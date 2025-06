Kod Smell 299 - Jak naprawić przeciążone ustawienia testowe

Gdy ustawienie testu jest większe niż rzeczywisty test

TL;DR: Zawieszona konfiguracja, która jest używana tylko częściowo, sprawia, że testy są bardziej połączone i trudniejsze do zrozumienia.

TL;DR: Zawieszona konfiguracja, która jest używana tylko częściowo, sprawia, że testy są bardziej połączone i trudniejsze do zrozumienia.

Problemy

parowanie

Czytelność

Zmarnowany czas egzekucji

Oszukiwanie kontekstu

Ukryte uzależnienia testowe

Trudniejsza konserwacja

Brittle testowe apartamenty

Zmieszanie zależności

Powolna egzekucja

Błędny kontekst

Rozwiązania

Tworzenie ukierunkowanych metod instalacji Zastosuj test-specyficzne fixtures Tworzenie minimalnych ustawień Wdrażanie metod testowych fabrycznych

Rewitalizacja ️

https://hackernoon.com/improving-the-code-one-line-at-a-time

https://maximilianocontieri.com/refactoring-011-replace-comments-with-tests

Kontekst

Podczas pisania testów można utworzyć dużą metodę konfiguracji, która inicjuje różne obiekty.





Jeśli tylko jeden test używa wszystkich tych obiektów, podczas gdy inne testy używają tylko niewielkiego podzbioru, tworzysz niepotrzebny nadmiar.





Ten powszechny problem występuje, gdy spodziewasz się, że przyszłe testy mogą wymagać rozległej konfiguracji lub gdy kontynuujesz dodawanie do istniejącej konfiguracji bez oceny tego, co jest naprawdę potrzebne.





Testy są trudniejsze do zrozumienia, ponieważ zawierają nieistotne konteksty, a wolniejsze do wykonania, ponieważ inicjalizujesz obiekty, które nie są używane.

Przykładowy kod

Błędne 🙂

public class TVSeriesTest { private MovieSeries theEthernaut; private List<Character> characters; private List<Episode> episodes; private User user; private UserPreferences preferences; private RatingSystem ratingSystem; private StreamingService streamingService; private List<Review> reviews; @BeforeEach public void setUp() { // Create a complex movie series with many characters characters = new ArrayList<>(); characters.add(new Character("Juan Salvo", "Richard Darin")); characters.add(new Character("Helen", "Carla Peterson")); characters.add(new Character("Favalli", "Cesar Troncoso")); // Create episodes episodes = new ArrayList<>(); episodes.add( new Episode("The Snow", 2025, 121)); episodes.add( new Episode("The Hands Strikes Back", 2027, 124)); // Create user with preferences preferences = new UserPreferences(); preferences.setPreferredGenre("Science Fiction"); preferences.setPreferredLanguage("English"); preferences.setSubtitlesEnabled(true); user = new User("JohnDoe", "[email protected]", preferences); // Create rating system with reviews ratingSystem = new RatingSystem(10); reviews = new ArrayList<>(); reviews.add( new Review(user, "The Snow", 9, "Classic!")); reviews.add( new Review(user, "The Hands Strikes Back", 10, "Best one!")); ratingSystem.addReviews(reviews); // Create streaming service streamingService = new StreamingService("Netflix"); streamingService.addMovieSeries("The Eternaut"); // Finally create the movie series with all components theEthernaut = new TVSeries("The Ethernaut", characters, episodes); theEthernaut.setRatingSystem(ratingSystem); theEthernaut.setAvailableOn(streamingService); // This method is too long. That is another smell } @Test public void testTVSeriesRecommendation() { // This test uses almost everything from the setup RecommendationEngine engine = new RecommendationEngine(); List<Episode> recommended = engine.recommendations(user, theEternaut); assertEquals(2, recommended.size()); assertEquals("The Hands Strikes Back", recommended.get(0).title()); // You are testing the recomendation Engine // This is not this object's responsibility } @Test public void testEpisodeCount() { // This test only needs the episodes count assertEquals(2, theEthernaut.episodes().size()); } @Test public void testCharacterLookup() { // This test only needs the characters // And not the rest of the setup Character juan = theEternaut.findCharacterByName("Juan Salvo"); assertNotNull(juan); assertEquals("Juan Salvo", juan.actor()); } }

Właściwie 🙂

public class TVSeriesTest { // No shared setup @Test public void testRecommendation() { // Create only what's needed for this specific test // And move this test with the behavior TVSeries theEternaut = createTheEternautSeries(); User homer = createUserWithPreferences(); addReviewsForUser(theEternaut, homer); RecommendationEngine engine = new RecommendationEngine(); List<Episode> recommended = engine.recommendations(homer, theEternaut); assertEquals(2, recommended.size()); assertEquals("The Hands Strikes Back", recommended.get(0).title()); } @Test public void testEpisodeCount() { // Only create what's needed - just the episodes TVSeries theEternaut = new TVSeries("The Ethernaut"); theEternaut.addEpisode( new Episode("The Snow", 2025, 121)); theEternaut.addEpisode( new Episode("The Hands Strikes Back", 2027, 124)); assertEquals(2, theEternaut.episodes().size()); } @Test public void testCharacterLookup() { // Only create what's needed - just the characters TVSeries theEternaut = new TVSeries("The Eternaut"); theEternaut.addCharacter( new Character("Juan Salvo", "Richard Darin")); theEternaut.addCharacter( new Character("Helen", "Carla Peterson")); Character juan = theEternaut.findCharacterByName("Juan Salvo"); assertNotNull(juan); assertEquals("Richard Darin", juan.actor()); } // Helper methods for specific test setup needs private TVSeries createTheEternautTVSeries() { TVSeries series = new TVSeries("The Eternaut"); series.addEpisode( new Episode("The Snow", 2025, 121)); series.addEpisode( new Episode("The Hands Strikes Back", 2027, 124)); return series; } private User createUserWithPreferences() { UserPreferences preferences = new UserPreferences(); preferences.setPreferredGenre("Science Fiction"); preferences.setPreferredLanguage("English"); return new User("JohnDoe", "[email protected]", preferences); } private void addReviewsForUser(TVSeries series, User user) { RatingSystem ratingSystem = new RatingSystem(10); ratingSystem.addReview( new Review(user, "The Snow", 9, "Classic!")); ratingSystem.addReview( new Review(user, "The Hands Strikes Back", 10, "Best one!")); series.setRatingSystem(ratingSystem); } }

