Mengapa perkembangan Bluetooth mengisap—dan bagaimana SimpleBLE memperbaikinya

Apakah Anda mencoba hack pada perangkat Bluetooth atau membangun sesuatu dengan BLE, hanya untuk menemukan bahwa perpustakaan perangkat lunak yang ada untuk melakukannya benar-benar tidak mencukupi?

Maksud saya, jangan salah, ketika datang ke penulisan aplikasi untuk berkomunikasi dengan perangkat Bluetooth, Android dan iOS memiliki dukungan fungsional yang baik dan API yang dapat dioperasikan. Namun, jika Anda mulai melihat lebih dalam bagaimana API mereka dirancang, Anda akan dengan cepat mulai memperhatikan perbedaan dalam bagaimana arsitektur dasar mereka dibangun dan tantangan yang ada di depan menuju implementasi tingkat produksi.

Misalnya, di iOS, terhubung ke perangkat eksternal melibatkan mengirimkan permintaan ke objek adaptor, yang juga menangani panggilan balik koneksi. di Android, bagaimanapun, Anda perlu subklasifikasi panggilan balik dan mengendalikan trio BluetoothGattCallback, BluetoothDevice, dan BluetoothGatt objek untuk mengelola perangkat eksternal Anda.

Variasi-variasi ini tidak unik untuk koneksi perangkat, tetapi meluas ke hampir setiap aspek di sekitar berinteraksi dengan perangkat Bluetooth. Masalahnya lebih kompleks lagi ketika Anda menambahkan Windows dan Linux ke dalam campuran, masing-masing dengan keanehan mereka sendiri dan rincian implementasi yang unik. kekacauan ini pada dasarnya menyebabkan dua masalah utama:

Tantangan-tantangan ini telah mengejutkan karir saya sejak sebelum saya lulus lebih dari satu dekade yang lalu. setiap proyek baru di setiap pekerjaan baru akan mengharuskan saya untuk menemukan kembali roda setiap kali, membuang begitu banyak waktu dan energi untuk apa yang saya tahu harus sederhana dan sederhana. Saya telah menemukan banyak proyek lain yang mencoba untuk memenuhi janji itu, hanya untuk menemukan bahwa sebagian besar dari mereka baik ditinggalkan atau dalam proses menjadi produk penolakan. Seperti kata pepatah, "Kehilangan adalah ibu penemuan", jadi saya memutuskan untuk mencoba dan membangun sesuatu yang lebih baik. sederhana yang lahir

Setelah lima tahun mulai bekerja, sederhana telah berkembang menjadi perpustakaan Bluetooth cross-platform, yang dirancang untuk digunakan di semua jenis lingkungan dengan API yang sangat sederhana yang hanya bekerja dan dipercaya oleh para pemimpin industri di seluruh perawatan kesehatan, otomotif, manufaktur, dan hiburan.

Alih-alih membuang-buang jam dan jam untuk membungkus API setiap sistem operasi, pengembang sekarang dapat dengan mudah mengintegrasikan kemampuan Bluetooth ke dalam proyek mereka dengan mudah. SimpleBLE mendukung semua sistem operasi utama di C, C++, Python, Java, dan Rust, dengan banyak lagi yang akan datang segera. Contoh kami Untuk melihat seberapa mudah untuk memulai.





Penggunaan komersial SimpleBLE membutuhkan lisensi, yang memungkinkan kami untuk mempertahankan dan meningkatkan SimpleBLE secara berkelanjutan, terutama mengingat adopsi yang semakin meningkat di sektor-sektor penting seperti aplikasi medis dan industri. pendapatan dari lisensi komersial memungkinkan kami untuk memberikan dukungan yang kuat, mempertahankan kompatibilitas dengan API yang mendasarinya yang berkembang, dan berinvestasi dalam perbaikan yang menguntungkan semua pengguna.

Penggunaan non-komersial gratis dan kami juga senang menawarkan lisensi gratis untuk proyek-proyek kecil atau menarik, jadi jangan ragu untuk menjangkau!