追加するとさらに複雑になります。

Current Bluetooth software tools are far from user-friendly. Much of the implementation complexity is offloaded onto developers, significantly slowing their progress. Creating a cross-platform solution is a daunting task, as you must navigate the unique intricacies of each platform you want to support.



これらの課題は、10年以上前に卒業して以来、私のキャリアを苦しめています。新しい仕事のすべての新しいプロジェクトでは、毎回車輪を再発明する必要があり、単純でシンプルでシンプルなものに多くの時間とエネルギーを浪費しています。私はその約束を果たそうとしている他の多くのプロジェクトを見つけました。 シンプル 生まれた

仕事が始まってから5年が経ち、 シンプル これは、医療、自動車、製造、エンターテイメント分野の業界のリーダーによって信頼され、機能する非常に単純なAPIで、あらゆる種類の環境で使用するように設計されたクロスプラットフォームのBluetoothライブラリへと進化しました。

各オペレーティングシステムのAPIを埋め込むことに時間を費やすのではなく、開発者は簡単にBluetooth機能をプロジェクトに統合することができます。SimpleBLEは、C、C++、Python、Java、Rustのすべての主要オペレーティングシステムをサポートし、さらに多くの機能が間もなく登場します。 わたしたちの例 始めるのがどれだけ簡単か見てみましょう。





SimpleBLE の商用利用にはライセンスが必要で、特に医療および産業用アプリケーションなどの重要な分野での採用が増加しているため、SimpleBLE を持続的に維持および強化することができます。

非商用利用は無料で、小規模または興味深いプロジェクトのための無料ライセンスも喜んで提供しますので、アクセスすることを躊躇しないでください!