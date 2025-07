为什么蓝牙的发展吸收 - 以及SimpleBLE如何修复它

你是否试图黑客攻击Bluetooth设备或使用BLE构建一些东西,只是为了发现现有的软件库完全不够?我们也有!

我的意思是,不要误会我,当谈到编写一个应用程序以与蓝牙设备进行通信时,Android和iOS都具有良好的功能支持和可操作的API。

例如,在 iOS 上,连接到外围设备意味着向适配器对象发送请求,该对象还处理连接回调,但是在 Android 上,您需要分类回调,并调试三组BluetoothGattCallback、BluetoothDevice和BluetoothGatt对象来管理外围设备。

这些变异并非唯一的设备连接,但扩展到与蓝牙设备互动的各个方面。当你将Windows和Linux添加到混合物中时,问题变得更加复杂,每一个都有自己的奇点和独特的实施细节。

Current Bluetooth software tools are far from user-friendly. Much of the implementation complexity is offloaded onto developers, significantly slowing their progress. Creating a cross-platform solution is a daunting task, as you must navigate the unique intricacies of each platform you want to support.



这些挑战一直困扰着我的职业生涯,因为在十多年前我毕业之前,每一个新项目都需要我每一次重新发明轮子,浪费了这么多的时间和精力,因为我知道应该简单和简单。 简单 出生了

工作開始五年後, 简单 它已经发展成为跨平台的蓝牙库,旨在用于各种环境,具有非常简单的API,它只是在医疗保健,汽车,制造和娱乐领域的行业领导者所信任和信任。

而不是浪费数小时的时间包装每个操作系统的API,开发人员现在可以轻松地将蓝牙功能整合到他们的项目中。SimpleBLE支持C,C++,Python,Java和Rust的所有主要操作系统,很快就会有更多。 我们的例子 看看开始是多么容易。





SimpleBLE 的商业使用需要获得许可证,这使我们能够可持续地维护和改进 SimpleBLE,特别是考虑到其在医疗和工业应用等关键领域的日益普及,商业许可证的收入使我们能够提供强大的支持,保持与不断发展的底层 API 的兼容性,并投资于有利于所有用户的改进。

非商业使用是免费的,我们也乐意为小型或有趣的项目提供免费许可证,所以不要犹豫!