Wykrywanie

[x] Półautomatyczny

Ten zapach można wykryć, porównując to, co jest ustawione w metodach konfiguracji z tym, co jest używane w każdym teście.





Szukaj testów, które wykorzystują mniej niż 50% zainicjowanych obiektów.





Narzędzia pokrycia kodu mogą pomóc w identyfikacji nieużywanych obiektów instalacyjnych, pokazując, które części instalacji nie są wykonywane przez niektóre testy.





Jeśli znajdujesz się pisanie warunków w konfiguracji, aby utworzyć różne konteksty, jest to wyraźny znak, że potrzebujesz konfiguracji specyficznej dla testów.

Tagi ️

Testowanie

Poziom

[x] Pośrednik

Dlaczego biżuteria jest ważna ️

Każdy test powinien odzwierciedlać konkretny scenariusz rzeczywisty.





Zapylone ustawienia łamią tę jasność, utrudniając widzenie tego, co jest testowane i zwiększając prawdopodobieństwo błędów.





Ten złamanyBijecjasprawia, że testy są trudniejsze do zrozumienia, ponieważ nie można określić, które aspekty konfiguracji są krytyczne dla testu, a które są tylko hałasem.





Gdy test zawiedzie, będziesz spędzać więcej czasu badając uzależnienia, które mogą nie być istotne dla niepowodzenia.





Badanie staje się bardziej kruche, ponieważ zmiany nieużywanych obiektów mogą nadal przerywać testy, jeśli te obiekty biorą udział w procesie konfiguracji.

I pokolenie

Generatory kodów AI często tworzą ten zapach, gdy generują kompleksowe zestawy testowe, które próbują pokryć wszystkie możliwe scenariusze.





Priorytetem jest kompletność nad koncentracją, co powoduje opuchnięte metody konfiguracji, które inicjują więcej obiektów niż jest to konieczne dla poszczególnych testów.

Jak wykryć

Sztuczna inteligencja może wykryć ten zapach za pomocą prostych instrukcji, takich jak "Optimalizuj moje ustawienia testowe, aby uwzględnić tylko to, co jest potrzebne dla każdego testu".





Nowoczesne narzędzia sztucznej inteligencji mogą porównywać kod konfiguracyjny z użyciem metody testowej i sugerować ukierunkowane refaktory, oddzielając udostępnioną konfigurację od konfiguracji specyficznej dla testów.

Spróbujcie ich! 🙂

Pamiętaj: asystenci AI popełniają wiele błędów

Sugested Prompt: Przełamać testy i ustawienia

Sugested Prompt: Przełamać testy i ustawienia

ChatGPT

ChatGPT

Claude

Claude

Zdezorientowanie

Zdezorientowanie

Dziecięcy pilot

Dziecięcy pilot

Bliźnięta

Bliźnięta

głębokie

głębokie

Celem AI

Celem AI

Groch

Groch

Kwiat

Kwiat

Podsumowanie

Przeładowane ustawienia testowe, które inicjują obiekty wymagane tylko przez kilka testów, utrudniają zrozumienie i utrzymanie pakietu testowego.

Podczas tworzenia ukierunkowanych ustawień, które zawierają tylko to, czego potrzebuje każdy test, poprawia się przejrzystość, szybkość i niezawodność testów.

Pamiętaj, że testy mają na celu udokumentowanie zachowania za pomocą przykładów iZastąp komentarze.





Zbyt dużo nieistotnego kontekstu czyni te przykłady mniej czytelnymi.Czyste testy opowiadają jasną historię bez zbędnych rozpraszania.

Relacje

https://hackernoon.com/how-to-find-the-stinky-parts-of-your-code-part-xxv

https://hackernoon.com/how-to-find-the-stinky-parts-of-your-code-part-xi-sit35t1

https://hackernoon.com/how-to-find-the-stinky-parts-of-your-code-part-xxiii

https://hackernoon.com/how-to-find-the-stinky-parts-of-your-code-part-xli

Więcej informacji

Disclaimer

Kodowe zapachy są mojeOpinia.

Kredyty

Zdjęcie przezMarcin SimonidesJestUnsplash

Jeśli musisz stworzyć dużo struktury przed testem, być może testujesz zbyt wiele warstw

Jeśli musisz stworzyć dużo struktury przed testem, być może testujesz zbyt wiele warstw

- James Shore

Ten artykuł jest częścią serii CodeSmell.